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Наполи — Ювентус прогнозы на матч 26.01.2020

Наполи — Ювентус
  •  Чемпионат Италии
Наполи
07:19:30
до начала матча
Ювентус
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Наполи — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Наполи ужасен в Наполи кризис Ювентус шикарен ... Я немного не понимаю букмекеров которые дают такой завышенный кф на победу Зебр Три последних очных противостояний завершились победой Ювентуса 5 последних матчей юве 5 побед 5 последних матчей Наполи 4 поражения В том что Ювентус не проиграет уверен на столько что готов поставить весь бюджет Украины . Роналдо в потрескавшейся форме. Забьет в этом матче, я ему звонил, просил что бы постарался. Делаем прогноз на победу Ювентуса и спокойно смотрим этот красивый матч. Слава Украине!
Наполи — Ювентус прогноз на матч от пользователя
«Ювентус» обыграл в первом круге «Наполи», но повторит ли успех «старая синьора» и сегодня? «Наполи» проводит один из худших сезонов за последнее время и конца кризису «партенопейцев» пока не видно конца. Не справляется с командой и назначенный недавно Дженнаро Гаттузо – под его руководством «Наполи» добыл всего одну победу в чемпионате. На неделе неаполитанцы разобрались минимально с «Лацио» в Кубке Италии, сумев пробиться в полуфинал. «Ювентус» проводит мощный сезон и в данный момент является лидером чемпионата, но превосходство над главными конкурентами пока незначительное. Если недавно главным соперником «Юве» в борьбе за скудетто был «Интер», то сейчас к нему присоединился еще и «Лацио», так что с мотивацией у чемпиона Италии проблем сегодня явно не возникнет. «Наполи» находится в кризисе – победа над «Лацио» в Кубке панацеей явно не стала, проблем у команды предостаточно, в том числе и кадровых. На фоне своего сегодняшнего соперника «Ювентус» выглядит явным фаворитом – он набрал в последнее время великолепную форму и имеет все шансы взять сегодня три очка, хоть и легкими они наверняка не будут. Предлагаю поставить на победу «Ювентуса» за коэффициент 2.09 Источник: vseprosport
Наполи — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Всем доброго времени суток! В воскресенье нас ждёт топ матч Наполи - Ювентус, и я ставлю на увереную победу гостей и сейчас объясню почему. Ну, во-первых, начнем с выступления команд в последнее время: Наполи: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах, из которых одна победа в кубке над слабой Перуджей, а вторая над Лацио, ... НО, кто смотрел тот матч знает, что Лацио более само проиграло этот матч, чем Наполи его выиграло( нереализованное пенальти, нереализованные моменты, глупое удаление и тд), то есть можно сделать вывод, что Наполи сейчас не демонстрирует и близко ту игру, которую мы наблюдали в прошлом сезоне и не понятно за счёт чего команда резко ее покажет в противостоянии с Ювентусом( про мотивацию мы поговорим позже) Ювентус: 5 матчей -> 5 побед, вот только что была разгромлена Рома, до этого пострадали Парма, Удинезе и Кальяри и опять таки римская Рома, при чём Удинезе и Кальяри были вынесены с крупным счётом. При этом, самое главное, что команда демонстрирует качественный, содержательный футбол (не без ошибок, конечно, но куда без этого), и видно за счёт чего готова обыгрывать неаполитанцев(и это я не про КриРо). Теперь поговорим про составы и тех футболистов которые пропустят/могут пропустить этот воскресный матч: Наполи: у команды отсутствуют 2 ключевых игрока: лидер защиты и лидер атаки, и если Дриса Мертенса ещё с трудом можно заменить, то отсутствие Кулибали имеет сверхнегативное влияние на результат хозяев этого матча. Уже не раз несыгранный центр обороны неаполитанцев допускал ошибки, после которых приходилось доставать мяч из ворот, и вспоминая атакующую мощь Ювентуса становится понятно, что эта слабость может сыграть ключевую роль в данном матче. Так же стоит подчеркнуть отсутствие Аллана, что как минимум сужает количество высококлассных футболистов на скамейке запасных. Так что Наполи придется рассчитывать на удачную игру неосновной пары центральных защитников и удачной игры линии атаки, которая в данной части сезона выглядит практически безапелляционно. Ювентус: у гостей с кадровой ситуацией все намного лучше: из более менее основных игроков отсутствуют только Хедира и Де Шильо, к игре без первого команда уже давно привыкла, у второго есть прямая высококлассная замена в лице Данило, линия атаки у Ювентуса выглядит очень грозно, помимо Роналду есть такие высококлассные футболисты, как Игуаин, Дибала и Дуглас Коста. Теперь поговорим про ещё один важный аспект в контексте данного матча, а точнее про тренеров команд: Перед тем, как я разнесу легенду Милана, поговорим про тренера гостей, а точнее про Маурицио Сарри. Я не буду сейчас рассказывать про философию футбола итальянца, вы все это прекрасно знаете, я лишь подмечу тот факт, что он в первый сезон выжимает с команды максимум, что мы могли наблюдать в его работе в прошлых командах, яркий пример его работа в Челси. Переходя к тренеру Наполи, к Гатуззо, хочу сказать, что для меня он не высококлассный тренер, не тот человек, который в ближайшее время добьется хоть какого-то успеха в какой либо команде. В Милане он не показал абсолютно ничего, в Наполи тоже ничего не демонстрирует, вообще не понимаю зачем его брали в эту команду, как по мне, Анчелотти в разы профессиональней и сильнее, как тренер. Так что в успех Наполи, как успех тренерской заготовки (подготовки), я абсолютно не верю. Ну и напоследок рассмотрим статистику личных встреч данных команд за последнее время: В данном противостоянии статистика полностью на стороне старой сеньоры: 4 победы в последних 5 матчах. Интересный факт: единственная победа Наполи над Ювентусом в этих 5 матчах была именно тогда, когда тренером неаполитанцев был именно Маурицио Сарри. И это ещё один плюс в пользу Ювентуса, их тренер знает команду соперника изнутри, знает большую часть игроков и что от них можно в этом матче ожидать. Ещё стоит пару слов сказать про мотивацию: у гостей ее будет ни капельки не меньше( учитывая их борьбу за чемпионство), поэтому у Наполи не будет преимущества в данном аспекте Поэтому подводя итоги всего вышенаписанного думаю вы со мной согласитесь, что уверенная победа Ювентуса очень вероятный исход данного матча, поэтому лично я ставлю на этот матч Ф2(-1) за 2.95 и в воскресный вечер буду топить за гостей Всем побед, удачи и подписывайтесь на меня, дальше - больше!
Прогнозы 2747
Все
Платные
ЗЕЛЕНСКИЙ52.1% WR2% ROI
ЗЕЛЕНСКИЙROI 2
2.06Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи ужасен в Наполи кризис
Ювентус шикарен ...
Я немного не понимаю букмекеров которые дают такой завышенный кф на победу Зебр
Три последних очных противостояний завершились победой Ювентуса
5 последних матчей юве 5 побед
5 последних матчей Наполи 4 поражения
В том что Ювентус не проиграет уверен на столько что готов поставить весь бюджет Украины .

