Ну а здесь валуй. Да, опасаюсь ставить на "Юве", вспоминая прошлую ЛЧ, где они тоже были безоговорычными фаворитами против "Лиона", но "Порту" вообще дрыщи. В Чемпионате Португалии все идет из рук вон плохо: ни одной победы над прямыми конкурентами и позорное 2 место с отстованием в 10 очков от первого. В 2017 году они уже, кстати, играли в 1/8 и в первом матче, сыгранном в Португалии, итальянцы одержали уверенную победу 2-0, превратив ответный матч в формальность. Но внимания было приковано к той игре гораздо больше, все-таки "бой ветеранов, как никак уважение здесь уважения ни грамма, лишь сраное отражение", -как в 2015 году сказал Оксимирон на своем фееричном батле аюпротив Джонибоя.
Роналду , криштиано, великолепная семерка и тд и тп.Конечно будет тяжело.Но команда Ювентус набрала свой вес и силу и готова к выходу в финал.Ждём победу и тб2,5.Порту конечно будет стараться и возможно первый гол забьёт, но итальянцы готовы на все сто.В домашних матчах они копили силы для своего могучего и сокрушительного шествия по телам игроков ЛЧ.Так же интересно ставить на п2 или тб 2,5. Буду играть в Лайве на тб 1,5 в первом тайме!!
🏴Лига Чемпионов УЕФА🏴 Опишу кратко: У Ювентуса не совсем гладко идут дела в чемпионате и я считаю что они постараются создать преимущество перед ответным матчем..дабы параллельно добывать очки в чемпионате. Не верится что Юве будет играть на ничью..чтобы все решить в Турине.Минимум один гол от Ювентуса точно влетит португальцам и вероятнее всего именно от португальца🤷♂️ Тем более Порту сейчас не в лучшем положении в чемпионате и рискует не попасть в ЛЧ..так что им лучше настроиться на внутреннее первенство,а не пытаться завоевать кубок ЛЧ. Мой прогноз:Ювентус хотя бы раз отличится в этой встрече.
Здесь тоже для меня было выбрать ставку головной болью. команда Порту, которая принимает сегодня Ювентус очень кусачая крепкая команда. такой Европейский середнячок, который частенько портит кровь грандам. На выходных порту потратили Очень много сил с баовиштой, еле-еле сведя матч к ничьей, уступая после первого тайма в два гола .также я думаю основная мотивация на Победу туринцев является то, что у них есть в составе Криштиану Роналду, который любит Лигу чемпионов. это абсолютно его турнир ,в котором у него очень много рекордов. и как бы команда не выступала во внутреннем чемпионате здесь он уверен выложиться на тысячу процентов. примерно прогнозирую победу ювентусу со счётом 1:0 или 20
сли вы думаете, что я буду на матч "Ювентуса" и "Порту" ставить только благодаря кепке, то это не так. Я внимательно смотрю за "Ювентусом" и проанализировал игры "Порту". Сдается мне, что в этом матче "Порту" не будет играть на 0:0.
"Порту" всегда очень точно понимает суть противостояний с грандами. Я помню, как с "Манчестер Сити" они сушили игру, но это было осенью. А сейчас эта команда находится в яростном состоянии. Много игроков удаляется, команда много забивает и пропускает. Вспомните игры с "Брагой", где по два удаления была в двух матчах.
В любом случае "Порту" не станет играть только с позиции правильно выстроенной обороны. В этом я уверен.
Что касается "Юве", то несмотря на два матча без голов, команда создает огромное количество моментов. С "Наполи" забить должны были три-четыре раза, но не забили. Я думаю, "Ювентус" сохранил жажду гола для Лиги чемпионов.
Я выбираю ставку обе забьют. Полагаю, что закрытого матча не будет, ведь закрытые матчи в первых играх случаются, когда команды равны. Здесь же "Юве" - явный фаворит, которому не нужен ноль на выезде. И "Порту" ноль не нужен тем более. Ставлю на “обе забьют - да”.
В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Порту» примет дома «Ювентус». Здесь вроде бы никакой интриги нет.
