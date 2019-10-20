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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогнозы на матч 20.10.2019

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  •  АПЛ
Манчестер Юнайтед
02:45:50
до начала матча
Ливерпуль
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Англия.Премьер лига.Тур 9.Центр матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль.Команда Клоппа находится на невероятном ходу, 8 матчей-8 побед.То что Ливерпуль забьет на Олд Траффорд сомнению не подвергается! Юнайтед сейчас находится в глубоком кризисе...поражение от Вест Хэма, Ньюкасла еще больше подшатнуло целесообразность пребывание Сульшера на посту главного тренера. Чтобы не говорили и как бы плохо М.Ю не играл, Ливерпуль это не Ньюкасл и не Вест Хэм, настрой на Мерсисайдцев совсем другой.К тому же к этому матчу должны востановиться несколько лидеров Юнайтед. В этом матче 1 номером будет играть Ливерпуль, но это только на руку М.Ю т.к совершенно не умеет играть 1 номером, играя 2 номером я уверен голевые моменты у ворот Ливерпуля будут и как следствие будет гол.Поэтому на мой взгляд логично будет заиграть обе забьют за 1.72)
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
«Манчестер Юнайтед» выиграл всего две из своих последних 13 игр АПЛ (Н5 П6), а показателем его выступления на арене «Сент-Джеймс Парк» стал тот факт, что  центральный защитник Гарри Магуайр имел больше касаний (4) в штрафной площади «сорок», чем любой другой игрок из состава «Юнайтед».  «Ливерпуль» сравняет рекорд «Манчестер Сити» (18 побед в лиге подряд), если он сумеет победить на «Олд Траффорд». В последних играх команда Юргена Клоппа во многом может благодарить удачу, однако, я ожидаю, что у нее найдется достаточно скорости и напора для такого «МЮ» - это при том, что Оле Гуннар Сульшер надеется, что он сможет рассчитывать хотя бы на пару своих ключевых игроков, которые должны вернуться в состав после травм или болезней. Прогноз Майкла: Победа «Ливерпуля», коэффициент - 1.68
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Да, ставка на лидера, да против команды, которая хороша в обороне в этом сезоне, ещё и играет дома. Но, во-первых, МЮ ещё раз подтвердил свою плохую форму проиграв строкам, которые в этом сезоне ну очень плохи, а во-вторых Ливерпулю после осечки МС нужно побеждать и создавать отрыв. Ну а то что Салах и компания способны забить кому угодно, в этом думаю никто не сомневается. Голевой феерии не ожидаю, думаю будет скромная, прагматичная победа фаворита
Прогнозы 3307
konstantin1987k|ROI -1.6
konstantin1987k|ROI -1.6
1.72Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Англия.Премьер лига.Тур 9.Центр матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль.Команда Клоппа находится на невероятном ходу, 8 матчей-8 побед.То что Ливерпуль забьет на Олд Траффорд сомнению не подвергается! Юнайтед сейчас находится в глубоком кризисе...поражение от Вест Хэма, Ньюкасла еще больше подшатнуло целесообразность пребывание Сульшера на посту главного тренера. Чтобы не говорили и как бы плохо М.Ю не играл, Ливерпуль это не Ньюкасл и не Вест Хэм, настрой на Мерсисайдцев совсем другой.К тому же к этому матчу должны востановиться несколько лидеров Юнайтед. В этом матче 1 номером будет играть Ливерпуль, но это только на руку М.Ю т.к совершенно не умеет играть 1 номером, играя 2 номером я уверен голевые моменты у ворот Ливерпуля будут и как следствие будет гол.Поэтому на мой взгляд логично будет заиграть обе забьют за 1.72)
7
Повторить за 1.76
Майкл Оyэн|ROI -10.98
Майкл Оyэн|ROI -10.98
1.73Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
«Манчестер Юнайтед» выиграл всего две из своих последних 13 игр АПЛ (Н5 П6), а показателем его выступления на арене «Сент-Джеймс Парк» стал тот факт, что  центральный защитник Гарри Магуайр имел больше касаний (4) в штрафной площади «сорок», чем любой другой игрок из состава «Юнайтед». 

«Ливерпуль» сравняет рекорд «Манчестер Сити» (18 побед в лиге подряд), если он сумеет победить на «Олд Траффорд». В последних играх команда Юргена Клоппа во многом может благодарить удачу, однако, я ожидаю, что у нее найдется достаточно скорости и напора для такого «МЮ» - это при том, что Оле Гуннар Сульшер надеется, что он сможет рассчитывать хотя бы на пару своих ключевых игроков, которые должны вернуться в состав после травм или болезней.

