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Ливерпуль — Лестер прогнозы на матч 05.10.2019

Ливерпуль — Лестер
  •  АПЛ
Ливерпуль
02:57:46
до начала матча
Лестер
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
У «Ливерпуля» все прекрасно на домашней арене, но как-то тяжело идет старт Лиги чемпионов. Но дома на «Энфилде» мало кому удается противостоять красным. «Лестер», конечно, прекрасно начал сезон в АПЛ. Да и победа над «Ньюкаслом» 5:0 тоже говорит о серьезной подготовке команды Роджерса, который выступает против своих «бывших». Думаю, ему есть, что доказывать на «Энфилде», где он успел неплохо поработать. Да и «Ливерпуль» пропускает много, хотя и умудряется забивать хоть на один, но больше, чем пропускает. Поэтому стоит ожидать результативной игры, в которой «Ливерпуль» одержит победу. Источник: LegalBet
Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
Всем большой привет. В восьмом туре английской Премьер-лиги состоится крайне любопытная, на мой взгляд, игра на "Энфилде". "Ливерпуль" встретится с "Лестером". На этой неделе "Ливерпуль" всех повеселил и взбодрил своим матчем Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". "Красные" вели 3:0, но позволили сопернику отыграться, а затем Салах забил победный мяч. Очень важная с турнирной точки зрения победа для команды Юргена Клоппа. Но пропустил "Ливерпуль" явно больше, чем планировал немецкий наставник. Сам факт того, что мерсисайдцы позволили сопернику вернуться в игру, конечно, не самый приятный. "Лестер" - одно из самых приятных открытий на старте сезона. Команда Брендана Роджерса играет бодро и интеллектуально. Это не просто забросы вперед на Джейми Варди, как было в чемпионском сезоне, это уже намного более сильная, развивающаяся и даже уже во что-то конкретное развившееся команда. Думаю, что "Лестер" найдет возможности для того, чтобы на "Энфилде" отличиться. Ну а "Ливерпуль", обладающий Салахом, Мане и Фирмино, каждый из которых сейчас находится в неплохой форме, может рассчитывать на гол вообще в любом матче вне зависимости от статуса соперника. Мой прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.75. Источник: Ставка ТВ
Ливерпуль — Лестер прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на обе забьют и ТБ (2,5) в матче Ливерпуль - Лестер Сити . Вот его доводы: Две команды из верхней части турнирной таблицы, и абсолютно заслуженно. «Ливерпуль» идет без поражений. Но в каждом матче видно, что в обороне у красных непорядок. Пока это пытаются компенсировать за счет великолепной работы атаки – они банально забивают больше, чем пропускают. Но в любом случае, когда команда теряет преимущество в три мяча в Лиге чемпионов, это немного настораживает. «Лисы» в этом году, в календарном, потерпели только два поражения. Это серьезный факт, и было видно, как они проиграли «Манчестер Юнайтед», показав хорошее количество опасных моментов. Но и «Лестер» не может сказать о том, что у них огромное количество сухих матчей. У них круто сделана защита, но все же она будет иметь дело с лучшей атакой английской Премьер-лиги. Скорее всего, эта способность пропускать у «Ливерпуля» и способность забивать у «Лестера» создаст ту ситуацию, когда коса найдет на камень. Поэтому здесь все достаточно просто: обе забьют и ТБ (2,5). Источник: РБ
Прогнозы 1596
Ровшан Аскеров|ROI -8.58
Ровшан Аскеров|ROI -8.58
2.04Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
У «Ливерпуля» все прекрасно на домашней арене, но как-то тяжело идет старт Лиги чемпионов. Но дома на «Энфилде» мало кому удается противостоять красным. «Лестер», конечно, прекрасно начал сезон в АПЛ. Да и победа над «Ньюкаслом» 5:0 тоже говорит о серьезной подготовке команды Роджерса, который выступает против своих «бывших». Думаю, ему есть, что доказывать на «Энфилде», где он успел неплохо поработать. Да и «Ливерпуль» пропускает много, хотя и умудряется забивать хоть на один, но больше, чем пропускает. Поэтому стоит ожидать результативной игры, в которой «Ливерпуль» одержит победу.

Источник: LegalBet
2
Повторить за 2.11
Роман Гутцайт|ROI -4.12
Роман Гутцайт|ROI -4.12
1.75Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Всем большой привет. В восьмом туре английской Премьер-лиги состоится крайне любопытная, на мой взгляд, игра на "Энфилде". "Ливерпуль" встретится с "Лестером".

На этой неделе "Ливерпуль" всех повеселил и взбодрил своим матчем Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". "Красные" вели 3:0, но позволили сопернику отыграться, а затем Салах забил победный мяч. Очень важная с турнирной точки зрения победа для команды Юргена Клоппа. Но пропустил "Ливерпуль" явно больше, чем планировал немецкий наставник. Сам факт того, что мерсисайдцы позволили сопернику вернуться в игру, конечно, не самый приятный.

"Лестер" - одно из самых приятных открытий на старте сезона. Команда Брендана Роджерса играет бодро и интеллектуально. Это не просто забросы вперед на Джейми Варди, как было в чемпионском сезоне, это уже намного более сильная, развивающаяся и даже уже во что-то конкретное развившееся команда.

