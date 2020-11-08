Странно, что в Ливерпуль так слабо верят в этом матче. Мс в этом сезоне играет очень сбалансировано. Более надёжно в обороне и достаточно спокойнее в атаке. Темп и прессинг, который может предложить Ливерпуль - уж точно может доставить проблемы богачам. Матч с Аталантой показал, атака с полном порядке, а отсутствие главного центально защитника не является катастрофой. Думаю логично предположить, что Ливерпуль как минимум не проиграет

Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ТМ (3.5) в матче Манчестер Сити — Ливерпуль. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что вряд ли Юрген Клопп будет рисковать в этом матче. Тем более, что встречу пропустит не только Ван Дейк, но и Фабиньо. У Сити подобных проблем нет. Оборона команды в полном порядке. Скорее всего, игра получится "низовой", все-таки результат этого матча важен для обеих команд. Поэтому ставка на тотал меньше 3.5. Источник: РБ

Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя "СУПЕРПРЕСС-3"

В этом противостоянии все указывает на то, что именно горожане явные фавориты этой встречи, что именно они имеют наибольшее количество шансов на то, чтобы одержать победу в этом поединке. Собственно, если отталкиваться от крайних результатов и матчей, то, конечно же, нужно понимать, что команды подойдут в полной боевой готовности к этой игре и просто так никто уступать не захочет. Но мы все-таки сделаем свой выбор и мы считаем, что Ливерпулю на выезде очень сложно будет в этом матче, потому что, как показывает практика, им сложно даже против слабых команд, а здесь на очереди, как-никак, топ-клуб.