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Манчестер Сити — Ливерпуль прогнозы на матч 08.11.2020

Манчестер Сити — Ливерпуль
  •  АПЛ
Манчестер Сити
20:21:29
до начала матча
Ливерпуль
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Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Странно, что в Ливерпуль так слабо верят в этом матче. Мс в этом сезоне играет очень сбалансировано. Более надёжно в обороне и достаточно спокойнее в атаке. Темп и прессинг, который может предложить Ливерпуль - уж точно может доставить проблемы богачам. Матч с Аталантой показал, атака с полном порядке, а отсутствие главного центально защитника не является катастрофой. Думаю логично предположить, что Ливерпуль как минимум не проиграет
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ТМ (3.5) в матче Манчестер Сити — Ливерпуль. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что вряд ли Юрген Клопп будет рисковать в этом матче. Тем более, что встречу пропустит не только Ван Дейк, но и Фабиньо. У Сити подобных проблем нет. Оборона команды в полном порядке. Скорее всего, игра получится "низовой", все-таки результат этого матча важен для обеих команд. Поэтому ставка на тотал меньше 3.5. Источник: РБ
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
В этом противостоянии все указывает на то, что именно горожане явные фавориты этой встречи, что именно они имеют наибольшее количество шансов на то, чтобы одержать победу в этом поединке. Собственно, если отталкиваться от крайних результатов и матчей, то, конечно же, нужно понимать, что команды подойдут в полной боевой готовности к этой игре и просто так никто уступать не захочет. Но мы все-таки сделаем свой выбор и мы считаем, что Ливерпулю на выезде очень сложно будет в этом матче, потому что, как показывает практика, им сложно даже против слабых команд, а здесь на очереди, как-никак, топ-клуб.
Прогнозы 217
Все
Платные
rzhewkin45.7% WR4.08% ROI
1.93Победит Ливерпуль или ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Странно, что в Ливерпуль так слабо верят в этом матче. Мс в этом сезоне играет очень сбалансировано. Более надёжно в обороне и достаточно спокойнее в атаке. Темп и прессинг, который может предложить Ливерпуль - уж точно может доставить проблемы богачам. Матч с Аталантой показал, атака с полном порядке, а отсутствие главного центально защитника не является катастрофой. Думаю логично предположить, что Ливерпуль как минимум не проиграет
0
Повторить за 1.909
Денис Казанский48.9% WR-6.83% ROI
1.77Тотал меньше 3.5
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ТМ (3.5) в матче Манчестер Сити — Ливерпуль. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что вряд ли Юрген Клопп будет рисковать в этом матче. Тем более, что встречу пропустит не только Ван Дейк, но и Фабиньо. У Сити подобных проблем нет. Оборона команды в полном порядке.

Скорее всего, игра получится "низовой", все-таки результат этого матча важен для обеих команд. Поэтому ставка на тотал меньше 3.5.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.77
"СУПЕРПРЕСС-3"58.2% WR-2.3% ROI
1.37Победит Манчестер Сити или ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
В этом противостоянии все указывает на то, что именно горожане явные фавориты этой встречи, что именно они имеют наибольшее количество шансов на то, чтобы одержать победу в этом поединке. Собственно, если отталкиваться от крайних результатов и матчей, то, конечно же, нужно понимать, что команды подойдут в полной боевой готовности к этой игре и просто так никто уступать не захочет. Но мы все-таки сделаем свой выбор и мы считаем, что Ливерпулю на выезде очень сложно будет в этом матче, потому что, как показывает практика, им сложно даже против слабых команд, а здесь на очереди, как-никак, топ-клуб.
0
Повторить за 1.38
Юрий Розанов46.3% WR-6.61% ROI
1.9Победит Ливерпуль или ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Поскольку Сити часто сравнивают с Аталантой из Бергамо (по принципу: сделайте, мол, нам красиво), то нельзя не отметить, что и те; и другие красиво» ныне сделать не могут.


