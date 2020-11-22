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Ливерпуль — Лестер прогнозы на матч 22.11.2020

Ливерпуль — Лестер
  •   АПЛ
Ливерпуль
15:43:38
до начала матча
Лестер
Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
Очень важный матч как с турнирной точки зрения так и в плане психологии. Ливерпуль играет с командой которая шла на первом месте, которая перед тем как попасть на вершину прибила сити. Кроме этого где-то в голове игроков могут быть мысли о рекорде, который они повторили, а сейчас могут побить. Это я всё к тому, что ЛФК будет мотивирован и никакой недооценки быть не должно. Кроме этого уже видно, что борьба за титул в этом сезоне будет очень непростой и терять очки дома не вариант. Будет сложно. Но банда Клоппа должна побеждать.
Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
Если посмотреть историю противостояний, то команда разгромила Лестер с неприличным счетом 4:0 в крайней, очной встрече, которая была довольно-таки давно. Да и вообще, на самом деле, подопечные Клоппа как-то максимально положительно и позитивно настраиваются на своего оппонента и постоянно показывают классные результаты. Если посмотреть, то можно без труда увидеть то, что Ливерпуль на голову сильнее по очным встречам, хотя, в большинстве матчей, конечно же, Лестер свои мячи забитые находит, мы считаем, что и в этом поединке свой гол они просто обязаны найти, потому что пребывают в очень хорошей форме на сегодняшний день.
Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
Даже не смотря на травмы колоритных личностей как: Трент Александр-Арнольд (травма), Вирджил Ван Дайк (травма), Джо Гомес (травма), Алекс Окслейд-Чемберден (травма), Мохамед Салах (коронавирус), матч с Сити Пепа Гвардиолы показал, что и без них красные вполне могут справиться. плюсом сыграет фактор домашнего поля. У Лестера с лазаретом полегче. Ключевых травмированных игроков нет. в турнирной таблице Лестер пока лидирует, но это лишь вопрос времени.
Прогнозы 400
Все
Платные
BARBARIS44.4% WR1.35% ROI
2.11Ливерпуль фора (-0.75)
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Очень важный матч как с турнирной точки зрения так и в плане психологии. Ливерпуль играет с командой которая шла на первом месте, которая перед тем как попасть на вершину прибила сити. Кроме этого где-то в голове игроков могут быть мысли о рекорде, который они повторили, а сейчас могут побить. Это я всё к тому, что ЛФК будет мотивирован и никакой недооценки быть не должно. Кроме этого уже видно, что борьба за титул в этом сезоне будет очень непростой и терять очки дома не вариант. Будет сложно. Но банда Клоппа должна побеждать.
0
Повторить за 2.08
"СУПЕРПРЕСС-3"58.4% WR-2.4% ROI
1.88Лестер тотал больше 1
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Если посмотреть историю противостояний, то команда разгромила Лестер с неприличным счетом 4:0 в крайней, очной встрече, которая была довольно-таки давно. Да и вообще, на самом деле, подопечные Клоппа как-то максимально положительно и позитивно настраиваются на своего оппонента и постоянно показывают классные результаты. Если посмотреть, то можно без труда увидеть то, что Ливерпуль на голову сильнее по очным встречам, хотя, в большинстве матчей, конечно же, Лестер свои мячи забитые находит, мы считаем, что и в этом поединке свой гол они просто обязаны найти, потому что пребывают в очень хорошей форме на сегодняшний день.
0
Повторить за 1.69
Я Твоя Удача66.9% WR4.04% ROI
1.45Ливерпуль фора (0)
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Даже не смотря на травмы колоритных личностей как:
Трент Александр-Арнольд (травма),
Вирджил Ван Дайк
(травма),
Джо Гомес (травма),

Алекс Окслейд-Чемберден (травма),
Мохамед Салах (коронавирус), матч с Сити Пепа Гвардиолы показал, что и без них красные вполне могут справиться.
плюсом сыграет фактор домашнего поля.
У Лестера с лазаретом полегче. Ключевых травмированных игроков нет.
в турнирной таблице Лестер пока лидирует, но это лишь вопрос времени.
0
Повторить за 1.42
Юрий Розанов46.4% WR-5.94% ROI
1.909Тотал больше 3
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Обе команды смотрятся неплохо. По мне, так даже Лестер, может, и не хуже. К тому же весьма любопытно: как Клопп будет ротировать состав. Он регулярно это делает в нынешнем сезоне. И лично я жду продолжение. К тому же непонятно, в каком состоянии Салах. В общем, продолжая оставаться фаворитом в линии, Ливерпуль не смотрится гарантированным победителем. По моему мнению, самая надежная ставка - это угловые. Но это ближе к матчу. Пока же просящийся верх и плюсовая фора Лестера.

