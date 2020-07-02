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Манчестер Сити — Ливерпуль прогнозы на матч 02.07.2020

Манчестер Сити — Ливерпуль
  •  АПЛ
Манчестер Сити
06:19:36
до начала матча
Ливерпуль
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Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" на "Этихаде". "Ливерпуль" - чемпион. "Красные" уже обеспечили себе первое место в лиге. "Сити" же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для "Манчестера" важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где "горожане" еще участвуют. Но и здесь "Сити" захочет себя проявить. Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах "Сити" и "Ливерпуля". В ноябре в игре первого круга "Ливерпуль" выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок - 1:1 и победа "Манчестера" по пенальти. Идем дальше - январь 2019 года, в чемпионате побеждает "Сити" 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие. 23 очка разница между "Ливерпулем" и "Манчестером". Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как "Сити" проиграл "Челси" и потерял теоретические шансы догнать "Ливерпуль". "Ливерпуль" последний матч провел 24 июня, разгромив "Кристал Пэлас" 4:0. Всю неделю "красные" отдыхали и праздновали, а "Сити" провел на выходных встречу Кубка Англии - на выезде "горожане" переиграли "Ньюкасл". У "Ливерпуля" было побольше время ля отдыха. Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ - шесть побед "Сити", две ничьи и две победы "Ливерпуля". И последнее, что я хочу сказать - в шести из семи матчей "Сити" и "Ливерпуля" на "Этихаде" забивали и те, и другие. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1,51. Чего командам стесняться? Чего сидеть в защите? Источник: Ставка ТВ
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Привет, я Александр Елагин. Завершает 32-й тур матч в Манчестере, где прошлогодний триумфатор АПЛ принимает свежеиспеченного чемпиона "Ливерпуль". Хоть трибуны стадиона будут пусты, миллионы любителей футбола во всем мире увидят по телевизору этот живой чемпионский коридор с аплодисментами. "Ливерпуль" за семь туров до финиша чемпионата завоевал титул, которого с нетерпением ждали болельщики целых 30 лет. Разгромив 24 июня на родном "Энфилде" "Кристал Пэлас" 4:0 и дождавшись долгожданной осечки на следующий день в Лондоне, команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для своих преследователей и заслуженно взошла на вершину. Никогда еще в истории АПЛ команда за семь туров до финиша не становилась первой. Этот фантастический рекорд, я думаю, установлен на долгие годы. Уверен, что в этом примечательном матче болельщики увидят не один гол. Футболисты порадуют эффектными мячами. Я ставлю на победу "Манчестер Сити" с коэффициентом 2,15. Тут нужно рискнуть. Для "Сити" это будет матч сезона. Обязательно им нужно испортить праздник "Ливерпулю". Это задача команды Пепа Гвардиолы. Источник: Ставка ТВ
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Показательный матч двух сильнейших британских команд. Участие Сити в ЛЧ следующего года будет решаться в кабинетах, а не на поле. Ливерпуль - уже чемпион. Между тем, я уверен, что табличная «неинтересность» никак не помешает командам выложиться на все 100. Почти уверен, что обе забьют. А если ответ покажется мал, можно поднять его за счет «обе забьют». Хочу обратить твое внимание, читатель, на запредельный ответ по ничьей. Которая вполне может случиться. 3.84!!! Когда еще будет? «Х» за 3.84 «Обе забьют и тотул больше 2,5» за 1.7 Источник: БК Олимп
Прогнозы 1458
Все
Платные
Виктор Гусев52.7% WR0% ROI
1.5Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" на "Этихаде".

"Ливерпуль" - чемпион. "Красные" уже обеспечили себе первое место в лиге. "Сити" же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для "Манчестера" важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где "горожане" еще участвуют. Но и здесь "Сити" захочет себя проявить.

Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах "Сити" и "Ливерпуля". В ноябре в игре первого круга "Ливерпуль" выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок - 1:1 и победа "Манчестера" по пенальти. Идем дальше - январь 2019 года, в чемпионате побеждает "Сити" 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие.

23 очка разница между "Ливерпулем" и "Манчестером". Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как "Сити" проиграл "Челси" и потерял теоретические шансы догнать "Ливерпуль".

