Разошлись и те и другие. Милан прибрал два римских клуба подряд. Юве два раза подряд забил по 4 (причем последний - в дерби). Прямо просится верх. На худой конец - обе забьют. Не пойдем против желания. Но отметим, что «близкий к своему идеалу Юве все же ближе к «просто идеалу», чем идеальный Милан. Потому что, чуть не впервые, Роналду и Дибала (оба!!!) в шикарной форме. Отрыв от Лацио возрос, но пока чемпионство не обеспечено. Вот если справятся с Миланом, тогда можно будет подумать про ЛЧ и Лион. Где надо отыгрываться.
Я конечно, как и многие был удивлен победе "Милана" над "Лацио". Одно дело обыгрывать на домашнем стадионе непонятную "Рому" и аутсайдеров в лице "Лечче" и "СПАЛ", но 0-3 на Стадио Олимпико отличный результат. Вот только стоит ли исходить от этого матча, делая ставку на сегодняшнюю игру? Думаю нет. Несмотря на то, что "Ювентус" и "Милан" на сегодня это два разных уровня, историю никто не отменял и поэтому сегодня отдача у игроков "Старой сеньоры" должна быть на максимуме. Никакой недооценки. Все основные игроки в строе. Отрыв от "Лацио" еще не достаточно велик. Так что я сделаю самую вероятную и банальную ставку на победу "Ювентуса".
После перерыва Милан выглядит великолепно, команда набрала 10 очков в четырех поединках, потеряв очки только против аутсайдера СПАЛ – 2:2. Зато были обыграны Рома – 2:0, Лацио – 3:0, а также аутсайдер Лечче – 4:1. Вернулся в строй Златан Ибрагимович, который уже успел отметиться голом в ворота Лацио. Красно-черные поймали кураж и имеют шансы зацепиться за зону еврокубков. Милан поднялся на шестое место, отставая от Ромы на два балла и опережая Наполи на очко, но оба эти клуба имеют игру в запасе, они сыграют между собой. В таком состоянии Милан способен противостоять лидеру Серии А.
Ювентус идет вообще без потерь после перерыва, четыре уверенные победы. В последнем туре клуб старой синьоры выиграл дерби у Торино – 4:1. Юве лидирует и увеличил отрыв от преследователей уже до 7 очков. До окончания чемпионата еще 8 игр, но уже сейчас никто не сомневается в том, что команда возьмет очередное Скудетто. Захваливать черно-белых не стоит, так как все четыре матча Юве выиграл у середняков, Милан должен создать на много больше проблем.
Такой матч стоит посмотреть, так как оба соперника находятся в хорошей форме и еще не проигрывали в чемпионате после карантина. Ювентус считают небольшим фаворитом, но против такого Милана будет очень сложно. Соперники должны порадовать результативным футболом, поэтому ставим на обмен забитыми мячами.
Дабы разнообразить линию охватываемых событий не одним лишь АПЛ, ловите прогноз от Джонни Браво на Серию А. Во вторник 7-го июля Милан встретится с Ювентусом и этот матч точно стоит посмотреть.
«Красно-чёрные» будут принимать «чёрно-белых» на своём домашнем стадионе Сан-Сиро. Ювентус уверенно лидирует в турнире – команда идёт на 1-м месте с 72 очками после 29 туров. Милан же занимает лишь 7-ю строчку с 43 очками после 29 туров. Пока что подопечные Стефано Пиоли не попадают даже в квалификацию Лиги Европы. Но не всё пока потеряно!
У Ювентуса разгромная победа над Торино 4:1, Милан же не так давно расправился с римским Лацио 0:3, идущим следом за Ювентусом с 68 очками. Обе команды настроены серьёзно и уступать не собираются. В последних 5-ти играх у Милана 3 победы и 2 ничьи. При чём одна ничья – как раз с Ювентусом в рамках кубковой встречи. Юве тогда устраивал счёт 0:0, так как первый матч команды сыграли 1:1. Однако вот он – шанс отыграться для команды Пиоли. Что касается остальных встреч, то во всех побеждал Ювентус.
Пройдёмся по составам: у Милана травмирован Самуэль, а также защитник Матео. У Ювентуса всё серьёзнее: выбыл Сами Хедира, а также целых 4 игрока защиты – это даёт Милану небольшое преимущество. Совсем небольшое. Обязательно подписывайтесь на канал Джонни Браво в мессенджере который недавно разблокировал РКМ. Скоро прогнозы будут публиковаться только там, к тому же с множеством интересных материалов помимо прогнозов! Ну а мнение Джонни Браво на этот матч – обе команды забьют – Да.
