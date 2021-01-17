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Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 17.01.2021

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  •   АПЛ
Ливерпуль
06:00:12
до начала матча
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 764
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Платные
Ruslan Ryaboshapko 49.8% WR-10.75% ROI
2Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Осторожно начнется игра, если кто-то не допустит ошибки и не будет забит быстрый гол (что маловероятно). Но постепенно все же соперники вынуждены будут рисковать и раскрываться, больше возможностей для этого у "Ливерпуля", очевидно, что "МЮ" постарается поймать соперника на контратаке. В такой игре вряд ли будет забито много голов, высокая вероятность, что все решит всего один точный выстрел. Команда Клоппа забивает в АПЛ больше голов, чем любая другая, скорее всего, и в дуэли с манкунианцами чемпион подтвердит реноме самой результативной команды. Прогноз: победа Ливерпуля
0
Повторить за 2
bettingo96 36.4% WR-6.37% ROI
4.65Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 1.5 - Да
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль по последним играм просто мертвая команда. Сложно это обьяснить, но как визуально так и статистически команда не играет во всех позициях. Что делать с такой игрой и какой будет дальнейшее развитие у команды сложно сказать, но пока брать любые исходы в пользу красных достаточно авантюрная затея. МЮ выбрался с ****** и сейчас реально претендует на чемпионство. Команда хорошо укомплектована, сыгранна и перебывает в не плохой форме. Самое главное преимущество МЮ в этом матче, что они могут возвращаться в игру при первом пропущенном голе или же просто играть первым номером. Но здесь у них будет еще более идеальная позиция андердога, что практически идеально.
0
Повторить за 4.65
Майкл Оyэн 47.9% WR-6.77% ROI
13Тотал меньше 0.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Супервоскресенье на «Энфилде», матч двух старых соперников – апофеоз тура! Наступает поворотный момент для Уле-Гуннара Сульшера и компании: если они выиграют, то сделают серьезную заявку на победу в АПЛ. «Ливерпуль» не проигрывает 67 матчей подряд у себя дома в АПЛ, и Юрген Клопп намерен одержать 68-ю победу, чтобы вернуть команду в борьбу за титул.


Все в клубе, начиная от игроков и заканчивая болельщиками, надеются, что если кто и прервет рекордную серию хозяев «Энфилда», то только не МЮ. Я не думаю, что она прервется, но вот думаю, что игра будет равной. Обе команды предпочитают контратаки, и у нас будут очередные кошки-мышки. Обе команды могут пожертвовать территориальным преимуществом ради контратак. В общем, предсказываю пат на «Энфилде».

Прогноз: Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 12.5
Сергей Шнвченко 37.5% WR-4.45% ROI
2.28Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
На Энфилде будет засуха , такой даже в Сахаре не видали . МЮ хорош на выезде и он хорошо сядет в оборону , у них есть все основные игроки . Мактоминей и Фред отдыхали в прошлом матче , по этому сил у МЮ будет много . Ливерпуль же , это боль . Я фан МЮ , но мне все равно жаль Ливер с их травмами . Ноль защитников . И Жоты нет . Можно ставить на любой исход (кэф на МЮ сладкий , кста ). Думаю будет 1-0 , 0-1 . Мб даже на ничью можно поставить 0-0 , 1-1 . Но самый верный прогноз , это то что будет мало голов. Всем удачи.
0
Повторить за 2.375
Mr.Miyagi.. 🎩 48.1% WR-4.64% ROI
1.94Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿АПЛ🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
В битве двух гигантов сойдутся лучшая команда по игре на своем поле-Ливерпуль(7 побед 1 ничья) и лучшая команда по набранным очкам в гостях(7 побед 1 ничья).
Тут как говорится "наткнулась коса на камень". И кто будет косой,а кто камнем тут непонятно. Но все же отталкиваясь от формы команд на данный момент и моральное состояние,предпочтение отдам гостям. Считаю дьяволы смогут зацепиться хотя бы за ничью и сохранить 1ю строчку за собой по итогам тура.
Бруну феерит в каждом матче,Погба наконец-то начал показывать свой футбол) На исход в данном матче лезть не стоит думаю,но можно заиграть фору -1 по угловым за 1.6кф на Ливерпуль. Хозяева больше будут владеть мячом и игра у них строится через фланги. МЮ сейчас больше атакует через центр с приходом Кавани. Поэтому считаю что Ливерпуль ,которому нужно брать "мяч в руки" и добиваться результата...заработает больше угловых чем МЮ.
0
Повторить за 1.97
Илья Казаков 41.8% WR-16.29% ROI
2.28Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТМ (2.5) в матче Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Вот его доводы:

«Матч, который является сутью английского футбола. Игра на три исхода. Здесь всегда мы ждем голевой феерии, большого количества эмоций, но не всегда получаем их.

