Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Делаем прогноз на матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. С этого матча начинается новый английский футбольный сезон. Матч пройдет на “Уэмбли”. В битве за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка, однако в прошлом сезоне “Ман Сити” выиграл в Англии все, поэтому шанс на трофей получил “Ливерпуль”, который занял второе место в лиге, отстав от лидера всего на одно очко. “Красные” в начале июня выиграли Лигу чемпионов.И вот эти два гиганта встретятся на поле. Это уже официальный матч, это уже серьезно. Во время предсезонки “Ливерпуль” разгромно уступил “Наполи” со счетом 0:3, а “Манчестер Сити”, например играл с клубом из Гонконга. Контрольные игры позади. Давайте вспомним серьезные матчи, как команды играли между собой во время гонки за чемпионство в прошедшем сезоне. На “Энфилде” были нули, а на поле “Ман Сити” “горожане” победили 2:1. В сезоне 2017/2018 “Ливерпуль” дважды обыграл команду Пепа Гвардиолы - 3:0 и 2:1. “Манчестер Сити” - действующий обладатель Суперкубка. Вообще, “горожане” пять раз выигрывали этот трофей, а “Ливерпуль” становился победителем 15 раз. Больше викторий только у “Манчестер Юнайтед”. Красноречивый факт заключается в том, что из 13 последних личных встреч “Ливерпуль” выходил победителем восемь раз при трех ничьих и двух поражениях. Было бы странно, если бы я не затронул тему соперничества Гвардиолы и Клоппа, двух тренеров, которые часто встречались друг с другом во главе разных команд. Статистика такова - три ничейных результата, семь раз выигрывала команда Клоппа и шесть побед у Гвардиолы. Потери. “Ливерпуль” дал отдохнуть Садио Мане, отпахавшему на Кубке Африки, его Сенегал добрался до финала, где уступил Алжиру. Мой прогноз на матч - ничья в основное время в матче за Суперкубок Англии Источник: Ставка TV