Роналдо в потрескавшейся форме.
Забьет в этом матче, я ему звонил, просил что бы постарался.

Делаем прогноз на победу Ювентуса и спокойно смотрим этот красивый матч.
Слава Украине!
13
Повторить за 2.1
Мaксим Калиниченко46.4% WR-5.02% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -5.02
2.09Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
«Ювентус» обыграл в первом круге «Наполи», но повторит ли успех «старая синьора» и сегодня?

«Наполи» проводит один из худших сезонов за последнее время и конца кризису «партенопейцев» пока не видно конца. Не справляется с командой и назначенный недавно Дженнаро Гаттузо – под его руководством «Наполи» добыл всего одну победу в чемпионате. На неделе неаполитанцы разобрались минимально с «Лацио» в Кубке Италии, сумев пробиться в полуфинал.

«Ювентус» проводит мощный сезон и в данный момент является лидером чемпионата, но превосходство над главными конкурентами пока незначительное. Если недавно главным соперником «Юве» в борьбе за скудетто был «Интер», то сейчас к нему присоединился еще и «Лацио», так что с мотивацией у чемпиона Италии проблем сегодня явно не возникнет.

«Наполи» находится в кризисе – победа над «Лацио» в Кубке панацеей явно не стала, проблем у команды предостаточно, в том числе и кадровых. На фоне своего сегодняшнего соперника «Ювентус» выглядит явным фаворитом – он набрал в последнее время великолепную форму и имеет все шансы взять сегодня три очка, хоть и легкими они наверняка не будут.

