Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче Аугсбург — Шальке. Вот его доводы:
«Шальке» все ближе и ближе к различным негативным рекордам. Побед у команды нет уже очень давно. Да и игра при новом тренере никак не выправляется. Как был «04» в жутком кризисе, так в нем и пребывает. Вылет во вторую Бундеслигу становится все реальнее. Сейчас даже непонятно, как «Шальке» этого вылета избежать. Но команда все же еще попытается показать характер. Ну и с «Аугсбургом» гельзенкирхенцы могут сыграть более-менее на равных.
Мне все равно кажется, что преимущество в этом матче на стороне хозяев. Я даже склоняюсь к их победе, правда она не должна получиться совсем беспроблемной. Ставлю на верховой исход по голам (2,5)».
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Аугсбург» – «Шальке»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
«Шальке» все ближе и ближе к различным негативным рекордам. Побед у команды нет уже очень давно. Да и игра при новом тренере никак не выправляется. Как был «04» в жутком кризисе, так в нем и пребывает. Вылет во вторую Бундеслигу становится все реальнее. Сейчас даже непонятно, как «Шальке» этого вылета избежать. Но команда все же еще попытается показать характер. Ну и с «Аугсбургом» гельзенкирхенцы могут сыграть более-менее на равных.
Мне все равно кажется, что преимущество в этом матче на стороне хозяев. Я даже склоняюсь к их победе, правда она не должна получиться совсем беспроблемной. Ставлю на верховой исход по голам (2,5)».
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Аугсбург» – «Шальке»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева