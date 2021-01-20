Supercoppa впервые пройдет в городе Эмилия-Романья, где в позапрошлом веке впервые был официально вывешен современный итальянский флаг.
До этого в Суперкубке Ювентус и Наполи играли всего лишь трижды, зато каждый раз Шедеврально: забивали минимум 4 гола за игру (5:1, 4:2, 2:2), а в 2014 году все решала серией пенальти из 18 (!) ударов.
Все без исключения матчи между командами проходят по крутому бескомпромиссному сюжету, о чем красноречиво говорит статистика. Так, из последних 20 поединков Ювентус выиграл 11, у Наполи – 7 и всего две ничьи.
Только в одном матче не было голов (0:0) – и это был финал Кубка Италии 2020, где Буффон играл «в режиме Буффонище», но Турин проиграл по пенальти.
В тринадцати забивали обе команды, а общая (за 20 игр) разница мячей – 33 на 23 в пользу туринцев, при средней результативности клубов 2,8 гола за игру. В этих матчах было 7 удалений – 4 на 3 (перевес по карточкам у Наполи).
После поражения от Интера и Фиорентины, пятого места в Серии А – Юве, как никогда, остро нуждается в уверенной победе и более всего – в репутационном плане. Это так важно, что сам вопрос завоевания весьма престижного трофея даже отходит на второй план…
Уже два матча подряд (Торино и Интер) не может забить гол Криштиану Роналду, а установление им исторического рекорда все откладывается. Зная чемпионский характер португальца это его не может не раздражать. С другой стороны, рекордному голу – крутой матч, а не в ворота Дженоа с Кротоне. В двух матчах Серии А прошлого сезона КриРо забил по голу.
Спорное решение об отмене октябрьского матча и сегодня продолжает будоражить и без того импульсивный характер тренера Дженнаро Гаттузо. У подножия Везувия продолжают муссировать разговоры о том, что если бы не такой вердикт, то неаполитанцы могли бы претендовать за скудетто.
Всего было разыграно 32 финальных матча Supercoppa, в которых не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи, важно отметить, что таким достижением не может похвастаться Суперкубок Испании, Англии, Германии или Франции. За это время забит 101 гол при средней результативности – 3,15 за игру, что очень круто.
Сегодняшний Ювентус и Наполи эту статистику, однозначно, не испортят.
В чемпионате Италии этот многострадальный матч ещё предстоит сыграть. А пока — разминка в рамках Суперкубка. А тут ещё полное фиаско 0:2 в игре Серии А против «Интера». И защита скудетто под вопросом. Пирло безоговорочно проиграл Конте. Гаттузо же тоже довольно неприятный и некомфортный соперник. Поднаторевший, в отличие от Пирло, в тренерских баталиях на самом высоком уровне.
Две последние игры «Юве» не выиграл, пропустил 4 мяча. Чемпион идёт пятым в турнирной таблице, уступая очко будущему оппоненту по Суперкубку. «Наполи» забивает больше и пропускает меньше, чем «Ювентус» в Серии А. И вообще южане в отличной форме и настроении подходят к встрече. В Кубке Италии команда прошла в следующий раунд, а в чемпионате с теннисным счётом 6:0 разделалась с «Фиорентиной», которая недавно 3:0 прибила «Ювентус».
В общем, эмоциональный фон у Гаттузо и его парней получше будет. В зале суда «Наполи» обыграл «Ювентус», вернув себе очки и право сыграть отменённую игру. Как-то будет на поле. Суперкубок — прекрасная разминка.
Оба клуба потеряли своих забивающих игроков, Дибала и Осимхен, похоже, пропустят матч.
Но у чемпиона есть Роналду, который может почти всё. И боль поражения в финале Кубка Италии прошлого сезона. Так что жажда реванша будет неплохим мотиватором.
Суперкубок. Финал. Матч, который должен быть сыгран еще пару месяцев назад. Ну случилось, что случилось. Если одну команду сравнивать с ней же самой, то Ювентус прибавил на мой взгляд, сильнее, чем неаполитанцы. Хотя и южане, конечно, выглядят сейчас тоже весьма презентабельно тоже. Короче, я согласен с букмекерами, конечно. Которые дают почти равные линии. Перевес Юве есть. Но он очень невелик.