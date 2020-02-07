Это шок сегодняшнего дня в Премьер-лиге. Однако "Ливерпуль" очень далек от полной уверенности в этой встрече. Подопечные Юргена Клоппа выиграли лишь два из последних восьми матчей. К тому же остается по два поражения подряд дома ... Очень щекотливая ситуация для красных. Они только четвертые в Премьер-лиге, отставая от соперника на семь длин за день. Действительно, «Манчестер Сити» находится в совершенно другом состоянии. Команда Пепа Гвардиолы сохраняет тринадцать успехов подряд во всех соревнованиях. На вершине английского чемпионата у Sky Blues еще есть день, чтобы наверстать упущенное. Выиграв на лужайке перед Ливерпулем, Манчестер Сити станет отличной операцией в гонке за коронацией.
«Манчестер Сити» в отличной форме. Совершенно полная противоположность Ливерпулю! Поэтому Sky Blues попытаются воспользоваться возможностью закрепить свое первое место.
«Манчестер Сити» в отличной форме. Совершенно полная противоположность Ливерпулю! Поэтому Sky Blues попытаются воспользоваться возможностью закрепить свое первое место.