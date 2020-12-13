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Прогноз Георгий Черданцев: Матч Краснодар — Локомотив

Георгий Черданцев 48.8% WR-1.59% ROI
1.99Победит Краснодар
Краснодар — Локомотив| РПЛ
Краснодар — Локомотив| РПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П1 в матче Краснодар - Локомотив. Вот его доводы:

«Я считаю, что «Краснодар» фаворит этого матча. Он смотрится интереснее «Локомотива» в последнее время. «Краснодар» позитивно сыграл в Лондоне. Пусть там «Челси» и не решал никаких задач. Но «Бавария» тоже ничего не решала.

Для «Локомотива» сезон заканчивается неудачно. Лига чемпионов – до свидания. Лига Европы – тоже. А мы с вами видели, что «Локомотив» свое внимание сосредоточил именно на Лиге чемпионов, провел качественные матчи с «Атлетико» и «Баварией», пожертвовав домашним чемпионатом.

Поэтому теперь, когда все позади, сосредоточиться на оставшихся матчах РПЛ будет уже сложно. В играх чемпионата «Локомотив» вытаскивал очки с помощью VAR, судейских решений, но никак не качеством игры.

Поэтому я думаю, что в Краснодаре будет тяжело. Там допускаются болельщики, они будут поддерживать свою команду. В общем, 1,92 – это оправданный риск.

На мой взгляд, «Краснодар» в лучшей форме. Все основные игроки вернулись в строй. Считаю, у «быков» есть все шансы победить. Беру П1.»

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и ставка Георгия Черданцева
0
Повторить за 1.8
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Kирилл Дементьев 42.6% WR-6.01% ROI
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Аугсбург — Шальке| Бундеслига
Аугсбург — Шальке| Бундеслига
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче Аугсбург — Шальке. Вот его доводы:

«Шальке» все ближе и ближе к различным негативным рекордам. Побед у команды нет уже очень давно. Да и игра при новом тренере никак не выправляется. Как был «04» в жутком кризисе, так в нем и пребывает. Вылет во вторую Бундеслигу становится все реальнее. Сейчас даже непонятно, как «Шальке» этого вылета избежать. Но команда все же еще попытается показать характер. Ну и с «Аугсбургом» гельзенкирхенцы могут сыграть более-менее на равных.

Мне все равно кажется, что преимущество в этом матче на стороне хозяев. Я даже склоняюсь к их победе, правда она не должна получиться совсем беспроблемной. Ставлю на верховой исход по голам (2,5)».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Аугсбург» – «Шальке»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
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Евгений Ловчев 43.9% WR-4.55% ROI
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ЦСКА — Урал| РПЛ
ЦСКА — Урал| РПЛ
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТМ (2,5) в матче ЦСКА — Урал. Вот его доводы:

«Я думаю, что происходит с ЦСКА. Да, их особенно никто не разбивает, но голов они не забивают. Устали – не устали. Конечно, скоро отпуск. Все, наверное, подустали, но у них команда довольно-таки молодая. Есть закон, что играть всегда лучше, чем тренироваться.

Поэтому эти ребята будут свежи. Они играют дома. ЦСКА понимает, что скоро отпуск и сейчас нельзя отпустить лидеров. Мне кажется, они выиграют с минимальным счетом».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / ЦСКА — «Урал»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
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Повторить за 3.38
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