Считаю, что эта игра на три результата. Из вариантов ставок у меня просвечивается только один - «обе забьют». Клубы с удовольствием играют в атаку, умеют грамотно играть на чужой половине. Обе команды сейчас в порядке, хорошо играют, прилично забивают.
В целом конкуренты равные, сложно кого-то выделить. Другое дело, если появятся потери в составе, например, из «Локомотива» уйдет Алексей Миранчук, тогда еще могут возникнуть проблемы. Если же состав сохранится и у той, и у другой команды, то обе - явные претенденты на борьбу с «Зенитом» за чемпионство.
В прошлом сезоне соперники сыграли два матча с одинаковым счетом 1:1. Вполне вероятно, что и сейчас такой счет будет закономерен. Если все же отдавать небольшое предпочтение кому-то, то пока «Локомотиву». У «Краснодара» есть некоторые проблемы - Ари не в порядке. Если у «Краснодара» будет полная обойма, то выделить даже с небольшим преимущество кого-либо из соперников будет очень сложно.
В первом туре обе команды уверенно победили - "Локо" на выезде расправился с "Рубином" 2:0 с голами Миранчука и Баринова, а "Краснодар" разгромил в гостях ""Уфу" со счетом 3:0 благодаря дублю Реми Кабелла и голу Маркуса Берга.
Я понял во что играет "Краснодар", а вот во что играет "Локомотив"- пока не очень, даже несмотря на победу над "Рубином" в первом туре.
На мой взгляд, в этом матче нужно отталкиваться от "Краснодара". Это команда результативная, которая навяжет "Локо" свою игру. в обмен атаками и с большим количеством голов. Наверное, верх - правильный выбор для этого матча.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ничью в матче «Локомотив» — «Краснодар». Вот его доводы:
У «Краснодара» есть проблемы с травмированными, на скамейке сидит в основном молодежь. Выпускать толком некого. У «Локо» скамейка чуть подлиннее. Приобрели Жалолиддинов, вроде бы успели заявить Лисаковича, Райковича подписали. В общем, потихонечку, как кажется, «Локомотив» укрепляется.
В последних матчах между этими командами были ничьи. Ничья была в прошлом сезоне и в Москве, и в Краснодаре. Силы равны. Хотя по букмекерской линии небольшой фаворит «Локомотив».
Локо, в прошлом матче против Рубина на выезде показал достаточно организованную игру и по праву переиграл Казанцев на их поле.
Краснодар показывает достаточно хорошую игру в нападение от чего в предыдущих 2ух играх и был зафиксирован счёт 0-3 и 4-0.
Считаю, что на исход ставить опаснее чем на Тотал в данной встречи. За счёт того что Локо будет играть дома, то они должны забить и за счёт достойной игры Краснодара в нападение, считаю, что и Краснодар должен забить.
По составам у обеих команд всё оптимально. Фаворит для меня Краснодар, но может быть все что угодно.
В предыдущих личных встречах команды неоднократно друг другу забивали с 11ого года, также как и в крайних 2ух встречах за 19ый год, в которых был счёт 1-1.
Локомотив победит. Считаю, что Локомотив сейчас очень силен. Показателен матч с Зенитом. Времени локомотив имел преимущество, и по моментам и по игре, при этом зенит сыграл в контратакующей манере. И в основном победил благодаря Дзюбе. У Краснодара нет таких нападающих как Дзюба, и Краснодар любит атаковать большими силами, соответственно у Локо будут шансы на контратаки. При этом есть ещё Смолов, который захочет забить своей бывшей команде
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ОЗ-Да в матче «Локомотив» — «Краснодар». Вот его доводы:
Нет большого преимущества ни у одной из команд в личных встречах. Cейчас коэффициенты примерно равные на все три исхода. Может быть, чуть меньше на победу «Локомотива», но он просто играет на своем поле.
