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Спартак — Краснодар прогнозы на матч 09.03.2020

Спартак — Краснодар
  •  РПЛ
Спартак
04:12:22
до начала матча
Краснодар
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Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Тедеско гений, Спартак готовился к сезону по советской системе что дало Спартаку невероятную выносливость даже после 90 минуты Спартак бежал и просто убегал от ЦСКА, в этой встрече будет пробит тотал, возможно сыграет ставка П1+0з,будет забито много голов, если Спартак сыграет внимательно в обороне то это будет огромным плюсом, схема 3-5-2 работает на атаку, Зобнин и Крал в центре поля просто монстры, немного визений чтобы забить гол не хвотает Соболеву, думаю рано или поздно это случится, моя ставка победит Спартак
Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя
2-1. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В понедельник играют Спартак и Краснодар. Это поистине интересный и захватывающий матч. Результат совершенно непредсказуем. Стоит учитывать, что команды сейчас находятся в хорошей форме. Краснодар победил Уфу, Спартак одолел Динамо и ЦСКА. Но все же я болельщик красно-белых и всегда болею за любимую команду. В этом матче, думаю, что будет сильнее Спартак. Удачи!
Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя
В этом матче не должно быть скучно. Спартак не умеет и не любит обороняться. Краснодар, в принципе, тоже. Как минимум, 2 гола в игре быть должно и, надеюсь, команды порадуют публику и нейтральных зрителей скорее качеством, нежели количеством ошибок в матче. Пусть победит сильнейший. Хотя, на мой взгляд, ближе всего ничья. Поскольку Спартак и так победил в двух важнейших матчах и третья победа станет слишком удачным сечением обстоятельств.
Прогнозы 1736
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Платные
Буки Я Иду За вами56.5% WR0.64% ROI
Буки Я Иду За вамиROI 0.64
2.62Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Тедеско гений, Спартак готовился к сезону по советской системе что дало Спартаку невероятную выносливость даже после 90 минуты Спартак бежал и просто убегал от ЦСКА, в этой встрече будет пробит тотал, возможно сыграет ставка П1+0з,будет забито много голов, если Спартак сыграет внимательно в обороне то это будет огромным плюсом, схема 3-5-2 работает на атаку, Зобнин и Крал в центре поля просто монстры, немного визений чтобы забить гол не хвотает Соболеву, думаю рано или поздно это случится, моя ставка победит Спартак
5
Повторить за 2.43
Егор Егорушкин38.5% WR-0.47% ROI
Егор ЕгорушкинROI -0.47
2.55Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
2-1. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В понедельник играют Спартак и Краснодар. Это поистине интересный и захватывающий матч. Результат совершенно непредсказуем. Стоит учитывать, что команды сейчас находятся в хорошей форме. Краснодар победил Уфу, Спартак одолел Динамо и ЦСКА. Но все же я болельщик красно-белых и всегда болею за любимую команду. В этом матче, думаю, что будет сильнее Спартак. Удачи!
4
Повторить за 2.43
Glazovsky75.8% WR3.67% ROI
GlazovskyROI 3.67
1.363Тотал больше 1.5
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
В этом матче не должно быть скучно. Спартак не умеет и не любит обороняться. Краснодар, в принципе, тоже. Как минимум, 2 гола в игре быть должно и, надеюсь, команды порадуют публику и нейтральных зрителей скорее качеством, нежели количеством ошибок в матче. Пусть победит сильнейший. Хотя, на мой взгляд, ближе всего ничья. Поскольку Спартак и так победил в двух важнейших матчах и третья победа станет слишком удачным сечением обстоятельств.
0
Повторить за 1.38
Кирилл Ульянов147.6% WR0.63% ROI
Кирилл Ульянов1ROI 0.63
2.44Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Одно из самых ярких противостояний последних лет, две команды с философией открытого футбола.
В преддверии матча следует отметить, что основные игроки обоих коллективов сегодня выйдут на поле (за исключением надолго выбывшего Спайича - что огромный минус для «быков»)
Спартак рассчитывает на всех лидеров: Бакаев, Крал, Джикия, Зобнин. С приходом Соболева красно-белые учатся играть в позиционной атаке, к нему в пару - Понсе, как техничный и скоростной помощник.
Краснодар 6 из 7 матчей не выигрывает в Москве, не вижу поводов для победы и сегодня. Люблю всю клубную жизнь Краснодара, от академии до прилетов Галицкого на базу клуба. На сегодняшний момент Спартак более готов эмоционально и хочет рвать.
0
Повторить за 2.43
Валерий Непомнящий51.3% WR-5.11% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.11
2.55Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак, обыграв в принципиальном матче Динамо, подходит к предстоящей игре в хорошем психологическом состоянии. У москвичей очень хорошо проявляет себя Бакаев, футболист забивает сам и раздает голевые передачи партнерам. Кроме того, приобретение Соболева должно положительно сказаться на игре москвичей в атаке.

Краснодар выиграл в прошлой игре больше за счет определенного везения, чем благодаря качественным действиям. У команды очень много потерь в составе, что, конечно, негативно скажется на результатах команды в решающих встречах. В частности, отсутствие в центральной зоне обороны Спаича может доставить команде большие проблемы в игре со Спартаком.

Учитывая кадровые сложности гостей, а также хорошее эмоциональное состояние Спартака, думаю, что хозяева одержат победу в предстоящем поединке.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.43
Игорь Гамула42% WR-6.22% ROI
Игорь ГамулаROI -6.22
2.05Краснодар фора (0)
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Здравствуйте! Весенняя часть российского футбола стартовала. Первые матчи проходят очень весело, азартно и интересно. Сегодня я сделаю прогноз на матч между “Спартаком” и “Краснодаром”. Безусловно, это вывеска тура. И вообще в этом туре много топовых матчей. Чего только стоит еще одно увлекательное противостояние между “Ростовом” и ЦСКА.

