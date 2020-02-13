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Милан — Ювентус прогнозы на матч 13.02.2020

Милан — Ювентус
  •  Кубок Италии
Милан
00:21:02
до начала матча
Ювентус
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Милан — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Милан после матча с Интером показал что он не готов играть всю игру ровно, начало было многообещающее а концовка печальная и в итоге 4 гола во втором тайме. Но сейчас будет еще более сильный соперник который на голову сильнее и которому без преувеличений очень нужна эта победа. Последние 2 игры Юве проиграл и получил в свой адрес не мало критики, дабы не упасть совсем лицом в грязь, этот матч обязательно нужно выигрывать. Защита у Ювентуса сильная,про нападение и говорить не надо, достаточно одной фамилии Роналдо. У Милана с защитой не так все хорошо, матч с Интером это показал и конечно статистика очных встреч в пользу Ювентуса. Я не буду рисковать и возьму просто победу Юве, но думаю что и фора -1,5 должна в этом матче заходить, мой прогноз 1:3
Милан — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Я хочу сегодня предложить прогноз на матч "Милан" - "Ювентус". Это полуфинал Кубка Италии. Сразу скажу, что в полуфинале играются два матча, это первая встреча. Ответная пройдет 4 марта. Начну с базовой информации - "Ювентус" выигрывал Кубок Италии 13 раз, "Милан" пять раз брал этот трофей. В четвертьфинале "Ювентус" обыграл "Рому" 3:1, а "Милан" переиграл "Торино" со счетом 4:2. Но сейчас поговорим о гораздо более серьезных вещах. Выходные принесли обеим командам просто катастрофу. "Ювентус" проиграл на выезде "Вероне" - 1:2. А "Милан" в матче с "Интером" вел 2:0, но в итоге уступил 2:4. То есть сойдутся на "Сан Сиро" два раненых зверя. Я даже думаю, что это предопределит ход игры. Обе команды будут доказывать болельщикам, что это была случайность. Предвижу веселую и открытую игру, из этого и буду исходить в своем прогнозе. Если вы любите ставить на индивидуальный тотал футболистов, то отмечу, что Пауло Дибала постоянно забивает в ворота "Милана". Должен сказать, что "Юве" силен. Восемь последних матчей "Ювентус" у "Милана" выиграл. Исходя из всего этого я ставлю "обе забьют" с коэффициентом 1,80. Источник: Ставка ТВ
Милан — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче «Милан» — «Ювентус». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что хозяевам нужно постараться выиграть, и с запасом. Так как ехать в Турин без запаса – дело безнадежное. «Милан» в непростом положении. Он уступил в дерби, причем уступил по игре (во втором тайме команда выглядела значительно слабее «Интера»). После такого поражения мотивация у красно-черных будет запредельной. Однозначно на поле выйдет основной состав. И вместе с Ибрагимовичем будут биться за голы и за победу. Черданцев считает, что касается «Юве», то над Сарри нависла отставка. «Ювентусу» тоже нужно после поражения от «Вероны» играть на победу. Причем играть уверенно и не думать об ответной встрече. Надо просто стараться выиграть этот матч. Так как два поражения подряд – это похороны для главного тренера. Игра получится увлекательной, с голами. Обе команды играют, как правило, верховые матчи. «Милан» будет играть в атаку, а с Ибрагимовичем он способен созидать и забивать. Источник: РБ
Прогнозы 5999
Все
Платные
Андрей Тихонов2256.6% WR10.7% ROI
Андрей Тихонов22ROI 10.7
2.18Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан после матча с Интером показал что он не готов играть всю игру ровно, начало было многообещающее а концовка печальная и в итоге 4 гола во втором тайме. Но сейчас будет еще более сильный соперник который на голову сильнее и которому без преувеличений очень нужна эта победа. Последние 2 игры Юве проиграл и получил в свой адрес не мало критики, дабы не упасть совсем лицом в грязь, этот матч обязательно нужно выигрывать. Защита у Ювентуса сильная,про нападение и говорить не надо, достаточно одной фамилии Роналдо. У Милана с защитой не так все хорошо, матч с Интером это показал и конечно статистика очных встреч в пользу Ювентуса. Я не буду рисковать и возьму просто победу Юве, но думаю что и фора -1,5 должна в этом матче заходить, мой прогноз 1:3
20
Повторить за 2.2
Виктор Гусев51.2% WR-3.63% ROI
Виктор ГусевROI -3.63
1.74Обе команды забьют - Да
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Я хочу сегодня предложить прогноз на матч "Милан" - "Ювентус". Это полуфинал Кубка Италии. Сразу скажу, что в полуфинале играются два матча, это первая встреча. Ответная пройдет 4 марта.

