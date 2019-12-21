Бесплатный прогноз на Манчестер Сити - Лестер сегодня

В чемпионате Англии в 18 туре Манчестер Сити примет на своем поле Лестер. Чтобы сделать прогноз на Эвертон - Арсенал, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу.

Манчестер Сити проводит неровный сезон. Коллектив Хосепа Гвардиолы допустил слишком много осечек в первой половине сезона АПЛ (4 поражения), из-за чего фактически потерял шансы на победу в чемпионате. Более того, “горожане” рискуют остаться без серебряных медалей, так как идущий вторым Лестер оторвался уже на 4 очка. Однозначно предстоящий матч будет играть ключевую роль для Манчестер Сити. Несмотря на осечки, Манчестер Сити обладает самым мощным нападением в лиге. Коллектив Хосепа Гвардиола забил больше всего мячей в турнире - 47. Манчестер Сити отличается в каждом матче сезоне, за исключением встречи с Вулверхэмптоном (0:2).

Лестер пока явно проводит отличный сезон. Брэндан Роджерс привил команде отличный атакующий стиль. В текущем сезоне Лестер забил уже 40 мячей. Из них 14 было забито Саутгемптону и Ньюкаслу (9:0 и 5:0 соответственно). К встрече со своим основным конкурентом за вторую строчку Ньюкасл подходит в оптимальной форме, всего с двумя поражениями в 17 встречах. В 15 из 17 встречах Лестер забивал, а половину своих побед (6 из 12) смог одержать с сухим счетом. Так что предстоящая встреча представляет собой особый интерес.

Манчестер Сити - Лестер прогноз на 21 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

победа Манчестер Сити - 1,4

ничья - 5,45

победа Лестера - 8

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно сложно. Букмекеры видят явным фаворитом Манчестер Сити. Если учесть, как регулярно забивают “горожане”, можно смело делать прогнозы на тоталы. Стоит также учесть статистику личных встреч. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

Тотал (2,5) больше

ОЗ - да

Исход - 12

Фора Лестер (+2)

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