Миранчук показал, что он в порядке. Молодой Рыбчинский заявил о себе. Вот, кстати, что значит новый тренер пришел, и взгляд у него не замыленный. Поставил молодого, и он очень классно сыграл. У «Краснодара» Кабелла набрал форму после тяжелой травмы. Он забил в последнем матче прошлого сезона, а в Уфе дважды отличился классными ударами. Не хватает Классона и Ари краснодарцам, но уже состав выглядит поинтереснее.
«Локомотив» и «Краснодар» удачно начали сезон. «Локо» в гостях одержал убедительную победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0. «Локо» был организованнее хозяев, за счет чего заслужил победу. Ибо «Рубин» много полагался на индивидуальное мастерство отдельных игроков (Кварацхелия). В то время как «Локо» был убедительнее в решающей стадии, где снова решает Алексей Миранчук. «Краснодар» разгромил обескровленную «Уфу» со счетом 3:0. Это уже не та «Уфа», что была раньше, ибо ее покинули ряд ключевых игроков (Фомин, Круговой). Поэтому придавать большое значение победе «быков» точно не стоит. Самое важное усиление «Краснодара» является приход Игоря Смольникова. То есть «быки» толком никак не усилились
Мне кажется один из интересных матчей этого тура ведь играют две кома́нды заневших 2и3 место предыдущего чемпионата́ надеюсь мы́ увидим быстрый атакующий футбо́л с обилеем острых моментов и голо́в а победит та команда кто на данный момент лучше подго́товлен и мотивиро́ван порадовало возвращение в состав железнодорожников Федора Смолова который в прошло́м туре вышел на замену и смотрелся не плохо это безусловно усиление "Ло́ко"
Чемпионат России 2 тур. Локомотив играет против Краснодара. На счет исходов матч для анализа сложный, однако на голы тут можно поставить и в первую очередь от Краснодара, ребята на данный момент поймали свою игру и в атаке у них все более чем отлично, реализация просто шикарная, не так давно отгрузили 3 гола Уфе причем на выезде и 4 гола Ахмату так что Краснодар к этому матчу готов, по крайней мере забивать готов, Локомотив по уровню безусловно сильнее и Ахмата и Уфы однако сомневаюсь что он способен полностью нейтрализовать атаку Краснодара ведь проблемы в обороне у Локомотива имеются и на них нельзя закрывать глаза, думаю обе команды смогут отличиться но акцентирую Ваше внимание на голе именно от Краснодара, возможно у него получится забить и не 1.
Краснодар» взял три очка в первом туре, но по силам ли ему развить успех 15 августа в поединке с «Локомотивом» - ответ есть в прогнозе. Чего ждать от встречи? Краснодар «Краснодар» в прошлом сезоне был главным конкурентом «Локомотива» в борьбе за прямую путевку в Лигу Чемпионов, но команда Мурада Мусаева после карантина была нестабильна, не сумев должным образом навязать борьбу «железнодорожникам». Таким образом совсем скоро «быкам» предстоит стартовать в квалификации Лиги Чемпионов, где их соперником, скорее всего, станет «Бенфика».
В первом туре чемпионата «Краснодар» играл в гостях с «Уфой», в непростом поединке «быкам» вдалось взять три очка. После сухого первого тайма, гости начали активно вторую половину встречи и в итоге своего добились – три гола влетело в ворота «горожан», свои ворота «Краснодар» сохранил на замке, что помогло ему выбиться на первую строчку в таблице.
В первом туре чемпионата «Краснодар» играл в гостях с «Уфой», в непростом поединке «быкам» вдалось взять три очка. После сухого первого тайма, гости начали активно вторую половину встречи и в итоге своего добились – три гола влетело в ворота «горожан», свои ворота «Краснодар» сохранил на замке, что помогло ему выбиться на первую строчку в таблице. Трансферы «железнодорожники» все-таки делают – последним их приобретением стал Слободан Райкович, купленный у итальянской «Перуджи», которая, к слову, имеет все шансы покинуть Серию Б. Реальным усилением такой трансфер назвать пока очень сложно, полагаться «Локо» в большей степени будет на своих главных звезд в лице братьев Миранчуков, Федора Смолова, Дмитрия Баринова, Ведрана Чорлуку, на которых и удается поддерживать высокий уровень.