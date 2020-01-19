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Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогнозы и трансляция матча 19.01.2020

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  •  АПЛ
Ливерпуль
05:11:16
до начала матча
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Я нашёл команду из АПЛ (Английская премьер лига) которая только вдумайтесь за 21 матч выиграла 20 матчей 1 ничья и 0 поражений!!! Это Ливерпуль который сносит всех на своём пути! И мы будем ставить каждый матч на проигрыш Ливерпуля догоном. То есть первый матч ставим 2000р если Ливерпуль не проигрывает то следующий матч мы ставим 4000р и так далее... Дело в том что против Ливерпуля минимум дают коэффициент 3-4 и поверьте он проиграет и проиграет сраному аутсайдеру АПЛ на которого будет коэффициент от 10 до 20 представьте какая будет прибыль если играть догоном. Ждём первый матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ставим на манчестер 2000р коэффициент 7. 80.
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Сегодня рассмотрим матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Ливерпуль в данный момент времени официально является лучшим футбольным клубом мира. Действующий победитель Лиги Чемпионов почти без потерь идёт по дистанции АПЛ (20-1-0), 61 очков и отрыв в 14 баллов от ближайшего соперника. Манчестер Юнайтед занимает 5ю позиции в таблице АПЛ (9-7-6) и имеет 32 очка С приходом Сульшера в МЮ, команда стала играть явно лучше. Разгромные домашние победы ( Мю - Норвич 4-0, Мю - Ньюкасл 4-1, Мю - Аз 4-0 и т.д), но очень слабые гостевые игры(Волки - Мю 0-0, Арсенал - Мю 2-0, Уотфорд - Мю 2-0 и т.д), из чего мы можем сделать вывод, что МЮ домашняя команда, поэтому сомневаюсь, что у них получится одолеть Ливерпуль в гостях. Насчёт тотала : Ливерпуль за 21 тур АПЛ пробил тотал 4.5б всего в 2х матчах. Мю за 22 тура в АПЛ пробил тотал 4.5б тоже всего в 2х матчах. Поэтому я сомневаюсь, что у команд получится пробить тотал 5.5 меньше
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
«Ливерпуль» – «МЮ» Уэйн Руни забил единственный гол в матче, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал на «Энфилде» более четырех лет назад. Хорошо известно, что «Ливерпуль» в этом сезоне потерял всего два очка, и это было в обратном матче на «Олд Траффорд» в октябре. Юрген Клопп об этом помнит. У «Юнайтед» есть интересные нападающие, но им не хватает энергии и качества «Ливерпуля» в середине поля, и именно там я ожидаю, что игра будет выиграна. «Ливерпуль» непобедим уже 51 матч дома в АПЛ – я ожидаю, что они сделают это и 52-оф раз и будут считать это одной из самых знаковых игр сезона. Прогноз: Ф1 (-1)

Трансляция матча

Прогнозы 3175
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Платные
Betting Insider Жизнь 🔞игра⚽49.1% WR-2.17% ROI
Betting Insider Жизнь 🔞игра⚽ROI -2.17
1.39Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Я нашёл команду из АПЛ (Английская премьер лига) которая только вдумайтесь за 21 матч выиграла 20 матчей 1 ничья и 0 поражений!!! Это Ливерпуль который сносит всех на своём пути! И мы будем ставить каждый матч на проигрыш Ливерпуля догоном. То есть первый матч ставим 2000р если Ливерпуль не проигрывает то следующий матч мы ставим 4000р и так далее... Дело в том что против Ливерпуля минимум дают коэффициент 3-4 и поверьте он проиграет и проиграет сраному аутсайдеру АПЛ на которого будет коэффициент от 10 до 20 представьте какая будет прибыль если играть догоном. Ждём первый матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ставим на манчестер 2000р коэффициент 7. 80.
9
Повторить за 1.48
Егор #10061.6% WR5.61% ROI
Егор #100ROI 5.61
1.51Победа Ливерпуль и тотал меньше 5.5 - Да
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Сегодня рассмотрим матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.
Ливерпуль в данный момент времени официально является лучшим футбольным клубом мира. Действующий победитель Лиги Чемпионов почти без потерь идёт по дистанции АПЛ (20-1-0), 61 очков и отрыв в 14 баллов от ближайшего соперника.
Манчестер Юнайтед занимает 5ю позиции в таблице АПЛ (9-7-6) и имеет 32 очка
С приходом Сульшера в МЮ, команда стала играть явно лучше. Разгромные домашние победы ( Мю - Норвич 4-0, Мю - Ньюкасл 4-1, Мю - Аз 4-0 и т.д), но очень слабые гостевые игры(Волки - Мю 0-0, Арсенал - Мю 2-0, Уотфорд - Мю 2-0 и т.д), из чего мы можем сделать вывод, что МЮ домашняя команда, поэтому сомневаюсь, что у них получится одолеть Ливерпуль в гостях.
Насчёт тотала : Ливерпуль за 21 тур АПЛ пробил тотал 4.5б всего в 2х матчах.
Мю за 22 тура в АПЛ пробил тотал 4.5б тоже всего в 2х матчах.
Поэтому я сомневаюсь, что у команд получится пробить тотал 5.5 меньше
5
Повторить за 1.58
Майкл Оyэн46.8% WR-12.17% ROI
Майкл ОyэнROI -12.17
1.61Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
«Ливерпуль» – «МЮ»

