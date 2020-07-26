Бесплатный прогноз на Лестер - Манчестер Юнайтед сегодня

Четыре тура прошло в АПЛ, а победил Манчестер Юнайтед всего один раз. Зато как, вперед ногами вынесли Челси – 4:0. Но одна красивая победа не восполнит последующие неудачи. Для «дьяволов» нужна хоть пародия борьбы за чемпионство, иначе Сульшера уволят. На этой цели и построим прогноз на матч Лестер – Манчестер Юнайтед. Банальная победа хозяев стоит солидные 1.8, очень советуем присмотреться к этой ставке. Да, сейчас «лисы» идут в турнирной таблице даже выше «дьяволов», но давление «Олд Траффорд» выдержать не так просто. Для парней Сульшера эта игра сродни последнему бою, очки терять нельзя. П2 – первый прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед.

Однако просто так команда Роджерса на сдастся. Варди, Тилеманс и Мэддисон образовали знатный треугольник в атаке, «лисы» не забили только в первом туре. Затем – в среднем по 2 за игру. Поэтому для матча Лестер – Манчестер Юнайтед прогноз на 17 мая можно построить и с учетом силы гостей. Один из самых лучших вариантов: обе забьют. За говорит статистика: «дьяволы» не пропускали только в первом туре, «лисы» не забивали только в первом туре. В остальных трех матчах АПЛ эти команды обменивались голами с соперниками. Прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед можно сделать и чуть менее рисковым: гол хозяев.

«Красные дьяволы» любят активно начинать матч. К этому тоже стоит присмотреться, выбирая ставки на матч. В трех играх АПЛ из четырех парни Сульшера забили быстрый гол, а против «Кристал Пэласа» пропустили на 32-й минуте. На самой границе букмекерского предложения. Вряд ли матч Лестер – Манчестер Юнайтед 17.05 станет исключением из сценария Сульшера. Норвежец попросит своих футболистов быстро обеспечить преимущество. Те рванут в атаку и либо огорчат гостей, либо пропустят контрнаступление. Нас устроят оба варианта. Возьмем гол с 1 по 29 минуту – да за хороший коэффициент.

Вместо выводов вспомним лучший прогноз на Лестер – Манчестер Юнайтед сегодня. Предлагаем вам заиграть три рынка: обе забьют, победа хозяев и гол с 1 по 29 минуту. Все ставки примерно равны по коэффициентам, цифры не лудоманские, можно заигрывать. Основываемся на желании МЮ победить и на нынешних возможностях команды Сульшера. Лестер сейчас не слабее. Голы будут с обеих сторон, но за счет трибун и опыта победа останется за «дьяволами». Скорее всего, минимальная победа.