Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя BARBARIS Очень важный матч как с турнирной точки зрения так и в плане психологии. Ливерпуль играет с командой которая шла на первом месте, которая перед тем как попасть на вершину прибила сити. Кроме этого где-то в голове игроков могут быть мысли о рекорде, который они повторили, а сейчас могут побить. Это я всё к тому, что ЛФК будет мотивирован и никакой недооценки быть не должно. Кроме этого уже видно, что борьба за титул в этом сезоне будет очень непростой и терять очки дома не вариант. Будет сложно. Но банда Клоппа должна побеждать.

Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя "СУПЕРПРЕСС-3" Если посмотреть историю противостояний, то команда разгромила Лестер с неприличным счетом 4:0 в крайней, очной встрече, которая была довольно-таки давно. Да и вообще, на самом деле, подопечные Клоппа как-то максимально положительно и позитивно настраиваются на своего оппонента и постоянно показывают классные результаты. Если посмотреть, то можно без труда увидеть то, что Ливерпуль на голову сильнее по очным встречам, хотя, в большинстве матчей, конечно же, Лестер свои мячи забитые находит, мы считаем, что и в этом поединке свой гол они просто обязаны найти, потому что пребывают в очень хорошей форме на сегодняшний день.