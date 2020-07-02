Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль" на "Этихаде". "Ливерпуль" - чемпион. "Красные" уже обеспечили себе первое место в лиге. "Сити" же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для "Манчестера" важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где "горожане" еще участвуют. Но и здесь "Сити" захочет себя проявить. Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах "Сити" и "Ливерпуля". В ноябре в игре первого круга "Ливерпуль" выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок - 1:1 и победа "Манчестера" по пенальти. Идем дальше - январь 2019 года, в чемпионате побеждает "Сити" 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие. 23 очка разница между "Ливерпулем" и "Манчестером". Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как "Сити" проиграл "Челси" и потерял теоретические шансы догнать "Ливерпуль". "Ливерпуль" последний матч провел 24 июня, разгромив "Кристал Пэлас" 4:0. Всю неделю "красные" отдыхали и праздновали, а "Сити" провел на выходных встречу Кубка Англии - на выезде "горожане" переиграли "Ньюкасл". У "Ливерпуля" было побольше время ля отдыха. Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ - шесть побед "Сити", две ничьи и две победы "Ливерпуля". И последнее, что я хочу сказать - в шести из семи матчей "Сити" и "Ливерпуля" на "Этихаде" забивали и те, и другие. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1,51. Чего командам стесняться? Чего сидеть в защите? Источник: Ставка ТВ

Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Александр Елагин Привет, я Александр Елагин. Завершает 32-й тур матч в Манчестере, где прошлогодний триумфатор АПЛ принимает свежеиспеченного чемпиона "Ливерпуль". Хоть трибуны стадиона будут пусты, миллионы любителей футбола во всем мире увидят по телевизору этот живой чемпионский коридор с аплодисментами. "Ливерпуль" за семь туров до финиша чемпионата завоевал титул, которого с нетерпением ждали болельщики целых 30 лет. Разгромив 24 июня на родном "Энфилде" "Кристал Пэлас" 4:0 и дождавшись долгожданной осечки на следующий день в Лондоне, команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для своих преследователей и заслуженно взошла на вершину. Никогда еще в истории АПЛ команда за семь туров до финиша не становилась первой. Этот фантастический рекорд, я думаю, установлен на долгие годы. Уверен, что в этом примечательном матче болельщики увидят не один гол. Футболисты порадуют эффектными мячами. Я ставлю на победу "Манчестер Сити" с коэффициентом 2,15. Тут нужно рискнуть. Для "Сити" это будет матч сезона. Обязательно им нужно испортить праздник "Ливерпулю". Это задача команды Пепа Гвардиолы. Источник: Ставка ТВ