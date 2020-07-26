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Прогноз Александр Елагин: Матч Лестер — Манчестер Юнайтед

Александр Елагин39.1% WR-4.26% ROI
3.44Победит Лестер
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Привет. Я Александр Елагин. Матч на “Кинг Пауэр” между “Лестером” и “Манчестер Юнайтед” в последнем 38-м туре английской Премьер-Лиги - единственный, в котором реально решается судьба четвертой путевки в Лигу чемпионов.

Встречаются прямые конкуренты. Правда “Манчестер Юнайтед” имеет преимущество в одно очко. Больше никаких плюсов перед “Лестером” накануне встречи у “красных дьяволов” нет.

Разность забитых и пропущенных мячей у обоих соперников одинакова - по +38. Однако, у “Лестера” забито больше. Впрочем, посмотрите на таблицу, и станет ясно, что ничья ничего не дает “Лестеру”. Только победа выводит “лис” в заветную четверку.

“Манчестер Юнайтед” в случае неудачи в Лестере и домашней победы “Челси” над “Вулверхэмптоном” оказывается за пределами Лиги чемпионов.

Обоим соперникам иных раскладов, кроме как победить, не дано. Не будет лукавить: если “Ман Юнайтед” зацепится за ничью, он зацепится и за Лигу чемпионов. “Лестер” приговорен побеждать.

Для обеих команд это без преувеличения матч сезона. У “Лестера” преимущество своего поля, пусть и без зрителей. В таком матче и знакомые травинки с кочкой - большие помощники.

Ставлю на победу “Лестера” с коэффициентом 3.20.

Источник: StavkaTV
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Повторить за 3.75
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