Предлагаю поставить на победу «Ювентуса» за коэффициент 2.09

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.1
Maynav46.5% WR2.49% ROI
MaynavROI 2.49
2.95Ювентус фора (-1)
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Всем доброго времени суток!
В воскресенье нас ждёт топ матч Наполи - Ювентус, и я ставлю на увереную победу гостей и сейчас объясню почему.
Ну, во-первых, начнем с выступления команд в последнее время:
Наполи: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах, из которых одна победа в кубке над слабой Перуджей, а вторая над Лацио, ... НО, кто смотрел тот матч знает, что Лацио более само проиграло этот матч, чем Наполи его выиграло( нереализованное пенальти, нереализованные моменты, глупое удаление и тд), то есть можно сделать вывод, что Наполи сейчас не демонстрирует и близко ту игру, которую мы наблюдали в прошлом сезоне и не понятно за счёт чего команда резко ее покажет в противостоянии с Ювентусом( про мотивацию мы поговорим позже)
Ювентус: 5 матчей -> 5 побед, вот только что была разгромлена Рома, до этого пострадали Парма, Удинезе и Кальяри и опять таки римская Рома, при чём Удинезе и Кальяри были вынесены с крупным счётом. При этом, самое главное, что команда демонстрирует качественный, содержательный футбол (не без ошибок, конечно, но куда без этого), и видно за счёт чего готова обыгрывать неаполитанцев(и это я не про КриРо).
Теперь поговорим про составы и тех футболистов которые пропустят/могут пропустить этот воскресный матч:
Наполи: у команды отсутствуют 2 ключевых игрока: лидер защиты и лидер атаки, и если Дриса Мертенса ещё с трудом можно заменить, то отсутствие Кулибали имеет сверхнегативное влияние на результат хозяев этого матча. Уже не раз несыгранный центр обороны неаполитанцев допускал ошибки, после которых приходилось доставать мяч из ворот, и вспоминая атакующую мощь Ювентуса становится понятно, что эта слабость может сыграть ключевую роль в данном матче. Так же стоит подчеркнуть отсутствие Аллана, что как минимум сужает количество высококлассных футболистов на скамейке запасных. Так что Наполи придется рассчитывать на удачную игру неосновной пары центральных защитников и удачной игры линии атаки, которая в данной части сезона выглядит практически безапелляционно.
Ювентус: у гостей с кадровой ситуацией все намного лучше: из более менее основных игроков отсутствуют только Хедира и Де Шильо, к игре без первого команда уже давно привыкла, у второго есть прямая высококлассная замена в лице Данило, линия атаки у Ювентуса выглядит очень грозно, помимо Роналду есть такие высококлассные футболисты, как Игуаин, Дибала и Дуглас Коста.
Теперь поговорим про ещё один важный аспект в контексте данного матча, а точнее про тренеров команд:
Перед тем, как я разнесу легенду Милана, поговорим про тренера гостей, а точнее про Маурицио Сарри. Я не буду сейчас рассказывать про философию футбола итальянца, вы все это прекрасно знаете, я лишь подмечу тот факт, что он в первый сезон выжимает с команды максимум, что мы могли наблюдать в его работе в прошлых командах, яркий пример его работа в Челси.
Переходя к тренеру Наполи, к Гатуззо, хочу сказать, что для меня он не высококлассный тренер, не тот человек, который в ближайшее время добьется хоть какого-то успеха в какой либо команде. В Милане он не показал абсолютно ничего, в Наполи тоже ничего не демонстрирует, вообще не понимаю зачем его брали в эту команду, как по мне, Анчелотти в разы профессиональней и сильнее, как тренер. Так что в успех Наполи, как успех тренерской заготовки (подготовки), я абсолютно не верю.
Ну и напоследок рассмотрим статистику личных встреч данных команд за последнее время:
В данном противостоянии статистика полностью на стороне старой сеньоры: 4 победы в последних 5 матчах. Интересный факт: единственная победа Наполи над Ювентусом в этих 5 матчах была именно тогда, когда тренером неаполитанцев был именно Маурицио Сарри. И это ещё один плюс в пользу Ювентуса, их тренер знает команду соперника изнутри, знает большую часть игроков и что от них можно в этом матче ожидать.
Ещё стоит пару слов сказать про мотивацию: у гостей ее будет ни капельки не меньше( учитывая их борьбу за чемпионство), поэтому у Наполи не будет преимущества в данном аспекте
Поэтому подводя итоги всего вышенаписанного думаю вы со мной согласитесь, что уверенная победа Ювентуса очень вероятный исход данного матча, поэтому лично я ставлю на этот матч Ф2(-1) за 2.95 и в воскресный вечер буду топить за гостей
Всем побед, удачи и подписывайтесь на меня, дальше - больше!
0
Повторить за 3
zheka sold62.9% WR1.45% ROI
zheka soldROI 1.45
2.08Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи принимает старую сеньору, не понимаю я почему люди верят в шансы неополитанцев, если победа Ювентуса дают за коэффициент 2, ибо как мне кажется хозяева уступают гостям по качеству игроков, по мотивации (зебры, или уже не зебры а шахматисты бьются с Интером за лидерство), по тренерскому мастерству ибо Гапузо не тренер. И я считаю надо брать пока так сказать все хомячки ещё не начали павальнотставить.
0
Повторить за 2.1
eRano.zEr70.7% WR1.93% ROI
eRano.zErROI 1.93
1.52Ювентус фора (0)
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
«Наполи» против «Ювентус»

Наполи ужасен, играют очень плохо, ведь я не удивлён, их тренирует человек, который ничего толком не показывает на тренерском мостике.

