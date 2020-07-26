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Лестер — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 26.07.2020

Лестер — Манчестер Юнайтед
  •  АПЛ
Лестер
05:24:56
до начала матча
Манчестер Юнайтед
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Бесплатный прогноз на Лестер - Манчестер Юнайтед сегодня

Четыре тура прошло в АПЛ, а победил Манчестер Юнайтед всего один раз. Зато как, вперед ногами вынесли Челси – 4:0. Но одна красивая победа не восполнит последующие неудачи. Для «дьяволов» нужна хоть пародия борьбы за чемпионство, иначе Сульшера уволят. На этой цели и построим прогноз на матч Лестер – Манчестер Юнайтед. Банальная победа хозяев стоит солидные 1.8, очень советуем присмотреться к этой ставке. Да, сейчас «лисы» идут в турнирной таблице даже выше «дьяволов», но давление «Олд Траффорд» выдержать не так просто. Для парней Сульшера эта игра сродни последнему бою, очки терять нельзя. П2 – первый прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед. 

Однако просто так команда Роджерса на сдастся. Варди, Тилеманс и Мэддисон образовали знатный треугольник в атаке, «лисы» не забили только в первом туре. Затем – в среднем по 2 за игру. Поэтому для матча Лестер – Манчестер Юнайтед прогноз на 17 мая можно построить и с учетом силы гостей. Один из самых лучших вариантов: обе забьют. За говорит статистика: «дьяволы» не пропускали только в первом туре, «лисы» не забивали только в первом туре. В остальных трех матчах АПЛ эти команды обменивались голами с соперниками. Прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед можно сделать и чуть менее рисковым: гол хозяев. 

«Красные дьяволы» любят активно начинать матч. К этому тоже стоит присмотреться, выбирая ставки на матч. В трех играх АПЛ из четырех парни Сульшера забили быстрый гол, а против «Кристал Пэласа» пропустили на 32-й минуте. На самой границе букмекерского предложения. Вряд ли матч Лестер – Манчестер Юнайтед 17.05 станет исключением из сценария Сульшера. Норвежец попросит своих футболистов быстро обеспечить преимущество. Те рванут в атаку и либо огорчат гостей, либо пропустят контрнаступление. Нас устроят оба варианта. Возьмем гол с 1 по 29 минуту – да за хороший коэффициент. 

Вместо выводов вспомним лучший прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед сегодня. Предлагаем вам заиграть три рынка: обе забьют, победа хозяев и гол с 1 по 29 минуту. Все ставки примерно равны по коэффициентам, цифры не лудоманские, можно заигрывать. Основываемся на желании МЮ победить и на нынешних возможностях команды Сульшера. Лестер сейчас не слабее. Голы будут с обеих сторон, но за счет трибун и опыта победа останется за «дьяволами». Скорее всего, минимальная победа.

Прогнозы 1432
Все
Платные
Владислав Батурин52.5% WR-5.29% ROI
1.71Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Матч заключительного тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» имеет огромное турнирное значение и является для соперников ключевым в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.

«Лестер» после паузы растерял большое количество очков и перед последним туром выпал из первой четвёрки (18-8-11 67:39 62), но шанс финишировать в топ-4 у команды ещё остаётся. В прошлом туре подопечные Брендена Роджерса потерпели крупное поражение в Лондоне от «Тоттенхэма» (0:3). В последнем домашнем матче «Лестер» переиграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0). На арене «Кинг-Пауэр» «лисы» взяли тридцать семь очков (11-4-3 35:15). В последних четырёх домашних встречах они набрали десять очков (3-1-0 9:0).

«Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям при равенстве очков опережает «Челси» и занимает третью позицию в турнирной таблице (17-12-8 64:36 63). Фора перед «Лестером» составляет всего одно очко. В прошлом туре манкунианцы дома поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), в последней встрече в гостях «красные дьяволы» победили в Лондоне «Кристал Пэлас» (2:0). На чужих полях команда Уле Гуннара Сульшера собрала двадцать шесть очков (7-5-6 24:19). В АПЛ «Манчестер Юнайтед» не проигрывает тринадцать туров (8-5-0 28:7), а вот свой кубковый путь МЮ прекратил, уступив в 1/2 финала «Челси» (1:3).

