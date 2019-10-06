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Краснодар — Спартак прогнозы на матч 06.10.2019

Краснодар — Спартак
  •  РПЛ
Краснодар
03:26:39
до начала матча
Спартак
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Краснодар — Спартак прогноз на матч от пользователя
«Спартак» переживает очередную перезагрузку. Вроде бы как договорились с Доменико Тедеско — он должен присоединиться к команде перед паузой на матчи сборных. Пока же в Краснодар команду повезет Сергей Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова. Для него это будет первый матч с приставкой «и. о.» Думаю, первый и последний. По крайней мере сейчас, в этой системе координат. У «Спартака» огромное количество проблем: четыре поражения кряду, отставка тренера, травма Зобнина, непонятная игра в обороне без Жиго, бронхит Шюррле, мышечные проблемы у других футболистов. Проблемы «Краснодара» — психоэмоциональные. Команда никак не может переключиться, найти правильный ход. После победы над «Порту» в квалификации ЛЧ, команда потерпела в Европе четыре поражения подряд. «Хетафе» переиграл «Краснодар» практически вторым составом. У «Краснодара» никак не получается собрать фундамент, чтобы было понятно: вот этот состав у нас основной. Играет Ари — это один вариант. Когда играет Берг без Ари или играет Игнатьев — то в атаке совсем мало что получается. Намли как-то потерялся, Вильена со «Спартаком» не сыграет из-за дисквалификации, Шапи много бегает, старается, но получается не всё. Словом, «Краснодар» тоже лихорадит. Но грядущая игра у «Краснодара» дома, а «Спартак» — всегда серьезный раздражитель. Плюс Сергей Матвеев сказал, что есть определенные ограничения для Ари. Наверное, поэтому он не вышел в старте с «Хетафе». Со «Спартаком», думаю, Ари появится с первых минут. А так как он — бывший спартаковец, то любит забивать бывшей команде и может сделать это вновь. Прогноз: «Краснодар» выиграет 2:1. Источник: МАТЧ ТВ
Краснодар — Спартак прогноз на матч от пользователя
«Спартак» без Кононова – мечта почти всех болельщиков москвичей. За неделю у «Спартака» точно сильно ничего не поменяется, но против «Краснодара» должно быть много возможностей для контратак (да и на стандартах команда Мусаева хуже, и на своей половине краснодарцы продолжают привозить). С «Хетафе» Ари в очередной раз показал, насколько он лучше Берга и Игнатьева. Против «Спартака» все-таки жду его в старте – для него он останется принципиальным соперником даже через 30 лет. А забивает Ари «Спартаку» не только много, но и красиво.
Краснодар — Спартак прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на П1 в матче «Краснодар» — «Спартак» . Вот его доводы: Зобнин получил травму. И это еще один ужас в спартаковскую копилку. Кононов больше не работает со «Спартаком». Игровых проблем много. Морально команда также в плохом состоянии. Еще и травму получил один из ведущих футболистов. Сложно сказать, чего ждать от «Спартака» в Краснодаре. Но и у «Краснодара» проблем хватает. Поражение от «Хетафе» была по делу, первый тайм провальный. Тоже есть травмы. Многие футболисты никак не могут освоиться. Кто-то вообще не уровень «Краснодара». Ари вышел с «Хетафе», и как с ним команда прибавила. Это говорит о том, что его уровень очень высок по сравнению с другими футболистами. «Краснодар», несмотря на поражение в Лиге Европы, все равно остается фаворитом. От «Спартака» вообще безнадегой веет. Сложно сказать, получится ли у него собраться. А «Краснодар» при поддержке болельщиков должен выместить злость за последние неудачи. Так что можно сыграть победу «Краснодара». Источник: РБ
Прогнозы 1663
Константин Генич|ROI -2.52
Константин Генич|ROI -2.52
2.77Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
«Спартак» переживает очередную перезагрузку. Вроде бы как договорились с Доменико Тедеско — он должен присоединиться к команде перед паузой на матчи сборных. Пока же в Краснодар команду повезет Сергей Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова. Для него это будет первый матч с приставкой «и. о.» Думаю, первый и последний. По крайней мере сейчас, в этой системе координат.

