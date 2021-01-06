Непроигрывющий лидер Серии А против бессменного чемпиона Италии. Прекрасная вывеска для матча в новогодние праздники и лучший экзамен на стойкость россонери и серьёзность их чемпионских амбиций. С одной стороны, «Интер» дышит в спину, с другой – «Ювентус» собирается вернуть себе то, что считает своим - лидерство в гонке за скудетто.
Туринцы успели под финиш года потерпеть ряд чувствительных поражений на поле и в зале суда. «Фиорентина» взгрела чемпиона 3:0, а олимпийский суд отнял техническую победу над «Наполи». И если считать по потерянным очкам, то «Ювентус» отстаёт от зоны ЛЧ на очко. От того же «Наполи», с которым «Юве» все-таки играть.
«Милан» показал в игре против «Лацио» волевой характер и умение решать все в последние секунды. Да и с атакой все хорошо у команды Пиоли. А вот «Юве» провёл очень невзрачные игры против «Вероны», «Кротоне», «Беневенто», завершившиеся 1:1. Да, Пирло пока не выстроил команду своей мечты. И этим нужно успеть пользоваться соперникам. Правда, «Удинезе» попал под горячую ногу обиженного чемпиона (4:1), и, похоже, «Юве» готов к поединку с «Миланом». Криштиану отметился двумя голами с игры.
Однако я думаю, что «Милан» не проиграет. Думаю, хватит прочности лидеру. Да и Тео Эрнандес выйдет после дисквалификации. Правда, в матче с «Беневенто» «Милан» потерял Тонали. И Ибра пока не готов помочь команде. Но и «Ювентус» недосчитается Куадрадо. Ему нужно отбыть даа матча дисквалификации. Так что козыри и потери есть у каждой из сторон. Да, в этом противостоянии ничьи редки, но вдруг это тот самый случай?
➊ Ювентус имеет 1 игру в запасе и отрыв от Милана аж 10 очков 😳 ➋ Играют с прямым конкурентом, нужно обязательно добывать 3 очка, иначе ситуация будет совсем не радостная❗ ➌ Ювентус начинает оживать и показывать хорошую игру, ещё у них есть КРИШТИАНУ😎 ➍ Тонали пропустит матч из за красной карточки 🔥 ➎ В лиге чемпионов когда нужно было добывать победу с Барселоной, они это сделали 3 - 0 в свою пользу 💪 ➏ Брать тотал 1,5 на Юве совсем рискованно, они ведь любители засушить и выйграть 1 - 0 поэтому заиграю просто победу Юве.
🇮🇹Италия.Серия А🇮🇹 Главная афиша Итальянского футбола в этом туре: Милан принимает у себя дома Ювентус. Ощущение будто принц встречается с королём. Да, Милан сейчас называют претендентом на титул(хотя для меня лично..скорее Интер или Ювентус победит чем Милан), да Милан выдает хороший отрезок, да Милан обретает стабильность, но есть но. Это но-Ювентус. Этот матч для Ювентуса возможность не просто набрать 3 очка, а еще и не дать набрать 3 очка Милану. Про мотивацию гостей и говорить думаю не стоит. В таких матчах решают мелочи, менталитет и личности. Считаю что менталитет этот пока у Милана отсутствует, но он есть у Ювентуса+есть Роналду, который решает судьбу матча в таких противостояниях. Начав год с 2+1 в прошлом матче, думаю именно бешеная мотивация Рона сыграет немалую роль в этом матче. В случаи если что-то пойдет не так..у Ювентуса есть Роналду, который из ничего сделает гол, к сожалению для Милана их 38 летний вождь травмирован. Так что в данном матче жду победу гостей(заиграем также 2Х).
