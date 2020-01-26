Наполи — Ювентус прогноз на матч от пользователя Maynav

Всем доброго времени суток! В воскресенье нас ждёт топ матч Наполи - Ювентус, и я ставлю на увереную победу гостей и сейчас объясню почему. Ну, во-первых, начнем с выступления команд в последнее время: Наполи: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах, из которых одна победа в кубке над слабой Перуджей, а вторая над Лацио, ... НО, кто смотрел тот матч знает, что Лацио более само проиграло этот матч, чем Наполи его выиграло( нереализованное пенальти, нереализованные моменты, глупое удаление и тд), то есть можно сделать вывод, что Наполи сейчас не демонстрирует и близко ту игру, которую мы наблюдали в прошлом сезоне и не понятно за счёт чего команда резко ее покажет в противостоянии с Ювентусом( про мотивацию мы поговорим позже) Ювентус: 5 матчей -> 5 побед, вот только что была разгромлена Рома, до этого пострадали Парма, Удинезе и Кальяри и опять таки римская Рома, при чём Удинезе и Кальяри были вынесены с крупным счётом. При этом, самое главное, что команда демонстрирует качественный, содержательный футбол (не без ошибок, конечно, но куда без этого), и видно за счёт чего готова обыгрывать неаполитанцев(и это я не про КриРо). Теперь поговорим про составы и тех футболистов которые пропустят/могут пропустить этот воскресный матч: Наполи: у команды отсутствуют 2 ключевых игрока: лидер защиты и лидер атаки, и если Дриса Мертенса ещё с трудом можно заменить, то отсутствие Кулибали имеет сверхнегативное влияние на результат хозяев этого матча. Уже не раз несыгранный центр обороны неаполитанцев допускал ошибки, после которых приходилось доставать мяч из ворот, и вспоминая атакующую мощь Ювентуса становится понятно, что эта слабость может сыграть ключевую роль в данном матче. Так же стоит подчеркнуть отсутствие Аллана, что как минимум сужает количество высококлассных футболистов на скамейке запасных. Так что Наполи придется рассчитывать на удачную игру неосновной пары центральных защитников и удачной игры линии атаки, которая в данной части сезона выглядит практически безапелляционно. Ювентус: у гостей с кадровой ситуацией все намного лучше: из более менее основных игроков отсутствуют только Хедира и Де Шильо, к игре без первого команда уже давно привыкла, у второго есть прямая высококлассная замена в лице Данило, линия атаки у Ювентуса выглядит очень грозно, помимо Роналду есть такие высококлассные футболисты, как Игуаин, Дибала и Дуглас Коста. Теперь поговорим про ещё один важный аспект в контексте данного матча, а точнее про тренеров команд: Перед тем, как я разнесу легенду Милана, поговорим про тренера гостей, а точнее про Маурицио Сарри. Я не буду сейчас рассказывать про философию футбола итальянца, вы все это прекрасно знаете, я лишь подмечу тот факт, что он в первый сезон выжимает с команды максимум, что мы могли наблюдать в его работе в прошлых командах, яркий пример его работа в Челси. Переходя к тренеру Наполи, к Гатуззо, хочу сказать, что для меня он не высококлассный тренер, не тот человек, который в ближайшее время добьется хоть какого-то успеха в какой либо команде. В Милане он не показал абсолютно ничего, в Наполи тоже ничего не демонстрирует, вообще не понимаю зачем его брали в эту команду, как по мне, Анчелотти в разы профессиональней и сильнее, как тренер. Так что в успех Наполи, как успех тренерской заготовки (подготовки), я абсолютно не верю. Ну и напоследок рассмотрим статистику личных встреч данных команд за последнее время: В данном противостоянии статистика полностью на стороне старой сеньоры: 4 победы в последних 5 матчах. Интересный факт: единственная победа Наполи над Ювентусом в этих 5 матчах была именно тогда, когда тренером неаполитанцев был именно Маурицио Сарри. И это ещё один плюс в пользу Ювентуса, их тренер знает команду соперника изнутри, знает большую часть игроков и что от них можно в этом матче ожидать. Ещё стоит пару слов сказать про мотивацию: у гостей ее будет ни капельки не меньше( учитывая их борьбу за чемпионство), поэтому у Наполи не будет преимущества в данном аспекте Поэтому подводя итоги всего вышенаписанного думаю вы со мной согласитесь, что уверенная победа Ювентуса очень вероятный исход данного матча, поэтому лично я ставлю на этот матч Ф2(-1) за 2.95 и в воскресный вечер буду топить за гостей Всем побед, удачи и подписывайтесь на меня, дальше - больше!