Начну с базовой информации - "Ювентус" выигрывал Кубок Италии 13 раз, "Милан" пять раз брал этот трофей.

В четвертьфинале "Ювентус" обыграл "Рому" 3:1, а "Милан" переиграл "Торино" со счетом 4:2. Но сейчас поговорим о гораздо более серьезных вещах. Выходные принесли обеим командам просто катастрофу.

"Ювентус" проиграл на выезде "Вероне" - 1:2. А "Милан" в матче с "Интером" вел 2:0, но в итоге уступил 2:4. То есть сойдутся на "Сан Сиро" два раненых зверя. Я даже думаю, что это предопределит ход игры. Обе команды будут доказывать болельщикам, что это была случайность.

Предвижу веселую и открытую игру, из этого и буду исходить в своем прогнозе. Если вы любите ставить на индивидуальный тотал футболистов, то отмечу, что Пауло Дибала постоянно забивает в ворота "Милана".

Должен сказать, что "Юве" силен. Восемь последних матчей "Ювентус" у "Милана" выиграл. Исходя из всего этого я ставлю "обе забьют" с коэффициентом 1,80.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.7
Георгий Черданцев48.8% WR-9.98% ROI
Георгий ЧерданцевROI -9.98
2.91Милан тотал больше 1.5
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче «Милан» — «Ювентус». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что хозяевам нужно постараться выиграть, и с запасом. Так как ехать в Турин без запаса – дело безнадежное. «Милан» в непростом положении. Он уступил в дерби, причем уступил по игре (во втором тайме команда выглядела значительно слабее «Интера»). После такого поражения мотивация у красно-черных будет запредельной. Однозначно на поле выйдет основной состав. И вместе с Ибрагимовичем будут биться за голы и за победу.

Черданцев считает, что касается «Юве», то над Сарри нависла отставка. «Ювентусу» тоже нужно после поражения от «Вероны» играть на победу. Причем играть уверенно и не думать об ответной встрече. Надо просто стараться выиграть этот матч. Так как два поражения подряд – это похороны для главного тренера.

Игра получится увлекательной, с голами. Обе команды играют, как правило, верховые матчи. «Милан» будет играть в атаку, а с Ибрагимовичем он способен созидать и забивать.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.83
Lord10% WR0% ROI
Lord1ROI 0
1.49Тотал больше 2
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
1)Я думаю что в этом матче явный фаворит, это ювентус.
2)Прошлый матч милан уступил Интеру, это было очень неожиданно. В первом тайме они вели 2:0 и что то у них пошло не так , Интер отыгрался и смог урвать победу и хотя даже было не предсказуемо что они смогу урвать поеду в первом тайме.
3 думаю Милан не предсказуемая команда, и поэтому я делаю свою ставку на 2 Тб 1)Я думаю что в этом матче явный фаворит, это ювентус.
2)Прошлый матч милан уступил Интеру, это было очень неожиданно. В первом тайме они вели 2:0 и что то у них пошло не так , Интер отыгрался и смог урвать победу и х
2
Повторить за 1.44
БешенныйЧ51.7% WR4.2% ROI
БешенныйЧROI 4.2
1.79Обе команды забьют - Да
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Ювентус проиграл два из трех последних поединков (причем оба выездные) и в прессе сразу пошли разговоры о том, что у руководства клуба накопились вопросы к Сарри. Пока непонятно, насколько серьезен кризис в Юве, но в двух последних гостевых встречах Юве пропустил 4 мяча, и я не вижу предпосылок к тому, что в игре против Милана Сарри сможет преломить эту тенденцию. С приходом Ибрагимовича атака Милана прибавила в вариативности и как следствие эффективности, и в последних 6 матчах Милан забил 10 голов, в среднем два за матч.
Юве, несмотря на игровой спад, не разучился забивать и в последних 6 играх забил 14 мячей. Вообще ставка на "обе забьют" прошла в 11 из 15 выездных матчей, проведенных Ювентусом во всех турнирах, в которых команда участвует в этом сезоне. Обе команды подошли к матчу без серьезных потерь в линии атаки. Вероятность прохода ставки на обе забьют я оцениваю не ниже 60% и кеф 1,79 имеет ощутимое value.
2
Повторить за 1.7
Принцесса беттинга0% WR-0.67% ROI
Принцесса беттингаROI -0.67
2.17Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Ребятаааа, ну штош. Поверила вчера в Лукаку, а он в итоге отлукакил мой ROI вместо Наполи. Мужчины не удивляют даже в предверии 14 февраля. 💔