Всем привет! Чемпионат Италии Милан, лидирующий в Серии А, принимает Ювентус, который занимает 5 место в таблице
Милан в прошлом туре обыграл Беневенто 2-0, при том что долгое время играл вдесятером и сохранил лидерство в таблице, всегда играют по схеме 4-2-3-1, отлично исполняют стандартные положения, с таким мастером как Чалханолгу, прекрасные атаки с флангов, особенно хорош Тео Эрнандес в подключениях слева, хороший отбор мяча, лидер защиты Кьяер, демонстрирует прекрасную форму. Ключевые игроки: Эрнандес(левый защитник,очень хорош в дриблинге) Чалханоглу(атакующий полузащитник, особенно опасны его дальние удары) Кьяер(центральный защитник) Не сыграет основной правый атакующий полузащитник Салемаркис и основной опорник Тонали. Рассмотрим xG статистику: xG-2,24(третья атака лиги) xGA-1,25(шестая защита лиги) Общая сила-4 место Как видим очень хорошая атака, а вот в защите всё таки есть над чем работать
Ювентус в прошлом туре по счёту уверенно обыграл Удинезе 4-1, но по xG всё выглядит не так однозначно: 3,13-1,97, скорее счёт 3-2 более справедлив, также у команды пока непонятная ситуация с заболевшими, некоторые игроки могут пропустить встречу, в основном играют по схеме 4-4-2, создают много моментов передачами вразрез, также форварды часто попадают в оффсайд, особенно Мората. Ключевые игроки: Роналду(форвард, 14 голов в 10 играх,прекрасное завершение) Мората(форвард) Куадрадо(правый защитник, хорошо владеет мячом и отдаёт классные передачи) Не сыграют аж двое из них, Мората и Куадрадо, тяжело придётся Ювентусу Рассмотрим xG статистику: xG-2,14(четвёртая атака лиги) xGA-0,91(вторая защита лиги) Общая сила-2 место Хорошие показатели
У обеих команд хороший атакующий потенциал, со стороны Милана прекрасный плеймекер Чалханоглу, может забить с любой позиции и исполнить стандарт, хорошо подключающийся к атакам Тео Эрнандес, со стороны Ювентуса разумеется прекрасный бомбардир Роналду, поэтому ставка на ТБ(2,5)
Проверим выгодность ставки, на данный момент коэффициент 1,84, при таком коэффициенте для прибыли на дистанции минимальная вероятность захода должна быть 57%, после расчётов при помощи xG статистики по моей стратегии(более 1600 ставок), получаем вероятность 63%, больше нужных 57%, значит ставка выгодна.
Также проверим стабильность захода данной ставки у команд У Милана дома ТБ(2,5) заходил в 5 из 7 игр(71%, при 60% в среднем в лиге), не зашёл в матче с Болоньей, победа 2-0, но по xG 3,32-1,25, примерный счёт 3-1, и победа над Фиорентиной 2-0, также по xG 3,11-0,63, минимум на 3 гола наиграл Милан У Ювентуса в гостях ТБ(2,5) зашёл в 4 из 7 игр.
Итого: Ставка-ТБ(2,5) Коэффициент-1,84 Вероятность захода-63% Сумма ставки по Критерию Келли-2,98% от банка
В 16 туре Серии А нас ожидает топ матч, Милан претендующий на чемпионство и идущий без поражений примет у себя дома туринский Ювентус. Милан наколотил в домашних матчах 17 мячей при пропущенных девяти, Юве в свою очередь в гостях показывает результат ничем не хуже - 16 забитых и 7 пропущенных, две забивные команды, грех не поставить на обе забьют. Победа нужна обеим командам, но думаю что матч закончится скорее ничейным результатом либо победу одержит Ювентус ( если смотреть на статистику, для туринцев Милан идеальный соперник, но статистика дело такое, не всегда можно на нее полагаться). Всем удачи и больших побед.