Уэйн Руни забил единственный гол в матче, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал на «Энфилде» более четырех лет назад.

Хорошо известно, что «Ливерпуль» в этом сезоне потерял всего два очка, и это было в обратном матче на «Олд Траффорд» в октябре. Юрген Клопп об этом помнит.

У «Юнайтед» есть интересные нападающие, но им не хватает энергии и качества «Ливерпуля» в середине поля, и именно там я ожидаю, что игра будет выиграна. «Ливерпуль» непобедим уже 51 матч дома в АПЛ – я ожидаю, что они сделают это и 52-оф раз и будут считать это одной из самых знаковых игр сезона.

Прогноз: Ф1 (-1)
0
Повторить за 1.75
Серега Извеков58.8% WR1.39% ROI
Серега ИзвековROI 1.39
1.97Обе команды забьют - Нет
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ну ливерпуль думаю не захочет терять свой рекорд в АПЛ, сами знаете что это за команда, отличная оборона, отличное нападение и супер голкипер, подчищает многое. Можно было бы поспорить что мю даст бой, зная как они играли с с сильными командами. но, но кадровые потери дадут знать о себе, главный нападающий не сыграет. А это значит что проход оборону ливерпуля на вряд-ли сможит пройди подопечные Сульша.
0
Повторить за 1.97
ELGERT75% WR0.36% ROI
ELGERTROI 0.36
1.47Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
(Про предыдущую):Ну вот и вернули. Коэф правда маленький. Да и по счету я думал намного уверенней пройдёт. Нооо...дошло так как дошло! И это важно.


Короче, по Ливерпулю наверное не стоит много разговаривать. Команда тащит так что никогда до этого так не тащила.

МЮ в сравнении с ливером просто щенки.

Вообщем ставку считаю более чем уверенной. Ставьте


И по традиции, не забываем: ставки это азартная игра. Не з*************. Мир вашему дому.
0
Повторить за 1.48
Эдгар Махмудов100% WR3.33% ROI
Эдгар МахмудовROI 3.33
3.4Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Лучший клуб мира ,обеспечил не плохой отрыв от МС на 13очков имея 2 игры в запасе
Ливер имеет лучшую статистику в домашних играх,команда Юргена не пропускала в родных стенах последние 5 игр..

Команда Судьшера ужасно играет в гостях :две последние игры в новом году сложились ужасно,
0-0 с Вулверхэмптоном ,2-0 от Арсенала,
Но есть и положительные стороны МЮ
Команда Сульшера не проиграла в том году ни одной встречи подопечным Юргена Клоппа
2 игры завершились миром:
1-1;0-0
Поэтому и рискнём предположить,что МЮ увезёт очко в родных стенах Энфилда
Ведь последние две игры домашние МАнчестер победил ,
сначала в сухую был разгромлен в 22 туре Норвич 4-0
Затем красные дьяволы в кубке с минимальным счётом обыграли Вулверхэмптон 1-0

Ливерпуль -МЮ
/х2
Кф3,28
1
Повторить за 2.875
Александр Елагин39.5% WR-5.66% ROI
Александр ЕлагинROI -5.66
1.909Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
19-ого января на “Энфилде” пройдет центральный матч 23 тура АПЛ, в котором “Ливерпуль” встретится с “Манчестер Юнайтед”.

Это тот самый случай, когда уместен расхожий журналистский штамп. Игра вызывает очень колоссальный интерес, независимо от занимаемых мест соперниками. Действительно северо-западное дерби или “дерби М-62” - это шоссе, которое проходит через оба города. Это самое принципиальное в английском футболе дерби. Это клубное дерби, хотя, это же не команды из одного города, но они располагаются крайне близко друг к другу - всего лишь 54 километра. Это примерно полчаса езды на машине. Обычно просто неистовый интерес вызывают матчи из одного города, а в этом случае, как я уже сказал, из разных.

