Betting Insider

Ювентус — Рома прогнозы на матч 22.01.2020

Ювентус — Рома
  •  Кубок Италии
Ювентус
07:25:19
до начала матча
Рома
Ювентус — Рома прогноз на матч от пользователя
Юве в этом сезоне столько навыигрывал матчей со счетом 2-1, что я, пожалуй, похулиганю. Поставлю на счет, лобовую. Тем более, что и в не столь давнем матче этих команд (правда, в Риме) такой счет был зафиксирован. Как и в последнем матче Ювентуса с Пармой. Ну и, думаю, скорее верх (или обе забьют), чем низ. Когда появятся составы - обязательно обратите внимания на гол Роналду. Он сейчас в полном порядке. "Тотул больше 2,5 за 1.68" "Счет матча 2:1 за 7.75" Источник: БК Олимп
Ювентус — Рома прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Италии - “Ювентус” играет с “Ромой”. Сразу скажу, что эта игра будет 22-ого января, а когда я делаю этот прогноз, я еще не зная, как они сыграют на выходных в очередном туре чемпионата страны. Поэтому отталкиваться от этих матчей не будем. В чемпионате страны “Ювентус” идет на первом месте, тогда как “Рома” на пятом. Можно предположить, что Кубок Италии более значимая вещь как раз для “Ромы”. Все-таки “Ювентус” борется за первое место с “Интером”, а вот римляне, еще неизвестно, попадут ли они в еврокубки. Так что им было бы интересно пройти “Ювентус” в Кубке и взять этот трофей. На момент записи прогноза простужен Криштиану Роналду. Так мы узнали, что и Криш тоже болеет. Кроме него отсутствует Хедира, Кьеллини. Это серьезные потери. У “Ромы” точно не будет Дзаппакосты и Мхитаряна. Свои потери есть у той, и у другой команды. Но в очных встречах есть интересные факты. Например, в шести из последних восьми матчей заходила ставка “обе забьют - нет”. Забегая вперед, скажу, что я пойду против этой ставки. Мне кажется, что в этот раз традиция будет нарушена. Когда они играли в чемпионате, я ставил на “Рому”, но ошибся. В итоге “Ювентус” выиграл со счетом 2:1. Но я все равно продолжаю верить в римлян. В предыдущем сезоне они смогли выиграть у “Юве” со счетом 2:0, хоть и проиграли в гостях (0:1). Конечно, возможно не будет Криштиану Роналду, хоть он может и поправиться. Однако у Сарри есть и Дибала, который безумно хорошо. Особенно он хорош как раз в отсутствие Роналду. “Рома” же обидно не дотягивает до топового уровня. Вроде бы у них все есть - они имеют преимущество, постоянно подают много угловых, которые ничего им не дают. Но при всем этом не дотягивают они до хорошего результата. Поэтому не хочется рисковать со ставками на победу. Лучше сделать выбор в пользу “обе забьют”. Источник: Ставка ТВ
Ювентус — Рома прогноз на матч от пользователя
«Рома» проигрывает «Ювентусу» в Турине на протяжении восьми лет, но прервется ли серия сегодня? «Ювентус» солидно проводит сезон по всем фронтам – несмотря на поражение в Суперкубке Италии и несколько невнятных матчей в чемпионате, в целом по дистанции «старая синьора» движется уверенно. После 20 туров чемпион Италии находится на первом месте в таблице с превосходством в четыре очка над вторым «Интером», третий «Лацио» находится на расстоянии шести баллов. «Рома» ставим перед собой куда более скромные задачи – команда Паулу Фонсеки старается закрепиться на четвертом месте в таблице. Пока «волки» с задачей справляются, но пятая «Аталанта» находится на расстоянии трех очков и наверняка еще проблемы создаст. В последнем туре «Роме» удалось обыграть со счетом 3:1 «Дженоа», таким образом с серией из двух поражений кряду она покончила. «Ювентус» находится в великолепной форме и ошибается крайне редко – сегодня «старая синьора» ко всему прочему будет играть на своем поле, что еще больше увеличивает ее шансы на успех. Несколько недель назад команды уже пересекались в чемпионате и тогда в Риме «Ювентус» победил 2:1, повторить успех чемпиону Италии проблем составить не должно. Предлагаю поставить на азиатскую фору (-1) на «Ювентус» за коэффициент 2.01 Источник: vseprosport
Прогнозы 1126
Все
Платные
Юрий Розанов44.7% WR-11.98% ROI
Юрий РозановROI -11.98
2.31Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Юве в этом сезоне столько навыигрывал матчей со счетом 2-1, что я, пожалуй, похулиганю. Поставлю на счет, лобовую. Тем более, что и в не столь давнем матче этих команд (правда, в Риме) такой счет был зафиксирован. Как и в последнем матче Ювентуса с Пармой. Ну и, думаю, скорее верх (или обе забьют), чем низ. Когда появятся составы - обязательно обратите внимания на гол Роналду. Он сейчас в полном порядке.