В первом круге победил «Манчестер Юнайтед» (1:0), в прошлом сезоне он был также сильнее (1:0,2:1).

В последних одиннадцати встречах АПЛ и кубка «Лестер» не побеждал манкунианцев (0-3-8). В последний раз «лисы» побеждали «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2014 года (5:3).

На кону для обеих сторон огромная ставка в виде пропуска в Лигу чемпионов. «Лестеру» необходимо побеждать, а значит надо атаковать и забивать. Ничейный результат может устроить «лис», но только в том случае, если «Челси» дома уступит «Вулверхэмптону». У «Манчестер Юнайтед» есть кому себя проявить в атаке и поймать соперника, которого турнирная ситуация заставит идти вперёд, а вот не очень надёжная, порой с грубыми ошибками, игра Давида Де Хеа явно нервирует оборону и влияет на её надёжность. Предстоящее соперничество обещает быть высокоградусным и драматичным, на итоговый результат ставить не буду, а предпочту сделать прогноз на голы.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.68
Мираббос Аскаров100% WR1.61% ROI
1.4Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Прогноз на матч Лестер - Манчестер Юнайтед:

От предстоящей игры можно ждать все что угодно. Возможно “Манчестер Юнайтед” попытается сыграть от обороны и на контратаках, ведь ситуация в турнирной таблице располагает к этому, а “Лестер” всегда предпочитает играть во владение, что последнее время очень сильно подводит их.
Мое мнение об этом матче М.Ю хорошем форме и атакует хорошо
Не сыграет : Джонс Ф Тауанзебе А
ну ничего страшного. Я выбрал более интересный вариант 2x 1.4
Надеюсь данная ставка пройдёт спасибо за поддержку и внимание. Ставьте лайк и делитесь своими мнениями всем удачи пока.
12
Повторить за 1.4
Johnny Bravo Bet60% WR3.51% ROI
2.11Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Айоу, сезон 2019/2020 подходит к концу: Ливерпуль впервые за 30 лет становятся чемпионами, Манчестер Сити уже точно идут на 2-м месте, а вот с «еврокубковой» зоной всё ещё не так однозначно.

У Юнайтед и Челси равно количество очков, Лестер отстаёт, но всего на 1 очко. Всё решит последний тур – матч Лестер – Манчестер Юнайтед в это воскресенье.

В этом сезоне 38-й тур достоен финала, пускай не за чемпионство в АПЛ, но за заветное попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Уверен, МЮ успел по ней соскучиться.

В последних пяти встречах Лестер дважды выигрывал, дважды проигрывал (последний раз 0:3 в матче с Тоттенхэмом), а также один раз сыграл в ничью с Арсеналом. У Юнайтед картина более удачная: трижды «красные дьяволы» выходили победителями, один раз сыграли в ничью и один раз проиграли Челси 1:3 в прошлом туре АПЛ. Что касается личных встреч, из 5-ти последних матчей МЮ с Лестером, в 4-х побеждал клуб из Манчестера и один раз победила дружба.

По составам есть потери и там, и там. У Лестера выбыл полузащитники Марк Олбрайтон и Джеймс Мэддиссон, а ещё защитники Рикарду Перейра, Кристиан Фухс и Бенджамин Чилуэлл. Но и у Юнайтед в защите не всё так гладко: травмированы Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Фил Джонс и Эрик Байи.

Прогноз Джонни Браво на этот матч – тотал МЮ больше 1.5. Да, детка!
0
Повторить за 2.05
PiRoZhOk61.1% WR0.14% ROI
2.27Победит Манчестер Юнайтед
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Ман Юнайтед»

В матче «Лестера» и «МЮ» нас ожидает настоящая заруба, поскольку исход определит участника Лиги чемпионов. Предпочтительнее смотрятся всё же манкунианцы: они находятся в отличной форме после паузы, да и обойма у них шире. Основная проблема «лис» — отсутствие целого ряда ключевых игроков. К слову, в заключительном туре сезона им не сумеют помочь сразу четыре основных защитника. Атака во главе с Варди наверняка сумеет доставить проблемы команде Сульшера, но рассчитывать на многое едва ли придётся.