Исходя из предисловия понятно, что эта игра ожидается с просто сумасшедшим интересом, который подминает под себя все предматчевые расклады. Явный фаворит в этом матче это “Ливерпуль”. Это просто очевидно. “Ливерпуль” просто фантастически играет на старте сезона, имея 20 побед в 21 туре. “Ливерпуль” - это не просто единоличный лидер, не просто ни разу не проигравший коллектив, но и продолжающий свою фантастическую беспроигрышную серию на “Энфилде” в рамках Премьер-лиги с апреля 2017-ого года, доведя ее до 51 матча.

Не будет лишним напомнить, что в нынешнем сезоне очки у “Ливерпуля” смог отобрать только “Манчестер Юнайтед”. С большой вероятностью обе команды забьют в этом дерби. В матче “Ливерпуль” - “Манчестер Юнайтед” я предлагаю вам поставить на то, что обе команды забьют.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.833
F Θ Λ Θ Μ β Θ ☑60.4% WR12.15% ROI
F Θ Λ Θ Μ β Θ ☑ROI 12.15
1.444Тотал меньше 3.5
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ну ставить на тотал меньше в матчах Ливерпуля не такое уж и безумие, команда Клоппа не так часто громит соперников, однако всегда выигрывает уверенно. Вот такой прагматичный стиль Ливерпуля позволяет часто ожидать 2-4 гола в матче, особенно в этом. Дело в том что помимо того что МЮ почти всегда на полную выкладывался в принципиальных матчах, они еще и играют низ. Единственное что может пробить тотал это гостевой фактор и вечно привозящие защитники МЮ
0
Повторить за 1.44
Георгий Черданцев48.8% WR-10.35% ROI
Георгий ЧерданцевROI -10.35
1.909Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Победа Ливерпуля. Но она стоит всего 1,36 - вот до чего доигрался МЮ, что линия настолько в пользу хозяев. А с форой брать как-то боязно. Тут разве что можно сыграть в рулетку на гол МЮ. Ливерпуль сыграл семь матчей в чемпионате на ноль, пройдя без пропущенных мячей насыщенный новогодний календарь. МЮ забивает не в каждом матче, но как раз в последних вспомнил, как это делается. Давайте решим, что МЮ забьет. Ставки:

"Обе забьют за 1.92"
"Ливерпуль забьет в обоих таймах за 2.1"

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.833
Отар Кушанашвили27.3% WR-1.9% ROI
Отар КушанашвилиROI -1.9
2.19Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Был у меня эпизод в жизни, когда я убедился сколько поклонником “Манчестер Юнайтед” в Москве. Я попал по пьяному делу в какой-то переполненный людьми бар, на которых были майки Бекхэма. Тогда еще за “МЮ” играл Руни. Оказывается, в России есть поколения людей, которые болеют за “Юнайтед”.

К сожалению, все нижеозвученное - это плод долгих размышлений. Я вас огорчу, но мне не кажется, что эйфория, которая сопровождала приход норвежца, ведь все любят видеть воспитанника в роли главного тренера, была оправданной. Все говорили, что “Юнайтед” воспрянет. Это не Дэвид Мойес, который соблазнял мальчиков между тренировками. А тут пришел наш! Вы знаете, что я хороший физиогномист? Даже внешне Сульшер - это Кононов для “Спартака”.

Сразу видно, что его сзади не будет любить Эрнст. Он не Нагиев, он не может. Патлатого продали в Китай, что тоже самое, как продать Халка. Тут очень непонятная ситуация, но “МЮ” все же симпатичная команда. В одном из своих прогнозов я попал пальцем в небо, думая, что “манкунианцы” проиграют, но они выиграли.

“Ливерпуль”, конечно, выиграет. Эту команду сейчас не остановить. Я не в восторге от “Ливерпуля”. Мне не нравится, что парню, который возглавляет команду, вставили зубы размером 125х512. Я физиогномист и хочу заявить, что Клопп похож на крокодила из Боливии. У него не было денег на стоматолога или что? Мне не нравится и египтянин, который как известный ирландец забьет “Астон Вилле” и ему сразу же дают приз за лучшего игрока.

Но что с ним сделали, когда он играл на чемпионате мира? Что с ним сделали русские игроки? Мне не нравится как у них все устроено в центральной зоне. Но “Ливерпуль” все равно сильнее “Юнайтед”. Не сказать, что “Ливерпуль” - говно. Это очень мощная команда и не мне судить, как Клопп превратил свой коллектив в убийц. У них слишком огромный отрыв в чемпионате и они полюбому выиграют в этом сезоне АПЛ.

Я ставлю на победу “Ливерпуля” с разницей в -1,5 мяча.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.4
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 37%
  • 10%
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