Удивительно, но в десяти последних очных матчах средняя результативность клубов составила менее двух мячей. Команды забивают меньше гола за игру. Встреча пройдет на «Энфилде». Удивительно, но «Ливерпуль» принимает лидера АПЛ на данный момент.

Мне кажется, что поражение в этой игре приведет к нестабильному эмоциональному фону. Если же команды не выявят победителя, то ни один из клубов ничего не потеряет на дистанции.

Поэтому я жду, что игра получится низовой».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки Ильи Казакова
0
Повторить за 2.375
Дмитрий Максимов 36.4% WR-10.3% ROI
2.07Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Наверное, уже имеет смысл грузить на этот матч. Не знаю как будет двигаться кэфы, но вангую, что попанов мире больше чем болельщиков МЮ, значит кэф будет падать на Ливерпуль и хочется в случае поражения лучшей команды мира (по мнению Деяна Ловрена) залететь в этот поезд за большой кэф, нежели чем за 1.78. Вот вся моя логика. Клопп хлопнет физрука и его идея с капитанством Хари Магуайера. Единственное что может спасти МЮ это? Сами знаете - пенка - лучший друг учителей физкультуры из Норвегии.
0
Повторить за 2
⚽MATCH DAY⚽ 50.5% WR0.2% ROI
1.74Манчестер Юнайтед тотал больше 1
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль пропускал в 12 из 17 туров текущего чемпионата, причем несколько раз — от Лидса, Астон Виллы и Эвертона —как минимум дважды. Практически все топовые команды, приезжая на Энфилд, создавали здесь предостаточно моментов для взятия ворот — и Тоттенхэм (1.41 xG), и Лестер (1.65 xG) с Арсеналом (1.36 xG), и Аякс (1.59 xG) с Аталантой (1.39 xG). Логично не сомневаться, что и вырвавшийся в лидеры МЮ, ведомый великолепным Фернандешем, сыграет не хуже своих предшественников. Его банальных, но грамотно организованных контратак хватит, чтобы не покинуть поле без забитого.
0
Повторить за 1.72
BETterLIFE 43% WR-6.45% ROI
2.32Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Бет-привет, друзья!🤜🤛
Выбор по матчу дня сегодня был очевиден!
Думаем, что описывать регалии этой игры смысла не имеет. Встречаются первая и вторая команда чемпионата с большой и яркой историей противостояния. Действующий чемпион принимает изголодавшегося по победам Юнайтед, который так и не взбирался на вершину после ухода великого сэра Алекса.
Сказать, что игра очень важна, не сказать ничего! Разрыв минимален - всего 3 очка.
Ливерпуль отвратительно провел английский новогодний марафон, набрав всего 2 очка в 3 матчах. Команда Клоппа явно испытывает трудности и не выглядит такой непобедимой, как в прошлом году. Юнайтед, наоборот, в последних турах набирает очки исправно. Этот матч, как серьёзная проверка для Сульшера, после которого будет ясно, на сколько дьяволы готовы продолжать свой путь к заветному чемпионству!
Исходы и форы - дело гиблое в таком противостоянии.
В последнее время команды играют достаточно лаконично, много не забивают и мало пропускают.
Да и между собой последние 3 матча были на тотал меньше.
Считаем, что и в этом игре ждать обилия голов не стоит.

⚽⚽⚽
ТОТАЛ ГОЛОВ МЕНЬШЕ 2,5
0
Повторить за 2.375
oleg-centner 47.6% WR0.55% ROI
2.03Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед| АПЛ
В этой, может быть центральной встрече первого круга фаворитом мне представляется Ливерпуль. У них случились обидные осечки в последних играх и в личном противостоянии двух лидеров, Ливерпуль продемонстрирует всю свою мощь и должен обыграть Манчестер Юнайтед, при том, что личные встречи явно в пользу команды Клоппа, в последних пяти играх команда Сульшера не может обыграть Ливерпуль и эта серия имеет все основания продолжиться.
0
Повторить за 2
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