Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров У «Ливерпуля» все прекрасно на домашней арене, но как-то тяжело идет старт Лиги чемпионов. Но дома на «Энфилде» мало кому удается противостоять красным. «Лестер», конечно, прекрасно начал сезон в АПЛ. Да и победа над «Ньюкаслом» 5:0 тоже говорит о серьезной подготовке команды Роджерса, который выступает против своих «бывших». Думаю, ему есть, что доказывать на «Энфилде», где он успел неплохо поработать. Да и «Ливерпуль» пропускает много, хотя и умудряется забивать хоть на один, но больше, чем пропускает. Поэтому стоит ожидать результативной игры, в которой «Ливерпуль» одержит победу. Источник: LegalBet

Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя Роман Гутцайт Всем большой привет. В восьмом туре английской Премьер-лиги состоится крайне любопытная, на мой взгляд, игра на "Энфилде". "Ливерпуль" встретится с "Лестером". На этой неделе "Ливерпуль" всех повеселил и взбодрил своим матчем Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". "Красные" вели 3:0, но позволили сопернику отыграться, а затем Салах забил победный мяч. Очень важная с турнирной точки зрения победа для команды Юргена Клоппа. Но пропустил "Ливерпуль" явно больше, чем планировал немецкий наставник. Сам факт того, что мерсисайдцы позволили сопернику вернуться в игру, конечно, не самый приятный. "Лестер" - одно из самых приятных открытий на старте сезона. Команда Брендана Роджерса играет бодро и интеллектуально. Это не просто забросы вперед на Джейми Варди, как было в чемпионском сезоне, это уже намного более сильная, развивающаяся и даже уже во что-то конкретное развившееся команда. Думаю, что "Лестер" найдет возможности для того, чтобы на "Энфилде" отличиться. Ну а "Ливерпуль", обладающий Салахом, Мане и Фирмино, каждый из которых сейчас находится в неплохой форме, может рассчитывать на гол вообще в любом матче вне зависимости от статуса соперника. Мой прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.75. Источник: Ставка ТВ