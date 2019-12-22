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Ювентус — Лацио прогнозы на матч 22.12.2019

Ювентус — Лацио
  •  Суперкубок Италии
Ювентус
01:15:17
до начала матча
Лацио
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Бесплатный прогноз на  Ювентус - Лацио сегодня

В матче за Суперкубок Италии на стадионе Эр-Рияд сойдутся Ювентус и Лацио . Чтобы сделать прогноз на Ювентус - Лацио, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу. 

Ювентус на текущей неделе уже успел провести матч 17 тура в гостях у Сампдории, где добился победы со счетом 2:1. Благодаря этой победе коллектив Маурицио Сарри возглавил турнирную таблицу, по крайней мере до тех пор, пока не сыграет свои матч Интер. Ювентус находится в хорошей форме, набрал ход в чемпионате и Лиге Чемпионов. В текущем сезоне у туринцев всего одно поражение в серии А. Что интересно, проиграли они как раз Лацио, со счетом 1:3. Именно поэтому стоит отметить серьезный настрой номинальных хозяев встречи на матч за Суперкубок. 

Коллектив Симоне Индзаги играет великолепно. Команда ведет в Серии А 11-ти матчевую беспроигрышную серию, в которой добыто 9 побед. Более того, Лацио вместе с Аталантой являются самыми забивающими командами лиги. В среднем Лацио забивает 2,4 гола за игру. Так, в недавней встрече с Ювентусом Лацио отличился трижды. В 13 из 16 игр с участием Лацио в это сезоне пробивался тотал 2,5 больше. В 15 из 16 игр пробивался тотал 1,5 больше. Так что матч между Ювентусом и Лацио обещает быть результативным. 

Ювентус - Лацио прогноз на 22 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

  • победа Ювентуса - 2,06
  • ничья - 3,45
  • победа Лестера - 4,05

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно сложно. Букмекеры видят явным фаворитом Ювентус. Однако матчи, в которых решается судьба трофея, обычно проходят по непредсказуемому сценарию. Стоит также учесть статистику личных встреч. И тут тоже видно, что команды регулярно забивают друг другу. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

  • Тотал (2,5) больше
  • ОЗ - да
  • Исход - 12
  • Фора Лацио (+1)
  • Фора Ювентус (0)

Составляйте свой прогноз на матч Суперкубка Италии и заключайте пари. Однако не забывайте, что у вас есть возможность делать ставки прямо по ходу матча, когда вырисовывается рисунок игры. Команда Betting Insider желаем вам удачи и новых побед!

Прогнозы 2815
Все
Платные
Юрий Розанов46.2% WR-10.99% ROI
Юрий РозановROI -10.99
2.2Победит Ювентус
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Не так давно Лацио в матче чемпионата буквально растоптал туринцев и добился волевой победы в 2 мяча. Думаю, кубковый статус встречи не изменит жажды реванша со стороны Юве. А вот в то, что Лацио сможет так же вложиться - я не очень верю. Два раза в месяц такие игры не выдают. Мне кажется, туринцы выиграют без особой нервотрепки.

"П1 за 2.07"
"Криштиану Роналду забьет за 2.21"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.08
Shaxzod Azadov137.5% WR-2.32% ROI
Shaxzod Azadov1ROI -2.32
1.96Ювентус тотал больше 1.5
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
​​⚽️Суперкубок Италии
Ювентус - Лацио
22.12.19|19:45
Фора 1 (0)


Ювентус не так давно потерпел первое поражение в сезоне и его обидчиком стал именно «Лацио», что наверняка добавит мотивации «старой синьоре». Римляне смотрятся вполне солидно в нынешнем сезоне, но играют далеко не безгрешно в обороне – свои победы они в большинстве случаев вырывают на последних секундах, позволяя соперникам многое у своих ворот.
«Ювентус», в свою очередь, также далеко не безгрешен, но в классе он имеет грандиозное преимущество над «орлами», поэтому шансов сопернику оставлять не должен.

Ставим 10% от банка!
3
Повторить за 1.93
Max Sychew61.5% WR1.11% ROI
Max SychewROI 1.11
3.15Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Хоть я и не фанат Ювентуса, но очень уж хорошие котировки нам предлогают, совсем не давно Лацио размазал Юве, и не долго пришлось ждать ювентусу реванша, да ещё и матч за супер кубок, Лацио будет в 5 раз тяжелее против такого мотивированного Ювентуса, таким командам просто нельзя забивать 3 мяча в матче, тем более когда на носу супер кубок, ювентус будет предельно собран на этот матч, и не допустит такой колосальной ошибки, тем более уж не позволит отдать победу Лацио, хотя Лацио будет пытаться огрызаться, ведь у них уже это получалось, один гол, жду от команды из Лацио, ну а юве просто будет крошить в этом матче каждый кусок поля.
0
Повторить за 3.1
REAL BOYS75% WR5.41% ROI
REAL BOYSROI 5.41
1.63Обе команды забьют - Да
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Это мой последний прогноз на сегодня.Долго долго искал и остановился на Супекубок Италии,где встречаются Ювентус и Лацио.Фаврита опеределить очень сложно,поскольку играть сегодня на Абу-Даби,при этом Лацио находится в отличной форме и не в чем на данный момент не уступает Ювентусу.Прогнозируем матч.Начнем с Ювентуса.



"Старые Сеньори" решили сыграть свой матч в Чемпионате Италии против Сампдории,где обыграли с трудом 1-2.Можно было этот матч откладывать и хорошенько подготовится к этой встречи.Но в любом случае,к этому матчу подходят уверенно.Ювентусу необходима этот Кубок,чтобы чуть успокоить своих болельщиков,так как не очень красивую и зрелешную игру показывают при Сарри.Тем более,не думаю,что забыли про первое порожение в этом сезоне,где им нанес именно Лацио со счетом 3-1.



Лацио смотрется очень здорова в этом сезоне.Подопечные Семоне Инзагги играют в атакующий футбол и забивают очень много.В прошлом туре против Кальяри одержали очень феноменальную победу на выезде со счетом 1-2.Кальяри до этого матча не проиграл 14 матчей.Чиро Имобили находится в отличной форме и проводит свой лучший сезон а карьере.Для того,чтобы выиграть у Ювентуса,необходима,чтобы такие игроки как Имобили показали свою достойную игру .Буквально 3 недели назад одержали волевую победу над Ювентусом дома 3-1.Теперь,нужно готовится к реваншу соперника.



Вывод:Обе команды не уступчивые,поэтому ставит на исход рискованно.Матч пройдёт на Абу Даби и здесь может случиться всякое.Вот все люди говорят о реванше,но в этом сезоне,я заметил,не все команды берут реванш.Например,Интер не смог взять реванш у Барселоны,Реал не смог взять реванш у ПСЖ.Я думаю,что матч будет ровным,но тяжелую победу одержить Ювентус.Жду обилие голов.Думаю будет 2-1 в пользу Юве.Всем удачных ставок и хорошего настроение!Подписывайтесь на мой профил,чтобы вместе делали прогнозы и много много выигрывали!Александр для вас!
0
Повторить за 1.61
Валерий Непомнящий50% WR-5.03% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.03
2.23Победит Ювентус
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Матч Суперкубка Италии, который пройдет в Саудовской Аравии между «Ювентусом» и «Лацио», должен получиться очень интересным.

«Лацио» сейчас на ходу, у команды серия из восьми побед в чемпионате. У римлян очень хороший подбор футболистов, которые играют вместе не первый сезон. «Лацио» очень хорошо проявляет себя в атаке и по праву занимает высокое третье место в Серии А. Однако матч за Суперкубок – это отдельное соревнование, на результате которого могут сказаться многие факторы.

У «Ювентуса» форму набирает Криштиану Роналдо, в игре с «Удинезе» португалец сделал дубль. Учитывая, что предстоящая встреча будет за трофей, Сарри будет предельно мотивирован и сумеет настроить команду. К тому же, предыдущий очный поединок соперников в чемпионате закончился победой римлян, а значит, «Ювентус» захочет взять реванш. Поэтому для меня небольшим фаворитом игры является все же клуб из Турина. Кроме того, я думаю, что все футболисты покажут нам красивый футбол, в котором забить смогут оба клуба.