Прогноз Майкла: Победа «Ливерпуля», коэффициент - 1.68
3
Повторить за 1.833
Константин Бугулиев|ROI -3.39
Константин Бугулиев|ROI -3.39
1.8Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Да, ставка на лидера, да против команды, которая хороша в обороне в этом сезоне, ещё и играет дома. Но, во-первых, МЮ ещё раз подтвердил свою плохую форму проиграв строкам, которые в этом сезоне ну очень плохи, а во-вторых Ливерпулю после осечки МС нужно побеждать и создавать отрыв. Ну а то что Салах и компания способны забить кому угодно, в этом думаю никто не сомневается. Голевой феерии не ожидаю, думаю будет скромная, прагматичная победа фаворита
8
Повторить за 1.833
Добрый Бро|ROI 1.22
Добрый Бро|ROI 1.22
1.72Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер юнайтед явно выдаёт худший сезон , у Сульшера не хватает кадров для столь плотного графика , не будем забывать что некоторые игроки играют и за национальные Команды , манчестер возможно забьет поэтому вариант с форой очень рискован , но вот взять чистую победу Ливерпуля , нам не что не составит труда , Клопп серьезно настроен на чемпионство , они уже показали на что способны , Манчестер обычная команда для Ливерпульцев, думаю игра будет яркая и Тотал >2,5 , всем нам известно что если ливерпуль начнёт забивать то это будет не один гол .
0
Повторить за 1.833
Футболер|ROI 1.91
Футболер|ROI 1.91
1.79Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер не в форме, и уже очень давно, с другой стороны ливерпуль который славится своей атакой евляется чемпионом прошлой Лиги чемпионов и явно номерен взять еще и нынешнюю рекомеедую ставить на чистую победу ливерпуля, обе команды являются атакующими, но атака манчестера уже не та, с другой стороны защищаться от моментальных нападений Ливерпуля им тоже нечем так что выбор очевиден,
Победа ливерпуля.
0
Повторить за 1.833
Виктор Гусев|ROI -0.6
Виктор Гусев|ROI -0.6
2.12Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу сделать ставку на знаковый матч чемпионата Англии. 20 октября, классика АПЛ, сойдутся “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”.

Скажу сразу, что я описываю это противостояние как поединок разогнавшегося до невероятной скорости “Ливерпуля” против невероятно злого “Манчестера”. А “Юнайтед” не может быть не злым, учитывая их последние результаты. Достаточно сказать, что если “Ливер” уверенно лидирует, оторвавшись на восемь очков от “Сити”, то “МЮ” идет на 12-ом месте. Должен наступить момент, когда “манкунианцев” наконец-то прорвет. И мне кажется, что на домашнем поле против “Ливерпуля”, хоть он силен, это может произойти.

Футболисты Сульшера не могут забить уже в двух последних матчах. И кому пойдет на пользу перерыв на игры сборных? Но так как у обеих команд есть игроки национальных коллективов, не будем зацикливаться на этом. Лучше вспомним как “Ливер” и “МЮ” сыграли в прошлом сезоне. У себя дома банда Клоппа выиграла со счетом 3:1, а на “Олд Траффорд” счет был 0:0.

В прошлом туре “Манчестер” проиграл “Ньюкаслу” и вообще “красные дьяволы” очень нестабильны. “Ливерпуль” играл дома с “Лестером” и все решил мяч на последних минутах - 2:1. Я думаю, что обе команды будут держать в голове и еврокубковые матчи. Английские клубы через несколько дней отправятся на выезд. “Красные” отправятся играть с “Генком” в Лиге чемпионов, а “МЮ” полетит в Сербию к “Партизану”.

Есть интересная статистика, которая не в пользу “Ливерпуля” - за последние шесть матчей на “Олд Траффорд” они не могут победить. Было три ничьих и три победы хозяев. Но у “Манчестера”, помимо всех остальных проблем, нарисовались и травмы. Не выйдет Погба, а это уже серьезная потеря. Даже при всех плюсах “МЮ”, ставить на их победу очень сложно. Хотя, дома они играют лучше, чем на выезде.

“Ливерпуль” одерживает 17 побед подряд в АПЛ. Остался один шаг до рекорда всех времен, а “МЮ” еще с 90-ых годов не начал сезон так плохо. На тот момент, когда я делаю этот прогноз, еще неизвестно, выйдет ли на поле Салах. У него проблема с голеностопом. Вернусь к тому, с чего начинал. Разогнавшийся “Ливерпуль” приедет к очень злому “Манчестеру”. И мне кажется, что в этой игре наступит время хозяев.

