На Энфилде будет засуха , такой даже в Сахаре не видали . МЮ хорош на выезде и он хорошо сядет в оборону , у них есть все основные игроки . Мактоминей и Фред отдыхали в прошлом матче , по этому сил у МЮ будет много . Ливерпуль же , это боль . Я фан МЮ , но мне все равно жаль Ливер с их травмами . Ноль защитников . И Жоты нет . Можно ставить на любой исход (кэф на МЮ сладкий , кста ). Думаю будет 1-0 , 0-1 . Мб даже на ничью можно поставить 0-0 , 1-1 . Но самый верный прогноз , это то что будет мало голов. Всем удачи.