"Тотул больше 2,5 за 1.68"
"Счет матча 2:1 за 7.75"

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 2.4
Виктор Гусев50% WR-3.9% ROI
Виктор ГусевROI -3.9
1.74Обе команды забьют - Да
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Италии - “Ювентус” играет с “Ромой”. Сразу скажу, что эта игра будет 22-ого января, а когда я делаю этот прогноз, я еще не зная, как они сыграют на выходных в очередном туре чемпионата страны. Поэтому отталкиваться от этих матчей не будем.

В чемпионате страны “Ювентус” идет на первом месте, тогда как “Рома” на пятом. Можно предположить, что Кубок Италии более значимая вещь как раз для “Ромы”. Все-таки “Ювентус” борется за первое место с “Интером”, а вот римляне, еще неизвестно, попадут ли они в еврокубки. Так что им было бы интересно пройти “Ювентус” в Кубке и взять этот трофей.

На момент записи прогноза простужен Криштиану Роналду. Так мы узнали, что и Криш тоже болеет. Кроме него отсутствует Хедира, Кьеллини. Это серьезные потери. У “Ромы” точно не будет Дзаппакосты и Мхитаряна. Свои потери есть у той, и у другой команды. Но в очных встречах есть интересные факты. Например, в шести из последних восьми матчей заходила ставка “обе забьют - нет”. Забегая вперед, скажу, что я пойду против этой ставки. Мне кажется, что в этот раз традиция будет нарушена.

Когда они играли в чемпионате, я ставил на “Рому”, но ошибся. В итоге “Ювентус” выиграл со счетом 2:1. Но я все равно продолжаю верить в римлян. В предыдущем сезоне они смогли выиграть у “Юве” со счетом 2:0, хоть и проиграли в гостях (0:1). Конечно, возможно не будет Криштиану Роналду, хоть он может и поправиться. Однако у Сарри есть и Дибала, который безумно хорошо. Особенно он хорош как раз в отсутствие Роналду.

“Рома” же обидно не дотягивает до топового уровня. Вроде бы у них все есть - они имеют преимущество, постоянно подают много угловых, которые ничего им не дают. Но при всем этом не дотягивают они до хорошего результата. Поэтому не хочется рисковать со ставками на победу. Лучше сделать выбор в пользу “обе забьют”.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.71
Мaксим Калиниченко45.9% WR-6.08% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -6.08
2.1Ювентус фора (-1)
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
«Рома» проигрывает «Ювентусу» в Турине на протяжении восьми лет, но прервется ли серия сегодня?

«Ювентус» солидно проводит сезон по всем фронтам – несмотря на поражение в Суперкубке Италии и несколько невнятных матчей в чемпионате, в целом по дистанции «старая синьора» движется уверенно. После 20 туров чемпион Италии находится на первом месте в таблице с превосходством в четыре очка над вторым «Интером», третий «Лацио» находится на расстоянии шести баллов.

«Рома» ставим перед собой куда более скромные задачи – команда Паулу Фонсеки старается закрепиться на четвертом месте в таблице. Пока «волки» с задачей справляются, но пятая «Аталанта» находится на расстоянии трех очков и наверняка еще проблемы создаст. В последнем туре «Роме» удалось обыграть со счетом 3:1 «Дженоа», таким образом с серией из двух поражений кряду она покончила.

