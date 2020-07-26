Вопрос о квалификационной путевки в Лигу Европы для Тоттенхэма по-прежнему открыт Шпоры в последние недели побеждают стабильно, поэтому сегодня им важно показать наивысший класс и надеяться на то, что Вулверхэмптон оступиться в матче против Челси. Если Волки проиграют в своем матче против челси,тоттенхэма достаточно будет даже ничейного исхода тогда по разницу мячей команда Моуринью окажется выше. Но в Англии матчи играются до последней секунды поэтому тотенхем в первую очередь должен побеждать в своей игре. Да и лондонские дерби как ни как .