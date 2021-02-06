Битва за третье место, у Ювентуса 39 очков и 19 игр, у Ромы 40 очков и 20 игр и в случае победы Ювентус обгоняет Рому и располагается на призовом месте. В пяти последних матчах Ювентус победил четыре раза и один раз проиграл Интеру, собственно по этому и располагается ниже миланского клуба. Рома же выиграла три раза и по разу проиграла и сыграла вничью. Ювентус лихорадит, но и очень им повезло тем что есть в составе Криштиану Роналду, который зачастую вытаскивает сложнейшие матчи, Рома так же не стабильна, что победы, что поражения в основном с большим количеством мячей, команда слабо оборонятся и пытается нивелировать это игрой в атаке, поэтому я думаю что мы увидим голы, скорее всего Ювентус победит в этом принципиальном матче, но ворота сухими оставить не сможет.
Ювентус набрал отличный ход,в крайних матчах идёт без поражений,рома тоже много забивает,и уверенно побеждает соперников,но есть тенденция,рома играет плохо против топов и у ромы не самая идеальная защита,ювентусу надо добираться очки чтобы сохранить шансы на чемпионство,думаю в этом матче юве покажет класс,оборона во главе с кьелини и бонусы уверенно держит ворота на замке,ювентус последние матчи мало пропускает,ставим на победу юве.
Добрый вечер уважаемые. В Чемпионате Италии равных Ювентусу по силе и классу совсем мало команд. Это как Зенит в Чемпионате России. В Кубке, в Лиге Чемпионов, в своём Чемпионате, играют только на победу. 2 го февраля играли в Кубке с Интером, довольно упорная получилась встреча. Как говорится: никто не хотел умирать. Но это не должно помешать положительному итогу. Ювентус победит или ничья - более надежная, но менее прибыльная ставка.
Друзья, Юве выиграл 9 из 10 последних матчей. Плюс почти все лидеры в строю, в лазарете только Бентанкур и Исраэль. Наладил Юве и игру в защите, в последних 5 матчах всего 1 пропущенный гол при 12 забитых.
Пирло начал побеждать у команд высокого уровня и это пожалуй то чего не хватало старой сеньоре. Атака стала еще более разнообразнее, Роналду находится на пике формы. В прошлом матче благодаря его дублю разобрались в первом матче против Интера. Пирло четко поработал над ошибками после прошлого поражения от Интера и уже в этом матче все сделал как нужно.
А так же, Рома выиграла две последние встречи, но при этом своей игрой не впечатлила, очень много ошибок в обороне. Пропустили от Вероны, 3 от Специи, до этого и вовсе проиграли Специи и опять же с тремя пропущенными. В первую очередь это связано с травмами Смолинга, Педро, Рейнольдса, Дзаньоло и Пелегрини. Сомневаюсь, что они сегодня смогут справиться в защите против Юве.
Рома плохо играет на выезде в этом сезоне, всего 8 строчка в чемпионате по этому показателю. Плохо играют против топов, редко им удается показать что-то в таких матчах. Если бы это был Юве начала сезона, то возможно еще шансы были, но сейчас это совсем другая команда. У Юве очень серьезная атака и в последнее время надежная защита. Правда, исход играть особо не хочется, поэтому поставлю на голы хозяев. С атакой у них все в порядке и два гола такой защите волков должны забивать.
