Betting Insider

Ливерпуль — Манчестер Сити прогнозы на матч 10.11.2019

Ливерпуль — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Ливерпуль
15:33:21
до начала матча
Манчестер Сити
Получи фрибет 1000 ₽
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
У сити огромные проблемы в обороне, учитывая насколько хорошо знают соперники друг друга, я думаю Сити будет сложно забить Ливерпулю, а вот наоборот должно минимум парочка залететь. Незабываем и про скамейку, у Клоппа много вариантов изменить и/или усилить игру, даже если допустить что где то что то пойдёт не по плану, всегда есть вариант применить другую тактику, причём не сказать что там в качестве как то проиграют после замен. ну а побеждать надо, игра за 6 очков.
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Во первых это большой матч сезона английского чемпионата, даже можно сказать решающий в завоевании золотых медалей. Во вторых это принципиальное противостояние двух тренеров Клоппа и Гвардиолы. В третьих именно эти матчи между ними решили исход прошлогоднего победителя, кем стал как вы все знаете Манчестер Сити. В этом году у Манчестера Сити проблемы с составом,даже сказал бы очень большие. У них 2 поражения и 1 ничья а у Ливерпуля всего 1 ничья и 11 игр чемпионата. И Ливерпуль очень надежно играет при своих болельщиках. Думаю моя ставка понятна.
Ливерпуль — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
В воскресенье вечером, в рамках 12 тура английской премьер-лиги, в гости к нам на Энфилд приезжает Пеп Грвардиола и его МС. Статистика личных встреч на Энфилде говорит в пользу Ливерпуля, так как как именно на этом стадионе Манчестер Сити никогда не обыгрывал Ливерпуль. Из-за травмы колена в игре не примут участие Н.Клайн и Ж.Клайн, также Джордан Шакири из-за травмирована икроножной мышце не примет участие во встрече. У гостей потери выглядят внушительные: Зинченко (травма колена) Ляпорт (травма колена) Родри ( мышечная травма) Сане (травма колена) Сильва (травма бедра) + Есть вероятность того, что игру может пропустить основной голкипер команды - Эдерсон (но это не точно). Учитывая то, какую форму набрала команда Клоппа и некоторые проблемы в обороне, Мерсисайдцы одержат минимальную победу...
Прогнозы 1313
il17231|ROI -0.48
il17231|ROI -0.48
2.66Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
У сити огромные проблемы в обороне, учитывая насколько хорошо знают соперники друг друга, я думаю Сити будет сложно забить Ливерпулю, а вот наоборот должно минимум парочка залететь. Незабываем и про скамейку, у Клоппа много вариантов изменить и/или усилить игру, даже если допустить что где то что то пойдёт не по плану, всегда есть вариант применить другую тактику, причём не сказать что там в качестве как то проиграют после замен. ну а побеждать надо, игра за 6 очков.
9
Повторить за 2.7
Айбатыр Кожахметов|ROI 4.21
Айбатыр Кожахметов|ROI 4.21
1.53Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Во первых это большой матч сезона английского чемпионата, даже можно сказать решающий в завоевании золотых медалей. Во вторых это принципиальное противостояние двух тренеров Клоппа и Гвардиолы. В третьих именно эти матчи между ними решили исход прошлогоднего победителя, кем стал как вы все знаете Манчестер Сити. В этом году у Манчестера Сити проблемы с составом,даже сказал бы очень большие. У них 2 поражения и 1 ничья а у Ливерпуля всего 1 ничья и 11 игр чемпионата. И Ливерпуль очень надежно играет при своих болельщиках. Думаю моя ставка понятна.
0
Повторить за 1.56
Виктор Ким|ROI 0.4
Виктор Ким|ROI 0.4
2.68Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
В воскресенье вечером, в рамках 12 тура английской премьер-лиги, в гости к нам на Энфилд приезжает Пеп Грвардиола и его МС.

Статистика личных встреч на Энфилде говорит в пользу Ливерпуля, так как как именно на этом стадионе Манчестер Сити никогда не обыгрывал Ливерпуль.

Из-за травмы колена в игре не примут участие Н.Клайн и Ж.Клайн, также Джордан Шакири из-за травмирована икроножной мышце не примет участие во встрече.

У гостей потери выглядят внушительные:
Зинченко (травма колена)
Ляпорт (травма колена)
Родри ( мышечная травма)
Сане (травма колена)
Сильва (травма бедра)
+ Есть вероятность того, что игру может пропустить основной голкипер команды - Эдерсон (но это не точно).

Учитывая то, какую форму набрала команда Клоппа и некоторые проблемы в обороне, Мерсисайдцы одержат минимальную победу...
9
Повторить за 2.7
Юрий Розанов|ROI -11.59
Юрий Розанов|ROI -11.59
3.65Ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
И те и другие дали в прошлом туре впечатляющий камбэк. И те и другие (во всяком случае, по счету) сыграли не столь убедительно в Лиге Чемпионов. И давненько они не играли между собой вничью. Вот ее и попробуем сыграть. Тем более, что она вполне смотрится и сама по себе, безо всякой статистики прошлых лет. А платят за нее - ой!
Ну и забитые мячи туда и сюда - вполне себе ставка. Сколько б за нее ни давали.

