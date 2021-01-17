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Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 17.01.2021

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  •   АПЛ
Ливерпуль
12:54:59
до начала матча
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 308
Все
Платные
Майкл Оyэн 47.9% WR-6.77% ROI
13Тотал меньше 0.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Супервоскресенье на «Энфилде», матч двух старых соперников – апофеоз тура! Наступает поворотный момент для Уле-Гуннара Сульшера и компании: если они выиграют, то сделают серьезную заявку на победу в АПЛ. «Ливерпуль» не проигрывает 67 матчей подряд у себя дома в АПЛ, и Юрген Клопп намерен одержать 68-ю победу, чтобы вернуть команду в борьбу за титул.


Все в клубе, начиная от игроков и заканчивая болельщиками, надеются, что если кто и прервет рекордную серию хозяев «Энфилда», то только не МЮ. Я не думаю, что она прервется, но вот думаю, что игра будет равной. Обе команды предпочитают контратаки, и у нас будут очередные кошки-мышки. Обе команды могут пожертвовать территориальным преимуществом ради контратак. В общем, предсказываю пат на «Энфилде».

Прогноз: Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 11.75
Сергей Шнвченко 37.5% WR-4.45% ROI
2.28Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
На Энфилде будет засуха , такой даже в Сахаре не видали . МЮ хорош на выезде и он хорошо сядет в оборону , у них есть все основные игроки . Мактоминей и Фред отдыхали в прошлом матче , по этому сил у МЮ будет много . Ливерпуль же , это боль . Я фан МЮ , но мне все равно жаль Ливер с их травмами . Ноль защитников . И Жоты нет . Можно ставить на любой исход (кэф на МЮ сладкий , кста ). Думаю будет 1-0 , 0-1 . Мб даже на ничью можно поставить 0-0 , 1-1 . Но самый верный прогноз , это то что будет мало голов. Всем удачи.
0
Повторить за 2.32
Илья Казаков 41.8% WR-16.29% ROI
2.28Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТМ (2.5) в матче Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Вот его доводы:

«Матч, который является сутью английского футбола. Игра на три исхода. Здесь всегда мы ждем голевой феерии, большого количества эмоций, но не всегда получаем их.

Удивительно, но в десяти последних очных матчах средняя результативность клубов составила менее двух мячей. Команды забивают меньше гола за игру. Встреча пройдет на «Энфилде». Удивительно, но «Ливерпуль» принимает лидера АПЛ на данный момент.

Мне кажется, что поражение в этой игре приведет к нестабильному эмоциональному фону. Если же команды не выявят победителя, то ни один из клубов ничего не потеряет на дистанции.

Поэтому я жду, что игра получится низовой».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки Ильи Казакова
0
Повторить за 2.32
Дмитрий Максимов 36.4% WR-10.3% ROI
2.07Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Наверное, уже имеет смысл грузить на этот матч. Не знаю как будет двигаться кэфы, но вангую, что попанов мире больше чем болельщиков МЮ, значит кэф будет падать на Ливерпуль и хочется в случае поражения лучшей команды мира (по мнению Деяна Ловрена) залететь в этот поезд за большой кэф, нежели чем за 1.78. Вот вся моя логика. Клопп хлопнет физрука и его идея с капитанством Хари Магуайера. Единственное что может спасти МЮ это? Сами знаете - пенка - лучший друг учителей физкультуры из Норвегии.
0
Повторить за 2.03
oleg-centner 47.6% WR0.55% ROI
2.03Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
В этой, может быть центральной встрече первого круга фаворитом мне представляется Ливерпуль. У них случились обидные осечки в последних играх и в личном противостоянии двух лидеров, Ливерпуль продемонстрирует всю свою мощь и должен обыграть Манчестер Юнайтед, при том, что личные встречи явно в пользу команды Клоппа, в последних пяти играх команда Сульшера не может обыграть Ливерпуль и эта серия имеет все основания продолжиться.
0
Повторить за 2.03
Пуритан 48.1% WR-9.29% ROI
4.05Ничья
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Вот это наконец-то захватывающий сюжет, давно не видели Манчестер Юнайтеда на вершине и его преследователь Ливерпуль, Думаю в этой игре Сульшер будет играть от обороны и сушить игру, честно говоря Ливерпуль сам себе не в последние игры, говоря у Салаха проблемы есть с Клопом и еще оборона нету у Ливерпулья, Манчестер Юнайтед даже может выиграть но при Сульшера они будет играть от обороны и добьется своего одно очко, Ничью будет по моему скромному мнению
0
Повторить за 3.96
Юрий Розанов 46.1% WR-6.15% ROI
2.02Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Понятно, букмекеры будут видеть в мерсисайдцах фаворитов. Понятно, так оно и есть. Тем более, что Ливерпуль добавляет все время. И ставить на Ливерпуль мне может помешать насквозь перевернутая линия. Нет, вполне реальная линия. П1 Вполне себе реально. И еще мне вполне реальным низ.

Источник: Олимп
0
Повторить за 2.03
Игорь Трушин 53.5% WR-7.68% ROI
3.9Победит Манчестер Юнайтед
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3.9
Вячеслав DuHastu 45.9% WR-1.68% ROI
3Победа Ливерпуль и тотал меньше 3.5 - Да
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3
Evgenii Gamaleev 53.7% WR-9.8% ROI
3.78Победит Манчестер Юнайтед
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Не Всега Дивепуль будет у руля тем более Магчестере на 1 м месте
Повторить за 3.9
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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