"Ливерпуль" последний матч провел 24 июня, разгромив "Кристал Пэлас" 4:0. Всю неделю "красные" отдыхали и праздновали, а "Сити" провел на выходных встречу Кубка Англии - на выезде "горожане" переиграли "Ньюкасл". У "Ливерпуля" было побольше время ля отдыха.

Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ - шесть побед "Сити", две ничьи и две победы "Ливерпуля".

И последнее, что я хочу сказать - в шести из семи матчей "Сити" и "Ливерпуля" на "Этихаде" забивали и те, и другие.

Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1,51. Чего командам стесняться? Чего сидеть в защите?

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.61
Александр Елагин38.5% WR-4.46% ROI
2.11Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Привет, я Александр Елагин. Завершает 32-й тур матч в Манчестере, где прошлогодний триумфатор АПЛ принимает свежеиспеченного чемпиона "Ливерпуль".

Хоть трибуны стадиона будут пусты, миллионы любителей футбола во всем мире увидят по телевизору этот живой чемпионский коридор с аплодисментами.

"Ливерпуль" за семь туров до финиша чемпионата завоевал титул, которого с нетерпением ждали болельщики целых 30 лет. Разгромив 24 июня на родном "Энфилде" "Кристал Пэлас" 4:0 и дождавшись долгожданной осечки на следующий день в Лондоне, команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для своих преследователей и заслуженно взошла на вершину.

Никогда еще в истории АПЛ команда за семь туров до финиша не становилась первой. Этот фантастический рекорд, я думаю, установлен на долгие годы.

Уверен, что в этом примечательном матче болельщики увидят не один гол. Футболисты порадуют эффектными мячами.

Я ставлю на победу "Манчестер Сити" с коэффициентом 2,15. Тут нужно рискнуть. Для "Сити" это будет матч сезона. Обязательно им нужно испортить праздник "Ливерпулю". Это задача команды Пепа Гвардиолы.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2
Юрий Розанов46.3% WR-5.56% ROI
4Ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Показательный матч двух сильнейших британских команд. Участие Сити в ЛЧ следующего года будет решаться в кабинетах, а не на поле. Ливерпуль - уже чемпион. Между тем, я уверен, что табличная «неинтересность» никак не помешает командам выложиться на все 100. Почти уверен, что обе забьют. А если ответ покажется мал, можно поднять его за счет «обе забьют». Хочу обратить твое внимание, читатель, на запредельный ответ по ничьей. Которая вполне может случиться. 3.84!!! Когда еще будет?

«Х» за 3.84
«Обе забьют и тотул больше 2,5» за 1.7

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 4.15
Салтыков-Щедрин0% WR-1.33% ROI
1.8Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
«Ливерпуль» – чемпион! Великое событие для АПЛ, которого так ждали болельщики «красных». Теперь им не помешал ни лысый шарлатан, ни подкашивающиеся ноги псевдофутболистов.

Никакой турнирной мотивации встреча не несет – парни и тренеры соберутся на поляне, чтобы выразить друг другу респект: Гвардиола уже объявил, что «Сити» устроит чемпионский коридор.

Поэтому в такой расслабленной атмосфере команды будут играть каждая от себя – значит, мы увидим голы в обе стороны.
Статистический факт: ОЗ играла в 4 из 5 последних встреч клубов на «Этихаде».

Но так как кэф на ОЗ слабоват (но отлично подойдет для экспрессов), возьму тут еще и ТБ 2.5.
0
Повторить за 1.93
Максим Анатольевич👌🏻62.8% WR7.77% ROI
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
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Товарищ Маузер63% WR2.2% ROI
2.65Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Оба коллектива провели прекрасный сезон. Да, Сити нарвался на санкции, но это ни сколько не умоляет достижений и заслуг команды и её тренера.

Мерсисайд был максимально ультимативен. Ливерпулю стоило ждать 30 лет, что бы в итоге получить именно такую команду. Специалисты утверждают, что потенциал "красных"далеко не исчерпан и команда продолжит прогрессировать. Согласен, при условии, что на тренерском мостике останется дядя Юрген.