Думаю, что "Лестер" найдет возможности для того, чтобы на "Энфилде" отличиться. Ну а "Ливерпуль", обладающий Салахом, Мане и Фирмино, каждый из которых сейчас находится в неплохой форме, может рассчитывать на гол вообще в любом матче вне зависимости от статуса соперника.

Мой прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.75.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.68
Денис Казанский|ROI -0.76
Денис Казанский|ROI -0.76
2.03Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на обе забьют и ТБ (2,5) в матче Ливерпуль - Лестер Сити . Вот его доводы:

Две команды из верхней части турнирной таблицы, и абсолютно заслуженно. «Ливерпуль» идет без поражений. Но в каждом матче видно, что в обороне у красных непорядок. Пока это пытаются компенсировать за счет великолепной работы атаки – они банально забивают больше, чем пропускают. Но в любом случае, когда команда теряет преимущество в три мяча в Лиге чемпионов, это немного настораживает.

«Лисы» в этом году, в календарном, потерпели только два поражения. Это серьезный факт, и было видно, как они проиграли «Манчестер Юнайтед», показав хорошее количество опасных моментов. Но и «Лестер» не может сказать о том, что у них огромное количество сухих матчей. У них круто сделана защита, но все же она будет иметь дело с лучшей атакой английской Премьер-лиги.

Скорее всего, эта способность пропускать у «Ливерпуля» и способность забивать у «Лестера» создаст ту ситуацию, когда коса найдет на камень. Поэтому здесь все достаточно просто: обе забьют и ТБ (2,5).

Источник: РБ
0
Повторить за 2
Майкл Оyэн|ROI -8.24
Майкл Оyэн|ROI -8.24
1.67Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Брендан Роджерс возвращается на «Энфилд» впервые с тех пор, как покинул Ливерпуль в 2015 году. Босс «лис» должен быть в восторге от того факта, что именно «Лестер» был последней командой в лиге, которая остановила «красных» на их поле. Тогда, снежным январским вечером в Мерсисайде команды разошлись миром 1-1. С того раза Ливерпуль выиграл свои последние 10 игр в АПЛ, при этом забив 33 гола. Хотя я и ожидаю, что лисы сыграют свою роль в организации потрясающего поединка, думаю, что Ливерпуль одержит семнадцатую победу кряду.

Ставка: П1 и Обе забьют - 3.00
0
Повторить за 1.68
Ilja rus|ROI 5.95
Ilja rus|ROI 5.95
1.69Лестер фора (1.5)
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль сыграл в среду тяжёлый энергозатратный матч с Зальцбургом (4-3), а в субботу предстоит уже играть со свежим Лестером, который здорово играет в этом сезоне. В Англии фактор свежести играет большую роль, потому что футбол строится на постоянном движении. У Ливера было на восстановление 2,5 дня, а тут выходит против них крепкая довольно мастеровитая команда. Если Лестер и проиграет, то максимум в один мяч.
0
Повторить за 1.615
Юрий Розанов|ROI -12.07
Юрий Розанов|ROI -12.07
2.11Лестер фора (1)
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Думаю, на матч с Зальцбургом Ливерпуль затратил больше нервов и сил, чем собирался. А Лестер играл с позиции силы и с Челси и с Тоттенхэмом. Он просто хорош. Поэтому, конечно, возможен вариант, что Ливерпуль соперника порвет. Но не исключена и сенсация. Тем более, что ну, не 50 ж подряд побед одержат мерсисайдцы. В конце прошлого сезона Лестер едва не отобрал чемпионство у Сити (если б не Компани). Так что вполне возможно, что Лестер и упрется.

«П2 (+1)» за 2.14
«Обе забьют» за 1.81

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.02
N.L.O|ROI 1.01
N.L.O|ROI 1.01
1.69Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
​​⚽️ Ливерпуль - Лестер. Обе забьют - да за 1.69

Только дурак сегодня не написал этот матч, потому что найти что-то более очевидное просто нереально в линии.

Две атакущие команды, в которых есть забивные форварды, которые стараются играть в быстрый футбол с высоким прессингом и бла, бла, бла. Все и так это прекрасно понимают, поэтому разжёвывать это в который раз не виду смысла. Тут есть вопросы по другой части.

У Ливерпуля появилась потеря в разы важнее Алиссона - Матип. Казалось бы, там же есть будущий призёр ЗМ, но в этом сезоне балом правит именно камерунец. Он больше продвигает мяч вперёд, лучше по статистике и средней оценке за матч. С потерей Алиссона задача выходить из-под прессинга легла на него, так как Адриан играет ногами откровенно хуёво. Если же все очень плохо, к ним опускается Фабиньо и уже дальше сам пытается разрулить.

И вот в среду Зальцбург показал всем, как же надо играть против Ливерпуля. Просто закрываешь Фабиньо и немного активнее по Гомезу - вуаля, Ливер начинает валиться в примитивщину и поскольку крайки Ливера играют мегавысоко(вспоминаем гол Робертсона чуть ли не из вратарской австрийцам) в случае любой маломальской обрезки, полуфланги и фланги превращаются просто во взлетную полосу для соперника. Зальцбург их успешно использовал, что в таком случае может помешать Лестеру?