У «Спартака» огромное количество проблем: четыре поражения кряду, отставка тренера, травма Зобнина, непонятная игра в обороне без Жиго, бронхит Шюррле, мышечные проблемы у других футболистов.

Проблемы «Краснодара» — психоэмоциональные. Команда никак не может переключиться, найти правильный ход. После победы над «Порту» в квалификации ЛЧ, команда потерпела в Европе четыре поражения подряд. «Хетафе» переиграл «Краснодар» практически вторым составом.

У «Краснодара» никак не получается собрать фундамент, чтобы было понятно: вот этот состав у нас основной. Играет Ари — это один вариант. Когда играет Берг без Ари или играет Игнатьев — то в атаке совсем мало что получается.

Намли как-то потерялся, Вильена со «Спартаком» не сыграет из-за дисквалификации, Шапи много бегает, старается, но получается не всё. Словом, «Краснодар» тоже лихорадит. Но грядущая игра у «Краснодара» дома, а «Спартак» — всегда серьезный раздражитель.

Плюс Сергей Матвеев сказал, что есть определенные ограничения для Ари. Наверное, поэтому он не вышел в старте с «Хетафе». Со «Спартаком», думаю, Ари появится с первых минут. А так как он — бывший спартаковец, то любит забивать бывшей команде и может сделать это вновь.

Прогноз: «Краснодар» выиграет 2:1.

Источник: МАТЧ ТВ
2
Повторить за 2.77
Александр Дорский|ROI 5.77
Александр Дорский|ROI 5.77
1.66Обе команды забьют - Да
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
«Спартак» без Кононова – мечта почти всех болельщиков москвичей. За неделю у «Спартака» точно сильно ничего не поменяется, но против «Краснодара» должно быть много возможностей для контратак (да и на стандартах команда Мусаева хуже, и на своей половине краснодарцы продолжают привозить).

С «Хетафе» Ари в очередной раз показал, насколько он лучше Берга и Игнатьева. Против «Спартака» все-таки жду его в старте – для него он останется принципиальным соперником даже через 30 лет. А забивает Ари «Спартаку» не только много, но и красиво.
0
Повторить за 1.66
Егор Титов|ROI -5.84
Егор Титов|ROI -5.84
1.96Победит Краснодар
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на П1 в матче «Краснодар» — «Спартак» . Вот его доводы:

Зобнин получил травму. И это еще один ужас в спартаковскую копилку. Кононов больше не работает со «Спартаком». Игровых проблем много. Морально команда также в плохом состоянии. Еще и травму получил один из ведущих футболистов. Сложно сказать, чего ждать от «Спартака» в Краснодаре.

Но и у «Краснодара» проблем хватает. Поражение от «Хетафе» была по делу, первый тайм провальный. Тоже есть травмы. Многие футболисты никак не могут освоиться. Кто-то вообще не уровень «Краснодара». Ари вышел с «Хетафе», и как с ним команда прибавила. Это говорит о том, что его уровень очень высок по сравнению с другими футболистами.

«Краснодар», несмотря на поражение в Лиге Европы, все равно остается фаворитом. От «Спартака» вообще безнадегой веет. Сложно сказать, получится ли у него собраться. А «Краснодар» при поддержке болельщиков должен выместить злость за последние неудачи. Так что можно сыграть победу «Краснодара».

Источник: РБ
0
Повторить за 1.952
Александр Шмурнов|ROI -7.74
Александр Шмурнов|ROI -7.74
2.05Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
Спартак входит в новую эпоху, и это должно сказаться на эмоциональном состоянии игроков. При этом Краснодару после очередной европейской неудачи будет очень непросто реализовать себя в атаке. Специалисты не очень ждут успеха Спартака, но я предположу, что «красно-белые» сыграют несколько сильнее, чем пророчит сухая аналитика. Например наконец-то забьют два мяча.

