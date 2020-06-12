Всем привет, любители азарта. Нас ждёт прекрасный полуфинал кубка италии, где Ювентус встречает Милан. Ювентус - звездная команда с хорошим составом. Они умеют хорошо играть в атакующий футбол, но также и хороши в обороне. Думаю, что хозяева будут бороться за победу, играть 1 номером, но после 1-2х забитых мячей сядут в оборону и будут удерживать счет. Моя ставка основывается на том, что футбол в Италии довольно сухой и победа хозяев как по мне довольно реальна.
После, поражения от Лацио, в декабре пролого года, Ювентус, одержал. 7 бобед подряд, на своем поле. Причем, в последнем матче, был обыгран Интер 2:0. В чемпионате, вблизи, только Лацио, с отставанием в 1 очко. Остальные клубы-претенденты, в комфортной отдаленности. Сейчас, "Старой сеньоре, важно задать ударный темп и ощутить уверенность, для того, чтобы, замахнуться на дубль. По составу, игре, самоотдаче и настрою - хозяева на 2 головы выше миланцев, которые, чередуют хорошие матчи с откровенно провальными. Думаю, Милану, в Турине, ничего не светит и хозяева, уверенно, пройдут в финал.
Кубок Италии, Ювентус против Милана, ответный матч. Напомню, что первый матч в Милане завершился результативной ничьей - 1:1. Трудно предсказать в какой форме подойдут команды к матчу, это игра открывает посткарантийный период итальянского футбола. Кубковые матчи, на последних стадиях, имеют тенденцию к небольшому количеству голов, поэтому предположу что этот матч так же не порадует нас голами, максимум на что мы можем рассчитывать это один-два гола. Глупо предполагать, что после карантина, на ответственной стадии кубка Италии, команды побегут вперед, стоит ожидать разведывательного футбола в первом тайме, и высока вероятность того, что уходя в раздевалку после первых 45 минут, ребята из команд Ювентуса и Милана будут любоваться нулями на игровом табло. Ничья в первом тайме оценивается коэффициентом 2,3, ничья 0-0 - 3,15. Но не буду рисковать, и поставлю на то, что гости не проиграют. Всем пока!
Ювентус в этой игре для меня фаворит. Для меня стало большой неожиданностью то, что Ювентус проиграл Лиону. На победу, конечно, туринцы не наиграли, но и проигрывать не должны были. Думаю, что это поражение сильно мотивирует Ювентус. Должна проводиться ротация. На месте тренера я бы дал отдохнуть таким игрокам, как Роналду, так как довольно-таки тяжело держать себя в таком тонусе, потому что игры сейчас идут в напряженном графике. Ну а игроки, которые получат шанс, должны проявлять себя в такой ситуации. Поэтому рассчитываю на то, что Ювентус одержит минимальную победу в этой встрече.
Я не думаю, что в матче будет забито много голов. Ювентусу хватит одного или двух, а у Милана не сможет принять участие в этой встрече Ибрагимович. Это большая потеря для команды, потому что с его приходом у Милана улучшилась игра, и забивать голы команда стала чаще.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Ну что же, футбол возвращается и в Италию И все там возобновляется 12 июня. Это полуфинальная игра на кубок страны - ответный матч "Ювентуса" и "Милана"
Первая игра закончилась со счетом 1:1. Там "Милан" вел в счете, затем оборонялся, остался вдесятером, едва не сохранил победный счет, но все таки пропустил с пенальти на последних минутах. То есть "Юве" в ответной игре достаточно сыграть вничью у себя дома 0:0.
"Ювентус" играет на своем поле, а дома он одержал победы в семи матчах подряд. Если брать кубковую статистику "Юве" и "Милана" и сравнить ее, то это как два разных полюса. В 11 последних кубковых матчах "Ювентус" девять раз выиграл в основное время, у "Милана" - две победы, семь ничьих и два поражения.
Была пауза, но как наследие прошлых времен остались дисквалификации. Их сразу три у "Милана", и среди этих потерь есть Златан Ибрагимович. Придется играть без него.
У "Ювентуса" нет дисквалифицированных, но из-за травмы под вопросом участие Рэмзи и Игуаина. В Турине в личных встречах часто забивают и те, и другие. Это было в четырех из пяти последних встреч. Но забивают немного. Чаще всего не больше трех мячей в сумме.
