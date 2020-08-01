Ювентус - Рома Всем доброго времени суток друзья. В этом прогнозе я больше надеюсь на интуицию и на статистику Ювентуса. Под очень большим давлением находиться Сарри от журналистов. Все говорят что ни так должен играть чемпион. Юве сильно лихорадит. Отдают очки там где нужно их забирать. Могут проиграть середняку. Не понимаю почему так... Может элементарная недооченка соперника. Но в этот раз будет соперник Рома. Думаю команда соберётся и покажет положительный результат. Плюс ко всему за последние 15 игр Юве ни разу не проигрывал 2 раза подряд. Ну и играть будут на своём поле. Думаю криш и игуаин смогут реализовать то что не вышло у них в прошлой встрече. Всем добра. Лайкайте и подписывайтесь. Буду очень рад.
Даже не знаю, что делать с Юве. Совершенно провальный матч на Сардинии. Да и вообще соперники, с длинными провальными сериями, просто принесли титул « на дом». Окончание сезона - на домашнем стадионе (пускай и пустом). Против соперника, который весел и результативен в атаке (это плюсы), но ровно так же весел и результативен в обороне (это минус). По идее смотрится верх. И обе забьют. Но что будем делать, если Юве опять возьмет мяч под контроль и будет катать его поперек поля? Тогда плохо. Но мы ж договорились, что это вряд ли? Ну тогда и не будем о грустном))) Есть еще моментик. Рому (во всяком случае, когда пишу эти строки) вообще дают фаворитом. Тут понятно: Юве играть через неделю матч ЛЧ, отыгрываясь со скользкого лионского счета 0-1. Поберечься, то, се. Логика есть. Вы верите? Я не то чтоб «да» и не то, чтоб «нет». Просто не вижу смысла, чтоб лететь и ставить на римлян. Просто отметил: букмекеры считают фаворитом Рому. А кое-что они, без сомнения, понимают.
С такой статистикой личных встреч, как у данных двух команд, прогноз был бы железным, только если это был бы другой чемпионат) А так - это Италия - это значит Риск.
Под конец сезона оглядываясь на предыдущие матчи команд, с разными клубами кажется, что Рома лучше выглядит. Только вот статистика личных встреч с 2012 года говорит 12 побед Юве и 5 побед Ромы, предыдущие 2 игры этого года - также за Юве, противостояния тренеров 3 - 1.
Обе команды уже решили все для себя в этом сезоне и будут играть за Итальянскую честь, со статусом дерби.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я предлагаю вам свою версию прогноза на матч последнего тура чемпионата Италии. "Ювентус" будет играть на своем поле с "Ромой".
Я говорю о последнем туре, сразу говорю после предпоследнего тура, в котором "Юве" победил "Сампдорию" 2:0, обеспечив себе чемпионство. "Рома" выиграла у "Фиорентины", реализовав два пенальти со счетом 2:1.
"Ювентус" - чемпион. "Рома" на пятом месте. Ни выше, ни ниже подняться уже не может. Впереди еще один тур. В первом круге была победа "Ювентуса" в гостях со счетом 2:1. Был матч на Кубок Италии в январе, тогда "Ювентус" тоже выиграл 3:1.
Еще раз напомню, что игра будет в Турине. Если смотреть на то, как обстояли у "Юве" дела в гостях и дома по ходу чемпионата, то все свои пять поражений были на выезде. Дома только победы при двух ничьих. На это стоит обратить внимание.
Надо сказать, что "Рома", если брать последние пять туров, она билась и по результатам этих туров занимает первое место. "Ювентус" в последних пяти турах только на седьмом месте. Две победы, две ничьи и одно поражение.
Конечно, очень много будет зависеть от того,в каких составах выйдут команды. Определенные задачи еще сохраняются в плане Еврокубков. "Ювентусу" еще играть с "Лионом" 7 августа, естественно, они будут иметь в виду этот матч. А "Рома" 6 августа сыграет с "Севильей" в Лиге Европы. Такие задачи сохраняются. Может быть, этот матч будет принесен в жертву Еврокубкам, но не знаю.
Неопределенность вокруг этого матча. Но я сделаю свой прогноз. В матче "Ювентус" - "Рома", как мне кажется, будет ничья. Ставлю на это с коэффициентом 3.95.
Встречаются две немотивированные команды, Сарри не будет рисковать основными игроками, даст отдых основным , скорее всего состав будет полу резерв. Перед матчем Лиги чемпионов. я не вижу никаких предпосылок что бы матч получился сверх результативным, у Ромы отсутствует Манчини и Пеллегрини, Под вопросом Роналду скорее всего не появится на поле. Но во всяком случае проигрывать два матча подряд в под конец сезона,тем более у себя дома, не уровень чемпиона Италии.
Генеральная репетиция перед игрой с Лионом в лч Юве важно будет подойти с хорошим настроем, после поражения от на Сарднии. Сарри всегда под давлением, после каждой потери очков, играть будут только на победу перед руководством и Недведом, плюс невезения с забитыми мячами у Рона должны прекратится с Ромой, которая почти в каждом матче пропускает, хоть и подходит в отличной форме, но свои турнирные задачи выполнила и будет бороться за лч через лигу Европы
Команды всё решили уже, юве чемпион, Рома 6 и вроде бы напрашивается мало голов, но Роналду с этим поспорит Роналду всё же ещё борится за золотую бутсу, несмотря на отставание в 4 мяча и казалось бы всё, но мы все знаем Роналду, который постоянно мотивирован, и 4 мяча для него не конец, если он захочет, он может постараться, а он может захотеть Не беру Тб 3.5, ну потому что это уже слишком перебор, рискованно, всё же он не факт что это сделает, брать тб 1 вообще невыгодно, коэффициент слишком маленький, а вот Тб 1.5 более чем нормально
Всем привет! Учитывая, что Ювентус уже выиграл чемпионат и готовится к противостоянию с Лионом в ЛЧ, данный матч выглядит хорошей возможностью для Ромы прервать свою серию неудач в матчах с Юве не "Ювентус Стэдиум". Рома в последних трех выездных матчах одержал три разгромные победы. В соперниках, конечно, были аутсайдеры, но неплохая форма "волков" плюс ослабленный состав Ювентуса вполне могут привести к тому, что Рома впервые за 9 лет не проиграет в Турине.
Все мы знаем как хорошо и много умеет забивать Рома , и какая плохая оборона у туринской команды . Ювентус уже оформил чемпионство и вполне может отдать очки Роме , так как сделали в последнем матче и проиграли со светом 2-0. Когда Кальяри с лёгкостью проходили оборону Ювентуса , на чемпионов было больно смотреть , но им уже не нужно было ничего доказывать. И так Рома в еврокубках и уступать Милану она не намерена. Жду хорошую игру от Ромы . Всем удачи.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Неоднозначный Ювентус и стабильный коллектив Ромы сойдутся в этом туре. Для Ювентуса это шанс реабилитироваться перед болельщиками за ужасную игру в прошлом туре с Кальяри. Но учитывая что скоро розыгрыш Лиги Чемпионов - сохранить атакующую силу надо. Рома показывает супер стабильный футбол в последних играх. Исход предугадать сложно, поэтому разумным будет реение что оба коллектива смогут забить друг другу. Желаю удачи. Смотрите составы.