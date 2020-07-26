Команда из Генуи набрала отличный (для себя) ход. Если выбросить нюансы последнего из сыгранных туров - я б поставил Сампдорию в тройку лучших команд Серии в последнем месяце (вместе с Миланом и Аталантой). Впереди даже Юве, да. Но это будет последний матч туринцев в Серии на своем поле. Лига Чемпионов - отдельно. Но в Серии неизменные чемпионы наверняка захотят проститься с публикой (пусть и виртуальной). Гол Роналду. Победа Юве ( все же). Гол Самдории. И простой человеческий верх. Вот из этого и будем выбирать.
«Тотул больше 3 за 1,82» «Сампдория забьет за 1,82»
«Ювентус» официально станет чемпионом Италии, если одержит победу в предстоящем матче. В прошлом туре Серии A лидер первенства сенсационно проиграл в гостях «Удинезе» (1:2).В этом сезоне клуб из Турина потерпел пять поражений – все на выезде. В домашних матчах команда Маурицио Сарри одержала пятнадцать побед, и два раза сыграла вничью. В четырех последних домашних поединках «Ювентус» забивал не меньше двух голов.У «Сампдории» 41 очко и четырнадцатая строчка в турнирной таблице. В этом сезона команда Клаудио Раньери одержала двенадцать побед, половина из которых, были добыты в гостевых матчах.В четырех последних матчах «Сампы» фиксировался результат с тремя и более забитыми голами. В прошлом туре чемпионата Италии гости предстоящей встречи проиграли дома «Дженоа» (1:2).В восьми последних матчах «Ювентуса» забивалось от трех голов и больше. Предыдущие поединки «Сампдории» также были результативными. Команда Раньеры забивала по три гола в трех матчах кряду.Учитывая мотивацию хозяев брать победу, предлагаю заиграть ставку на ТБ(2,5).
Ставка очень не логична, но надо посмотреть с другой стороны Ну во-первых, почему я так взял, просто хочу чтобы борьба ещё была за чемпионство, я не очень люблю Ювентус , в Италии я за Интер Во-вторых, ну Ювентус в очень плохой форме, проиграли Удинезе, не обыграли сассуоло, выиграли только Лацио, который сам не в самой лучшей форме В-третьих, Сампдория, если не учитывать последний матч с Дженоа, в очень неплохой форме, они в состоянии попытаться одолеть Ювентус и побороться хотя бы за одно очко, ну и Сампдория, как по мне будет сильнее сассуоло и Удинезе
Туринский клуб продолжает свое шествие к чемпионству, но не так уверенно, как предполагалось. Подопечные Сарри отсрочили свое досрочное чемпионство еще на один тур, после невнятной игры против Удинезе. Юве доминировал в первом тайме и закономерно вел в счете к перерыву, после гола Де Лигта. Во второй половине встречи Хозяевам поля удалось немного выровнять игру и сравнять счет. Ситуация накалялась с каждой минутой и в компенсированное время Удинезе удалось забить и вырвать победу в этом матче. Поражение Ювентуса 2:1.
Сампдория уже доигрывает сезон и мысленно готовится к следующему. Команда выдала неплохую серию из 3-ех побед подряд, но продлить ее домашним матчем против Дженоа ей не удалось. В первом тайме обе команды остро атаковали и обменялись голами. Во второй половине встречи инициатива была в руках хозяев, однако гол удалось забить гостям. После этого Сампдория пыталась отыграться, но безуспешно – поражение 2:1.
Явным фаворитом предстоящего матча считается принимающая команда. В матче первого круга Ювентус переиграл Сампдорию со счётом 2:1. Вероятнее всего, что и в предстоящей игре победа хозяев будет не с разгромной разницей в счёте.