Не сыграет Ибрагимович, но будет Ребич, который в первом матче как раз и открыл счет. У него в семи предыдущих играх чемпионата шесть голов. У Криштиану - 16 мячей в последних 12 матчах чемпионата. Если брать личные встречи, то в девяти последних играх восемь побед у "Юве". А в первом круге чемпионата "Ювентус" выиграл у "Милана" 1:0.
Все идет к прогнозу в пользу "Ювентуса", но я выберу более изощренный вариант. Ставлю на индивидуальный тотал "Ювентуса" больше 1,5 с коэффициентом 1.73.
Первый матч в Милане показал, что Ибрагимовичу и Ко вполне по силам выйти в финал. Если не пенальти на 90-й минуте, «россонери» ехали бы в Турин с превосходством. «Ювентус» отчаянно борется на трех фронтах: с «Лацио» и «Интером» за скудетто, с «Лионом» в ЛЧ и «Миланом» в кубке Италии. Однако, ситуация в отмененными матчами Серии А очень кстати для «Юве». Черно-белые пропустили матч с «Интером» и к игре с «Миланом» подойдут свежими и отдохнувшими. «Ювентус» играет дома, без проблем с составом и отличным результатом первого матча, чем не фаворит. Победа «Ювентуса»
Многое будет зависеть от того, будут ли зрители. В Италии целый ряд матчей переносится ( или играется без зрителей) из-за короновируса. Иными словами, от того, будет ли Ювентус играть с поддержкой своих зрителей? Или без нее? Во втором случае шансы Милана надо брать в расчет: по игре команда выглядит неплохо. По счету - ничего не решено. Юве пропускает почти в каждом матче. Конечно, в известной степени это авантюра. Но не безнадега.
Привет всем, друзья! Итальянская лига решила пойти по интересному сценарию. Они решили изначально провести кубок, а только потом вернуть Серию А. 12 и 13 июня пройдут ответные полуфиналы, а уже 17-го числа состоится финал. Стартовый матч сезона с такой вывеской сразу же заинтересует болельщиков по всему миру, хоть туринцы и считаются явными фаворитами, нам все равно стоит ждать конкурентный матч, ведь под руководством Маурицио Сарри команда не славится былой стабильностью. Для Милана это единственный шанс завоевать титул в этом сезоне, поэтому можно утверждать точно, что это важнейший матч сезона для "россонери". Выявить фаворита здесь очень трудно, но матч обещает быть результативным. В последних 5-ти личных встречах забивалось не более 3-х мячей. А этот матч очень важен и на кону выход в финал. Думаю, Ювентус сыграет прагматично и академично, а Милан вторым номером от обороны, но и голы будут. Всем удачи!
Предматчевым факты: - Милан забивает в 11 матчах кряду - В последних 7 матчах Ювентус забивает команде Милан во втором тайме - В последних 9 матчах дома Ювентус забивает команде Милан во втором тайме - Ювентус забивает команде Милан в 7 матчах кряду
Італійці стартують кубковими матчами ! Про форму команд не відомо нічого , але відомо що Роналду готовий і голодний до футболу і голів ! Про гол Ювентуса з підбором а акутальних зірок мова навіть не йде (тут можна сміливо брати інд тотал на Ювентус більше 1,5) У Юве не гратиме лише ігуаін, що не знизить гольового потенціалу команди! Щодо Мілану, тут проблема з лідером на полі і пенсіонером за паспортом Ібрагімовичем! Його ми сьогодні не побачимо , але в Мілана достатньо кваліфікованих футболістів атаки здатних на контрі зловити і до перевви на COVID-19, не дуже надійну оборону! Тому один гол від Мілан очікувати варто ! Альтернативних варіант для тих хто хоче заробити побільше ставка обидві заб’ють і ТБ 2,5
Италия начинает с возвращения кубка. Ответный поединок двух грандов. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. А тут ещё «Милан» будет без Ибры. Ставка на контратаки? Посмотрим.
«Ювентус» возвращается с Криштиану. Думаю, можно поставить на, что обе забьют, и на победу «Ювентуса», хотя для «Милана» этот поединок более мотивирующий, ведь это единственный трофей, который светит в этом сезоне россонери. Но тем не менее класс «Ювентуса» и мастерство и заряженность на победу Криштиану скажут решающее слово.