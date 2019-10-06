Краснодар — Спартак прогноз на матч от пользователя Константин Генич «Спартак» переживает очередную перезагрузку. Вроде бы как договорились с Доменико Тедеско — он должен присоединиться к команде перед паузой на матчи сборных. Пока же в Краснодар команду повезет Сергей Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова. Для него это будет первый матч с приставкой «и. о.» Думаю, первый и последний. По крайней мере сейчас, в этой системе координат. У «Спартака» огромное количество проблем: четыре поражения кряду, отставка тренера, травма Зобнина, непонятная игра в обороне без Жиго, бронхит Шюррле, мышечные проблемы у других футболистов. Проблемы «Краснодара» — психоэмоциональные. Команда никак не может переключиться, найти правильный ход. После победы над «Порту» в квалификации ЛЧ, команда потерпела в Европе четыре поражения подряд. «Хетафе» переиграл «Краснодар» практически вторым составом. У «Краснодара» никак не получается собрать фундамент, чтобы было понятно: вот этот состав у нас основной. Играет Ари — это один вариант. Когда играет Берг без Ари или играет Игнатьев — то в атаке совсем мало что получается. Намли как-то потерялся, Вильена со «Спартаком» не сыграет из-за дисквалификации, Шапи много бегает, старается, но получается не всё. Словом, «Краснодар» тоже лихорадит. Но грядущая игра у «Краснодара» дома, а «Спартак» — всегда серьезный раздражитель. Плюс Сергей Матвеев сказал, что есть определенные ограничения для Ари. Наверное, поэтому он не вышел в старте с «Хетафе». Со «Спартаком», думаю, Ари появится с первых минут. А так как он — бывший спартаковец, то любит забивать бывшей команде и может сделать это вновь. Прогноз: «Краснодар» выиграет 2:1. Источник: МАТЧ ТВ

Краснодар — Спартак прогноз на матч от пользователя Александр Дорский «Спартак» без Кононова – мечта почти всех болельщиков москвичей. За неделю у «Спартака» точно сильно ничего не поменяется, но против «Краснодара» должно быть много возможностей для контратак (да и на стандартах команда Мусаева хуже, и на своей половине краснодарцы продолжают привозить). С «Хетафе» Ари в очередной раз показал, насколько он лучше Берга и Игнатьева. Против «Спартака» все-таки жду его в старте – для него он останется принципиальным соперником даже через 30 лет. А забивает Ари «Спартаку» не только много, но и красиво.