Что остается делать девочке, которую так подводят? Конечно, искать другого короля – сегодня он будет всаживать голешники Милану. Роналду, милый, не подведи хоть ты! 😍

В 35 такой мужской силе могут позавидовать все, поэтому в этого мальчика я сегодня верю и шлю ему воздушные поцелуи в Милан.
А как ваши ставочки, ребята, заработали своим курочками на подарочки? 🎁

Рассказывайте, на что мне еще поставить? Буду благодарна за совет 😘
14
Повторить за 2.2
БАНДЮГАН!!!52% WR-0.21% ROI
БАНДЮГАН!!!ROI -0.21
2.34Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Ювентус обвинили в трусости, когда Сарри проиграл своей бывшей команде в Неаполе. Отсутствие контрпрессинга привело к большей нагрузке опорников. Матюиди признали главным антигероем матча на Сан-Паоло, а травма Пьянича усугубила ситуацию. 2:1, и совершенная нелепость по части плана тренера, который наконец-то нашел способ, как сыграть всех звёзд в атаке, адаптируя Синьору под тот стиль игры, который желали видеть в Турине.Реакция была неизбежной, но ставить ли в зачёт ювентили домашнюю победу над Фиорентиной (3:0), испытывавшей кадровые потери? Отчасти, и только в том, что бьянконери успешно взламывают обороны соперников. КриРо и Коста (Игуаин) растягивают фланги, а Дибала врывается в свободные зоны, либо игрокам атаки помогают смены позиций. Выход на поле Бентанкура привел к увеличению навесов, из которых, очевидно, ничего не вышло. Слава богу, что результативность Роналду зимой улучшилась без перехода на постоянные навесы, как это было в Мадриде, но талантов португальца не хватило в новой гастроли Ювентуса.Речи о недооценке Вероны не могло быть, ведь Эллада уже засовывала палки в колеса гегемона. Все ждали усталых джаллоблу, после энергозатратного матча против Лацио. Увы, перекладина Косты хоть и стала невезением гегемона, но Ювентус во втором подряд выезде наступил на те же грабли. Совершенным очарованием было наблюдать за высоким прессингом андердога, который прижимал чемпиона. Неудачные выходы из-под прессинга лонгболлами снимала полузащита Вероны и моментально разворачивала атаки. Первым треснул Рабьо, сменивший Матюиди. Миллиметры офсайда отменили гол Вероны, но она добилась своего – 2:1.Можно рассуждать, что Ювентус мог забить больше, чем 1 мяч, но странное решение вновь не выпустить Рэмзи сыграло с Сарри злую шутку. Именно валлиец в последние месяцы стал идеальной связкой между Роналду и Дибала. Он здорово подстраивается под движения товарищей и, главное, прессингует – то, чего не хватало Юве в матчах с Наполи и Вероной, чтобы создавать свои шансы после смены владения на чужой половине.Это очень пригодится Ювентусу, чтобы не проиграть третий кряду выезд. К тому же высоченный прессинг Милана едва не обернулся крахом Интера в крайней встрече россонери. Давно никто не видел такой очаровательный Милан, прижавший черно-синих подобно тому, что сделали Наполи и Верона с Ювентусом. Невероятные кроссы Тео, отличная игра Ребича, участие в комбинациях Ибрагимовича – все это заслуживает аплодисментов, как и изначальный тактический план Пьоли. Разумеется, развивая фланги и включая высокий прессинг, Милан Пьоли способен к прогрессии. В свете постоянных проблем Ювентуса при прессинге, с Матюиди, Рабьо или Бентанкуром, у которой нет перспектив быстрого решения, Милан имеет право на новую, смелую попытку и успех.Гол Брозовича по странной траектории – скорее случайность, как и редкий выигрыш рывка Санчесом, превратившийся в шикарный ассист Весино. Однако при счёте 2:2, Милан треснул со стандарта: в таком раскладе, при позиционной обороне, Ювентусу будет ещё проще. Кроме привычных способов растягивать фланги, Синьора может использовать обыкновенные навесы и подкрученные удары. КриРо показал в Генуе, что умеет забивать головой с баскетбольной высоты, а Дибала стабилен в хороших ударах а-ля Месси.Пьоли знает, что осторожный план Милана приведет к поражению, как это было в ноябре (1:0), когда Игуаин с Дибала нашли способ вскрыть защиту россонери. Миланезе нет смысла рассчитывать на гостевую ответку в марте, даже если Ювентусу в ней придется сыграть после поездки в Лион и дерби Италии с Интером. Прессинг снова поможет дьяволам, даже если по какой-то причине не сыграет Ибрагимович: арсенала с Тео, Ребичем, Кастильехо и Чалханоглу теперь достаточно, чтобы разочаровать Буффона, который сменит в рамке Щесны.С другой стороны, Сарри должен рисковать. Именно риск в прессинге ювентили, подразумевающий на одного игрока меньше в последней линии, делал его эффективным. Даже если бы Сарри выбрал новый осторожный план на игру (что исключено), Синьора сильнее визави индивидуально, а адаптация игроков к сарризмо точно выше, чем была до рождественских каникул и оплеухи от Лацио. Нас ожидает ещё один зрелищный матч, в котором обе команды забьют, но чьи-то ошибки и индивидуальное мастерство помогут одному из полуфиналистов быть успешнее.
1
Повторить за 2.19
Игорь Гамула42.6% WR-5.84% ROI
Игорь ГамулаROI -5.84
2.11Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Добрый день! Я сейчас нахожусь в солнечном Катаре, пока в России зима. Но в Европе в самом разгаре топовые чемпионаты. Сегодня я хочу сделать прогноз на матч Кубка Италии между “Миланом” и “Ювентусом”. Сумасшедшая вывеска! Если бы эту вывеску озвучили лет 5-7 назад - это было бы нечто. Но на данный момент “Милан” не очень. По большому счету, к поединку приковывает внимание “Ювентус”, полуфинал Кубка и славная миланская история.