«Ювентус» находится в великолепной форме и ошибается крайне редко – сегодня «старая синьора» ко всему прочему будет играть на своем поле, что еще больше увеличивает ее шансы на успех. Несколько недель назад команды уже пересекались в чемпионате и тогда в Риме «Ювентус» победил 2:1, повторить успех чемпиону Италии проблем составить не должно.

Предлагаю поставить на азиатскую фору (-1) на «Ювентус» за коэффициент 2.01

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.16
Евгений Алифанов0% WR-1.46% ROI
Евгений АлифановROI -1.46
1.58Победит Ювентус
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус спокойно и планомерно выигрывает не смотря ни на что. Роналду прекрасно себя чувствует и его дубль Парме это подтверждает.Игуаин и Дибала тоже показывают свой высокий уровень. Самое важное, что после оплеухи от Лацио, Ювентус стал гораздо меньше "хулиганить" у своих ворот и отбирает мяч уже на дальних подступах. Рома так же вроде на ходу, но все таки командный уровень у Ювентуса гораздо выше. Недавняя встреча этих соперников показала, что нечем Роме удивить Ювентус. А второй подряд кубковый казус Ювентуса вряд ли случится
1
Повторить за 1.64
Павел Грецов0% WR0% ROI
Павел ГрецовROI 0
1.72Тотал больше 2.5
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Очень интересная встреча — у «Юве» мотивация выиграть все три турнира в этом году, а «Рома» всегда была кубковой командой.

Я думаю, что игра будет обоюдоострой. Понятное дело, что «Ювентус» фаворит, команда обладает сильнейшим в Италии составом, у него довольно качественная игра на этом отрезке сезона. «Ювентус» должен выигрывать, но у него есть большая проблема – практически в каждом матче он пропускает. Зная атаку «Ромы», думаю, что она забьет. Мой прогноз на эту встречу – тотал больше 2,5. Думаю, что это вполне реально.
0
Повторить за 1.72
Антон Теплов0% WR0% ROI
Антон ТепловROI 0
1.71Тотал больше 2.5
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Юве в этом сезоне столько навыигрывал матчей со счетом 2-1, что я, пожалуй, похулиганю. Поставлю на счет, лобовую. Тем более, что и в не столь давнем матче этих команд (правда, в Риме) такой счет был зафиксирован. Как и в последнем матче Ювентуса с Пармой. Ну и, думаю, скорее верх (или обе забьют), чем низ. Когда появятся составы - обязательно обратите внимания на гол Роналду. Он сейчас в полном порядке.
МОЙ ПРОГНОЗ ОБЕ ЗАБЬЮТ И Т.Б2,5
ИЛИ ПОБЕДА ЮВЕНТУСА
0
Повторить за 1.72
Валерий Непомнящий50.7% WR-4.35% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.35
1.615Победит Ювентус
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
В одном из четвертьфинальных матчей Кубка Италии встретятся туринский «Ювентус» и столичная «Рома». Учитывая кубковый характер поединка, я думаю, что встреча может получиться упорной, с непредсказуемым результатом. «Ювентус», конечно, является небольшим фаворитом поединка, к тому же эта игра будет для туринцев домашней. Сарри постарается максимально настроить своих подопечных, так как для него крайне важно выиграть первый трофей с новым клубом. «Ювентус» к решающим матчам сезона постепенно выходит на пик формы, демонстрирует очень уверенную игру, да и Роналду находится сейчас в феноменальных кондициях. Все говорит за то, что туринцы должны проходить в следующий этап соревнований. Однако «Рома» сейчас тоже показывает неплохой футбол и довольно результативно играет в атаке. Поэтому я думаю, что гости смогут отличиться в этом матче, но победа все же останется за «Ювентусом».

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.64
Ришар40.5% WR10.65% ROI
РишарROI 10.65
1.81Рома фора (1)
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Кубок Италии. Ювентус - Рома. Отличная вывеска. Это как отличная реклама фильма, хотя сам фильм может оказаться далеко не очень. Не жду много голов от встречи, тем более "оз".