Кто-кто, а команды Роджерса умеют давить на слабости соперника, недавний пример - Тоттенхэм. Лестер знал, что у шпор есть проблемы с фланговыми защитниками? Знал. Лестер перестроил игру так, чтобы не проиграть остальные зоны, а на флангах создал себе преимущество, получив себе все козыри на руки.

Ну и не стоит забывать про такие личности как Варди, который любит усложнить жизнь всем топам, и сам факт, что без оз в чемпионате команды играли в далеком 2016 году, когда Лестер взяли чемпионат.

Гол Ливерпуля не объясняю, это Энфилд.

По xGA Ливер как раз должен был пропускать ровно 1 мяч в каждом матче, а Лестер забивать ровно столько же (xG). В Тиндере они бы стали идеальной парой, надеюсь в жизни произойдёт тоже самое и проход будет такой же, как и вчера во Франции.
0
Повторить за 1.68
Алексей Савченко3|ROI 3.7
Алексей Савченко3|ROI 3.7
1.49Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Матч во многих отношениях чудо. Сама АПЛ привлекает к себе у многих особое внимание, и особенно сильно когда встречаются такие соперники как сегодня. Здесь многое интересно. Ливерпуль сейчас идёт на первом месте. За семь игр команда набрала 21 очко и РМ 18-5. Лестер в свою очередь на третьем месте, 14 очков, РМ 13-5 и давно уже не проигрывает, за исключением встречи с МЮ 14.09.2019 года, где Лестер минимально уступил в гостях 0-1. Возможно, что то сегодня будет именно так, во всяком случае по результату игры. Почему так думаю? Честно говоря, у Ливерпуля тяжёлый график. Сегодня идущий на третьем месте Лестер, 20.10. 2019 Ливерпуль принимает МЮ, 23.10.2019 в гостях в рамках Лиги чемпионов встречается c Генком, а там уже игры с Тотенхемом и Арсеналом. В общем, для фанатов клуба сплошь праздники. Теперь вот ещё. Послелнюю игру Ливерпуль принимал у себя Зальцбург., и выигрыая 3-0 расслабился, допустил 3-3 и только потом Салах сделал итоговый счёт. Думаю, тренер и команда примут сегодня соответствующие выводы. Лестер сегодня опасен, вряд ли будут играть расслаблено, с учётом встреч команд идущих на первом и третьем месте игра будет принципиальной. И ещё один момент. Лестер удобен как соперник для Ливерпуля. За 12 последних между ними игр у Ливерпуля было 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Последняя встреча между ними закончилась именно ничьей, 1-1 30.01.2019. И ничья с одной стороны сегодня бы неплохо смотрелась. Но думаю что из последнего матча хозяева сделали выводы, Ливерпуль дома неплох, за три матча девять очков и РМ 10-3. А вот Лестер как раз в гостях похуже за три игры четыре очка, и РМ 3-3. В общем все увидим скоро сами
0
Повторить за 1.53
Сергей Криштоп|ROI -4.14
Сергей Криштоп|ROI -4.14
2.97Победит Лестер или ничья
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, но в последнее время в игре «красных» появляются определенные негативные моменты. «Ливерпуль» пропустил от «Зальцбурга» на «Энфилде» 3 мяча, а в рамках Премьер-лиги в последнем туре неубедительно выглядел в гостевом матче с «Шеффилд Юнайтед. «Лестер» показывает сбалансированную игру. У команды есть лидеры в каждой линии, да и «лисы» в принципе неплохо играют с «Ливерпулем». Именно в этом матче «Ливерпуль» впервые потеряет очки в этом сезоне в Премьер-лиге. Останавливаем свой выбор на ставке «Х2» за 2.80.
0
Повторить за 2.72
Sever_716|ROI 0.8
Sever_716|ROI 0.8
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
Ливерпуль — Лестер|АПЛ
8 Тур Английской Премьер лиги Ливерпуль примет на Энфилде Лестер.
Подопечные Клопа очень неплохо смотрятся идут на 1 месте в лиге, опережают своего главного соперника МС аж на 5 очков, нужно улучшать своё лидерство, но в гости едут упорные лисы, за последние 5 матчей лисы поразили ворота соперника аж 14 раз, очень неплохой показатель Лестер хорош в атаке, но ещё не совсем построенная оборона даёт сбои, уверен ,что золотая тройка (Мане, Фирмино, Салах) вскроют оборону и не раз, но Ливерпуль после огненного боя против Австрийского Зальцбурга, (4:3), просто напряжен и убит. Оборона Ливерпуля во главе с Ван Дейком очень измотана и думаю Лестеру хоть раз удастся вскрыть ворота Адриана
За последние 5 очных встреч команд лишь один раз Ливерпулю не удалось забить, но это был далекий 2017 год.
Думаю в этом матче соперники обменяются мячами и моя ставка: обе забьют.
0
Повторить за 1.68
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 28%
  • 23%
  • 9%
  • 4%
  • 3%