Данная игра для меня снова подозрительная из- за коэффициентов. Итальянцы наши любят исполнять красивые номера.

«Ювентус» в свою очередь играет сейчас прекрасно, команда набрала форму и должна сегодня побеждать.

Я конечно рискну снова вопреки всему, но играйте на этом матче с осторожностью.
3
Повторить за 1.55
SuperNova80% WR0.68% ROI
SuperNovaROI 0.68
2.1Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи в этом сезоне плохо себя показывает. Новый тренер ещё не нашёл подход к команде.
А вот Ювентус в последнее время очень хорош. Роналду забивает один за другим, обогнали Интер и вышли на 1 строчку. Я очень сомневаюсь на тотал голов, их может быть много, а может быть мало. Но в любом случае, я уверен, что Ювентус должен вырывать победу. С минимальным счётом или большим, это мы узнаем в скором времени. Так же советую всегда смотреть матч в live-режиме, если игра будет атакующая, то берите тотал больше (особенно во втором тайме)
0
Повторить за 2.1
Денис Горбанев33.3% WR-1.1% ROI
Денис ГорбаневROI -1.1
2.1Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи в этом сезоне показывает себя не с лучшей стороны, что и доказывает их положение в таблице.
Ювентус набрал просто великолепный ход, сари нашёл подход к своей команде. Роналду забивает все свои моменты. Ювентус обогнал интер по очкам и вышел на 1 место, и уходит в отрыв. Советую вам смотреть матч в live-режиме , если игра будет атакующая, то советую ставить тотал больше (особенно во втором тайме)
0
Повторить за 2.1
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩51.3% WR11.95% ROI
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩ROI 11.95
2.1Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Доброго времени суток.
Наполи - Ювентус

Наполи проиграл четыре последних домашних матча чемпионата, а в шести – не побеждал. Исправить эту статистику в дуэли с нынешним Ювентусом крайне сложно. Да, «Партенопеи» собрались на Лацио, но там и обстоятельства были на их стороне – быстрый гол, незабытый пенальти соперником, оперативное удаление у римлян, уравнявшее составы. В общем, сошлись все звезды. А главное, что лациали играли со оглядкой на дерби. От Ювентуса никаких поблажек не будет, а самому Наполи придется действовать на фоне усталости.

Потому туринцы должны подтвердить свой более высокий уровень, моя ставка: чистая победа Ювентус.

Кто будет ставить, всем Фарта.
0
Повторить за 2.1
Rock50.5% WR-5.43% ROI
RockROI -5.43
1.533Обе команды забьют - Да
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Добрый день, уважаемые😉

Сразу перейду к делу:

1)Наполи демонстрирует очень не однозначную игру, в последнее время.
Проигрыши чередуются с нечейными результатами.
Можно ли назвать это спадом - судить Вам.
Однако такая полоса всегда проходит, по этому сейчас самое время реабилитироваться за все ошибки и проигрыши.

2)Ювентус наконец-то получил соперничество в Серии А в лице Интера и это очень здорово, потому что теперь чемпионат стал более красочным и интересным.

3)Гостям нельзя оступаться и терять очки, потому что Интер наступает на пятки и любая аплошность может дорогого стоить.

Подведу итог:
Наполи должен брать себя в руки, ужтем более, когла домашние стены будут гнать команду вперёд.
Ювентус борется с Интером, по этому так же без забитых голов не покинет поле.

P. S. Так же будет интересно посмотреть на Игуаина😏
Можно психануть и взят его гол, но для этого-дождёмся составы команд.

Больших побед Вам😉
0
Повторить за 1.58
Георгий Черданцев48.7% WR-10.62% ROI
Георгий ЧерданцевROI -10.62
1.82Ювентус тотал больше 1.5
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
Наполи — Ювентус|Чемпионат Италии
С выбором тренера в Наполи все ясно: это была ошибка. Но он умеет настроить команду, тем более, когда приезжает такой соперник. Наполи при плохой игре все-таки победил в кубке Лацио, так что на Ювентус я бы ставить не стал: тем более стадион будет очень сильно болеть против Сарри, так что Ювентусу будет тяжело. Но в Ювентусе есть Роналду, Дибала и Игуаин. Так как Ювентус с 14 сентября забивал всем, не думаю, что это именно тот матч, когда Ювентус не забьет. Надо посмотреть , кто выйдет в стартовом составе, вполне возможно, что Игуаин назло болельщикам против бывшей команды. Кто-то из них должен забить. Ставки:

«Гол Дибалы за 2.62»
«Гол Игуаина за 2.66»

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.87
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 58%
  • 6%
  • 6%
  • 5%
  • 3%