Источник: olimp.bet
0
Повторить за 1.9
Илья Казаков42.3% WR-13.94% ROI
1.57Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Ливерпуль — Лестер. Вот его доводы:

«Ливерпуль» с большим трудом в последних матчах играет. Нет прежней легкости, но это и понятно: сколько людей в лазарете.

«Лестер» в этом сезоне пока еще без ничьих: шесть побед и два поражения. Три победных матчах – это, конечно, впечатляющая серия. Я думаю, здесь надо играть «обе забьют». Потому что две первые команды встречаются. Это всегда любопытно.

Уверен, что кадровые проблемы в обороне «Ливерпуля» позволят «Лестеру» забить минимум гол. Ну и «Ливерпуль» – та команда, которая также забивает постоянно. На данный момент это не первая, но третья команда Англии по результативности».

Источник: РБ / «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 1.55
Спортивный инсайдер #RSI67.1% WR-0.06% ROI
1.55Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
О проблемах Ливерпуля с травмированными игроками известно уже всем. Серьезнее всего пострадала защитная линия, но забивать всегда есть кому у Ливерпуля.

Лестер находится сейчас в прекрасной форме, успешно выступая в Лиге Европы и в АПЛ. С результативностью у "лис" тоже все отлично, тем более что Варди снова в строю.

Ливерпуль даже с такими травмами представляет невероятную угрозу для любой команды, тем более на Энфилде. Но отсутствие Ван Дейка повышает шансы Лестера на гол.
0
Повторить за 1.55
Illian Kakhnich0% WR0% ROI
1.57Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
О проблемах Ливерпуля с травмированными игроками известно уже всем. Серьезнее всего пострадала защитная линия, но забивать всегда есть кому у Ливерпуля.

Лестер находится сейчас в прекрасной форме, успешно выступая в Лиге Европы и в АПЛ. С результативностью у "лис" тоже все отлично, тем более что Варди снова в строю.

Ливерпуль даже с такими травмами представляет невероятную угрозу для любой команды, тем более на Энфилде. Но отсутствие Ван Дейка повышает шансы Лестера на гол.

Наш прогноз: обе команды забьют. Рекомендуем ставку "ОЗ - Да" с коэффициентом 1.5
0
Повторить за 1.55
Владимир Павлов1175% WR2.28% ROI
1.93Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
У Ливерпуля проблемы с обороной,всем это известно.Отсутствует Салах.Но,на секунду!Играет действующий чемпион АПЛ и не где нибудь,а дома,на Энфилде.На том самом стадионе ,где этот самый чемпион просто забыл про поражения.А если быть точнее,то 2,5 года не знает.Со всем уважением к Роджерсу и Варди,Ливерпуль это другой уровень.Это не новичок Лидс или Вест Бромвич и не ослабевший Арсенал.Лестеру и старому тренеру Ливерпуля Брендану Роджерсу устроят радушный прием.Новоиспеченный голеодор Жота и старый,добрый Мане уже ждут своего часа.
0
Повторить за 1.93
Vadim KL41.5% WR1.85% ROI
3.94Победит Лестер
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль и Лестер очень интересный матч лидеров чемпионата. Ливерпуль потерял всю защитную линию, это не может пройти без последствий. Матч после международной паузы, который обычно сказывается на более статусных командах. По стилю игры Лестер очень силен против доминирующих команд, уже пострадал Гвардиола в этом сезоне. Думаю скальп клопа тоже будет снят парнями Роджерса
0
Повторить за 4.05
Жамбал Гармаев75% WR1.43% ROI
1.72Лестер тотал больше 1
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
Ливерпуль — Лестер| АПЛ
У ливерпуля кадровые проблемы, плюс много игроков вернулись с игр своих национальных сборных (уст лость от тяжелого графика игр и перелетов), так что у лестера есть шансы отличиться может даже и не один раз.
0
Повторить за 1.69
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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