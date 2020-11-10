Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя il17231 У сити огромные проблемы в обороне, учитывая насколько хорошо знают соперники друг друга, я думаю Сити будет сложно забить Ливерпулю, а вот наоборот должно минимум парочка залететь. Незабываем и про скамейку, у Клоппа много вариантов изменить и/или усилить игру, даже если допустить что где то что то пойдёт не по плану, всегда есть вариант применить другую тактику, причём не сказать что там в качестве как то проиграют после замен. ну а побеждать надо, игра за 6 очков.

Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Айбатыр Кожахметов Во первых это большой матч сезона английского чемпионата, даже можно сказать решающий в завоевании золотых медалей. Во вторых это принципиальное противостояние двух тренеров Клоппа и Гвардиолы. В третьих именно эти матчи между ними решили исход прошлогоднего победителя, кем стал как вы все знаете Манчестер Сити. В этом году у Манчестера Сити проблемы с составом,даже сказал бы очень большие. У них 2 поражения и 1 ничья а у Ливерпуля всего 1 ничья и 11 игр чемпионата. И Ливерпуль очень надежно играет при своих болельщиках. Думаю моя ставка понятна.