Прогноз: Победа МЮ
0
Повторить за 2.28
Георгий Черданцев48.6% WR-5.01% ROI
2.14Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче Лестер Сити - Манчестер Юнайтед. Вот его доводы:

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов. «Лестер» там должен был оказаться уже давно, но не хватило у парней Роджерса сил на концовку сезона, слишком много было растеряно. Может быть, не хватило глубины состава, да и очень высокая конкуренция в АПЛ. Эта игра все или ничего, потому что «МЮ» тоже может проехать мимо – «Сити» не дисквалифицировали, поэтому пятое место в Лигу чемпионов не попадает. Соответственно, «Юнайтед» может из четверки вывалиться, если проиграет, а «Челси» свой матч выиграет.

Все очень сложно, поэтому на месте Сульшера стоило бы играть на 0:0. Более того, «Юнайтед» приедет и будет сушить весла. Соответственно, «Лестеру» нужно рисковать, играть на победу, поэтому других вариантов нет. 0:0 весьма вероятный счет в этом матче, но эксперт решил, что не позволит себе в последнем матче сезона поставить на этот счет – как-то это противоречит здравому смыслу. Стоит пойти от обратного, тем более, что за это дается очень неплохой коэффициент, и взять тотал больше 2,5 и обе забьют.

Велика вероятность, что какой-то гол состоится, и в какую бы сторону он не был забит, он вскроет игру, потому что это матч, в котором «Лестеру» победа необходима во что бы то ни стало. «Юнайтед» устроит ничья, но играть на ничью – дело рискованное. Гол вскроет эту игру и мячи влетят в ту и другую сторону. В этом тяжелом графике предельно собранно и безошибочно сыграть, не способна ни одна команда. Игра на три результата – тотал больше 2,5 и обе забьют.

Всем удачи!

Источник: РБ
0
Повторить за 2.12
Юрий Розанов45.8% WR-6.93% ROI
1.71Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Первым делом, должен извиниться за прошлый слот. Крайне неудачный. Апофеозос стала, без сомнения, ставка на «меньше» в матче Ливерпуль - Челси (5-3). Любопытно, что, играйся матч снова, я б снова поставил низ. Вот такая, значит, полоса.
Лестер еще месяц назад был стопроцентно третьим. Место в ЛЧ казалось железным. Но в последние недели команда теряет очки. И вот уже пятые. И с манкунианцами обязаны побеждать. Иначе - никакой ЛЧ. Манчестер в целом по игре смотрится, конечно, лучше. Но отличный ход месячной давности, похоже, тоже ухудшился. Совсем чуть-чуть недотянули. Вот сиди и думай- по идее гостей устраивает ничья. Но играть именно на ничью, от обороны, МЮ год назад мог. А сейчас это атакующая команда. Думаю, почти весь матч (и уж точно весь второй тайм) кому-то будут нужны голы. Вот отсюда и ставим.


«Второй тайм результативней первого за 2,05»
«Обе забьют за 1,73»

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.68
Александр Елагин39.1% WR-4.26% ROI
3.44Победит Лестер
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Привет. Я Александр Елагин. Матч на “Кинг Пауэр” между “Лестером” и “Манчестер Юнайтед” в последнем 38-м туре английской Премьер-Лиги - единственный, в котором реально решается судьба четвертой путевки в Лигу чемпионов.

Встречаются прямые конкуренты. Правда “Манчестер Юнайтед” имеет преимущество в одно очко. Больше никаких плюсов перед “Лестером” накануне встречи у “красных дьяволов” нет.

Разность забитых и пропущенных мячей у обоих соперников одинакова - по +38. Однако, у “Лестера” забито больше. Впрочем, посмотрите на таблицу, и станет ясно, что ничья ничего не дает “Лестеру”. Только победа выводит “лис” в заветную четверку.