«Спартак индивидуальный тотал больше 1» - 1.95
«Обе забьют и тотал больше 2,5» - 2.02

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.04
Нобель Арустамян|ROI -19.86
Нобель Арустамян|ROI -19.86
2.04Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить обе забьют и ТБ (2,5) в матче Краснодар - Спартак. Вот его доводы:

«Спартак» и «Краснодар». Очень интересная игра, особенно если учесть то, что «Спартак» сейчас в непростом положении. Московский клуб пока без тренера. При всем уважении к Кузнецову, это человек на одну игру, наверное.

Что касается «Краснодара», то есть проблемы, проблемы в Лиге Европы. В чемпионате их меньше, но неудачи в еврокубках все равно влияют на «Краснодар».

Понятно, что фаворит «Краснодар». У «Спартака» все сложно и непросто. Но скорее всего, в этой игре «Спартак» постарается сыграть в футбол, абстрагировавшись от результата, для болельщиков, потому что только это может в данной ситуации спасти команду.

Вероятно, должен выиграть «Краснодар». Но, учитывая то, как команда играла в Лиге Европы, в такой ситуации всякое может быть. Поэтому лучше играть на голы. С ними проблем быть не должно. Обе команды будут играть в атаку, есть проблемы и в обороне.

Стоит поставить на тотал больше 2,5 мяча. Вторая ставка — обе забьют. Тоже достойный вариант.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.04
sasha.lukanina|ROI 0.13
sasha.lukanina|ROI 0.13
1.94Победит Краснодар
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
В центральном матче 12-го тура российской Премьер-лиги сойдутся Краснодар и Спартак, дуэль состоится в обители «Быков». Соперники обоюдно очутились в кризисе, что делает их очное противостояние вдвойне более интересным – кто преодолеет черную полосу? Букмекеры полагают, что это будет Краснодар.


Подвиг Краснодара в Порту теперь кажется далеким прошлым, сейчас подопечные Мурада Мусаева наоборот регулярно позорятся в Европе – за разгромами от Олимпиакоса и Базеля последовало четверговое поражение от Хетафе (1:2) на своем поле. В целом, в последних пяти поединках «Быки» четырежды проиграли. Дела в Лиге Европы пахнут жаренным, а вот в чемпионате команда пока держится – отставание от лидера всего два очка.

Спартак все-таки уволил Олега Кононова – точнее, у тренера самого не выдержали нервы, после поражения от Оренбурга он подал в отставку, а клуб ее принял. Что ж, «Красно-белым» не привыкать менять наставников – правда, с новым постоянным рулевым Спартак еще не определился. Прервать серию из четырех проигрышей в Премьер-лиге команда попробует под руководством Сергея Кузнецова.


Метим на джек-пот, ставку на эту игру можно назвать авантюризмом в кубе. Казалось бы, все как всегда – две команды, три итога, но… Это чемпионат России, это Спартак, плюс обе команды со своими проблемами. Что выстрелит в таком суповом наборе непредсказуемости, угадать сложно. Но если придерживаться логики, то Краснодар должен пользоваться ситуацией. «Быки» традиционно плохо играют против Спартака, не могут победить в восьми последних свиданиях, так когда это делать, если не сейчас?

Нынешний Спартак нужно брать тепленьким, ставка: чистая победа Краснодара
0
Повторить за 1.952
Глеб Чернявский|ROI -0.68
Глеб Чернявский|ROI -0.68
3.72Победит Спартак
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
Что ж, «Спартак» возглавил Алексей Навальный, а это значит, что теперь мы увидим прекрасный «Спартак» будущего, в котором все станет как в Европе.

Больше никаких дворцов агентов, никакой новой плитки на флангах, достойная пенсия для Ещенко. В таких условиях нет сомнений, что «Краснодару» ничего не светит. Диктатура Галицкого против свободного «Спартака» – тут все очевидно.

Мой прогноз – уверенная победа «Спартака» в два мяча.
1
Повторить за 3.72
MatranG|ROI 2.61
MatranG|ROI 2.61
3.75Победит Спартак
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
«Краснодар» в прошлом туре прервал серию из трех поражений кряду, обыграв 2:0 «Арсенал», но в Лиге Европы вновь допустил промах. Тем не менее, матч с «Хетафе» уже наверняка остался в прошлом и в поединке со «Спартаком» быки явно будут делать ставку только на победу, любой другой результат даст фору конкурентам.

