Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" на "Этихаде". "Ливерпуль" - чемпион. "Красные" уже обеспечили себе первое место в лиге. "Сити" же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для "Манчестера" важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где "горожане" еще участвуют. Но и здесь "Сити" захочет себя проявить. Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах "Сити" и "Ливерпуля". В ноябре в игре первого круга "Ливерпуль" выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок - 1:1 и победа "Манчестера" по пенальти. Идем дальше - январь 2019 года, в чемпионате побеждает "Сити" 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие. 23 очка разница между "Ливерпулем" и "Манчестером". Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как "Сити" проиграл "Челси" и потерял теоретические шансы догнать "Ливерпуль". "Ливерпуль" последний матч провел 24 июня, разгромив "Кристал Пэлас" 4:0. Всю неделю "красные" отдыхали и праздновали, а "Сити" провел на выходных встречу Кубка Англии - на выезде "горожане" переиграли "Ньюкасл". У "Ливерпуля" было побольше время ля отдыха. Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ - шесть побед "Сити", две ничьи и две победы "Ливерпуля". И последнее, что я хочу сказать - в шести из семи матчей "Сити" и "Ливерпуля" на "Этихаде" забивали и те, и другие. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1,51. Чего командам стесняться? Чего сидеть в защите? Источник: Ставка ТВ
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Александр Елагин
Привет, я Александр Елагин. Завершает 32-й тур матч в Манчестере, где прошлогодний триумфатор АПЛ принимает свежеиспеченного чемпиона "Ливерпуль". Хоть трибуны стадиона будут пусты, миллионы любителей футбола во всем мире увидят по телевизору этот живой чемпионский коридор с аплодисментами. "Ливерпуль" за семь туров до финиша чемпионата завоевал титул, которого с нетерпением ждали болельщики целых 30 лет. Разгромив 24 июня на родном "Энфилде" "Кристал Пэлас" 4:0 и дождавшись долгожданной осечки на следующий день в Лондоне, команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для своих преследователей и заслуженно взошла на вершину. Никогда еще в истории АПЛ команда за семь туров до финиша не становилась первой. Этот фантастический рекорд, я думаю, установлен на долгие годы. Уверен, что в этом примечательном матче болельщики увидят не один гол. Футболисты порадуют эффектными мячами. Я ставлю на победу "Манчестер Сити" с коэффициентом 2,15. Тут нужно рискнуть. Для "Сити" это будет матч сезона. Обязательно им нужно испортить праздник "Ливерпулю". Это задача команды Пепа Гвардиолы. Источник: Ставка ТВ
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Юрий Розанов
Показательный матч двух сильнейших британских команд. Участие Сити в ЛЧ следующего года будет решаться в кабинетах, а не на поле. Ливерпуль - уже чемпион. Между тем, я уверен, что табличная «неинтересность» никак не помешает командам выложиться на все 100. Почти уверен, что обе забьют. А если ответ покажется мал, можно поднять его за счет «обе забьют». Хочу обратить твое внимание, читатель, на запредельный ответ по ничьей. Которая вполне может случиться. 3.84!!! Когда еще будет? «Х» за 3.84 «Обе забьют и тотул больше 2,5» за 1.7 Источник: БК Олимп