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Ливерпуль — Манчестер Сити прогнозы на матч 07.02.2021

Ливерпуль — Манчестер Сити
  •   АПЛ
Ливерпуль
12:57:34
до начала матча
Манчестер Сити

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 348

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Платные
ОГУРЕЦ 44.7% WR-9.87% ROI
1.6Манчестер Сити фора ()
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Команды сейчас в совершенно разной форме прибывают . У Ливерпуля все падает из рук, и они не могут найти управу даже на команды , которые ведут борьбу за выживание . Манчестер в свою очередь , забыл давно что такое поражения. Гости конечное фавориты предстоящего матча, и именно на Сити я и буду ставить. Моя ставка : победа Манчестер Сити, с страховкой в виде форы(0) . Ничью пожалуй что все же исключать тут не станем .
0
Повторить за 1.6
🇹🇲TÜRKMEN BET🧿 56.5% WR0.43% ROI
2.19Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Это шок сегодняшнего дня в Премьер-лиге. Однако "Ливерпуль" очень далек от полной уверенности в этой встрече. Подопечные Юргена Клоппа выиграли лишь два из последних восьми матчей. К тому же остается по два поражения подряд дома ... Очень щекотливая ситуация для красных. Они только четвертые в Премьер-лиге, отставая от соперника на семь длин за день. Действительно, «Манчестер Сити» находится в совершенно другом состоянии. Команда Пепа Гвардиолы сохраняет тринадцать успехов подряд во всех соревнованиях. На вершине английского чемпионата у Sky Blues еще есть день, чтобы наверстать упущенное. Выиграв на лужайке перед Ливерпулем, Манчестер Сити станет отличной операцией в гонке за коронацией. 
«Манчестер Сити» в отличной форме. Совершенно полная противоположность Ливерпулю! Поэтому Sky Blues попытаются воспользоваться возможностью закрепить свое первое место.
0
Повторить за 2.17
Илья Казаков 42.6% WR-13.68% ROI
1.55Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Илья Казаков дал прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити. Эксперт ставит на то,что обе команды забьют.

Надо помнить, как команды играли на «Энфилде». У красных четыре победы в пяти последних матчах. Еще одна встреча завершилась вничью.

«Ливерпуль» после поражения от «Бернли» очень уверенно прошел дистанцию следующих матчей, но многих насторожило поражение от «Брайтона».

«Ливерпуль» сейчас идет на четвертой позиции в Англии. Непонятно, насколько высоко команда финиширует по итогам сезона.

Зато «Манчестер Сити» все свои проблемы оставил на старте сезона. Я думаю, здесь логична ставка «обе забьют». Также отмечу, что шесть из десяти последних очных матчей клубов были верховыми. Также я бы взял первый гол «Ливерпуля» в этой игре. Мне кажется, эмоций у команды Юргена Клоппа будет крайне много.»

Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 1.6
Денис Казанский 47.9% WR-8.56% ROI
1.83Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ставка Дениса Казанского на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: 1X. Эксперт объяснил, почему игра должна закончиться с таким исходом:

«Сити» прет как танк. Если мы возьмем Премьер-лигу, то здесь 9 побед. А встречается он с командой, которая потеряла уверенность. Об этом говорит сам Юрген Клопп. Действительно, не забить «Бернли», не забить «Брайтону» – это что-то. Без побед в 4 домашних матчах – это большая проблема.

Но потихоньку возвращаются травмированные. Фабиньо будет играть, Мане (скорее всего) будет играть. В отличие от Кевина де Брюйне, которого может не хватить «Манчестер Сити».

В обороне «горожане» хороши. Всего лишь один пропустили в 9 встречах. Но этот матч может быть совершенно особенного характера.

При этом коэффициент на то, что «Ливерпуль» у себя дома не проиграет довольно высокий – 1,8.

Поэтому думаю, что в такой ситуации можно попробовать взять неуверенный «Ливерпуль», но и не уверенную победу его победу, а всего лишь не проигрыш. Понимая всю ответственность момента Юрген Клопп может выстрелить. «Ливерпуль» не проиграет».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
0
Повторить за 1.83
oleg-centner 46.2% WR-2.34% ROI
2.13Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Добрый день!
Предстоит центральный матч всего уик-энда. В этой игре Манчестер Сити символично заберёт чемпионство у Ливерпуля. Манчестер Сити находится сейчас в превосходной форме, у них тринадцать побед подряд и двадцать матчей без поражений. Ливерпуль в последней игре с Брайтоном показал очень блеклый футбол, их лидеры явно не в форме, много травмированных, центр защиты неизвестно в каком сочитании выйдет и противостоять Манчестер Сити в этой встрече будет тяжело
0
Повторить за 2.17
Майкл Оyэн 46.8% WR-7.63% ROI
1.55Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
У «Ливерпуля» нет другого выхода: если они не выиграют, то их шансы на титул убавятся. «Сити» едет к ним в отличной форме, хотя, честно говоря, Пеп Гвардиола будет и ничье рад. Исходя из их ситуации, я предрекаю, что «Сити» отдаст какую-то часть территории. С точки зрения «горожан», если им удастся забить в контратаке, это будет здорово, а если нет – ничья тоже неплохой вариант.

Вообще в таких встречах ключевым фактором является поддержка болельщиков на «Энфилде». Но поскольку по понятным причинам ее не ожидается, то «Сити» это все на руку. Я предполагаю, что игра будет равной и упорной, поэтому не удивлюсь, если команды разойдутся миром.

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.6
Виктор Логвиненко 57.9% WR-0.45% ROI
2.14Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Хочется победы М си за ливерпульский косяк с Брайтоном сыграли не по братский вообще,им же побоку на тех кто у них за спиной и надеяться,верит в них, вкладывает средства,а они берут и проигрывают аутсайдеру,вывод забрались, возмездие продолжиться мечем будет Манчестер Сити, вообще они последнее время показуют не плохой футбол,чтоб не згазить. Победа 2.
0
Повторить за 2.17
Юрий Розанов 46.1% WR-6.12% ROI
2.14Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
По идее шансы Ливерпуля должны быть повыше. Таĸ есть и громĸое: чаще все же Ливерпуль если и выигрывает, то неĸрупно. Поэтому попробую рисĸнуть: Сити почти не пропусĸает. И возьму-ĸа я победу горожан. Ну, во ĸаĸ минимум непроигрыш

Источник: Олимп
0
Повторить за 2.17
<Ve®ona>44 45.8% WR-0.25% ROI
1.6Манчестер Сити фора ()
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
У ливерпуля много травм единственное чем они могут порадовать отстоять ничью на своем поле у сити все прекрасно команда играет хорошо даже без агуэро и де брюине очевидная ставка с хорошим кэфом всем удачи
0
Повторить за 1.6
den.fomin.96 64.3% WR0.7% ROI
1.6Манчестер Сити фора ()
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити| АПЛ
Ман Сити фора 0

Ливерпуль проиграл 2 домашние игры не самым сильным командам,а сейчас к ним едет Сити,который набрал фантастическую форму💪
Фора 0 на Энфилде смотрится солидно✅
0
Повторить за 1.6

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