Интересный матч сегодня предстоит нам увидеть. Милан хорош после перерыва, ни одного поражения и сегодня даст бой лидеру чемпионата. На протяжении 8-ми матчей хозяева дома забивали, поэтому гол от них жду. Ювентус после перерыва не считая кубков во всех матчах так же отличился, да ни по разу. Так же Милан ведет борьбу за попадания в еврокубки и сегодня им очень нужны очки. Вообще думаю сегодня будет матч с обилием голов.
Россонери в полушаге от места в Лиге Европы. На выезде побит «Лацио», который ещё недавно всерьёз угрожал амбициям «Ювентуса» на скудетто. И вот теперь на родном стадионе предстоит отнимать очки у многолетнего чемпиона.
Защита «Милана» в порядке, хотя игру пропускал лучший нападающий Серии А и «Лацио» Чиро Иммобиле. А вот для Криштиану Роналду игра с «Миланом» станет неплохим шансом сократить отставание от Чиро, сейчас оно составляет 4 гола. Но и «Милан» после рестарта ещё не проигрывал.
Похоже, с чемпионской интригой в Италии все ясно - она умерла. А вот за места в еврокубках борьба идёт жаркая. «Милан» не должен проиграть. В конце концов, «Милан» сильно упростил жизнь «Старой синьоре», отняв важные очки у преследовавшего ее «Лацио».
Последние личные встречи между командами проходили с перевесом «Ювентуса», однако сейчас в виктории лидера чемпионата уверенности нет. Во-первых, в текущем календарном году «Милан» уже дважды расходился с соперником из Турина миром. Во-вторых, «россонери» после перерыва пребывают в отличной форме. Так что исход поединка предугадать сложно, но при этом учтем то, что оба клуба в последнее время играют результативно, и в данном сражении ожидаем забитых мячей от обеих команд.
Ювентус и Милан очень часто встречаются друг с другом и в чемпионате страны и в Кубке Италии. Последние две игры были именно в Кубке, и там оба раза была ничья, одна «сухая», а во второй клуб из Турина свои все же забить, но и пропустил.
Если же брать очные матчи только Серии А, то последние три выиграл только Ювентус. Самое интересное, что все эти три победы были добыты «Старой сеньорой» на домашней арене, то есть коллектив очень неплох у себя дома. Но в предстоящем матче команде придется быть на выезде, хотя с этим у Юве в нынешнем сезоне проблем нет. Девять побед в четырнадцати матчах, а у Милана на своем стадионе показатели куда хуже – всего пять побед в тех же четырнадцати играх.
Всем привет,данный матч очень иньересен. Так как команды уже встречались после карантина, и тогда Милан не проиграл не смотря на красную карту, и моментов в той игре было при достаточно у обоих команд. За последнии игры Юве начали подтягивать игру, но стоит отметить что ювентус не выпустит много хороших игроков, что дает небольшое преимущество хозяевам. На данный матч по моему мнению "обе забьют" Вполне актуальная ставка, на риск можно взять победу гостей. Всем удачи
Всем привет, друзья. Меня зовут Павел Занозин. Обсуждаем Серию А.
"Милан" - "Ювентус" - это один из главных матчей сезона в Италии. Это один из главных матчей в Италии вообще. Конечно, чуть-чуть он потускнел в последнее время в связи с тем, что "Милан" не так хорош.
Я вообще не понимаю, что творится с этой командой. Я не знаю, как на "Милан" можно ставить. Мы думали, что "Милан" обыграет СПАЛ, а матч неожиданно завершается ничьей 2:2. "Милан" еле-еле спасся от поражения. Потом бац громит в гостях "Лацио" в Риме со счетом 3:0. Я не понимаю, что с этим "Миланом" делать.
Давайте попробуем оттолкнуться от того, что этот клуб все-таки сейчас в неплохой форме. Это правда. Со СПАЛом, будем считать, произошла случайность.
"Милан" уже не проиграл "Ювентусу" один раз, это было совсем недавно в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Команды сыграли 0:0. У "Милана" не было особенных шансов, но он хотя бы не позволил "Ювентусу" забить.
Я думаю, что в этом матче не стоит ждать большого количества голов - это совершенно точно. "Милан" может отобрать очки у "Ювентуса". Сомнений в этом нет, но ставить даже на 1Х все-таки рискованно.
"Юве", как мы видим, набрал сумасшедшую форму. Криштиану забивает, да и вся команда бежит очень хорошо.
Выбирать ставки на исход я бы не рекомендовал. Тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.86 в этом матче, по-моему, вполне вероятная история. Могут сыграть 1:1, или "Ювентус" выиграет 2:0. Я думаю, что именно тотал меньше - это неплохой выбор на эту встречу.