“Манчестер Юнайтед” в случае неудачи в Лестере и домашней победы “Челси” над “Вулверхэмптоном” оказывается за пределами Лиги чемпионов.

Обоим соперникам иных раскладов, кроме как победить, не дано. Не будет лукавить: если “Ман Юнайтед” зацепится за ничью, он зацепится и за Лигу чемпионов. “Лестер” приговорен побеждать.

Для обеих команд это без преувеличения матч сезона. У “Лестера” преимущество своего поля, пусть и без зрителей. В таком матче и знакомые травинки с кочкой - большие помощники.

Ставлю на победу “Лестера” с коэффициентом 3.20.

Источник: StavkaTV
0
Повторить за 3.42
Алексей Андронов44.3% WR-7.05% ROI
2.1Тотал меньше 2.5
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:

Это, наверное, центральный матч в АПЛ в последнем туре. Игра за место в Лиге чемпионов. При каких-то обстоятельствах даже обе команды могут там оказаться. А у «МЮ» есть еще шанс выиграть Лигу Европы.

В этом матче не стоит ждать большого количества забитых мячей. «Лестер» будет предельно осторожен. И его главная задача — не дать разгуляться нападению «Ман Юнайтед». Вряд ли гости тоже будут играть в какой-то открытый футбол. Возможно, что этот матч будет идти до ошибки, до пропущенного гола. Команда, которая забьет, потом просто закроется и будет оборонят свое преимущество. Так видится возможный сценарий матча.

Здесь можно поставить на «тотал меньше 2,5 мяча» за 2,01. Хороший коэффициент. Слишком важен этот матч, чтобы в нем был атакующий разгул.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.09
Егор Титов46.1% WR-6.8% ROI
2.28Победит Манчестер Юнайтед
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на П2 в матче «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:

Решающий матч в чемпионате Англии, который должен решить судьбу места в Лиге чемпионов. Есть расклады, при которых обе команды пройдут в Лигу чемпионов, но нужно, чтобы «Челси» дома проиграл. Маловероятно, что такое произойдет.

И «Лестер», и «Манчестер Юнайтед» в последнее время выглядят не очень уверенно. «Лестер» дважды крупно проиграл, но было это в выездных встречах. Дома, как правило, он играет успешно и не пропускает. «МЮ» до недавнего времени все хвалили, но потом случилось поражение от «Челси» в полуфинале Кубка Англии, следом «МЮ» не сумел выиграть у «Вест Хэма» в важнейшей игре. Такое ощущение, что подустала команда, финиш сезона дается с трудом. А дальше ведь будет еще и Лига Европы.

«Лестеру» нужно выигрывать. Вариантов нет. Поэтому «Лестер» будет раскрываться. Возможно, не сразу это произойдет. Постепенно придется раскрыться, сыграть на победу. И вот здесь «МЮ» может этим воспользоваться. На просторе очень хороша команду Сульшера, много быстрых ребят. Скорее всего «Манчестер» все-таки заберет три очка в этой встрече, поймав «Лестер» на контратаках.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.28
Alex Werner60.2% WR-0.81% ROI
1.666Манчестер Юнайтед фора (0)
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лестер — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Чемпионат Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Лестер - Манчестер Юнайтед
Решающий матч для обеих команд, борьба за строчку Лиги Чемпионов.
Манчестеру Юнайтеду достаточно ничьи, чтобы в следующем сезоне играть в ЛЧ.
Лестер в первой половине сезона смотрелся куда поинтереснее, конкурировала с Манчестером Сити за 2 строчку, на данный момент «Лисы» играют не совсем уверенно: за 9 туров всего 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.
А вот команда из Манчестера выглядит куда интереснее, всего 1 поражение за 10 туров, а поражение от Челси в кубке Англии.
В очных встречах Манчестер Юнайтед не проигрывает с 2014 года.
Всем удачи😊
0
Повторить за 1.666
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 32%
  • 16%
  • 15%
  • 5%
  • 4%

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