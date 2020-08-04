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Ливерпуль — Манчестер Сити прогнозы на матч 04.08.2019

Ливерпуль — Манчестер Сити
  •  Суперкубок Англии
Ливерпуль
03:29:06
до начала матча
Манчестер Сити
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Говорит и показывает Лондон. 4 августа 2019 года, стадион "Уэмбли". Победитель Лиги Чемпионов не уступит в основное время, тем более своему главному обидчику прошлого сезона. Задачи клубов на этот сезон совершенно противоположные. "Ливерпуль" сделает основную ставку на победу в АПЛ, а "Манчестер" постарается сделать всё возможное и невозможное, чтобы отобрать трофей сильнейшего клуба Европы у своего сегодняшнего соперника. Ожидаю упорного поединка, предваряющего интереснейший сезон в самой сильной лиге мирового футбола. Не нужно больше лишних слов. С предвкушением ожидаем стартового свистка Мартина Аткинсона, который рассудит наших сегодняшних соперников. Всем удачи.
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Делаем прогноз на матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. С этого матча начинается новый английский футбольный сезон. Матч пройдет на “Уэмбли”. В битве за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка, однако в прошлом сезоне “Ман Сити” выиграл в Англии все, поэтому шанс на трофей получил “Ливерпуль”, который занял второе место в лиге, отстав от лидера всего на одно очко. “Красные” в начале июня выиграли Лигу чемпионов.И вот эти два гиганта встретятся на поле. Это уже официальный матч, это уже серьезно. Во время предсезонки “Ливерпуль” разгромно уступил “Наполи” со счетом 0:3, а “Манчестер Сити”, например играл с клубом из Гонконга. Контрольные игры позади. Давайте вспомним серьезные матчи, как команды играли между собой во время гонки за чемпионство в прошедшем сезоне. На “Энфилде” были нули, а на поле “Ман Сити” “горожане” победили 2:1. В сезоне 2017/2018 “Ливерпуль” дважды обыграл команду Пепа Гвардиолы - 3:0 и 2:1. “Манчестер Сити” - действующий обладатель Суперкубка. Вообще, “горожане” пять раз выигрывали этот трофей, а “Ливерпуль” становился победителем 15 раз. Больше викторий только у “Манчестер Юнайтед”. Красноречивый факт заключается в том, что из 13 последних личных встреч “Ливерпуль” выходил победителем восемь раз при трех ничьих и двух поражениях. Было бы странно, если бы я не затронул тему соперничества Гвардиолы и Клоппа, двух тренеров, которые часто встречались друг с другом во главе разных команд. Статистика такова - три ничейных результата, семь раз выигрывала команда Клоппа и шесть побед у Гвардиолы. Потери. “Ливерпуль” дал отдохнуть Садио Мане, отпахавшему на Кубке Африки, его Сенегал добрался до финала, где уступил Алжиру. Мой прогноз на матч - ничья в основное время в матче за Суперкубок Англии Источник: Ставка TV
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Суперкубок Англии обычно разыгрывается между победителем Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии. Вот только, Манчестер Сити в прошлом сезоне выиграл все три внутренних трофея и в соперники по Суперкубку ему попал Ливерпуль, ставший вторым в Премьер-лиге. К слову, мерсисайдцы отстали от Манчестер Сити всего на одно очко и установили рекорд, не став чемпионами с 97 набранными очками. Но свой трофей команда Клоппа заработала, выиграв Лигу Чемпионов со второй попытки. По итогам прошлого сезона можно смело сказать, что Манчестер Сити и Ливерпуль являются двумя лучшими клубами европы на данный момент. Однако, сейчас Манчестер Сити находится в куда более выгодном положении, чем Ливерпуль. Огромное количество футболистов Ливерпуля было этим летом задействовано на Кубке Америки и Кубке Африканских наций, причём, отпуск некоторых игроков длится до сих пор. В Манчестере тоже были свои сборники, но все они уже успели отдохнуть и набрать оптимальное состояние к старту сезона. Тем не менее, даже полерузервный состав Ливерпуля прекрасно знает, что такое футбольный рок-н-ролл Клоппа. Нас ждёт умопомрачительная игра.
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Последние матчи
Топ 5 ставок
H2H
Матч
Прогнозы 1009
Андрей Никишин|ROI -8.36
Андрей Никишин|ROI -8.36
1.96Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Говорит и показывает Лондон. 4 августа 2019 года, стадион "Уэмбли". Победитель Лиги Чемпионов не уступит в основное время, тем более своему главному обидчику прошлого сезона. Задачи клубов на этот сезон совершенно противоположные. "Ливерпуль" сделает основную ставку на победу в АПЛ, а "Манчестер" постарается сделать всё возможное и невозможное, чтобы отобрать трофей сильнейшего клуба Европы у своего сегодняшнего соперника. Ожидаю упорного поединка, предваряющего интереснейший сезон в самой сильной лиге мирового футбола. Не нужно больше лишних слов. С предвкушением ожидаем стартового свистка Мартина Аткинсона, который рассудит наших сегодняшних соперников. Всем удачи.
0
Повторить за 1.952
Виктор Гусев|ROI -3.24
Виктор Гусев|ROI -3.24
3.95Ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Делаем прогноз на матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”. С этого матча начинается новый английский футбольный сезон.