«Обе забьют» за 1.54
«Ничья» за 3.63

Источник: БК «ОЛИМП»
1
Повторить за 3.64
advodor|ROI -8.31
advodor|ROI -8.31
2.65Победит Манчестер Сити
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Почитал прогнозы - почти все ставят на Ливерпуль. Позволю себе не согласиться с мнением большинства. Думаю, что не смотря на все проблемы с составом Гвардьола не оставил чемпионские амбиции. А где еще сокращать 6-ти очковый отрыв от лидера, как не в очной встрече? Поэтому в матче с Сити Ливерпулю будет как минимум не просто. Да и чисто математически беспроигрышная серия лидера должна рано или поздно прерваться. Считаю, что ее прервет именно МС. Для страховки можно зарядить х2 за 1,54, но я попробую поставить на чистую победу гостей. Удачи всем!
0
Повторить за 2.65
Александр Ляказет|ROI 1.29
Александр Ляказет|ROI 1.29
1.55Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Главный и центральный матч тура АПЛ Ливерпуль примит у сеья дома на Энфилде Манчестер Сити.Две команды которые бороятся за чемпионство.Прогнозируем матч.Начнем с Ливерпулья.

Команда Юргена Клопа идет на первом месте,но это еще ничего не значит,это только начало сезона.Ливерпуль уже в последних матчах стал хромать и пока почти во всех матчах пропускает.Вобщем о Ливерпуль все всё знают,говорит больше не о чем.

Ман Сити находится под давление,Эдерсон возможно не сыграет и еще Силва,Сане получали травму и не смогут помочь команде в матче с Ливерпулем.В остальном у Ман Сити и Ливерпулья все хорошо и готовы сыграть по максимуму.

Мой прогноз все таки 1Х потому что много травм у гостей,тем более на Энфилде мало кому удается выиграть,особено Манчестер Сити.Ливерпуль дома это стена и крепость.Есть верояность-ничья.Мой прогноз 2-1 или 1-1,но решать вам.Всем удачных ставок!
0
Повторить за 1.56
Мaксим Калиниченко|ROI -2.94
Мaксим Калиниченко|ROI -2.94
1.93Ливерпуль фора (0)
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
«Ливерпуль» не может обыграть «Манчестер Сити» в трех матчах кряду, но продлят ли эту серию «горожане» сегодня?

«Ливерпуль» лихо начал сезон и за 11 туров сумел оторваться на шесть баллов в таблице от своего сегодняшнего соперника. Команда Юргена Клоппа в 11 встречах потеряла очки всего один раз – случилось это еще в девятом туре, когда в гостях «красные» сыграли вничью 1:1 с Манчестер Юнайтед». На неделе «Ливерпуль» со счетом 261 обыграл дома «Генк», вырвавшись на первое место в своей группе.

«Манчестер Сити» также вполне достойно начал сезон, но допустил несколько серьезных ошибок, которые позволили «Ливерпулю» оторваться на шесть очков в таблице. Пока гандикап критическим не стал и сегодня его «горожане» могут сократить до трех баллов. Команда Пепа Гвардиолы также играла в Лиге Чемпионов на неделе и расписала в гостях ничью 1:1 с «Аталантой» в гостях.

«Ливерпуль» в этом сезоне явно нацелен на золото, что и продемонстрировал на старте чемпионата, сумев добыть комфортный гандикап. В данный момент «красные» находятся в отличной форме и в Премьер-Лиге не проигрывали в этом сезоне – дома они явно будут стремиться только к победе и шансы ее добиться у «Ливерпуля» довольно высоки, учитывая провалы в обороне «горожан».

Предлагаю поставить на азиатскую фору (0) на «Ливерпуль» за коэффициент 1.90

Источник: vseprosport
0
Повторить за 1.98
Дмитрий Маторкин|ROI 0.2
Дмитрий Маторкин|ROI 0.2
1.94Ливерпуль фора (0)
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
В 12-ом туре Английской Премьер-Лиги состоится главный матч первого круга. У команды Клоппа довольно солидный отрыв, но игра мерсисайдцев не выглядит столь убедительной. Главная интрига выходных – сможет ли «Манчестер Сити» прервать беспроигрышную серию «Ливерпуля» на «Энфилде», которая длится уже более 2,5 лет? «Рейтинг Букмекеров» пытается в этом разобраться.

Сезон начался для команд по-разному: «Сити» уже во второй игре АПЛ обидно потерял очки против «Тоттенхэма», потом проиграл «Норвичу», а в 8-ом туре еще и «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» только однажды не выиграл – на «Олд Траффорд» (1:1). Зато в Лиге Чемпионов «горожане» набрали на один балл больше, чем их конкуренты по АПЛ (10 против 9). Мерсисайдцы в первой же встрече проиграли «Наполи» (0:2).