Ибо находятся не в той форме. «Не в той» был и Ливерпуль где-то с месяц назад. Но мерсисайдцы выкарабкиваются вроде. Невзирая на то, что из центральных основных защитников в строю только Джо Гомес.

К тому же 5 мячей Аталанте сидят в голове... Пожалуй, я скорее за Ливерпуль...

Источник: olimp.bet
0
Повторить за 1.909
Эдуард Емелев44.3% WR-10.18% ROI
1.42Тотал больше 2.5
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
В воскресенье «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» на Этихад Стэдиум. Нас ждет встреча главных претендентов на чемпионство в АПЛ, а значит бескомпромиссная борьба и очень крутой футбол. «Ливерпуль» уже допустил серьезную осечку, сенсационно проиграв «Астон Вилле» со счетом 7-2, но после разозлился настолько, что устремился к первому месту и больше не уступал. «Манчестер Сити» — десятый и к началу нынешнего сезона, на счету команды Пепа уже 2 ничьи и 1 поражение. Для уровня притязаний «горожан» — результат удручающий.
В битве двух шатающихся колоссов фаворита выделить очень сложно, поэтому ставка ТБ 2,5 — кажется отличным выбором.
0
Повторить за 1.46
OLIVIA70.9% WR2.1% ROI
1.31Ливерпуль фора (1.5)
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Ливерпуль вновь набирает былые обороты. Дыра в защите в виде отсутствия Ван Дейка закрыта тоже довольно перспективным защитником, Алиссон в воротах, Диого Жота создает проблемы в обороне соперника. Считаю, что фаворит ман. Сити не по делу, они ближе к равным, поэтому фора 1.5 на Ливерпуль считаю самое то. Всем удачи 🤩🥰
0
Повторить за 1.31
Максим Божко359.3% WR3.14% ROI
3.58Победит Ливерпуль
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Топ вывеска в английской премьер лиги. Встречаются главные конкуренты прошлых двух сезонов в Англии. В прошлом туре Ливерпуль вышел на чистое первое место. У команды проблемы в обороне, но Клопп успешно их решает это можно видеть по последним матчам Ливерпуля. Плюс у Манчестера тоже есть свои проблемы в игре. Клопп умеет играть против Гвардиолы в важных матчах. Рискованная ставка на Ливерпуль.
0
Повторить за 3.56
Sergey Furianec55.9% WR-4.6% ROI
1.46Тотал больше 2.5
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Что тут ставить как не ТБ? МС дома в последних пяти матчах забил 11, а Ливерпуль ещё больше 13. В последних пяти матчах в Манчестер ТБ играли неизменно. Ливерпуль за семь матчей забил 17!!! А МС забил 9. И главное, что оборона хромает и обоих команд. Ливерпуль пропустил 15 в 7ми, а МС 8 в 7ми. Тут явно ТБ и ОЗ. Всем удачи кроме буков.
0
Повторить за 1.46
Илья Казаков42.1% WR-15.86% ROI
4.2Ничья
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ничью в матче Манчестер Сити — Ливерпуль. Вот его доводы:

Сити играет дома и в домашних стенах редко проигрывает. А Клопп в противостоянии с Пепом не захочет уступать.

Думаю, что в этом матче обе команды будут достаточно мотивированы и мы увидим результативный футбол

Источник: РБ
0
Повторить за 4.2
Павел Воропаев18.8% WR-26.9% ROI
3.6Победит Ливерпуль
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Сити — Ливерпуль|АПЛ
Всем кто зашел посмотреть на мой прогноз, салют! И нет, я не сошел с ума! Просто у меня есть стратегия и я буду ее придерживаться! Очевидно, что отдельно взятый матч можно и не угадать, тем более такой. Но если посмотреть на эту ставку в рамках системы, то шансы на успех многократно увеличиваются. Все умники, кто посмотрит профиль, делайте это с шестого ноября сего года. Удачи!
0
Повторить за 3.56
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 43%
  • 16%
  • 7%
  • 7%
  • 4%

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