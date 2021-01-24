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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогнозы на матч 24.01.2021

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  •   Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
09:50:37
до начала матча
Ливерпуль
Прогнозы 338
Все
Платные
Майкл Оyэн 47.9% WR-6.2% ROI
2.73Победит Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Это будет второе за неделю дерби «МЮ» и «Ливерпуля», но на этот раз «Олд Траффорд» принимает кубковый матч, победитель которого обязан как минимум быть в четвертьфинале. Итак, мы наверняка увидим не только перекроенный состав, но и другую тактику: минувшая встреча представляла собой больше тактический поединок, победителем из которого в плане тактики по итогам 90 минут вышел «Юнайтед».

Теперь все будет по другому. «МЮ» играет дома, и отдавать «Ливерпулю» территорию, как это было на «Энфилде», они не намерены. Если так «Юнайтед» и поступит, то у «Ливерпуля» появится возможность подловить их на контратаке. Так что я думаю, что «Ливерпуль» хоть и с минимальным преимуществом, но прорвется дальше.

Источник: Betvictor
1
Повторить за 2.91
Илья Казаков 42.2% WR-15.2% ROI
2.13Тотал меньше 2.5
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Илья Казаков дал ставку на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», его прогноз - ТМ (2,5). Эксперт прокомментировал свой выбор так:

«Последняя встреча между соперниками в АПЛ получилась пресной. Но для «Манчестера» стратегически все неплохо. У команды три победы в четырех матчах. Она потерпела всего одно поражение в 12 последних играх. Она как раз уступила «Манчестер Сити».

Команда Сульшера более чем на ходу, чего не скажешь о «Ливерпуле». У команды Юргена Клоппа куда-то исчезли поставленная игра и результат. Она не забивала уже в четырех матчах подряд в АПЛ.

Учитывая, что всего два из десяти последних матчей «Ливерпуля» были верховыми, я бы поставил на ТМ (2,5). Здесь высокий коэффициент – около двух. Поэтому мне кажется, что это разумная и правильная ставка. Также я бы отметил, что всего в пяти из десяти последних встреч «Ливерпуля» забивали оба соперника.»

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 2.32
Mr.Miyagi.. 🎩 49.2% WR-2.59% ROI
1.56Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Кубок Англии🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Очередная встреча двух гигантов английского футбола)МЮ снова встречается с Ливерпулем,но уже на своей территории.
МЮ сейчас на подъеме и возглавляет турнирную таблицу,а вот Ливерпуль как раз угодил в мощный кризис.
Не жду тут кучи голов как и в предыдущем матче этих команд. Но мне кажется на этот раз обе команды смогут забить,но при этом "красные дьяволы" не уступят. Да и в последнем матче на Энфилде..МЮ был не хуже чем Ливерпуль. И в плане созидания опасных моментов..именно МЮ был ближе к победе. Кроме как владение мячом..Ливерпуль ни в чем не превзошел соперника(как и во всех последних матчах). Команда владеет мячом много(в районе 70%),но при этом не может толком ничего создать у чужих ворот. Что уж говорить..если соперники,владея мячом в два раза меньше..по итогам матча наносят больше ударов в створ чем Ливерпуль.
Сульшер уже намекал что команда настроена завоевать трофей в этом сезоне..Слишком много времени прошло уже у МЮ без трофеев. Поэтому в этом матче жду самую что ни на есть основу от МЮ! А вот как поведет себя Клопп и кого выпустит..это уже вопрос.
Считаю важным упомянуть что через 3 дня Ливерпулю играть в гостях с Тоттенхемом,а вот МЮ будет принимать у себя Шеффилд)
Так что,в данном матче вижу фаворитом МЮ!
Мой прогноз:Команда Оле Гуннара как минимум не уступит Ливерпулю в основное время!
2
Повторить за 1.51
Петр Курочкин 40% WR-0.63% ROI
1.66Тотал меньше 3
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер со своим отличным составом занимает первую строчку , потенциал атаки отличный , а вот оборона проседает , у Ливерпуля дела не очень хороши , атакующее трио это конечно здорово , но очки тем не менее они теряют , в обороне будет отсутствовать Ван-Дейк без него защитники играют как им хочется , нет слаженности действий , можно конечно пробовать обе забьют , но чет хз по последним матчам , не думаю что много голов будет забито
0
Повторить за 1.74
Юрий Розанов 46.1% WR-6.07% ROI
3.75Ничья
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Неделей раньше команды сыграли 0-0. Небезынтересный матч. С минимумом голевых шансов. Я близок к предсказанию опять же ничьей. Думаю, никакой ничьей 0-0 не будет, забьет каждая из команд. Равенство линий (абсолютное) и отличная оплата ничьей - тоже то, с чем я согласен.

Источник: Olimp
0
Повторить за 3.95
Солтан Гочияев2 48.7% WR-9.39% ROI
2.66Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
мю выграет матч беспорноото неговорит о том чтоливерпуль небудет играть просто сейчас игра ни клеетса у ливерпуля есть такие маменты у каманд ливерпуль попал в эту яму мю хоть один ноль но выйграет безоговорочно я даже уверен что ливерпуль сейчас на столько слаб что прийдетса очень туго мю неупустит такой момен сухая победа 1: 0 или 2: 0
0
Повторить за 2.47
Бека Ахитов 100% WR2.13% ROI
2.69Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
У Манчестер Ю. Больше шансов выиграть, то что Ливерпуль не стабильно играет это настораживает, но проблема в том что если Ливерпуль забъет первый мяч то пиши пропала)
0
Повторить за 2.47
Жандос Жусипбеков 50% WR0.63% ROI
1.86Манчестер Юнайтед фора ()
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Мю сейчас сильнее 💪. Ливерпуль не может забить уже 4 матча. Состав думаю не основной будет у них. Манчестер думаю победить 2-1
0
Повторить за 1.86
Ж𝕖л𝕖зℍый Ф𝕖ℍи𝕜𝕔 57.6% WR-5.06% ROI
4.3Ливерпуль фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Ливерпуль в гостях у МЮ!!! Глейзеры давно не видит гонку за победами, клубная жизнь переплелась с бизнес идеей!!! Не думаю что МЮ отлучиться в этой игре!!!
0
Повторить за 4.65
little Kapper 53.5% WR-4.62% ROI
2.15Ливерпуль фора ()
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль| Кубок Англии
Повторить за 2.15
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