А теперь немного не по теме. Вообще "оз" как тип ставки, сам по себе минусовой. Такая доля рандома, такой сложный заход, хотя кажется безрисковый.
Если сравнивать такой тип ставки, то можно обратиться к простому сравнению, что это "лотерея". Допустим Вам предложили сыграть в "русскую рулетку". Стандартно в револьвере заряжен один патрон из шести. После каждой удачной попытки вы получаете оговоренную сумму денег. После первой попытки вы думаете, что вам посопутствовала удача. Вы можете остановиться, но с соблазном справляются лишь единицы.
После второй удачной попытки, вы радуетесь меньше первого раза, и уже начинаете искать закономерность.
Если вы еще живы, после пятидесятого раза, вы уже начинаете рекомендовать знакомым эту игру со смертью. Себя уже считаете "не от мира сего", что вы единственный на миллион, а может на десять миллионов. Но вас это не пугает.

В данном случае важен лишь один момент. Не нужно рассматривать одного выжившего, стоит рассматривать количество не доживших до возможности потратить эти деньги, а их с увеличением попыток все меньше. Условно говоря, группа людей после 10 попыток меньше 99.9 процентов и именно вот эта информация важна.

Чем-то хожим я считаю это "оз". Понятно, что за раз не получится вылететь, но это случится за серию ставок.
Кто вообще придумал это "оз"?

Всем заходящих ставок.
0
Повторить за 1.79
Нобель Арустамян43.2% WR-22.79% ROI
Нобель АрустамянROI -22.79
1.7Тотал больше 2.5
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче «Ювентус» — «Рома». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у «Юве» мотивация выиграть все три турнира в этом году, а «Рома» всегда была кубковой командой.

Арустамян считает, что игра будет обоюдоострой. Понятное дело, что «Ювентус» фаворит, команда обладает сильнейшим в Италии составом, у него довольно качественная игра на этом отрезке сезона. «Ювентус» должен выигрывать, но у него есть большая проблема – практически в каждом матче он пропускает.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.72
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩51.2% WR7.27% ROI
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩ROI 7.27
2Победа Ювентус и тотал меньше 4.5 - Да
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Ювентус — Рома|Кубок Италии
Доброго времени суток.
Интереснинькая игра, Ювентуса и Ромы.

В новом календарном году темп Ювентуса задает Криштиану Роналду, который забивает в каждом матче (одну игру португалец пропустил из-за простуды), словно ему в феврале исполнится не 35, а максимум 25. В трех поединках Роналду отличился шесть раз, понятное дело, что во всех Юве одержал победы (Кальяри, Рома, Парма). А в отсутствие легендарного бомбардира постарался Пауло Дибала, выдавший в дуэли с Удинезе 2+1. Как видим, забивают туринцы много, лишая своих соперников возможности отыграться.

Рома открыла год двумя домашними поражениями (Торино и Ювентус), после чего оправдалась выездными победами над Пармой и Дженоа, первая была добыта в рамках Кубка. Не успели «Волки» испугаться, как Аталанта сделала алаверды, сенсационно проиграв СПАЛу – за счет этой осечки римляне вернулись на четвертое место. Но расслабляться рано, наоборот самое время напрячься – на выходных «Дерби делла Капитале».

Прогноз

Здесь будем использовать тот же алгоритм, который выбрали в матче Наполи – Лацио. Разница в стимуле и желание сохранить силы должны сыграть свою роль. Для Ромы это еще более актуально, потому как на подготовку к дерби будет на один день меньше. Тем более, долго взвешивать «за» и «против» не нужно – скажем прямо, даже если римляне выдадут на «Альянц Стэдиум» свой лучший футбол, далеко не факт, что он принесет победу. Поэтому так напрягаться и рисковать не имеет смысла. Скорее всего, «Волки» будут действовать с оглядкой на римское логово, то есть на следующий матч, а более сильный Ювентус обязательно должен воспользоваться такой ситуацией – туринцы как раз могут перевести дыхание, положение в чемпионате стало надежным.

Моя ставка: победа Ювентуса и тотал матча меньше 4.5 гола, за это можно выручить неплохой коэффициент – 2.00.

Кто ставит, всем Фарта.
0
Повторить за 2.05
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 51%
  • 12%
  • 5%
  • 5%
  • 3%