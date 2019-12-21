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Манчестер Сити — Лестер прогнозы на матч 21.12.2019

Манчестер Сити — Лестер
  •  АПЛ
Манчестер Сити
01:10:48
до начала матча
Лестер
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Бесплатный прогноз на  Манчестер Сити - Лестер сегодня

В чемпионате Англии в 18 туре Манчестер Сити примет на своем поле Лестер. Чтобы сделать прогноз на Эвертон - Арсенал, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу. 

Манчестер Сити проводит неровный сезон. Коллектив Хосепа Гвардиолы допустил слишком много осечек в первой половине сезона АПЛ (4 поражения), из-за чего фактически потерял шансы на победу в чемпионате. Более того, “горожане” рискуют остаться без серебряных медалей, так как идущий вторым Лестер оторвался уже на 4 очка. Однозначно предстоящий матч будет играть ключевую роль для Манчестер Сити. Несмотря на осечки, Манчестер Сити обладает самым мощным нападением в лиге. Коллектив Хосепа Гвардиола забил больше всего мячей в турнире - 47. Манчестер Сити отличается в каждом матче сезоне, за исключением встречи с Вулверхэмптоном (0:2). 

Лестер пока явно проводит отличный сезон. Брэндан Роджерс привил команде отличный атакующий стиль. В текущем сезоне Лестер забил уже 40 мячей. Из них 14 было забито Саутгемптону и Ньюкаслу (9:0 и 5:0 соответственно). К встрече со своим основным конкурентом за вторую строчку Ньюкасл подходит в оптимальной форме, всего с двумя поражениями в 17 встречах. В 15 из 17 встречах Лестер забивал, а половину своих побед (6 из 12) смог одержать с сухим счетом. Так что предстоящая встреча представляет собой особый интерес.

Манчестер Сити - Лестер прогноз на 21 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

  • победа Манчестер Сити - 1,4
  • ничья - 5,45
  • победа Лестера - 8

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно сложно. Букмекеры видят явным фаворитом Манчестер Сити. Если учесть, как регулярно забивают “горожане”, можно смело делать прогнозы на тоталы. Стоит также учесть статистику личных встреч. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

  • Тотал (2,5) больше
  • ОЗ - да
  • Исход - 12
  • Фора Лестер (+2)

Делайте ставки с командой Betting Insider и добивайтесь успеха в своих прогнозах. Если не удается составить прогноз на линию, просто наблюдайте за ходом поединка и не забывайте, что всегда можно сделать ставку в режиме live.

Прогнозы 4243
Все
Платные
Віктор Партика83.3% WR1.7% ROI
Віктор ПартикаROI 1.7
3.32Победит Лестер или ничья
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Рискну поставить на такой исход.
Причина в том что ман сити переживает не самый удачный сезон сейчас. Причина тому ряд травм да и уверенности как в прошлом сезоне нет, все больше нервозности.
Напротив в Лэстера в этом сезоне все наладилось, Роджерс смог поставить игру команде и точечными трансферами смог усилить состав. И не странно, наблюдая за игрой его команды видеть её на втором месте.
Думаю Х2 именно та ставка которая зайдет. Горожане будут много ошибаться, и это факт, а Лестер этим воспользуется.
11
Повторить за 3.25
Ник 3356.4% WR0.21% ROI
Ник 33ROI 0.21
1.66Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Всем привет!
В субботу нас ожидает очень интересный матч Манчестер Сити-Лестер!
Считаю,что Лестер очень неудобный соперник для подопечных Гвардиолы.У лис очень скоростное нападение и отличный выход из обороны в атаку.Моменты и голы в этом матче должны быть,как у одних так и у других.
Почему берём заранее?Думаю ближе к матче коэффициент будет ниже.Возможно будет прогруз...
Ставим обе забьют и болеем за результативный футбол!
Всем удачи!
0
Повторить за 1.615
Seven.100% WR0.41% ROI
Seven.ROI 0.41
1.88Лестер фора (1.5)
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Ман Сити - Лестер игра сложная спору нет но не думаю что она будет ну прям результативной чтоб Ман Сити там выиграла 4-1 нет такого точно не будет тем более Лестер в этом году да это Лестер таво года поэтому 96% Лестер станет чемпионом а Ман Сити мне не нравиться в этом и атом году ну где тот суператакующий футбол от Ман Сити его просто сейчас нет а Лестер он на подъеме вот они молодцы если взялись за дело то дойдут до конца и фора2(1,5) за кэф 1.8 отлично не исключаю что Лестер вообще победит если не согласны то пишите в комментариях
2
Повторить за 1.89
Олег Ященко66.7% WR0.43% ROI
Олег ЯщенкоROI 0.43
1.86Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Пожалуй самый интересный матч сегодняшнего дня!
Не стабильный Манчестер- сити в последнее время и Владеющей одной из лучшей линии обороны в апл, а так же хитрецов в атаке-Лестер!!!
Ну то что обе забьют тут сомнений быть не должно. Обе Команды забивают и много. Лисам не нужны родные стены что бы оформить 1-2 гола. Естественно горожане в родных стенах собрав целый стадион выходить и тушить игру на ноль не будут ни в коем случае. Хоть и прошлый тур с противостоянием этих двух клубов закончился 1-0 в пользу ман-сити, сегодня думаю голов будет больше и гости оправятся от предыдущего поражения. Сделают работу над ошибками и сегодня будут забивать и забивать возможно не один гол. Учитывая ещё тот факт что в гостях лисы проигрывают редко и забивают не мало. Вообщем всем желаю хороших ставок, жирных коэффициентов и зрелищных матчей.
0
Повторить за 1.85
mr Blancos42.5% WR-1.12% ROI
mr BlancosROI -1.12
8Победит Лестер
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 35 очков.