«Спартак» находится в серьезном кризисе, но наверняка будет выкладываться сегодня на все сто процентов в попытке прервать неудачную серию – в атаке у «красно-белых» есть кому забивать и не самая надежная оборона «Краснодара» вряд ли станет серьезным препятствием, однако на победу гостям вряд ли стоит рассчитывать.
0
Повторить за 3.72
Валерий Непомнящий|ROI -3.17
Валерий Непомнящий|ROI -3.17
1.94Победит Краснодар
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
В этом матче «Краснодар», мне кажется, безоговорочный фаворит. У «Спартака» после поражения в прошлом туре от «Оренбурга» сменился главный тренер. Но есть некоторые сомнения, что это москвичам поможет. Игра не улучшится за неделю, а мотивация после прихода нового тренера вряд ли поможет, так как команда сейчас очень напряжена, и её нужно как-то расслабить.

У «Краснодара» не сыграет в этом матче один из важных игроков полузащиты Тонни Вильена, но не считаю, что это как-то повлияет на результат встречи. У краснодарцев сейчас всё в порядке с составом, есть хорошая ротация.

В этой игре стоит ждать голов в исполнении обеих команд. У «Спартака» вернётся в состав Андре Шюррле, что будет заметным усилением. Поставлю на победу «Краснодара», а также на то, что обе команды смогут забить в этом матче.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.952
Владислав Батурин|ROI -6.69
Владислав Батурин|ROI -6.69
1.67Обе команды забьют - Да
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
Матч двенадцатого тура РПЛ в Краснодаре вызывает к себе повышенное внимание: местный клуб — один из лидеров чемпионата России, а «Спартак» — один из самых обсуждаемых в стране.

«Краснодар» составляет компанию лидирующим клубам: «быки» отстают на два очка от ЦСКА и идут вровень с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом». Краснодарцы имеют в активе 23 очка (7-2-2 23:12). В последнем матче РПЛ южане на своём поле переиграли тульский «Арсенал» (2:0) и немного улучшили себе настроение после поражения от ЦСКА (2:3) и вылета от «Нижнего Новгорода» в Кубке России (0:1). А вот в Лиге Европы настроение у «быков» ниже плинтуса: после шока в Базеле (0:5) исправиться дома в игре против «Хетафе» не вышло (1:2).

«Спартак» продолжает издеваться над собой и своими многочисленными болельщиками. «Красно-белые» в чемпионате проиграли четыре матча подряд, а ещё в придачу не прошли квалификацию ЛЕ. В РПЛ столичный клуб упал на 9-е место (4-2-5 12:13 14) и лишился своего главного тренера: Олег Кононов был отправлен в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2). Единственный повод для позитива у москвичей — проход «КАМАЗа» в Кубке (2:1). В остальном — сплошное разочарование.

В прошлом сезоне «Краснодар» не смог победить «Спартак» (0:1, 1:1), а этим летом в рамках Кубка Париматч Премьер «быки» одолели «красно-белых» — 2:1. Статистика личных встреч в чемпионате подсказывает, что московский клуб — весьма неудобный противник для краснодарцев. В последних 8 встречах они не побеждали (0-2-6), а последний победный матч «Краснодара» датирован мартом 2015.

Обе команды, одна больше, другая меньше, испытывают проблемы и остро нуждаются в том, чтобы в статусном матче добиться реабилитации. «Краснодару» нельзя отставать от конкурентов в борьбе за медали и надо исправиться после очередного поражения в Лиге Европы. «Спартаку» вообще надо всё, он уже дошёл до ручки и довёл до душевного расстройства своих поклонников. Поэтому с тренером — без тренера, может — не может, но должен сделать так, чтобы снять вокруг себя зашкаливающее напряжение. Обе команды сейчас не совсем в порядке, но надо двигаться вперёд, демонстрировать характер и то, что футболистам этих команд не наплевать на клубные цвета и болельщиков. Кто победит? Не рискну прогнозировать, а вот на голы и тех, и других, пожалуй, ставку сделаю.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.66
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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  • 13%
  • 11%
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