После 17 туров текущего первенства «Краснодар» расположился на девятой позиции, что не радует поклонников команды. В активе «быков» семь побед и три мирных исхода, которые принесли 24 очка.
В пяти последних матчах южане выиграли два поединка, при этом в трех дуэлях потерпели фиаско. Нельзя не отметить, что кубанский клуб сумел выйти из группы Лиги чемпионов и продолжит свои выступления в розыгрыше Лиги Европы.
«Локомотив» неплохо стартовал, но серия осечек привела команду на шестое место, на расстоянии двух баллов от зоны вылета. Довольно слабо выглядит линия атаки «железнодорожников», которая отличилась 19 раз.
В Лиге чемпионов московская команда выступила неудачно – три ничьи и последняя позиция в группе, хотя нельзя не отметить, что соперниками москвичей были «Бавария» и «Атлетико».
В составе хозяев не выйдут на поле Ари, Сафонов и Стоцкий. У «Локо» в лазарете Смолов, Серкейра, Лысов, Куликов, Зе Луиш и Баринов.
«Краснодар» стал единственной командой, которой удалось пройти в следующий этап еврокубков и для меня эта команда на сегодня является фаворитом. Игроки прошли через травмы, при этом лучше всех выступили в ЛЧ.
Я ожидаю чистую победу хозяев, но считаю, что разгрома не будет.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П1 в матче Краснодар - Локомотив. Вот его доводы:
«Я считаю, что «Краснодар» фаворит этого матча. Он смотрится интереснее «Локомотива» в последнее время. «Краснодар» позитивно сыграл в Лондоне. Пусть там «Челси» и не решал никаких задач. Но «Бавария» тоже ничего не решала.
Для «Локомотива» сезон заканчивается неудачно. Лига чемпионов – до свидания. Лига Европы – тоже. А мы с вами видели, что «Локомотив» свое внимание сосредоточил именно на Лиге чемпионов, провел качественные матчи с «Атлетико» и «Баварией», пожертвовав домашним чемпионатом.
Поэтому теперь, когда все позади, сосредоточиться на оставшихся матчах РПЛ будет уже сложно. В играх чемпионата «Локомотив» вытаскивал очки с помощью VAR, судейских решений, но никак не качеством игры.
Поэтому я думаю, что в Краснодаре будет тяжело. Там допускаются болельщики, они будут поддерживать свою команду. В общем, 1,92 – это оправданный риск.
На мой взгляд, «Краснодар» в лучшей форме. Все основные игроки вернулись в строй. Считаю, у «быков» есть все шансы победить. Беру П1.»
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и ставка Георгия Черданцева
Наконец российские ерокубковые бойцы могут вздохнуть спокойно и начать исправлять свое турнирное положение. И «Локо» и «Краснодар», чем дальше продвигались по дистанции Лиги Чемпионов, тем хуже играли в национальном чемпионате. Соперники откатились за пределы топ-5 и перестали побеждать, но теперь пришло время возвращаться в игру. Обоим клубам нужна победа, значит, голы будут. "Обе забьют" выглядит обоснованной.