Источник: LegalBet
2
Повторить за 2.08
Футболмания51.1% WR11.76% ROI
ФутболманияROI 11.76
2.04Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Привет, любители азарта!
Главный матч сегодняшнего дня с безумной вывеской "Ювентус" - "Лацио". "Лацио" находится в прекрасной форме, играет интересно и на кураже. Эмоции зашкаливают в каждом матче с участием этой команды. В последнем туре за пару минут до конца основного времени клуб вкатил парочку крепкому "Кальяри", а до этого была домашняя победа над той самой "синьорой". Захочет ли Сарри отомстить обидчикам? Конечно. Тем более, что Роналду оклемался от наваждения и начал забивать. Уверен, что будет наступательная рубка с массой моментов в обе стороны. Команды умеют как забивать, так и пропускать. От того и ставка наша будет довольно простая. Обе команды забьют и пробьют тотал 2.5.
Поддержите лайками! Всех больших побед и фарта!
0
Повторить за 2.05
Firdavs Aliberdiyev47.4% WR-2.35% ROI
Firdavs AliberdiyevROI -2.35
3.15Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
#прогноз
⌚️19:30
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ 🦁
🆚 Ювентус - лацио
💯 Обе забют тотал 2.5 больше
♨️ КФ: 2.42 🧨

👉🏻 Дерби Италии ! После назначения Моуриньо, невозможно не отметить появление стабильности в игре ⚪️ Тоттенхэма. 4 победы в последних 5 матчах 😎 - заметное достижение. В отличии от "шпор", Челси одержал всего 1 победу в своих последних 5 матчах. Пострадала только Астон Вилла. К сожалению, становится более очевидным неготовность "аристократов" играть в топовом режиме пока. 🥺
0
Повторить за 3.1
vsnegirev54.7% WR-3.58% ROI
vsnegirevROI -3.58
2.12Победит Ювентус
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Сегодня будет месть Ювентуса за поражение в чемпионате от Лацио. Обе команды на ходу, но сегодня будет сделан результат, к которому призывает Сарри своих игроков, а именно полной самоотдачи в матче и победа при качественной игре. Роналду наверняка сегодня забьет, возможно тотал пробьют 2,5 больше. Мой прогноз уверенная победа Ювентуса в 2 мяча. Надеюсь на конец игры не будут надеяться и будут контролировать матч.
0
Повторить за 2.08
kirpichienko7658.8% WR0.09% ROI
kirpichienko76ROI 0.09
2.11Победит Ювентус
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
«Ювентус» не так давно потерпел первое поражение в сезоне и его обидчиком стал именно «Лацио», что наверняка добавит мотивации «старой синьоре». Римляне смотрятся вполне солидно в нынешнем сезоне, но играют далеко не безгрешно в обороне – свои победы они в большинстве случаев вырывают на последних секундах, позволяя соперникам многое у своих ворот.

«Ювентус», в свою очередь, также далеко не безгрешен, но в классе он имеет грандиозное преимущество над «орлами», поэтому шансов сопернику оставлять не должен.
0
Повторить за 2.08
Steven8947.5% WR-6.23% ROI
Steven89ROI -6.23
1.4Ювентус тотал больше 1
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Ювентус — Лацио|Суперкубок Италии
Суперкубок Италии в Эр-Рияде. Выставочный матч за итальянский трофей проходит на этот раз в Саудовской Аравии для популяризации спорта в азиатских странах с помощью мировых футбольных брендов. Совсем недавно эти же команды встречались в рамках чемпионата и волевую победу в Риме одержали подопечные Симоне Индзаги (3:1), нанеся первое поражение "старой синьоре" в этом сезоне. Месть вполне может состоятся в игре за Суперкубок. Юве более опытная команда в борьбе за трофеи, в их составе мегалодон решающих матчей Криштиану "Майкл Джордан" Роналду, который вполне способен вновь огорчить Томаса Стракошу и его оборону. После поражения от Лацио туринцы поправили свои дела в Серии А, одержав 2 победы над аутсайдерами: дома над Удинезе (3:1) и на выезде над Сампдорией (1:2). Лациале после победы над Юве оступились в Лиге Европы, проиграв французскому Ренну на выезде (2:0), и, лишившись шансов на весенний плей-офф, завершили свой еврокубковый сезон 2019/20. Далее последовала сверхдраматичная победа над Кальяри, где команда долгое время проигрывала, а в уже добавленное смогла не только сравнять счёт, но и вырвать победу на 98й минуте (1:2). В целом предполагаю, что команды покажут яркое зрелище с забитыми мячами в обе стороны, но перевес окажется на стороне более опытного кубкового бойца. Возможно основное время закончится вничью, например 1:1, и игра перейдёт в дополнительное, а может быть азиатская публика сможет увидеть и серию пенальти, но в общем по матчу я думаю, что кубок заберёт Ювентус. Мой вариант на эту игру: ИТБ1 1.
0
Повторить за 1.31
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 45%
  • 10%
  • 5%
  • 4%
  • 4%