Матч пройдет на “Уэмбли”. В битве за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка, однако в прошлом сезоне “Ман Сити” выиграл в Англии все, поэтому шанс на трофей получил “Ливерпуль”, который занял второе место в лиге, отстав от лидера всего на одно очко. “Красные” в начале июня выиграли Лигу чемпионов.И вот эти два гиганта встретятся на поле.

Это уже официальный матч, это уже серьезно. Во время предсезонки “Ливерпуль” разгромно уступил “Наполи” со счетом 0:3, а “Манчестер Сити”, например играл с клубом из Гонконга. Контрольные игры позади.

Давайте вспомним серьезные матчи, как команды играли между собой во время гонки за чемпионство в прошедшем сезоне. На “Энфилде” были нули, а на поле “Ман Сити” “горожане” победили 2:1. В сезоне 2017/2018 “Ливерпуль” дважды обыграл команду Пепа Гвардиолы - 3:0 и 2:1.

“Манчестер Сити” - действующий обладатель Суперкубка. Вообще, “горожане” пять раз выигрывали этот трофей, а “Ливерпуль” становился победителем 15 раз. Больше викторий только у “Манчестер Юнайтед”.

Красноречивый факт заключается в том, что из 13 последних личных встреч “Ливерпуль” выходил победителем восемь раз при трех ничьих и двух поражениях. Было бы странно, если бы я не затронул тему соперничества Гвардиолы и Клоппа, двух тренеров, которые часто встречались друг с другом во главе разных команд. Статистика такова - три ничейных результата, семь раз выигрывала команда Клоппа и шесть побед у Гвардиолы.

Потери. “Ливерпуль” дал отдохнуть Садио Мане, отпахавшему на Кубке Африки, его Сенегал добрался до финала, где уступил Алжиру. Мой прогноз на матч - ничья в основное время в матче за Суперкубок Англии

Источник: Ставка TV
2
Повторить за 3.92
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI -2.99
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI -2.99
1.67Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Суперкубок Англии обычно разыгрывается между победителем Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии. Вот только, Манчестер Сити в прошлом сезоне выиграл все три внутренних трофея и в соперники по Суперкубку ему попал Ливерпуль, ставший вторым в Премьер-лиге. К слову, мерсисайдцы отстали от Манчестер Сити всего на одно очко и установили рекорд, не став чемпионами с 97 набранными очками. Но свой трофей команда Клоппа заработала, выиграв Лигу Чемпионов со второй попытки. По итогам прошлого сезона можно смело сказать, что Манчестер Сити и Ливерпуль являются двумя лучшими клубами европы на данный момент.

Однако, сейчас Манчестер Сити находится в куда более выгодном положении, чем Ливерпуль. Огромное количество футболистов Ливерпуля было этим летом задействовано на Кубке Америки и Кубке Африканских наций, причём, отпуск некоторых игроков длится до сих пор. В Манчестере тоже были свои сборники, но все они уже успели отдохнуть и набрать оптимальное состояние к старту сезона. Тем не менее, даже полерузервный состав Ливерпуля прекрасно знает, что такое футбольный рок-н-ролл Клоппа. Нас ждёт умопомрачительная игра.
0
Повторить за 1.615
Ровшан Аскеров|ROI -0.14
Ровшан Аскеров|ROI -0.14
1.615Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль 15 раз брал Чарити Шильд, Манчестер Сити - 5. Но вся статистика «ни о чём» перед очередным противостоянием этих команд в последние два года. Дуэль Клопп - Гвардиола продолжается, и это прекрасно. Матч-витрина перед стартом нового сезона АПЛ, но Ливерпуль никого пока не прикупил на ярмарке. И все разговоры о Фирпо, Фекире и Пепе - пока лишь разговоры.

То есть, победитель ЛЧ-2019 будет биться за 16 Суперкубок на «прежних дрожжах». При этом предсезонки Севилье и Дортмунду мерсисайдцы проиграли. Зато Манчестер Сити купил Родри на позицию 34-летнего Фернандиньо.

