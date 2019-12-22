Бесплатный прогноз на Ювентус - Лацио сегодня

В матче за Суперкубок Италии на стадионе Эр-Рияд сойдутся Ювентус и Лацио . Чтобы сделать прогноз на Ювентус - Лацио, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу.

Ювентус на текущей неделе уже успел провести матч 17 тура в гостях у Сампдории, где добился победы со счетом 2:1. Благодаря этой победе коллектив Маурицио Сарри возглавил турнирную таблицу, по крайней мере до тех пор, пока не сыграет свои матч Интер. Ювентус находится в хорошей форме, набрал ход в чемпионате и Лиге Чемпионов. В текущем сезоне у туринцев всего одно поражение в серии А. Что интересно, проиграли они как раз Лацио, со счетом 1:3. Именно поэтому стоит отметить серьезный настрой номинальных хозяев встречи на матч за Суперкубок.

Коллектив Симоне Индзаги играет великолепно. Команда ведет в Серии А 11-ти матчевую беспроигрышную серию, в которой добыто 9 побед. Более того, Лацио вместе с Аталантой являются самыми забивающими командами лиги. В среднем Лацио забивает 2,4 гола за игру. Так, в недавней встрече с Ювентусом Лацио отличился трижды. В 13 из 16 игр с участием Лацио в это сезоне пробивался тотал 2,5 больше. В 15 из 16 игр пробивался тотал 1,5 больше. Так что матч между Ювентусом и Лацио обещает быть результативным.

Ювентус - Лацио прогноз на 22 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

победа Ювентуса - 2,06

ничья - 3,45

победа Лестера - 4,05

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно сложно. Букмекеры видят явным фаворитом Ювентус. Однако матчи, в которых решается судьба трофея, обычно проходят по непредсказуемому сценарию. Стоит также учесть статистику личных встреч. И тут тоже видно, что команды регулярно забивают друг другу. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

Тотал (2,5) больше

ОЗ - да

Исход - 12

Фора Лацио (+1)

Фора Ювентус (0)

Составляйте свой прогноз на матч Суперкубка Италии и заключайте пари. Однако не забывайте, что у вас есть возможность делать ставки прямо по ходу матча, когда вырисовывается рисунок игры. Команда Betting Insider желаем вам удачи и новых побед!