Не смотрю РПЛ вообще.на еврокубках российские команды играют-поэтому и попадают под мое обозрение.цска и Краснодар две команды ,игра которых отличается от их соотечественников именно смелостью и Веры в свои удачные действия.когда начинается передачи назад на защитников ,а то и вовсе вратарю...как это убого смотрится.даже немного стыдно,будто на поле я играю.нераскрепощенность,отсутствие импровизационный моментов,предсказуемость,отсутствие индивидуальных навыков у футболистов.моменты создаются исключительно на контратаках,не потому что тактика у тренера такая,а потому что мяч удачно перехватили ,когда соперник всем составом расстреливал бедного голкипера и то выходя один на один в половине случаев подводит реализация..прост обидно за то,что клубы такие как Брюгге,истамбул,Загреб и т.д. классом вроде бы и ниже(рейтинг фифа стран),но как играют ребята.нам до такой синхронизированной открытой а главное КРАСИВОЙ игры ооочень далеко.слушать комментаторов в еврокубковых первенствах при участии росс.команд-вообще не хочется.их всегда устраивает ничейный скучный результат,ведь это для наших уже достижение.главное результат.выход из группы...а то ,что они позорно отбивались всей командой и ничего не показали своим болельщикам-это ничего.))как по мне так лучше смотреть на игру Истамбула Бешикшехира.тоже ребята на 4 месте в группе.но как играююют они.супер.вот уважуха им.красиво.ничем не отличается от АПЛ или ЛаЛиги.поехали домой,зато наградили своих болельщиков красивой игрой и голами.Юнайтед так и вовсе продул туркам.игра с Лейпцигом -загляденье....ну так вот..из РПЛ клуб который может добиться чего то подобного-Краснодар и может быть ЦСКА.но так как армейцы уже старые волки в еврокубках,то их в расклад мы брать не будем.краснодар в силу своего редкого пребывания в международных первенствах-очень дерзкий и играет так,как примерно и нужно.есть смелость.они для меня номер один в РПЛ.поэтому должны одолеть железнодорожников.даже ,если проиграют-играют все равно красивей и зрелищней.я как зритель это уважаю.а место в таблице нужно для алчных,готовых морозить всю игру ради результата.чем деньги считать,лучше б приходили пораньше на тренировки и позже уходили бы,оттачивая новые навыки.прогрессировать нужно,если футбол это твоя жизнь ,а не просто работа!!!Роналду вам как пример!
«Краснодар» в национальном первенстве в данный момент далёк от призовых мест в турнирной таблице и идёт в РПЛ на очень скромном для себя девятом месте (7-3-7 29:19 24). В прошлом туре южане разгромили на своём поле замыкающий таблицу волгоградский «Ротор» (5:0). В родных стенах команда Мурада Мусаева проиграла только московскому «Спартаку» (1:3) и имеет в своём активе семнадцать домашних очков (5-2-1 21:8). Дебютант Лиги чемпионов в своей группе занял третье место (1-2-3 6:11 4) и стал единственным российским клубом, пробившимся в евровесну, «быки» переходят в плей-офф Лиги Европы, с чем их мы вправе поздравить. В заключительном матче ЛЧ российская команда поделила очки на выезде с лондонским «Челси» (1:1).
«Локомотив» имеет в своём активе на четыре очка больше и занимает в РПЛ шестое место (8-4-5 19:17 28). «Железнодорожники» в прошлом туре на «РЖД Арене» переиграли казанский «Рубин» (3:1), а до этого команда Марко Николича в гостях сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). В гостях «красно-зелёные» в РПЛ имеют весьма скромные показатели (2-3-3 7:10 9). В ЛЧ москвичи финишировали последними в группе (0-3-3 5:10 3). Завершили свой еврокубковый путь в этом сезоне «железнодорожники» в Мюнхене, где уступили «Баварии» (0:2).
В первом круге краснодарцы проиграли в Москве (0:1). В последних четырёх личных встречах в рамках РПЛ южане не побеждали столичный клуб (0-2-2), и во всех этих встречах прошли низовые результаты.
«Краснодар» практически всегда очень боевито, с настроением проводит свои домашние встречи и берёт на своём поле приличное количество очков. После неплохого выезда в Лондон, после прохода в Лигу Европы, после возвращения в состав многих игроков, ранее находившихся в лазарете, команда Мурада Мусаева приходит в себя, возвращает себе уверенность и желание играть в свой футбол, а не мучиться на поле.
«Локомотив» прилично отстаёт от лидеров, но это отставание не выглядит пока катастрофичным, и если будут быстро решены кадровые проблемы, а в московском клубе есть травмированные и находящиеся под вопросом из-за подозрительных тестов на вирус, то за счёт предельной собранности и высочайшей самоотдачи, объединения вокруг тренера и его штаба, ситуацию можно будет заметно поправить, и игра в Краснодаре - во всех отношениях важнейшая для Марко Николича и его футболистов. Соперники нуждаются в очках и демонстрации своей силы, а раз так, то мы вправе ожидать открытой игры с голами.
Прогноз: 2:1. К очному противостоянию давешние участники Лиги чемпионов подходят с различными настроением и кадровыми возможностями. «Краснодар» воодушевлен выходом в плей-фф Лиги Европы, добыл гостевую ничью с «Челси», а большинство лидеров снова в строю. У «Локомотива» наблюдается обратная картина, плюс железнодорожники отдыхали на день меньше. . Источник: Sportbox.ru