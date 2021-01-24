Илья Казаков дал ставку на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», его прогноз - ТМ (2,5). Эксперт прокомментировал свой выбор так:
«Последняя встреча между соперниками в АПЛ получилась пресной. Но для «Манчестера» стратегически все неплохо. У команды три победы в четырех матчах. Она потерпела всего одно поражение в 12 последних играх. Она как раз уступила «Манчестер Сити».
Команда Сульшера более чем на ходу, чего не скажешь о «Ливерпуле». У команды Юргена Клоппа куда-то исчезли поставленная игра и результат. Она не забивала уже в четырех матчах подряд в АПЛ.
Учитывая, что всего два из десяти последних матчей «Ливерпуля» были верховыми, я бы поставил на ТМ (2,5). Здесь высокий коэффициент – около двух. Поэтому мне кажется, что это разумная и правильная ставка. Также я бы отметил, что всего в пяти из десяти последних встреч «Ливерпуля» забивали оба соперника.»
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Ильи Казакова
«Последняя встреча между соперниками в АПЛ получилась пресной. Но для «Манчестера» стратегически все неплохо. У команды три победы в четырех матчах. Она потерпела всего одно поражение в 12 последних играх. Она как раз уступила «Манчестер Сити».
Команда Сульшера более чем на ходу, чего не скажешь о «Ливерпуле». У команды Юргена Клоппа куда-то исчезли поставленная игра и результат. Она не забивала уже в четырех матчах подряд в АПЛ.
Учитывая, что всего два из десяти последних матчей «Ливерпуля» были верховыми, я бы поставил на ТМ (2,5). Здесь высокий коэффициент – около двух. Поэтому мне кажется, что это разумная и правильная ставка. Также я бы отметил, что всего в пяти из десяти последних встреч «Ливерпуля» забивали оба соперника.»
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Ильи Казакова