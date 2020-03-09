Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя Буки Я Иду За вами
Тедеско гений, Спартак готовился к сезону по советской системе что дало Спартаку невероятную выносливость даже после 90 минуты Спартак бежал и просто убегал от ЦСКА, в этой встрече будет пробит тотал, возможно сыграет ставка П1+0з,будет забито много голов, если Спартак сыграет внимательно в обороне то это будет огромным плюсом, схема 3-5-2 работает на атаку, Зобнин и Крал в центре поля просто монстры, немного визений чтобы забить гол не хвотает Соболеву, думаю рано или поздно это случится, моя ставка победит Спартак
Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя Егор Егорушкин
2-1. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В понедельник играют Спартак и Краснодар. Это поистине интересный и захватывающий матч. Результат совершенно непредсказуем. Стоит учитывать, что команды сейчас находятся в хорошей форме. Краснодар победил Уфу, Спартак одолел Динамо и ЦСКА. Но все же я болельщик красно-белых и всегда болею за любимую команду. В этом матче, думаю, что будет сильнее Спартак. Удачи!
Спартак — Краснодар прогноз на матч от пользователя Glazovsky
В этом матче не должно быть скучно. Спартак не умеет и не любит обороняться. Краснодар, в принципе, тоже. Как минимум, 2 гола в игре быть должно и, надеюсь, команды порадуют публику и нейтральных зрителей скорее качеством, нежели количеством ошибок в матче. Пусть победит сильнейший. Хотя, на мой взгляд, ближе всего ничья. Поскольку Спартак и так победил в двух важнейших матчах и третья победа станет слишком удачным сечением обстоятельств.