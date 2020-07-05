Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на голы обеих команд в матче российской Премьер-лиги.
В центральном матче очередного тура РПЛ встретятся борющийся за путёвку в Лигу чемпионов «Краснодар» и лидирующий с большим отрывом «Зенит».
«Краснодар» после перерыва провел только одну встречу. Команда Мурада Мусаева в южном дерби поделила на выезде очки с ФК «Ростов» (1:1) и, имея матч в запасе, идёт третьей (12-9-3 40:23 45). «Краснодар» космически отстаёт от «Зенита», а вот от «Локомотива» - всего на три очка. «Южане» на своём поле в этом чемпионате не проигрывают (6-5-0 19:8 23), подобным может гордиться только «Зенит».
Команда Сергея Семака без пяти минут чемпион, она имеет огромную фору перед «Локомотивом» и «Краснодаром». В активе питерцев пятьдесят девять очков (18-5-2 52:12 59). После возобновления чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал три победы: над ЦСКА (4:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). На выезде «Зенит» взял тридцать очков (10-0-2 21:5 30) и одержал на чужих полях шесть побед подряд. Беспроигрышная серия в РПЛ у клуба с берегов Невы длится уже четырнадцать туров (11-3-0 34:7 36).
В первом круге соперники очки поделили (1:1), в прошлом сезоне дважды побеждала питерская команда (3:2 и 2:1). Замечу, что в последних четырёх личных встречах забивали обе команды.
«Краснодар» борется за путевку в Лигу чемпионов. Напомню, что второе место даёт прямой выход в групповой турнир. «Зенит» в случае победы и потери очков «Локомотивом» в матче против «Сочи» досрочно оформит очередной чемпионский титул. Легко догадаться при таком турнирном раскладе, как будут мотивированы оба коллектива.
«Зенит» будет играть свой уже четвёртый матч, и это даёт ему некоторое преимущество в виде лучшей игровой формы, но в то же время при плотном графике, возможно, накопилась определённая усталость. «Краснодар» в целом весьма прилично смотрелся в Ростове и был очень близок к победе, правда, силёнок на концовку не хватило. Можно смело утверждать, что для участников предстоящего матча их противостояние со всех точек зрение принципиально и важно, достойных исполнителей в составах предостаточно, им есть, за что бороться и что доказывать.
Краснодару нужно «вгрызаться» в лигочемпмонскую тройку, в то время как Зенит практически стал чемпионом. Вот только подопечные Семака показывают крайне неубедительный футбол. Да, соперники были не самые мощные, но ведь потерять концентрацию в матче с заряженным Краснодаром ещё проще, чем в матче с Крыльями Советов или Тамбовом.
В общем, считаю, что Краснодар будет умирать на поле, чтобы вырывать эту победу. Ставлю на победу хозяев.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на 1Х в матче «Краснодар» — «Зенит». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что сложно выстраивать какие-то прогнозы, так как «Зенит» сыграл три матча, и все они были абсолютно разными – ЦСКА разгромил уверенно, а с «Крыльями Советов» и «Тамбовом» больше мучился, чем играл.
Андронов считает, что «Краснодар» вообще сыграл только один матч, но это будет первая домашняя игра для него, и с этой точки зрения важно, что футбол вернулся. Да, получилась обидная игра в Ростове, где потеряли победу на последних минутах, но команда забудет об этом.
В центральном матче очередного тура РПЛ встретятся борющийся за путёвку в Лигу чемпионов «Краснодар» и лидирующий с большим отрывом «Зенит». «Краснодар» после перерыва провел только одну встречу. Команда Мурада Мусаева в южном дерби поделила на выезде очки с ФК «Ростов» (1:1) и, имея матч в запасе, идёт третьей (12-9-3 40:23 45). «Краснодар» космически отстаёт от «Зенита», а вот от «Локомотива» - всего на три очка. «Южане» на своём поле в этом чемпионате не проигрывают (6-5-0 19:8 23), подобным может гордиться только «Зенит». Команда Сергея Семака без пяти минут чемпион, она имеет огромную фору перед «Локомотивом» и «Краснодаром». В активе питерцев пятьдесят девять очков (18-5-2 52:12 59). После возобновления чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал три победы: над ЦСКА (4:0), «Крыльями Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1). На выезде «Зенит» взял тридцать очков (10-0-2 21:5 30) и одержал на чужих полях шесть побед подряд. Беспроигрышная серия в РПЛ у клуба с берегов Невы длится уже четырнадцать туров (11-3-0 34:7 36). В первом круге соперники очки поделили (1:1), в прошлом сезоне дважды побеждала питерская команда (3:2 и 2:1). Замечу, что в последних четырёх личных встречах забивали обе команды. «Краснодар» борется за путевку в Лигу чемпионов. Напомню, что второе место даёт прямой выход в групповой турнир. «Зенит» в случае победы и потери очков «Локомотивом» в матче против «Сочи» досрочно оформит очередной чемпионский титул. Легко догадаться при таком турнирном раскладе, как будут мотивированы оба коллектива. «Зенит» будет играть свой уже четвёртый матч, и это даёт ему некоторое преимущество в виде лучшей игровой формы, но в то же время при плотном графике, возможно, накопилась определённая усталость. «Краснодар» в целом весьма прилично смотрелся в Ростове и был очень близок к победе, правда, силёнок на концовку не хватило. Можно смело утверждать, что для участников предстоящего матча их противостояние со всех точек зрение принципиально и важно, достойных исполнителей в составах предостаточно, им есть, за что бороться и что доказывать.