Если говорить в целом, то «Ливерпуль» выглядит увереннее и более слаженно, постоянно демонстрируя свой характер. Кучу матчей в этом сезоне команда из Ливерпуля буквально вытащила, дожимая неуступчивого соперника. Часто они еще и проигрывали по ходу встречи. Загибаем пальцы: «Ньюкасл», «Шеффилд», «РБ Зальцбург», «Лестер», МЮ (не выиграли, но спаслись в самом конце), «Тоттенхэм», «Астон Вилла» – это почти половина всех игр! С ментальной точки зрения красные сейчас выглядят сильнее «Ман Сити».

И сразу же к списку травмированных:

«Ливерпуль»: Матип, Клайн, Шакири;
«Ман Сити»: Давид Сильва, Родри, Зинченко, Ляпорт, Сане, Эдерсон (?).

Под большим вопросом выход Эдерсона. Это будет огромная потеря, так как Браво показал в матче с «Аталантой», что скамейка не идет ему на пользу: неуверенная игра ногами, на выходах и красная карточка.

С обороной у «горожан» огромные проблемы: Стоунз выступает крайне слабо (посмотрите на оценку), Фернандиньо 34 года и он вообще опорник, а Николас Отаменди имеет балл в 6,71 и не всегда попадает в состав. Родри, Зинченко, Ляпорт – все это игроки оборонительного плана, их тоже не будет.

Матип, конечно, фигура значимая, но даже с ним в роли центрбэка «Ливерпуль» стабильно пропускал (9 матчей из 11). Однако, камерунец обладает хорошим пасом и может на длинных ногах в нужный момент выйти из обороны на свободное пространство. Ловрен и Гомез не имеют постоянной игровой практики, поэтому появление кого-то из них все равно будет риском, которого не избежать.

«Ман Сити» сильнее в атаке, а «Ливерпуль» в обороне – все просто. По этим показателям мы можем увидеть, насколько у мерсисайдцев не все получается, но какого характера эта команда. Набрали больше на целых восемь очков! И если в прошлом сезоне «горожане» демонстрировали более чемпионскую игру, то в этом ситуация изменилась.

Вспомним прошлый матч команд на «Энфилде»: Пеп приехал играть на ничью и чуть не выиграл (Марез не забил с пенальти на 85-ой минуте), но тогда у «Ливерпуля» не было такого отрыва. В нынешней ситуации «Сити» желательно победить. Не удивлюсь, если они поменяются ролями и теперь Клопп сыграет предельно аккуратно, ожидая момента для контратаки. А если учесть состояние защитной линии у «Ман Сити» прямо сейчас, то такая тактика от немецкого мэтра будет вполне логичным выбором.

Большую роль играет и стадион. Дома в АПЛ красные не проигрывают более 2,5 лет, а МС не может выиграть тут с 2003 (!) года. Тогда им удалось одержать победу со счетом 2:1 (дубль Анелька и Барош у «Ливерпуля»). Мы знаем, сколько могут длиться в Англии безвыигрышные серии одного клуба на определенном стадионе.

«Манчестер Сити» сейчас не в том состоянии, чтобы обыграть в гостях «Ливерпуль». Проблемы есть у обоих клубов, но «Ливерпуль» справляется с ними успешнее. Все недостатки «горожан» проявились в игре против «Аталанты»: плохая реализация, оборона не в порядке и куда-то пропал менталитет победителя. Вы заметили, что если в этом сезона навязать МС хоть какое-то сопротивление, то команда далеко не всегда с этим справляется.

Вердикт таков: «Ливерпуль» дома не проиграет.
0
Повторить за 1.98
Георгий Черданцев|ROI -8.84
Георгий Черданцев|ROI -8.84
2.61Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Победа Ливерпуля стоит 2,55. Можно что угодно говорить в пользу Сити, но когда на победителя Лиги чемпионов, который еще к тому же опережает Сити на 6 очков, дают такой бешеный коэффициент, ну как не взять? Понятно, что для Сити это игра, в которой никак нельзя отпускать Ливерпуль вперед, ведь в случае победы Ливерпуль оторвется на 9 очков. С другой стороны, Клопп все этот и сам прекрасно понимает, а также помнит, что чемпионство прошлого сезона было упущено именно в личных встречах. Поэтому, хотя матч совершенно рулеточный, я бы взял победу хозяев.

«П1» за 2.55
«Гол Салаха» за 2.66

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.7
Максим Маковлев|ROI -1.88
Максим Маковлев|ROI -1.88
2.68Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Сити|АПЛ
Будет типичное английское дерби,Ливерпуль все также настойчив и уверен в своих силах,что нельзя сказать про Сити.У Сити большие проблемы в обороне,так же как и с реализацией.Сити много старается и тем самым создаёт опасные моменты,но многие из которых заканчиваются не успешно.Ливерпуль же не упускает своих возможностей забить или же создать крайне опасный голевой момент.Поэтому в матче Ливерпуль желая заполучить свои необходимые очки не упустит эту возможность.Ставка на победу Ливерпуля в основное время!
0
Повторить за 2.7
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 47%
  • 14%
  • 9%
  • 4%
  • 4%