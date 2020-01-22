Ювентус — Рома прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Италии - “Ювентус” играет с “Ромой”. Сразу скажу, что эта игра будет 22-ого января, а когда я делаю этот прогноз, я еще не зная, как они сыграют на выходных в очередном туре чемпионата страны. Поэтому отталкиваться от этих матчей не будем. В чемпионате страны “Ювентус” идет на первом месте, тогда как “Рома” на пятом. Можно предположить, что Кубок Италии более значимая вещь как раз для “Ромы”. Все-таки “Ювентус” борется за первое место с “Интером”, а вот римляне, еще неизвестно, попадут ли они в еврокубки. Так что им было бы интересно пройти “Ювентус” в Кубке и взять этот трофей. На момент записи прогноза простужен Криштиану Роналду. Так мы узнали, что и Криш тоже болеет. Кроме него отсутствует Хедира, Кьеллини. Это серьезные потери. У “Ромы” точно не будет Дзаппакосты и Мхитаряна. Свои потери есть у той, и у другой команды. Но в очных встречах есть интересные факты. Например, в шести из последних восьми матчей заходила ставка “обе забьют - нет”. Забегая вперед, скажу, что я пойду против этой ставки. Мне кажется, что в этот раз традиция будет нарушена. Когда они играли в чемпионате, я ставил на “Рому”, но ошибся. В итоге “Ювентус” выиграл со счетом 2:1. Но я все равно продолжаю верить в римлян. В предыдущем сезоне они смогли выиграть у “Юве” со счетом 2:0, хоть и проиграли в гостях (0:1). Конечно, возможно не будет Криштиану Роналду, хоть он может и поправиться. Однако у Сарри есть и Дибала, который безумно хорошо. Особенно он хорош как раз в отсутствие Роналду. “Рома” же обидно не дотягивает до топового уровня. Вроде бы у них все есть - они имеют преимущество, постоянно подают много угловых, которые ничего им не дают. Но при всем этом не дотягивают они до хорошего результата. Поэтому не хочется рисковать со ставками на победу. Лучше сделать выбор в пользу “обе забьют”. Источник: Ставка ТВ