Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (3) в матче Зенит — Краснодар. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что обеим командам будет нелегко перестроиться с игр в Лиге чемпионов на РПЛ. Однако Зенит играл на домашнем стадионе и сил у команды должно быть побольше.
Краснодар крайне неудачно стартовал в чемпионате России, а последние две игры подопечные Мусаева и вовсе проиграли. Но в основной состав постепенно возвращаются травмированные футболисты и это дает повод для оптимизма.
Вряд ли Мусаев решится играть с Зенитом в открытый футбол. Все-таки проблем у команды хватает и нужно проявлять осторожность с таким серьезным соперником. Все это говорит о том, что в этой игре голов будет мало. Краснодарскому клубу сейчас важен результат, а не красивая игра.
Ах, какая вывеска! С почти такой же вывеской, только наоборот, "Зенит" взял чемпионство в драйвовом матче в прошлом сезоне. В этом сезоне команды встречаются, находясь в глубокой депрессии, и выберется в этом матче из этой депрессии только один. Ну или оба погрязнут еще глубже, если скатают ничью, но на это непохоже. Конечно, оба клуба конечно разобранные, уставшие и злые, но видится, что резерв у "Зенита" побольше – они хотя бы пока еще могут выпускать Вендела, а не Сперцяна. Плюс фактор домашних стен – кажется, у "Краснодара" нет шансов. Плюс "Зениту" позарез надо возвращаться на первое место, а тень Почеттино уже расшатывает кресло под Семаком, так что выхода у сине-бело-голубых просто нет. А у "Краснодара" нет резервов, мотивации и сил. Думаю, небольшая победа "Зенита" – без разгрома.. Всем удачи 🤞 ⚽😉💙
«Зенит» и «Краснодар» коллеги по несчастью в евросезоне. Однозначно, команды вымотаны графиком. Физически и психологически на команд давит груз ответственности. Говоря о последних матче в ЛЧ, стоит отметить, что «Краснодар», что «Зенит» имел хорошие шансы на победу, а «быки» и вовсе сумели провести отличный первый тайм, но ужасающий второй тайм показал на нехватку ключевых игроков. Скорее всего мы увидим борьбу за контроль мяча, врятли после таких матчей команды будут проводить конкурсы по забегам на бровке. Поэтому, советуем взять Тотал (2,5) Меньше. Матч должен получиться горячим и богатым на события. "Обе забьют" здесь вписывается идеально.
Зенит смотрится более классной командой. В этом матче решающую роль сыграет характер команды. Оба клубы проваливают последние матчи. На стороне Зенита будет ещё и то, что Семак должен зарядить своих игроков на результат. Мусаев в плане мотивации явно слабоват, Краснодар регулярно теряет очки в матчах, где как раз нужно перетерпеть или переломить ход игры. В обороне у быков так же бардак. Два гола Зенит должен забить
«Зенит» и «Краснодар» встретятся в рамках одного из самых интересных матчей тура РПЛ. Игра между ними состоится в Санкт-Петербурге.
В этом матче сойдутся два неудачника еврокубковой недели. Конечно, у всех представителей России не задалась пока еврокубковая осень. «Зенит» в последнем матче ЛЧ сыграл вничью с «Лацио», откровенно отдав концовку встречи. А «Краснодар» насмерть бился с «Севильей» и, допустив несколько обидных ошибок, проиграл. В группе теперь у этих команд шансы совсем не радужные.
В связи с этим, думаю, обеим командам есть смысл начинать сосредотачиваться на домашнем чемпионате. Ибо там сейчас у них тоже хватает проблем. «Зенит» недавно потерял лидерство в таблице РПЛ. Сейчас он на один балл отстает от лидирующих ЦСКА и «Спартака». А «Краснодар» находится к зоне вылета из РПЛ ближе, чем к первой четверке.
Как минимум, удачное выступление в этом сезоне РПЛ может принести командам еще одну попытку игр в еврокубках. «Краснодар», я считаю, точно бы не отказался от этого шанса. «Зенит» все-таки уже привык там выступать.
Обе команды, конечно, сейчас уставшие. У игроков нет настроения. Впереди еще и матчи за сборные, график не дает отдохнуть футболистам. Но, думаю, в этом матче соперники хотят само собой победить, чтобы уйти на паузу со спокойной душой. После неудач в еврокубках им нужны позитивные эмоции.
По игре и по составам здесь тяжело что-то предугадывать. Особенно проблемы есть у «Краснодара», у которого лазарет то пустеет, то наполняется. Воспитанники южного клуба играют с переменным успехом. В этом плане у «Зенита» меньше проблем. Резервистов высокого уровня там всегда хватает.
Учитывая скамейку, есть преимущество у «Зенита» в этой встрече. Хотя к питерцам есть много вопросов, вспоминая их последние выступления. «Краснодар» же отдал много сил, как физических, так и моральных, в матче с «Севильей». Проигрыш мог подкосить некоторых футболистов, а некоторых - разозлить. Ход этого матча сейчас трудно предугадать.
Поэтому оттолкнусь в своем прогнозе от голов. Думаю, будет много забитых мячей. Форварды у соперников сейчас набрали форму, да и защита часто дает играть у себя в штрафной. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2.5.
⚽️⚽️⚽️💲💲💲Серьезно просел коэффициент на победу Зенита и конечно это объяснимо. Слону понятно, что Краснодар в тяжелейшем состоянии сейчас пребывает и надо этим пользоваться. Зенит смог лишь одно очко добыть в Лиге Чемпионов, но кто смотрел игру, то видел,что питерцы функционально очень хорошо готовы, прессинговали Лацио до финального свистка Играют неудачники Лиги Чемпионов Севилье при этом выигрывал в счете по ходу матча. Зениту как и Краснодару давно пора понять, что не в Лиги Чемпионов и не в Лиги Европы им не светит,
Продолжу свои Прогнозы на чемпионат России и попытаюсь предугадать все матчи воскресенья☺️
Обе команды играют после тяжёлого лигачемпионского тура. Почему ничья ? Нападение «Зенита», в последних матчах, отсутсвует как класс, на авансцену вышел полузащитник Ерохин. У «Краснодара» так же проблемы в атакующей игре и обороне. Думаю, что в этом матче выиграет только усталость и аккуратный футбол.
Думаю, Зенит. Да, и те и другие вели в счете в матчах ЛЧ незадолго до конца своих игр. И те, и другие отдали все, что было. Ни те, ни другие не добились (увы) результата. Но у Зенита трудности по выходу просматривались даже при победе над Лацио.
У Краснодара эти шансы смотрелись реальными (а после получаса игры - отличными). У Зенита свое поле и скамейка длинней. Думаю, в борьбе (а как же) Зенит победит. Минимально или крупней - это уж, как говорится, «как фишка ляжет
Прогноз: 2:1. Обе команды будут играть на фоне усталости и больших кадровых потерь. И у тех, и у других по итогам первого круга группового этапа Лиги чемпионов всего одно очко. В пользу «Зенита» говорят фактор своего поля и лучшее психологическое состояние. «Краснодар» очень обидно проиграл в Севилье и будет опустошенным.
Всех привет сегодня сыграют в России два не удачника лиги чемпионов. Думаю здесь шансы 50 на 50 ну а на быков прекрасный кеф думаю его и заиграть . Команды не раз встречались и выигрывал уже Краснодар у Зенита . Сейчас победу быкам надо добывать и так 4 поражения к ряду проиграть еще этот матч для тренера печально могут уже и выгнать.