Да, на бумаге, «Ювентус» - очевидный фаворит встречи. «Порту», на первый взгляд, не выглядит командой, которая способна выбить туринцев из ЛЧ на такой ранней стадии.
Однако «Ювентус» сейчас далек от той формы, в которой он пребывал последние годы. Сейчас нет у туринцев той мощи, которая была у них так долго. Хотя такая тенденция присуща почти всем топ-клубам в этом сезоне. Пандемия сказалась на всех.
В «Ювентусе» в этом сезоне идет перестройка. Пирло – молодой тренер. Сейчас он строит свой футбол в «старой синьоре». Это часто влияет на результат. Туринцы до сих пор не ведут прямую борьбу за лидерство в чемпионате. Пока в Серии А главенствуют команды из Милана. Но «Ювентус» небольшими шагами все-таки подбирается к ним.
Про «Порту» можно сказать точно, что он устроит тяжелый матч для «Ювентуса». Он, как и любая португальская команда, может доставить много неприятностей, играя у себя дома. При этом, «Порту» имеет серию из четырех ничей подряд. Но до этого он побеждал и давно не проигрывал.
А «Ювентус» вот только что потерпел поражение от «Наполи» (0:1), перед этим поделив очки с «Интером» в Кубке (0:0). Таким образом, оба клуба подходят к этому матчу в неоднозначном состоянии.
«Порту» из-за частых ничьих может потерять уверенность в игре с топовым соперником. А у «Ювентуса» результат часто зависит от настроения Роналду. Без его непосредственного участия в голах туринцам будет сложно победить.
Португальские команды уже давно доказали, что с ними не все так просто. Они особенно опасны в домашних матчах. В своем прогнозе я буду отталкиваться от этого факта.
И всем привет.Уже сегодня вечером сойдутся еще одна пара команд в Лиге Чемпионов.Особо рассуждать здесь не приходится.Ювентус показывает симпатичный футбол.В этой паре Порту у буков является аутсайдером.Попробуем заиграть нулевую фору ведь не стоит забывать что впереди будут ответные матчи.Ювентусу комфортнее забивать на выезде что бы обеспечить себе комфортное преимущество на ответе.Плюс не плохой вариант сохранить хорошую форму на следующие этапы розыгрыша ЛЧ.Возможно еще пару вариантов приложу.Всем удачи)
Всем Привет! Давайте перескочим на второй день Лиги Чемпионов, очень интересная игра предстоит между Порту и Ювентусом. Считаею, что туринцы в первом же матче постараются снять все вопросы о победителе этого противостояния, не откладывая решение вопроса до ответного матча. Португальцы не готовы в нынешнем состоянии оказать им сопротивление. Из вышесказанного следует Победа ювентуса с хорошим коэффициентов.
Всем привет. Вот это был матч. ПСЖ просто вынес каталонцев без шансов на ответку. Сегодня я решил пойти на матч с участием моей любимой команды. Да и заходит она у меня чаще всего. Во втором матче, который пройдет в Испании, в принципе можно поиграть на ОЗ , но уверенней я в этом матче. Порту очень много говорили до игры и касательно Роналду, и касательно того, что они не боятся играть и готовы выигрывать. Нина мой взгляд прошлый опыт вылета от Лиона, в е оставит место недонастрою на матч. Игроки выйдут заряженные и готовые выигрывать. Жду голов от гостей и конкретно от дуэта Роналду - Мората. Счёт жду 0:2/0:1/1:2. Всем удачи!.
У «Порту» беспроигрышная серия в Лиге чемпионов длится пять матчей, причем они еще и не пропускают. Если они будут продолжать и в том же духе, мы увидим очень интересное противостояние в ⅛ финала. О сильных сторонах «Ювентуса» говорить нет смысла, однако, в отличие от предыдущих сезонов, «Старая Синьора» уже не та: спотыкается даже в Серии А. В общем, я полагаю, что матч будет равным и что итальянскому клубу хватит и ничьи перед боем в Турине. Так что на «Драгау» я жду ничьи 1:1.