“Спартак” сейчас на коне, в эйфории. Они победили в двух дерби - с “Динамо” и с ЦСКА.Тедеско бегает, прыгает. Фанаты уже считают, что их клуб поймал Бога за что-то. После победы над армейцами, “Спартак” наверняка захочет закрепить свой успех, но в этот раз им будет очень тяжело. Посмотрим, что они покажут.

От “Краснодара” мы всегда ожидаем большего, ведь команда строится уже не первый год и свои плоды принести обязана. Очередной сезон, когда мы надеемся, что “быки” составят конкуренцию клубам из топ-3 и войдут в зону Лиги чемпионов. В Лиге Европы они уже показали себя, так что теперь им нужно затащить на свой прекраснейший газон команды вроде “Реала” или “Барселоны”, которые встретятся им в групповом этапе ЛЧ.

Что касается матча со “Спартаком”, то я ожидаю огромное количество мячей. Хозяин поля просто обязан давить своего гостя, а “Спартак” находится в прекрасной форме - как в физической, так и в эмоциональной. Но мне не особо верится, что “Краснодар” проиграет. Поэтому я остановлю свой выбор на победу "Краснодара" с форой (0). Мне кажется, что команда Галицкого является фаворитом этой встречи, но вместо победы можно подстраховаться нулевой форой. Коэффициент тоже хороший.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.34
alejandro.agapov60.9% WR-1.05% ROI
alejandro.agapovROI -1.05
1.48Победит Спартак или ничья
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Вы уже знаете, за какой клуб я болею и лишний раз рассказывать не буду, что именно на этот матч, глаз может быть замылен и перехлестывать болельщецкие эмоции. На чистую победу не ставлю, да и ничья будет нонсенс, за последние 7 лет Спартак давно так не стартовал, да и соперники не плохие. Но и в победу Краснодара я не верю. Жду открытой игры, что на руку Спартаку. Здесь таких ставок нет, но ещё заиграл бы просмотр вар - да, фолы 27.5 больше, думаю игра будет огненная. Всем удачи
0
Повторить за 1.38
Александр Мoстовой33.3% WR-2.44% ROI
Александр МoстовойROI -2.44
3.4Ничья
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
«Спартак» выглядел мощнее «Динамо» и ЦСКА. Команда на хорошем эмоциональном фоне, очень помогают болельщики. Конечно, матчи выигрывают футболисты, но против ЦСКА именно трибуны дали решающий импульс. Против «Краснодара» «Спартак» снова играет в Москве.

В футбольном плане к «Спартаку» есть вопросы, против армейцев во втором тайме они играли через простые забросы вперед. Так что рано превозносить Тедеско. Футбол «Краснодара» пока стабильнее. Так что шансы равны.

Источник: BetOn
0
Повторить за 3.18
Александр Мун60% WR-1.56% ROI
Александр МунROI -1.56
1.48Победит Спартак или ничья
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Всем привет. С вами снова Александр. Сегодня решил сделать прогноз на один из ярких матчей в этом туре Тинькофф Российской Премьер Лиги Спартак- Краснодар. Хоть Краснодар находится на 2 строчке турнирной таблицы, а Спартак- на 8, в данный отрезок Спартак идёт на подъем, это видно по матчам с Динамо (2:0) и с ЦСКА (3:2), Краснодар в прошлом туре показывал не самую лучшую свою форму, но всё же обыграл Уфу со счётом 2:0. Сейчас настроение у Спартака боевое, так что сегодня они должны играть минимум в ничью и забивать больше одного голо это уж точно.
0
Повторить за 1.38
PS383832.1% WR0.31% ROI
PS3838ROI 0.31
1.88Обе команды забьют - Да
Спартак — Краснодар|РПЛ
Спартак — Краснодар|РПЛ
Возможно, не центральный (есть еще игра между ЦСКА и Ростовом), но точно уж главный по антуражу поединок 21 тура РФПЛ будет сыгран в понедельник вечером на "Открытие Арене", где Спартак выяснит отношения с Краснодаром.
Москвичи хорошо поработали в ходе зимней паузы, одержав на подготовительных сборах 4 виктории и лишь однажды сыграв вничью. Это настроение "красно-белым" удалось перенести и на возобновление чемпионата. Парни Доменико Тедеско выиграли 2 дерби: в рамках РФПЛ у Динамо (2:0) и в кубке у ЦСКА в середине уходящей недели. Особенно ценной выглядела виктория над "армейцами", которых Спартак переиграл в меньшинстве. Действительность такова, что прямо здесь и сейчас Тедеско поставил неплохую игру в атаке, поэтому во взятии ворот Краснодара в предстоящей встрече можно не сомневаться, тем более что Спартак играет на своем поле.
"Быки" в первом туре после перерыва намучились с Уфой дома, но сумели найти "парковку" для вражеского автобуса, одолев соперника со счетом 2:0. Сохранить свои ворота на замке удалось по причине аморфности визави, нанесшего за 90 минут лишь один удар в створ. А так Краснодар нередко увлекается атакой, забивает, но где-то и не поспевает за темпом противника. Думается, сейчас будет что-то похожее: "черно-зеленые" легко сообразят свой гол-два, но и не лишат Спартака удовольствия порадоваться своим голевым успехам.
0
Повторить за 1.88
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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