“Ювентус” снова бежит за чемпионством, снова Роналду забивает в каждом матче. Поправляется Кьеллини, так что все идет по плану у Сарри. Говорят, что “Юве” особенно хорош на дистанции, поэтому не стоит даже и волноваться, что команду покинут силы. Их должно хватить и на три фронта, ведь в Кубке осталось отыграть не так уж и много до финального матча.

У “Милана” поправляются дела с приходом Ибрагимовича, но все равно еще есть большие проблемы. Но очная встреча с “Ювентусом” пройдет в Кубке, где может произойти все, что угодно. Все, что угодно - произошло как раз в недавнем матче “Милана” с “Интером”, когда “россонери” вели после первого тайма, но затем упустили преимущество в два мяча и проиграли со счетом 2:4. Видно, что у коллектива Стефано Пиоли траблы с характером.

Мне кажется, что “Ювентус” более мобильный, более сыгранный, более стабильный. Это неудивительно, ведь в команде отлично сочетается баланс молодых и талантливых игроков с опытными звездами, которые подстрахуют и наставят на путь истины. “Милан” же находится на стадии строительства коллектива уже не один год. Так что я ставлю на победу “Ювентуса”.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.2
Gagik52.4% WR0.86% ROI
GagikROI 0.86
2.26Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Ювентус обвинили в трусости, когда Сарри проиграл своей бывшей команде в Неаполе. Отсутствие контрпрессинга привело к большой нагрузке на опорников. Матюиди признали главным антигероем матча на Сан-Паоло, а травма Пьянича усугубила ситуацию — 2:1 и совершенная нелепость относительно плана тренера, который наконец-то нашел способ, как собрать всех звёзд в нападении, адаптируя команду под тот стиль игры, который желали видеть в Турине.

Реакция была неизбежной, но ставить ли в зачёт домашнюю победу над Фиорентиной (3:0), испытывавшей кадровые потери? Отчасти, и только в том, что чемпоны успешно взламывают обороны соперников. Роналду и Коста либо Игуаин растягивают фланги, а Дибала врывается в свободные зоны. Появление Бентанкура привело к увеличению навесов, из которых ничего не вышло. Правда, результативность Роналду повысилась и без перехода на постоянные навесы, как это было в Реале, но его талантов не хватило в следующей гастроли.

Речи о недооценке Вероны не могло быть, ведь та уже вставляла палки в колеса гегемона. Перекладина Косты — невезение, но Ювентус вновь наступил на те же грабли. Совершенным очарованием было наблюдать за высоким прессингом андердога, который прижимал чемпиона. Неудачные выходы из-под прессинга длинными передачами снимала полузащита Вероны, моментально разворачивавшая атаки. Провалился Рабьо, сменивший Матюиди. Миллиметры офсайда отменили гол Вероны, но она добилась своего – 2:1.