Делаю ставку на результативный в обе стороны поединок.
2
Повторить за 2.72
Ровшан Аскеров50.3% WR-12.19% ROI
1.39Победит Манчестер Сити или ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает две ставки на матч АПЛ.

Гвардиоле придется делать «чемпионский коридор» для Клоппа. И уже этим матч привлекателен – сдачей полномочий от чемпиона АПЛ-2019 чемпиону АПЛ-2020.

В первом круге «Ливерпуль» разнес в щепки команду из Манчестера. Вообще за последние 30 лет мерсисайдцы 25 раз обыграли манкунианцев, проиграли в 11 встречах и 17 свели вничью. Разница мячей 86:63. Но это статистика минувших лет.

Задача главного тренера «Манчестер Сити» – доказать, что потеряно все, кроме чести. Отставание -23 в турнирной таблице для команды - сущий позор. Поэтому каталонец будет стремиться в очном поединке стать первым, кто обыграет нового чемпиона Англии. Хватит ли мотивации «Ливерпулю», который первый матч проведет в ранге чемпиона АПЛ?

Предсказывать здесь что-то сложно. Наверное, поставлю, что обе команды забьют, а «Манчестер Сити» не проиграет. И при этом буду рад ошибиться в обеих ставках.
0
Повторить за 1.35
D'yer_Mak'er44.4% WR-2.67% ROI
2Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Продолжим нашу серию ставок. Не нужно в моих прогнозах искать панацею от всех бед. Помните, что это ставки, а значит тут работает формула - 50% расчёта и 50% удачи. Перед тем, как выложить прогноз, я произвожу аналитику работы обеих команд по крайним 5/10/15 играм, смотрю их форму, состояние основных игроков и тех, кто оказался на койке или не был заявлен. Также, слежу за последними новостями в Мире спорта (поверьте, любая новость по какой-либо команде может очень сильно сказаться на их ближайшей игре).

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Каких событий я избегаю:
* Если каждой из команд сыграно меньше 5 игр;
* События, где присутствует очевидный фаворит;
* Иран/Ирак/Индия, любые женские лиги, 3-тьи лиги любой страны.
Если вы заметите, что я выкладываю прогноз по событиям, имеющим вышеуказанные факторы, то, значит, я экспериментирую - будьте осторожны!
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Да, и не забывайте про планку предела ставки от банка, не рискуйте, я всегда ставлю ординарами - не более 3% от банка. Но и коэффициент я беру не ниже 1.9. Цифра меньше - не вижу смысла даже погружать себя и вас в процесс спортивных событий. Всем побед!
0
Повторить за 2
Денис Саунин54.9% WR1.92% ROI
1.65Тотал больше 2.5
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Сейчас все-таки, наверное, хочется отметить тот факт, что команды ни на что не претендуют, они уже все доказали по итогу этого сезона и им просто необходимо доиграть оставшиеся матчи. Поэтому, играть как-то закрыто в этом матче нет никакого смысла, команды должны раскрепоститься, показать лучший футбол и порадовать зрителей голами. В принципе, практически все их матчи результативные, на этот раз мы хотим взять очень оптимальный и объективный исход на это интересное противостояние, которое однозначно является центральным в этом туре.
0
Повторить за 1.66
Эдуард Емелев47.5% WR-7.13% ROI
1.49Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Заключительный матч 32-го тура АПЛ с уверенностью можно было назвать центральным, если бы «Ливерпуль» не оформил чемпионство раньше. «МанСити» по делу уступил «Челси» в прошлой игре, подарил первое место банде Клоппа и теперь может сосредоточиться на подготовке к ответной встрече с «Реалом» в Лиге Чемпионов. Преследователи «горожан» в АПЛ достаточно далеко и в большей степени заняты битвой за третье и четвертое, еврокубковые места. «Ливерпуль» едет на Этихад спокойным и уверенным в собственных силах. Нас ждет футбол высочайшего класса. В деле команды с невероятным набором исполнителей, оба коллектива могут играть в атаку без опасений.
Обе забьют, здесь выглядит очень логично.
0
Повторить за 1.61
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 17%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 7%

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