Каждая из команд проведёт ещё контрольные матчи, поэтому сделать сейчас прогноз сложно, но одно точно можно пообещать: скучно не будет и обе команды забьют.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.615
Михаил Поленов|ROI -1.82
Михаил Поленов|ROI -1.82
2.02Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Мы с вами говорим об Англии, о Суперкубке, о матче, в котором играют две лучшие команды Европы - “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”.

“Ливерпуль” - это, конечно, команда уникальная, у них одно поражение в прошлом сезоне в чемпионате Англии, но второе место. А “Сити” разочарован тем, что он не вышел в финал Лиги чемпионов, но тем не менее, есть такое ощущение, что и “Сити” и “Ливерпуль” все-таки остаются главными командами в Европе: самыми стабильными, самыми сильными, с самым разнообразным вариантом ведения игры и подбором игроков. И вот они играют между собой.

“Ливерпуль” на предсезонной подготовке в общем-то многих шокирует. Во-первых, команда достаточно много пропускает, ей довольно тяжело даются игры, она мало выигрывает. Как шутят в интернете, “Ливерпуль” проиграл даже “Наполи”, о, ужас. Но, конечно, Клопп прав, когда он говорит о том, что предсезонные игры ничего не значат, и команда будет выглядеть лучше, когда войдет в сезон. Это правда. Достаточно посмотреть на состав “Ливерпуля”, который играл эти предсезонные матчи, там не было очень большого количества игроков, которые были на Кубке Африки, и без Мане, без Кейта, без Салаха, “Ливерпуль” - это не совсем “Ливерпуль”. Поэтому давайте забудем то, что было в предсезонке. А вспомним лучше то, что было по ходу сезона.

“Ливерпуль” - это как раз та команда, которая умеет “Сити” обыгрывать за счет высочайшего и очень компактно распределяющегося прессинга. Это команда, которая прежде всего играет от себя в атаку, а мы знаем, как “Ливерпуль” умеет вести именно атакующую игру. Это очень опасная команда. Я убежден в том, что “Ливерпуль” в Суперкубке будет другим. Для команды Клоппа этот трофей, пускай он и такой полуофициальный и ничего не дает, кроме какого-то места в музее, это все же событие очень важное - войти в новый турнир в качестве одного из фаворитов.

“Сити” - это команда, которая при Гвардиоле, если и меняется, то только к лучшему. Его первый сезон во главе “Манчестер Сити” получился противоречивым, но он строил эту команду и наконец построил. И чем эта команда сильна мы с вами прекрасно знаем.

От таких матчей лично я всегда жду каких-то выходящих за рамки показателей результативности и агрессии. Это далеко не всегда так случается. Команды очень хорошо друг друга знают. Но делая ставку и ориентируясь в каких-то прогнозах на этот матч, мы, конечно, должны иметь в виду, что и те, и другие пляшут от атаки и играть по-другому им несвойственно. Поэтому я предлагаю вам задуматься над достаточно простым, может даже прямолинейным, результатом: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,90. Мне кажется, что это вполне рабочий вариант на Суперкубок, тем более когда команды еще форму набирают и в некотором смысле еще являются в чем-то уязвимыми.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.04
Владислав Батурин|ROI -3.33
Владислав Батурин|ROI -3.33
1.615Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
За неделю до старта нового сезона в АПЛ, в качестве очень вкусного футбольного блюда, поклонников английского чемпионата на "Уэмбли" будут угощать матчем за Суперкубок. В Лондоне в борьбе за трофей сойдутся лучшие английские клубы прошлого сезона.

"Манчестер Сити" год назад выиграл Суперкубок, тогда "горожане" оказались сильнее "Челси" (2:0), затем были победы в национальном Кубке, Кубке Лиги и завоёван чемпионский титул, "М.С" смог опередить на одно очко именно "Ливерпуль", вот только победить в Лиге Чемпионов команде Гвардиолы не удалось, а вот "красные" смогли!

"Манчестер Сити" в период межсезонья побывал в Китае, путешествовал и "Ливерпуль", обе команды провели немало контрольных встреч, у "горожан" результаты были получше, но сильно заморачиваться на их счёт не надо, команды были под нагрузками, а тренеры позволяли себя эксперименты с составами.

"М.С." уже успел истратить на трансферы в районе 100 миллионов, "Ливерпуль" пока не спешит тратиться, но не это главное сейчас в предверии игры на "Уэмбли". Все ждут нового, огненного тренерского противостояния и футбола в исполнении этих замечательных команд настраивающего всех поклонников АПЛ, весь футбольный мир на то, что в новом сезоне вновь развернётся между грандами жаркая борьба за чемпионский титул и Кубки.