Можно рассуждать, что Ювентус мог забить больше, чем 1 мяч, но странное решение вновь не выпустить Рэмзи сыграло с Сарри злую шутку. Именно валлиец в последние месяцы стал идеальным связным между Роналду и Дибала. Он здорово подстраивается под движения товарищей и, главное, прессингует – то, чего не хватало команде в матчах с Наполи и Вероной, чтобы создавать свои шансы после смены владения на чужой половине поля. Это пригодится, чтобы не проиграть 3-ий кряду выезд.

Высоченный прессинг Милана едва не обернулся крахом Интера в дерби. Давно никто не видел красно-чёрных такими активными и эффективными. Кроссы Тео, отличная игра Ребича, участие Ибрагимовича в комбинациях – всё это заслуживает аплодисментов, как и тактический план Пьоли. Развивая фланги и включая высокий прессинг, команда способна к прогрессии. В свете постоянных проблем Ювентуса при прессинге хозяева предпримут новую и смелую попытку добиться успеха.

Гол Брозовича – скорее случайность, как и редкий выигрыш рывка Санчесом, превратившийся в шикарный ассист Весино. Впрочем, при счёте 2:2 команда пропустила со стандарта — в таком раскладе, при позиционной обороне, Ювентусу будет ещё проще. Кроме привычных способов растягивать фланги, гости смогут использовать обыкновенные навесы и подкрученные удары. Роналду показал в Генуе, что умеет забивать головой с баскетбольной высоты, а Дибала стабилен в ударах а-ля Месси.

Пьоли знает, что осторожный план приведёт к поражению, как это было в ноябре (1:0), когда Игуаин с Дибала нашли способ вскрыть защиту красно-чёрных. Его подопечным нет смысла рассчитывать на гостевую ответку в марте, даже если Ювентусу придётся сыграть после поездки в Лион и дерби с Интером. Прессинг снова поможет хозяевам, даже если по какой-то причине не сыграет Ибрагимович — арсенала с Тео, Ребичем, Кастильехо и Чалханоглу достаточно, чтобы разочаровать Буффона.

Сарри тоже должен рисковать. Именно риск в прессинге, подразумевающий минус игрока в последней линии, делал команду эффективной. Даже если бы тренер выбрал осторожный план на игру (что маловероятно), его игроки сильнее сопернических индивидуально, а адаптация игроков к тактике теперь выше, чем была до новогодних каникул и оплеухи от Лацио. Нас снова ожидает зрелищный матч, в котором обе команды забьют, но чьи-то ошибки и сольное мастерство помогут кому-то полуфиналистов оказаться успешнее.
4
Повторить за 2.19
Дмитрий Шнякин51.8% WR-16.48% ROI
Дмитрий ШнякинROI -16.48
1.8Обе команды забьют - Да
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Милан — Ювентус|Кубок Италии
Посреди недели нарисовался очередной раунд знакового итальянского противостояния - "Милан" против "Ювентуса". Команды встретятся в полуфинале Кубка Италии.

На этой стадии команды проводят два матча. Мне кажется, это имеет серьезное значение, если вы собрались ставить именно на первый матч. Я думаю, в первом матче команды должны быть пораскованнее и смелее идти в атаку с пониманием того, что есть вторая игра, где можно будет отыграться и все исправить.

Матч проходит в Милане. "Милан" должен вести игру поагрессивнее, так как он играл в первом тайме с "Интером" в минувшем дерби. "Милану" есть, кем забивать. В последних семи матчах подряд "Милан" забивал. Это, конечно, связано с приходом Златана Ибрагимовича. Он добавил качества атаки, даже какой-то мудрости и оригинальности, ну и солидности тоже. Плюс есть разыгравшийся Ребич, который сейчас наравне со Златаном является одним из лидеров атаки. Вот уже вроде и забылось о том, что покинул команду Сусо.

В это же время "Милан" не идеален в обороне. В последних пяти матчах он имел только один сухарь, и тот в игре с "Брешией", а в остальных матчах пропускал. Кстати, ровно такая же статистика у "Ювентуса" - за последние пять матчей только один сухарь. Два запустили от "Вероны" и теперь должны как-то на это среагировать, чтобы никто не заподозрил, что какой-то кризис в команде.

У "Ювентуса" достаточно травмированных. В первую очередь в обороне - Кьеллини, Демирал и Данило. Не так много вариантов для ротации. Вероятно, что полноценный стартовый состав появится в игре с "Миланом". Посмотрим, как оно будет.

Думаю, что "Юве" тоже обязан забить. Исходя из всего этого, я делаю прогноз на то, что обе команды в этом матче забьют с коэффициентом в районе 1,80. Мне кажется, это подходящий и не слишком рискованный вариант для того, чтобы смотреть за этим матчем и получать удовольствие.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.7
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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