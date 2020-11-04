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Севилья — Краснодар прогнозы на матч 04.11.2020

Севилья — Краснодар
  •  Лига чемпионов УЕФА
Севилья
23:35:46
до начала матча
Краснодар
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Прогнозы 79
Все
Платные
Константин Генич55.5% WR-3.24% ROI
2.16Севилья фора (-2)
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить Ф1 (-2) в матче Севилья — Краснодар. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у Краснодара по-прежнему много травмированных игроков. Клубу нужно всерьез разобраться в данном вопросе, так как ситуация весьма тревожная. У Севильи свои проблемы - команда пока нестабильна и теряет слишком много очков в чемпионате Испании.

Не стоит забывать, что Краснодар и Севилья встречались совсем недавно в Лиге Европы. Тогда Краснодар без шансов уступил. За это время российская команда не стала сильнее. А вот испанцы явно выглядят мощнее.

У Севильи почти нет слабых мест. А тут еще и в основной состав вернулся Жюль Кунде, переболевший коронавирусом. Так что шансов зацепиться хотя бы за ничью у Краснодара практически нет.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.16
Владислав Черняев75.8% WR5.07% ROI
1.27Победит Севилья
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Я безумно люблю Краснодар и болею за них в чемпионате России,но тут у них не будет шансов,к большому моему сожалению. Севилья очень крутая и дисциплинированная команда, которая в прошлом году не оставила шансов своим соперникам в розыгрыше Лиги Европы,она укомплектована очень хорошими футболистами,ещё и прошел очень опытный Ракатич, который ещё усилил команду. Про Краснодар тут нечего говорить,к сожалению это вообще не уровень Лиги Чемпионов и это показал матч с Челси,а у Севильм имеется огромный опыт и этим все сказано. Завтра я все равно буду болеть за быков,но понимаю,что шансов у них практически нет. Всем удачи!
0
Повторить за 1.27
Ровшан Аскеров50.7% WR-10.2% ROI
1.63Тотал больше 2.5
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
«Краснодар» в последних матчах просто «мёртвый». Последняя победа «быков» датируется 17 октября. С тех пор лишь ничья с «Ренном» и три поражения с общим счётом 1-9. Клуб опустился десятое место в таблице РПЛ. Матч против победителя Лиги Европы прошлого сезона не станет для краснодарской команды возможностью улучшить мрачную статистику. На «Рамон Санчес Писхуан» «бычков» ждут опытные «матадоры».

Хотя и у «Севильи» последние игры складываются не ахти как. Команда Хулена Лопетеги на 16-м месте. Проигрывает «Эйбару» и «Гранаде».

Так что противостояние двух середняков группы за выход в 1/8 финала ЛЧ должно быть упорным. Но форма российского коллектива внушает серьёзные опасения за исход.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.63
Эдуард Емелев44.3% WR-10.14% ROI
1.74Обе команды забьют - Нет
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
В выездной игре против невероятно прагматичной «Севильи», у «Краснодара» почти нет шансов. Команда Лопетеги настолько опытный еврокубковый боец, что на групповом этапе может позволить себе максимально блеклую и сухую игру.
«Краснодар», скорее всего, не забьет.
0
Повторить за 1.72
Владимир Малашенко48.1% WR-2.54% ROI
14.5Победит Краснодар
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 14.5
Александр Т47.8% WR-5.62% ROI
6.85Ничья
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 6.85
Максим Косогоров140.3% WR-10.19% ROI
12.75Победит Краснодар
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
4:1
0
Повторить за 14.5
Роналдиньо61.7% WR-0.55% ROI
1.27Победит Севилья
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 1.27
Lay Zi66.7% WR12.05% ROI
1.28Победит Севилья
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 1.27
Emmanuel Holgate57.6% WR4.81% ROI
14.75Победит Краснодар
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Севилья — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 14.5
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 39%
  • 16%
  • 4%
  • 3%
  • 3%

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