Ливерпуль по последним играм просто мертвая команда. Сложно это обьяснить, но как визуально так и статистически команда не играет во всех позициях. Что делать с такой игрой и какой будет дальнейшее развитие у команды сложно сказать, но пока брать любые исходы в пользу красных достаточно авантюрная затея. МЮ выбрался с ****** и сейчас реально претендует на чемпионство. Команда хорошо укомплектована, сыгранна и перебывает в не плохой форме. Самое главное преимущество МЮ в этом матче, что они могут возвращаться в игру при первом пропущенном голе или же просто играть первым номером. Но здесь у них будет еще более идеальная позиция андердога, что практически идеально.