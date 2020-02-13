Милан — Ювентус прогноз на матч от пользователя Андрей Тихонов22 Милан после матча с Интером показал что он не готов играть всю игру ровно, начало было многообещающее а концовка печальная и в итоге 4 гола во втором тайме. Но сейчас будет еще более сильный соперник который на голову сильнее и которому без преувеличений очень нужна эта победа. Последние 2 игры Юве проиграл и получил в свой адрес не мало критики, дабы не упасть совсем лицом в грязь, этот матч обязательно нужно выигрывать. Защита у Ювентуса сильная,про нападение и говорить не надо, достаточно одной фамилии Роналдо. У Милана с защитой не так все хорошо, матч с Интером это показал и конечно статистика очных встреч в пользу Ювентуса. Я не буду рисковать и возьму просто победу Юве, но думаю что и фора -1,5 должна в этом матче заходить, мой прогноз 1:3

Милан — Ювентус прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Я хочу сегодня предложить прогноз на матч "Милан" - "Ювентус". Это полуфинал Кубка Италии. Сразу скажу, что в полуфинале играются два матча, это первая встреча. Ответная пройдет 4 марта. Начну с базовой информации - "Ювентус" выигрывал Кубок Италии 13 раз, "Милан" пять раз брал этот трофей. В четвертьфинале "Ювентус" обыграл "Рому" 3:1, а "Милан" переиграл "Торино" со счетом 4:2. Но сейчас поговорим о гораздо более серьезных вещах. Выходные принесли обеим командам просто катастрофу. "Ювентус" проиграл на выезде "Вероне" - 1:2. А "Милан" в матче с "Интером" вел 2:0, но в итоге уступил 2:4. То есть сойдутся на "Сан Сиро" два раненых зверя. Я даже думаю, что это предопределит ход игры. Обе команды будут доказывать болельщикам, что это была случайность. Предвижу веселую и открытую игру, из этого и буду исходить в своем прогнозе. Если вы любите ставить на индивидуальный тотал футболистов, то отмечу, что Пауло Дибала постоянно забивает в ворота "Милана". Должен сказать, что "Юве" силен. Восемь последних матчей "Ювентус" у "Милана" выиграл. Исходя из всего этого я ставлю "обе забьют" с коэффициентом 1,80. Источник: Ставка ТВ