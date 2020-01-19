Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Betting Insider Жизнь 🔞игра⚽ Я нашёл команду из АПЛ (Английская премьер лига) которая только вдумайтесь за 21 матч выиграла 20 матчей 1 ничья и 0 поражений!!! Это Ливерпуль который сносит всех на своём пути! И мы будем ставить каждый матч на проигрыш Ливерпуля догоном. То есть первый матч ставим 2000р если Ливерпуль не проигрывает то следующий матч мы ставим 4000р и так далее... Дело в том что против Ливерпуля минимум дают коэффициент 3-4 и поверьте он проиграет и проиграет сраному аутсайдеру АПЛ на которого будет коэффициент от 10 до 20 представьте какая будет прибыль если играть догоном. Ждём первый матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ставим на манчестер 2000р коэффициент 7. 80.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Егор #100 Сегодня рассмотрим матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Ливерпуль в данный момент времени официально является лучшим футбольным клубом мира. Действующий победитель Лиги Чемпионов почти без потерь идёт по дистанции АПЛ (20-1-0), 61 очков и отрыв в 14 баллов от ближайшего соперника. Манчестер Юнайтед занимает 5ю позиции в таблице АПЛ (9-7-6) и имеет 32 очка С приходом Сульшера в МЮ, команда стала играть явно лучше. Разгромные домашние победы ( Мю - Норвич 4-0, Мю - Ньюкасл 4-1, Мю - Аз 4-0 и т.д), но очень слабые гостевые игры(Волки - Мю 0-0, Арсенал - Мю 2-0, Уотфорд - Мю 2-0 и т.д), из чего мы можем сделать вывод, что МЮ домашняя команда, поэтому сомневаюсь, что у них получится одолеть Ливерпуль в гостях. Насчёт тотала : Ливерпуль за 21 тур АПЛ пробил тотал 4.5б всего в 2х матчах. Мю за 22 тура в АПЛ пробил тотал 4.5б тоже всего в 2х матчах. Поэтому я сомневаюсь, что у команд получится пробить тотал 5.5 меньше