В 17 сыгранных турах «горожане» одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

«Лестер»
«Лестер» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 набранными очками.

«Лисы» в текущем сезоне записали на свой счет 12 побед, три ничьи и всего два поражения.

Предполагаю, что победит «Лестер».
3
Повторить за 7.8
blk_mrkt100% WR1.77% ROI
blk_mrktROI 1.77
2.28Лестер тотал больше 1
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Здравствуйте, дорогие друзья :)
Предлагаю интересную ставку на матч 18 тура АПЛ между 2 и 3 командой данного турнира.
Манчестер сити в этом сезоне играет не шатко не валко: проигрыш от Вулвз и Ман Юнайтед тому подтверждение.
За 17 туров подопечные Пепа Гвардиолы пропустили уже 19 мячей (в сезоне 18/19 за сезон было пропущено 23 гола)
В свою очередь в гости приезжает не кто иной как - Лестер, команда которая всех удивляет и влюбляет своей игрой в этом сезоне. В гостях команда Роджерса наколатила уже 21 гол за 8 игр, что в среднем 2.6 за игру.
Думаю в этой игре Лестер не будет играть на ничью и свой гол, а то и 2, 3 должны забить.
Для рискованых предложил бы ставку П2.
Всем удачным ставок, друзья :)
0
Повторить за 2.22
Kирилл Дементьев58.9% WR4.91% ROI
Kирилл ДементьевROI 4.91
2.1Тотал больше 3.5
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
"Лестеру" пока не хватает веры в себя во время матчей с клубами топ-уровня - именно даже клубами, а не командами. Команда очень слабо провела первые таймы с "Челси" и "Ман Юнайтед", да и с "Ливерпулем" выглядела порой робко. С другой стороны, "Ман Сити" сейчас крайне уязвим для соперников, умеющих стремительно переходить из обороны в атаку и вместе с тем обладающих организованной обороной. "Лестер" вполне может взять на вооружение опыт Сульшера. Исходя из всего этого, чуть ли не лучшей ставкой мне видится гол Джейми Варди - он сейчас в сумасшедшей форме. Ну и верх от 3.5 команды по идее пробить должны - тут может сыграть психология "Лестера".

«Гол Варди за 2.67»
«Тотал 3.5 больше за 1.99»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.08
🇷🇺 2644.9% WR2.25% ROI
🇷🇺 26ROI 2.25
1.64Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ Премьер лига - 18 тур.
Пришло время встречи команд из тройки лидеров , встречаются Лестер идущий на второй строчке в турнирной таблице с Манчестер Сити который занимают третью строку и имеет отставание от своих соперников на 4 очка . В этом матче обеим командам нужны очки , потому что их главный соперник Ливерпуль слишком далеко оторвался и нужно всеми силами и способами пытаться сократить это отставание !
Конечно Манчестер в этой игре является безусловным лидером , но Лестер не мальчики для битья и думаю смогут потрепать нервишки ,,горожанам ” ! Лестер не смог отличиться голом лишь только в 2 играх из 17 в этом сезоне и пропустили в 10 встречах .
Манчестер Сити забивал в 16 из 17 своих матчей и пропустил в 11 матчах . Если взять 10 последних встреч Сити во всех турнирах , то ставка обе забьют сыграла 9 раз , а из 10 последних личных встреч с Лестером эта же ставка сыграла 7 раз .
Думаю что нам стоит ждать обмен голами в этой встречи , уж слишком хороши команды в этом сезоне в атакующих действиях ! Всем удачи !!
0
Повторить за 1.615
Максим Александрович.78.6% WR3.11% ROI
Максим Александрович.ROI 3.11
1.5Лестер фора (2)
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором Манчестер Сити принимает Лестер. Это тот самый матч, в котором может случиться все что угодно. От нулевой ничьи, до победы любой из команд. У хозяев поля наступил трудный период, поговаривают о смене тренера. Они находятся на непривычном для себя третьем месте, уступая как раз таки Лестеру, занимающему второе место 4 очка, а Ливерпулю целых 14. В атаке у Сити игроки высочайшего класса, но смогут ли они крупно обыграть (или хотя бы просто обыграть) Лестер, который в этом сезоне настроен дать битву любому сопернику, узнаем завтра. Мой прогноз на матч Фора (+2) Лестеру
0
Повторить за 1.48
Алексей Андронов48% WR-3.1% ROI
Алексей АндроновROI -3.1
2.06Манчестер Сити фора (-1.5)
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Уж слишком давно не проигрывал Лестер — еще с начала октября. Думаю, в этой игре им не устоять, слишком велика ставка для Сити. Сейчас разрыв между командами — 4 очка, и Пеп Гвардиола сделает все, чтобы свести его к минимуму. И не думаю, что какие-то проблемы с составом ему могут помешать. Да и самая результативная атака премьер-лиши должна проявить себя.

«Манчестер Сити (-1,5) за 1.92»
«Манчестер Сити забьет в обоих таймах (да) за 1.85»

Источник: БК «ОЛИМП»
2
Повторить за 2.05
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 21%
  • 15%
  • 12%
  • 9%
  • 7%