Милан и без Ибрагимовича смотрится лихо. Вот разве что раньше было «мы забьем сколько захотим», а теперь «вы забьете, сколько сможете». Для игры против нынешнего Юве вполне подходящая, на мой взгляд, тактика. Многовато, на мой вкус, туринцы дают создавать у своих ворот. А к тому же просто по таблице Милану совершенно ни к чему добиваться победы и только победы. Выйдет - отлично. Нет - так и ничья вполне устроит. В этом матче вполне реально (и даже вероятно) продолжение голевой серии Криштиану Роналду. Мне кажется, что это самый реальный шанс у гостей.
Очень интересная игра и мне кажется, что в ней у Милана в графе поражений, исчезнет ноль. Милану ещё и сопутствует удача, как в последней игре с Беневенто, где Беневенто по игре переигрывал Милан. А Ювентусу, если он хочет всерьез вклиниться в борьбу за чемпионство, нужно обыгрывать Милан и есть все основания предполагать, что это произойдет, тем более, что в играх между собой Ювентус обычно побеждает.
Милан Ювентус прекрасная вывеска на праздничные дни! - Милан не потерпел ни одного поражения в чемпионате в текущем сезоне и заслуженно лидирует в таблице. Команда находится в отличной форме, первый матч в этом году, играя в меньшенстве одержали победу над "Беневенто",но подходя к этому матчу имеет меньший подбор игроков, если сравнивать с тем же Ювентусом, также в этой игре "Милану" не поможет Ибрагимович и Тонали - это большая потеря для "Милана" - Ювентус в этом сезоне крайне нестабилен, в лиге чемпионов все хорошо, вышли в плей-офф с первого места, но вот что касается чемпионата, тут много вопросов. Пятое место в таблице, хоть и есть одна игра в запасе. Этот год Ювентус начал с внушительной победой над "Удинезе" 4:1, где также Криштиану показал хорошую форму и отметился двумя забитыми мячами и голевым пасом. В этом матче "Юве" нужна только победа, все же отставание от лидирующего "Милана" в 10 очков, заставляет играть "Ювентус" только на такой исход. Также фактор Роналду не нужно забывать. Считаю, что в этом матче "Ювентус" сможет прервать внушительную серию без поражений "Милана"
В центральном матче 16-го тура Серии А встретятся «Милан» и «Ювентус». Миланцы в этой встрече будут принимать туринцев.
Это северная классика итальянского чемпионата. Давние разборки у этих двух команд. Жаль, что фанаты не смогут лицезреть это противостояние. Тем более, что турнирная ситуация подогревает интерес к их матчу.
«Милан» все еще лидирует в чемпионате. У него на хвосте сидит географический сосед – «Интер», отставая на одно очко. «Ювентус» же идет намного ниже, на пятом месте. Но вот отставание от «Милана» у туринцев уже неприличное – десять баллов.
Правда, у «Ювентуса» на один сыгранный матч меньше. Да и он еще имеет все шансы подняться минимум на третье место, от которого отстает всего на три очка.
Сейчас «Ювентус» находится в неплохой форме, но все равно не в самой лучшей. Закончил он прошлый год поражением от «Фиорентины», после чего, обозленный, обыграл «Удинезе» со счетом 4:1. Хотя в том матче все не было так однозначно. Нынешний «Ювентус» не внушает мне доверия. Матч с «Миланом» будет для него очень непростым.
Миланцы же смогли в труднейшей игре одержать победу. Играли они вдесятером против «Беневенто». Причем лишилась игрока команда Пиоли довольно рано. Однако победа все равно была за ней – 2:0. Сейчас миланцам важно быть уверенными в своих силах. Ждет их очень важная встреча.
Мне нынешний «Милан» нравится. Если у него хватит сил на то, чтобы остаться такими же бойцами, то сможет он легко пройти «Ювентус». Плюс наступает на пятки миланцам «Интер». Нельзя им поэтому терять очки.
Оба эти соперника часто забивают, однако и не сильно меньше пропускают. Так что эта игра будет богатой на голы, по моему мнению. Поэтому предложу поставить на то, что обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2.5.