Поэтому я делаю ставку на то, что “Манчестер Юнайтед” не проиграет.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.1
🛫Летчик 🛬|ROI 0.7
🛫Летчик 🛬|ROI 0.7
1.79Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Безусловно, гости являются здесь фаворитом, учитывая все проблемы у подопечных Сульшера, их психологическое состояние и всё в этом духе. Однако, возможно, после этого матча норвежского специалиста уволят, поэтому игроки должны быть заряженными на жёсткую борьбу и атакующие действия. В принципе, учитывая все проблемы мерсисайдцев в защите, гола от МЮ ждать нам стоит, ну а сам Ливерпуль забить просто обязан, имея такую атакующую линию. Поэтому, в связи со всем вышесказанным, я не стал бы здесь грузить на исходы. Более того, что-то мне подсказывает, что Манчестер заберёт здесь хотя бы один балл, но да ладно. В общем и целом, я жду остросюжетного футбола, если можно так выразиться, и очень упорной борьбы на каждом участке поля. В связи с чем я жду обмена голов.
0
Повторить за 1.76
Владимир Каблучев|ROI 2.82
Владимир Каблучев|ROI 2.82
5.35Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Все же решился я на такую ставку, которая лишена всякой статистической подошвы. Мне кажется что Манчестер со всеми своими бесами и проблемами во всех линиях, выиграть этот матч. В самом противостоянии МЮ и Ливерпуля есть что то магическое, это должно помочь этому матчу выйти за рамки обыкновенного боя Давида против Голиафа. Сама магия Олд Траффорда должна помочь МЮ, краснодьяволист до мозга костей Сульшер должен что то придумать нестандартное. Я все прекрасно понимаю что 99% логики из этого матча это победа Ливера и возможно будет избиение красных дьяволят. Но я ставлю на победу МЮ.
7
Повторить за 4.7
Владислав Батурин|ROI -5.83
Владислав Батурин|ROI -5.83
1.74Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Одной из самых манящих афиш очередного тура АПЛ является та, на которой красуются клубные эмблемы двух английских грандов: на «Олд Траффорд» сразятся манкунианцы и мерсисайдцы.

«Манчестер Юнайтед» сейчас не играет в хороший футбол, он с маниакальным упорством играет на нервах своих многочисленных болельщиков. «МЮ» выдал ужасный старт, худший за историю выступлений в АПЛ. «Красные дьяволы» после восьми туров оказались на двенадцатом месте в турнирной таблице (2-3-3 9:8 9), и от зоны вылета их отделяют всего два очка. Команда Уле-Гуннара Сульшера обходится без побед три тура (0-1-2 1:4). В последнем домашнем матче «МЮ» поделил очки с «Арсеналом» (1:1), а перед паузой в чемпионате проиграл в гостях «Ньюкаслу» (0:1). На «Олд Траффорд» манкунианцы в четырёх встречах набрали семь очков (2-1-1 7:3).

«Ливерпуль» сейчас яркая противоположность «МЮ», у победителя Лиги чемпионов в национальном первенстве полный порядок. Команда Юргена Клоппа — безоговорочный лидер АПЛ (8-0-0 20:6 24), отрыв от ближайшего преследователя — «МС» равен уже восьми очкам. С учётом прошлого сезона у «Ливерпуля» победная серия в АПЛ длится уже на протяжении семнадцати встреч. Мерсисайдцы меньше всех пропустили, а больше их забил только «МС». Перед играми сборных лидер АПЛ вырвал победу на самом флажке у «Лестера» (2:1).

Статистика личных встреч говорит о том, что «Манчестер Юнайтед» в последнее время крайне редко побеждает в играх с «Ливерпулем». В прошлом сезоне в Манчестере была зафиксирована ничья (0:0), а на «Энфилде» победили хозяева (3:1). Текущее состояние команд даже сравнивать страшно. Конечно, продолжающий шлифовать свою замечательную игру «Ливерпуль» в полном порядке, а «МЮ» не играет, а мучается и вязнет, как в болоте, в своих многочисленных проблемах. Но несмотря на эти объективные факты, я считаю, что манкунианцы, включив самолюбие и подгоняемые родными трибунами, без боя не сдадутся, упрутся и пободаются с фаворитом матча.

«Ливерпуль», с кем бы ни играл, всегда старается много атаковать. Думаю, и на этот раз он не станет себе изменять. А «МЮ» не захочет позориться вновь, да ещё и в домашней встрече с принципиальным соперником — это уже как-то совсем не с руки. В общем, им очень надо собраться и тоже атаковать.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.76
Денис Казанский|ROI 0.22
Денис Казанский|ROI 0.22
2.22Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Вот его доводы:

Эксперт уверен, у «Юнайтед» огромное количество проблем в составе, и после паузы на матчи сборных эти проблемы только усугубились, потому что сломался Давид де Хеа. К тому же, в этой игре не примет участие половину игроков стартового состава – это большая беда.

Эксперт отмечает, «Ливерпуль» в этом плане хорош, он летит и вполне может добраться до рекорда в 18 побед подряд в АПЛ. Казанский уверен, что они до этой цифры дотянут, но может быть не в этой игре, потому как «Юнайтед» всегда играет вопреки. Сейчас все складывается так, что «Ливерпуль» легко победит, но дело будет на «Олд Траффорд». Мы видели, как останавливаются большие победные серии – это было с «Арсеналом», как вы помните. Да, тогда «Юнайтед» был совсем другой, но и «Арсенал» летел.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.22
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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