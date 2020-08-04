Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Андрей Никишин
Говорит и показывает Лондон. 4 августа 2019 года, стадион "Уэмбли". Победитель Лиги Чемпионов не уступит в основное время, тем более своему главному обидчику прошлого сезона. Задачи клубов на этот сезон совершенно противоположные. "Ливерпуль" сделает основную ставку на победу в АПЛ, а "Манчестер" постарается сделать всё возможное и невозможное, чтобы отобрать трофей сильнейшего клуба Европы у своего сегодняшнего соперника. Ожидаю упорного поединка, предваряющего интереснейший сезон в самой сильной лиге мирового футбола. Не нужно больше лишних слов. С предвкушением ожидаем стартового свистка Мартина Аткинсона, который рассудит наших сегодняшних соперников. Всем удачи.
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Делаем прогноз на матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. С этого матча начинается новый английский футбольный сезон. Матч пройдет на “Уэмбли”. В битве за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка, однако в прошлом сезоне “Ман Сити” выиграл в Англии все, поэтому шанс на трофей получил “Ливерпуль”, который занял второе место в лиге, отстав от лидера всего на одно очко. “Красные” в начале июня выиграли Лигу чемпионов.И вот эти два гиганта встретятся на поле. Это уже официальный матч, это уже серьезно. Во время предсезонки “Ливерпуль” разгромно уступил “Наполи” со счетом 0:3, а “Манчестер Сити”, например играл с клубом из Гонконга. Контрольные игры позади. Давайте вспомним серьезные матчи, как команды играли между собой во время гонки за чемпионство в прошедшем сезоне. На “Энфилде” были нули, а на поле “Ман Сити” “горожане” победили 2:1. В сезоне 2017/2018 “Ливерпуль” дважды обыграл команду Пепа Гвардиолы - 3:0 и 2:1. “Манчестер Сити” - действующий обладатель Суперкубка. Вообще, “горожане” пять раз выигрывали этот трофей, а “Ливерпуль” становился победителем 15 раз. Больше викторий только у “Манчестер Юнайтед”. Красноречивый факт заключается в том, что из 13 последних личных встреч “Ливерпуль” выходил победителем восемь раз при трех ничьих и двух поражениях. Было бы странно, если бы я не затронул тему соперничества Гвардиолы и Клоппа, двух тренеров, которые часто встречались друг с другом во главе разных команд. Статистика такова - три ничейных результата, семь раз выигрывала команда Клоппа и шесть побед у Гвардиолы. Потери. “Ливерпуль” дал отдохнуть Садио Мане, отпахавшему на Кубке Африки, его Сенегал добрался до финала, где уступил Алжиру. Мой прогноз на матч - ничья в основное время в матче за Суперкубок Англии Источник: Ставка TV
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Блог Зарабатывай на спорте и азарте
Суперкубок Англии обычно разыгрывается между победителем Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии. Вот только, Манчестер Сити в прошлом сезоне выиграл все три внутренних трофея и в соперники по Суперкубку ему попал Ливерпуль, ставший вторым в Премьер-лиге. К слову, мерсисайдцы отстали от Манчестер Сити всего на одно очко и установили рекорд, не став чемпионами с 97 набранными очками. Но свой трофей команда Клоппа заработала, выиграв Лигу Чемпионов со второй попытки. По итогам прошлого сезона можно смело сказать, что Манчестер Сити и Ливерпуль являются двумя лучшими клубами европы на данный момент. Однако, сейчас Манчестер Сити находится в куда более выгодном положении, чем Ливерпуль. Огромное количество футболистов Ливерпуля было этим летом задействовано на Кубке Америки и Кубке Африканских наций, причём, отпуск некоторых игроков длится до сих пор. В Манчестере тоже были свои сборники, но все они уже успели отдохнуть и набрать оптимальное состояние к старту сезона. Тем не менее, даже полерузервный состав Ливерпуля прекрасно знает, что такое футбольный рок-н-ролл Клоппа. Нас ждёт умопомрачительная игра.