В прошлом сезоне в 2019 Ювентус дома проиграла в очередеом туре Роме со счетом 1:3 в этом году Ювентус не должна проиграть так как потеря очков ко анду будет отделять от четверки еще дальше, Ювентус выграда недавно у Интера тоже самое и Рома выграла дома 3:1 у неступчивой Вероны, в личных встречах преимущество у Ювентуса напомним как какой перевес имеет Юветус перед фе Рома,в шести матчах дома Ювентус выграла в пяти матчах и в одном проиграла. 1Х
Бет-приветище🤜🤛 Очень важная и невероятно принципиальная сегодня игра пройдёт на Альянц в Турине. Команды соседствуют по турнирной таблице и занимают 3 и 4 место, поэтому победа любой из команд позволит ей продолжить борьбу за скудетто. Ничья же будет в пользу миланских клубов. Поэтому мы очень рассчитываем на заряженность команд с первых минут! И Рома и Ювентус очень результативны в этом сезоне. Пробитый тотал больше и даже не 2,5, а 3,5 - для них норма. Ювентус на кураже, одержал 5 побед подряд, успев отомстить нерадзурри в кубковом матче за досадное поражение в Серии А. Рома тоже, после недоразумения в римском дерби, покуражилась со Специей и Вероной. Ух, а между собой то как играют сегодняшние соперники!!! В последних 3 матчах пробит тотал больше 3,5. Конечно, фаворит в матче Юве, но мы бы не стали грузить на них, т.к. волки очень серьёзный оппонент. Поэтому, давайте просто поставим на голы, которых должно быть не мало и насладимся этим прекрасным зрелищем! Тем более, что составы почти оптимальны, ну разве что гости остались без Пеллегрини, которому судьи прописали отдых после процедуры горчичников. Итак, можно конечно не рисковать, так как мы и взять цифры поменьше, но думаем концепцию вы уловили🤗
"Ювентус" на ходу и в отличной форме, команда очень уверенно начала второй круг. В новом году у туринцев числится только одно поражение от "Интера" (0:2). Правда, за него тренер Андреа Пирло уже исправился, обыграв "нерадзурри" на прошлой неделе 2:1 в рамках кубка. Турин в последнее время очень уверенно смотрится в обороне, особенно если там есть лидер – Джорджо Кьеллини. Команда не пропустила в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах. В атаке о Криштиану Роналду напоминать не стоить, португалец обязательно будет искать свой момент. В 16 матчах чемпионата КриРо отличился 15 раз. Страсти вокруг римского клуба утихли, но учитывая катастрофу в играх с большими соперниками по ходу сезона, разговоры могут вернуться после неудачи в Турине. "Рома" на третьей строчке, но далеко не всегда она демонстрируют уверенный футбол, даже в последних победных играх были заметны трудности. Только вспомним отвратительную игру защиты и возвращение в игру "Специи" на "Олимпико". Оборона – явная проблема "волков". Опасность атаки — это совсем другое дело. "Рома" с 44 голами в топ-3 лиги по результативности. Главным преимуществом римлян является всесторонняя направленность атаки. Фаворитом на своем поле будет "Ювентус", но римляне попытаются наконец-то переломить неудачную статистику нынешнего сезона в играх с лидерами. Но как кажется, туринцы далеко не тот соперник, благодаря которому удастся эту серию прервать.
Сейчас раздевалка "Ромы" похожа на Италию до рисорджименто - раздробленную и разделённую. Часть команды открыто выступает против методов работы Паулу Фонсеки, и, честно говоря, меня несколько удивляет тот факт, что у португальского тренера случился открытый конфликт с одним только Джеко. Ведь тот же Пеллегрини поддержал Эдина в этом вопросе. И несмотря на это стал новым обладателем капитанской повязки.
Фонсека вчистую проиграл Пирло дуэль в матче первого круга: "Рома" играла в большинстве с 62-й минуте и вела в тот момент в счёте, но умудрилась упустить победу. А ведь тот "Юве" был гораздо более "сырым", нежели нынешний "Юве".
Должно случиться чудо, чтобы Фонсека отобрал очки у топового соперника на его поле. Без Смоллинга и Пеллегрини эта задача усложняется в несколько раз...
Эксперт Егор Титов сделал ставку в матче Ювентус - Рома. Он ставит на П1 и ТБ (2,5) и аргументирует свой прогноз:
«Если пару лет назад у меня не было сомнений в том, кто лучший игрок мира, то сейчас они возникают. Раньше я был уверен, что это Месси. Но сейчас Роналду продолжает держать высочайший уровень. Очередное доказательство было на этой неделе в гостевой встрече с «Интером». Человеку исполняется 36, а в каком же он порядке. Просто невероятно.
И с ним сейчас и весь «Ювентус» заиграл великолепно. Да, проиграли «Интеру» несколько туров назад, но после этого выдали шикарную серию из пяти побед. И только в последнем матче, с тем же «Интером» в Кубке Италии, наконец-то пропустили. Все в порядке у «Ювентуса».
«Рома» играет нестабильно. Перепады частенько случаются. Тут было два подряд поражения по 0:3 — от «Лацио» и «Специи», потом с той же «Специей» сыграли 4:3. Многовато пропускают римляне, но в атаке у них в целом многое получается.
Я не исключаю, что «Рома» забьет на этом выезде, но «Ювентус» обязан сделать Роналду подарок на день рождения. А может быть, он и сам его себе преподнесет. Мой прогноз — «победа «Ювентуса» и тотал больше 2,5 мяча».
Если смотреть таблицу, то если кто-то победит, тот перейдёт выше. И поэтому я думаю, что будет упорная игра, как в игре с Арсеналом. И последнее время они забивают друг друг и пробивают ТБ 2.5. Поэтому я беру немного рисковую игру, потому что обычно играли плохо, т.и. не забивали друг другу. Поэтому посмотрим, что будет.
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