Две последние победы Зенита были на последних минутах: отмененный гол самарцев, и забитый Тамбову в добавленное время. То есть, если не брать игру с ЦСКА (заходите, гости дорогие!), то Зенит свои победы, я б так сказал, выдавливает. Краснодар же наоборот, хоть и не выиграл в Ростове, смотрелся легким, фехтовальным. Даром что первый матч. Рискну и поставлю на хозяев. Или на ничью.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П2 и ТБ (2,5) в матче «Краснодар» — «Зенит». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что это будет очень интересная игра. Мы помним, какие матчи выдавали эти клубы в последнее время. Нет сомнений, что мы увидим много голов. Обе команды забивают. И забивают довольно-таки много.
Ловчев считает, что «Зенит» значительно сыграннее. Он уже провел четыре игры, «Краснодар» – только одну. В концовке второго тайма с «Ростовом» он откровенно поплыл физически.
В предыдущем туре "Зенит" вырвал победу в гостях у "Тамбова" в Нижнем Новгороде, победив 2:1. "Краснодар" в Ростове упустил победу на последних минутах, сыграв 1:1 с хозяевами.
Со всей этой вирусной историей мы как-то стали забывать о "Краснодаре", потому что были перенесенный матч с "Динамо", несостоявшийся матч с "Оренбургом".
Если вспоминать то, что было до паузы, то у "Краснодара" было 11 матчей без поражений, но перед самым перерывом неожиданный проигрыш "Сочи" 0:2 и ничья с "Ростовом" уже после перерыва.
В результате "Краснодар" сейчас отстает от "Локомотива", занимая уже третье место, а не второе. Это произошло только из-за меньшего количества матчей, чем у "железнодорожников".
Я считаю, что стимул в игре на своем поле будет выше, чем у "Зенита". Надо учесть и то, что при определенных обстоятельствах "Зенит" может оформить чемпионство. А "Краснодару" дома и стены помогают, несмотря на меньшее количество зрителей по понятным причинам.
Давайте скажем о потерях "Краснодара", потому что у "Зенита" особых-то и нет. А у "Краснодара" отсутствуют Ари, Спайич, Классон, еще и не ясно участие Камболова и Стоцкого. Но есть, кем заменить выпавших игроков.
В первом круге команды сыграли 1:1. Конечно, напомню, что "Зенит" 14 туров провел без поражений, при этом 11 побед и три ничьи. Статистика "Краснодара" показывает, что он вообще ничего не проиграл на своем поле, дома было 11 матчей, из них шесть побед и пять ничьих. "Зенит" два своих поражения потерпел именно на выезде.
В 2018/2019 годах были победы "Зенита" 2:1 и 3:2. Мне кажется, что все-таки здесь будет другая ситуация, более выгодная для "Краснодара" по тем причинам, которые я назвал. Думаю. что обоснований достаточно для моего приятного прогноза.
Предлагаю вам поставить вам на то, что "Краснодар" не проиграет с коэффициентом 1.77.
В прошлом туре рпл эти команды показали самый лучший матч рпл(2018-2019), но не стоит думать что это повторится.
По сути многие ставят и на другие матчи. Например, многие верят в победу Краснодара, так как ему нужно набирать очки чтобы пробиться в лигу чемпионов. Однако зенит непростая команда (да я фанат зенита), хоть и в предыдущем матче они с трудом выиграли Тамбов.
ТБ 2,5 потому что игроки умеют забивать(в пример прошлый матч Краснодара и Ростова) Краснодар умеет играть и комбинировать атаки и у них это классно получается, однако зенит точно такой же. Но в основном зенит любит играть на контратаках. В общем посмотрим как все будет
Очень переживал, когда смотрел предыдущий матч "Краснодара", мне очень жалко молодого тренера, который только-только получил лицензию, а "Краснодар" не играл с 1917 года, с эпохи мезозоя. И впервые "Краснодар" вышел на поле с того момента, как из-за известных причин мы удалились на невечный покой.
Вот команда выходит и играет явно лучше противника, явно лучше "Ростова", У "Ростова" тоже отдельная история, ничего против Карпина я не имею, но на последней секунде поставили пенальти. На Мусаева было больно смотреть.
Вот поэтому я думаю, что "Краснодар" камня на камне не оставит от "Зенита", хотя мне пацаны, работающие на СТАВКА TV, подсказывают, что точка зрения доминируют другая. "Зенит", которому осталось полмиллиметра, полплевка, половина полового акта до того, чтобы снова взять золото, не упустит своего.
Но вы не забывайте, что "Зенит" едет на самый красивый, не считая моей квартиры, архитектурное строение в мире. С чего вдруг люди решили, что "Зенит" наберет три очка?
Я видел два последних матча "Зенита" - не могу вам сказать, что играл чемпион страны. Да и Семак не подтверждает, что играл чемпион страны.
Конечно, с таким соперником, как "Краснодар", мобилизуется и "Зенит", но отчего то мне кажется, что "Краснодар" камня на камне не оставит от противника.
На СТАВКА TV я делаю то, что разозлит всех жителей города на Неве - прогнозирую победу "Краснодара" с коэффициентом 3.45.
Зенит конечно сильнее по всем показателям, но он играет в гостьях и статистика их личных встреч говорит, что в истории были ничейные результаты. А в целом Питерцы представляются хорошо работающим, слаженным, механизмом. Предыдущие их игры это и показали: матче с цска на выезде, не дали ничего сделать армейцам(0-4), с Тамбовом под конец встречи пропустили гол и сразу его отыграли (1-2). Такое впечатление, что когда нужно забивать то у игроков сразу: ок, тренер, сейчас сделаем, что в последствие и присходит)
У Краснодара есть ещё шанс догнать Локомотив, идущий на 2 строчки, что говорит о мотивации игроков. Не исключаю актуальность ставки обе забьют, но в этом матче решил пойти на риск. Очень интересный матч будет.