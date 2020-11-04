Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить Ф1 (-2) в матче Севилья — Краснодар. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что у Краснодара по-прежнему много травмированных игроков. Клубу нужно всерьез разобраться в данном вопросе, так как ситуация весьма тревожная. У Севильи свои проблемы - команда пока нестабильна и теряет слишком много очков в чемпионате Испании.
Не стоит забывать, что Краснодар и Севилья встречались совсем недавно в Лиге Европы. Тогда Краснодар без шансов уступил. За это время российская команда не стала сильнее. А вот испанцы явно выглядят мощнее.
У Севильи почти нет слабых мест. А тут еще и в основной состав вернулся Жюль Кунде, переболевший коронавирусом. Так что шансов зацепиться хотя бы за ничью у Краснодара практически нет.
Я безумно люблю Краснодар и болею за них в чемпионате России,но тут у них не будет шансов,к большому моему сожалению. Севилья очень крутая и дисциплинированная команда, которая в прошлом году не оставила шансов своим соперникам в розыгрыше Лиги Европы,она укомплектована очень хорошими футболистами,ещё и прошел очень опытный Ракатич, который ещё усилил команду. Про Краснодар тут нечего говорить,к сожалению это вообще не уровень Лиги Чемпионов и это показал матч с Челси,а у Севильм имеется огромный опыт и этим все сказано. Завтра я все равно буду болеть за быков,но понимаю,что шансов у них практически нет. Всем удачи!
«Краснодар» в последних матчах просто «мёртвый». Последняя победа «быков» датируется 17 октября. С тех пор лишь ничья с «Ренном» и три поражения с общим счётом 1-9. Клуб опустился десятое место в таблице РПЛ. Матч против победителя Лиги Европы прошлого сезона не станет для краснодарской команды возможностью улучшить мрачную статистику. На «Рамон Санчес Писхуан» «бычков» ждут опытные «матадоры».
Хотя и у «Севильи» последние игры складываются не ахти как. Команда Хулена Лопетеги на 16-м месте. Проигрывает «Эйбару» и «Гранаде».
Так что противостояние двух середняков группы за выход в 1/8 финала ЛЧ должно быть упорным. Но форма российского коллектива внушает серьёзные опасения за исход.
В выездной игре против невероятно прагматичной «Севильи», у «Краснодара» почти нет шансов. Команда Лопетеги настолько опытный еврокубковый боец, что на групповом этапе может позволить себе максимально блеклую и сухую игру. «Краснодар», скорее всего, не забьет.