Ювентус имел отличную возможность решить все свои вопросы в чемпионате еще в прошлом туре но получил вместо этого звонкую оплевуху от Удинезе и массу критики в свой адрес. Наверняка сегодня старая синьора постарается показать более качественный футбол дома играет команда куда мощнее это касается как обороны так и атаки. Сампордия наверняка постарается дать бой Ювентусу и отсрочить еще на один тур его чемпионство но своего добиться в упорной борьбе хозяева способны
Привет всем! Я почти уверен, что нынешний Ювентус просто не в состоянии разгромить крепкую Сампдорию. Да и надо ли оно ему? "Старой синьоре" достаточно и минимальной победы, чтобы де-юре оформить чемпионство. А турнирная ситуация позволяет им даже потерять очки. Считаю, что коэффициенты на хозяев сильно занижены. Ожидаю увидеть результативный футбол со счётом 2-1 или 3-1. Думаю, что Ювентус сегодня оформит чемпионство. Ювентус забивает более 1 мяча команде Сампдория в 4 последних домашних матчах. Ювентус забивает более 1 мяча в 11 последних домашних матчах. В каждом из последних 8 матчей команды Ювентус было забито более 2 мячей. В каждом из последних 4 домашних матчей команды Ювентус было забито более 2 мячей. Всем удачи!
Ювентус сотворил что-то невероятное в предыдущем матче-команда до 70 вела в счете в игре с Удинезе, могла досрочно оформить чемпионство и начать спокойно готовиться к ответной игре в Лиге Чемпионов, но вместо этого коллектив Сарри пропустил 2 мяча и отложил феерию как минимум еще на 1 тур. Ну что ж, хорошо , раз хотят стать чемпионами на родных трибунах-пожалуйста! В гости к туринцам приезжает хорошая Сампдория, которая зачастую играет в атакующий футбол ( сама играет и другим дает, как говорится) . Ювентус просто обязан сегодня доказать всем, что предыдущие осечки были лишь неудачном стечением обстоятельств и на классе забрать очередное Скудетто
«Старая синьора» в чемпионской гонке лидирует с запасом в шесть очков, и вряд ли команда упустит первую строчку. В то же время стоит заметить, что заключительный отрезок Серии А «Ювентус» проводит не лучшим образом. В пяти прошлых турах первенства команда Маурицио Сарри одержала викторию на своем поле в принципиальной встрече над «Лацио» 2-1, а также по два раза расходилась миром и уступала. Одно из поражений было в гостях от «Милана» 2-4, а пару дней назад клуб на выезде проиграл скромному «Удинезе» 1-2. Маттейс де Лигт на исходе первого тайма вывел команду из Турина вперед, однако соперник на это ответил двумя мячами после перерыва.
Сампдория
«Сампдория» за три тура да окончания чемпионата в таблице занимает 14-е место, и уже практически гарантировано сохраняет прописку в сильнейшем дивизионе. Причем отметим, что команда выбралась из опасной зоны за счет успешной игры на последнем отрезке Серии А. Так в шести прошлых турах первенства коллектив четырежды добивался побед, еще дважды уступив. Правда, стоит обратить внимание на то, что обыгрывали подопечные Клаудио Раньери соперников из второй половины таблицы. В предыдущей же сыгранной встрече клуб в дерби проиграл «Дженоа» 1-2. Причем «Сампдория» на поле противника была даже лучше, но подвела реализация моментов. Единственный мяч у команды забил Маноло Габбьядини.
Статистика личных встреч Ювентус – Сампдория
Восемь из предыдущих десяти очных поединков между клубами завершались викториями «Ювентуса», а также дважды выигрывала «Сампдория». Отдельно отметим, что в первом круге текущего чемпионата «Старая синьора» на выезде соперника из Генуи одолела 2-1.
Коэффициенты на матч от букмекерской конторы
Поставить на викторию «Ювентуса» можно в БК «Леон» по коэффициенту 1,27, а ничья и победа «Сампдории» оцениваются в 6,45 и 12,75. При этом на ТБ 2,5 голов предлагается котировка 1,54, а на ТМ 2,5 – 2,66.
В этой игре Ювентус может обеспечить себе очередное чемпионство, пожалуй самое спорное за последние годы,так как команда Сарри не показывает вообще никакой игры,но в случае победы в этом матче Ювентус выиграет чемпионат,а победителей не судят,так что прогноз мой достаточно прост.