Клубам, футболистам, тренерам есть, что доказывать и подтверждать, а раз так, то даже находясь пока не в лучшей форме, конкурирующие стороны смогут вновь продемонстрировать свой атакующий потенциал, своё желание радовать игрой и голами.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.615
геймер|ROI -2.68
геймер|ROI -2.68
3.9Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
"Ливерпуль" сильно провёл минувший сезон, мог потрясающе, но уступил титул чемпиона Англии "горожанам". Поэтому в предстоящем матче Клопп и его команда будут мотивированы победить, не ради Суперкубка, а ради морального преимущества на весь чемпионат. "Красные" сохранили лидеров, стали сильнее несмотря на отсутствие покупок, ментально они знают, что могут выигрывать титулы, а это дорогого стоит. Думаю, что Ливерпуль выиграет с минимальным счётом.
0
Повторить за 3.88
Дмитрий Шнякин|ROI -10.64
Дмитрий Шнякин|ROI -10.64
1.952Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
“Ливерпуль” против “Манчестер Сити” - Суперкубок Англии. Матч состоится 4 августа в 17:00.

Вот о чем надо сказать - у “Ливерпуля” проблемы с футболистами, у которых был слишком длинный сезон, на это повлияли Кубок Америки и Кубок Африки, практически вся линия атаки с дополнительной нагрузкой. Не факт, что Фирмино, Салах и Мане сейчас свежи и находятся в хорошем физическом состоянии. У “красных” нет новичков, Клопп пытается за счет каких-то внутренних резервов немножко переиначить атаку и действия в средней линии.

Обе команды отлично знают друг друга. Мне кажется, что именно мерсисайдцы и горожане являются сейчас одними из самых сильных клубов мира. Это доказал и прошлый сезон, когда команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов, а коллектив Пепа Гвардиолы защитил титул победителя Английской Премьер-Лиги. Согласитесь, оба достижения очень почетные!

В этом плане гораздо системнее и более готовым к сезону выглядит “Манчестер Сити”, команда Пепа Гвардиолы. Поэтому я просто ставлю на победу “Ман Сити” без каких-то примесей, тем более что статистика последних очных “Ливерпуля” и “Манчестера” на стороне Гвардиолы. “Горожане выиграют в основное время. “Париматч” предлагает на этот исход коэффициент 1.96.

Источник: Ставка TV
0
Повторить за 1.96
Сергей Кривохарченко|ROI -1.22
Сергей Кривохарченко|ROI -1.22
1.67Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Пока Российская Премьер-Лига уже стартовала и набрала отличную скорость, другие ведущие топ-лиги Европы еще не начались. В Англии же сезон предварит матч за Суперкубок страны. В нем сразятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Согласитесь, вывеска просто потрясающая. Уверен, что в данном противостоянии будет, на что посмотреть и от чего получить удовольствие.

Мне кажется, что по сравнению с прошлым сезоном на данном отрезке команды изменились не слишком сильно. Да, "Манчестер Сити" отлично пошумел на трансферном рынке. Чего стоит только подписание полузащитника Родри из мадридского "Атлетико". Кстати, о нем крайне лестно отзывался сам Хави, отмечавший, что Родри игрок высочайшего класса и футбольного интеллекта.

"Ливерпуль" же вообще выпал из трансферного рынка. Видимо, громких приобретений от Юргена Клоппа ждать не стоит. Однако мерсисайдцы сохранили всех лидеров, а теперь еще и Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен не обремены травмами и готовы доказывать, что достойны своего места в составе.

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп отлично знают команды друг друга. К тому же, в начале сезона оба соперника еще могут быть не слишком хорошо подготовлены по части игры в обороне. В атаке же и у "Ливерпуля", и у "Манчестер Сити" есть звезды мирового уровня. Исходя из этого, предлагаю крайне простую ставку - обе забьют.

Источник: Ставка TV
0
Повторить за 1.615
Георгий Черданцев|ROI -12.88
Георгий Черданцев|ROI -12.88
1.39Тотал меньше 3.5
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Пишу этот прогноз, находясь в Англии. Здесь отношение к предстоящему матчу, особенно в Лондоне, спокойное: все-таки матч за Суперкубок это предсезонный матч, но сам по себе матч, конечно, особенный, ведь Сити играет с лучшей командой Лиги чемпионов. Желание выиграть ещё один трофей будет у обоих тренеров, так что стоит ждать хорошей игры. Ливерпуль никого пока не купил, в предсезонных матчах выглядел плохо, в отличие от Сити, поэтому если отталкиваться от формы на сегодня, Сити фаворит, но это игра за трофей, так что обладатель Кубка чемпионов будет готов играть на результат. Ставки:

«Тотал М(3.5)» за 1.43
«Ничья в первом тайме» за 2.33

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.42