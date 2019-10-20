Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя konstantin1987k Англия.Премьер лига.Тур 9.Центр матч Манчестер Юнайтед-Ливерпуль.Команда Клоппа находится на невероятном ходу, 8 матчей-8 побед.То что Ливерпуль забьет на Олд Траффорд сомнению не подвергается! Юнайтед сейчас находится в глубоком кризисе...поражение от Вест Хэма, Ньюкасла еще больше подшатнуло целесообразность пребывание Сульшера на посту главного тренера. Чтобы не говорили и как бы плохо М.Ю не играл, Ливерпуль это не Ньюкасл и не Вест Хэм, настрой на Мерсисайдцев совсем другой.К тому же к этому матчу должны востановиться несколько лидеров Юнайтед. В этом матче 1 номером будет играть Ливерпуль, но это только на руку М.Ю т.к совершенно не умеет играть 1 номером, играя 2 номером я уверен голевые моменты у ворот Ливерпуля будут и как следствие будет гол.Поэтому на мой взгляд логично будет заиграть обе забьют за 1.72)

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн «Манчестер Юнайтед» выиграл всего две из своих последних 13 игр АПЛ (Н5 П6), а показателем его выступления на арене «Сент-Джеймс Парк» стал тот факт, что центральный защитник Гарри Магуайр имел больше касаний (4) в штрафной площади «сорок», чем любой другой игрок из состава «Юнайтед». «Ливерпуль» сравняет рекорд «Манчестер Сити» (18 побед в лиге подряд), если он сумеет победить на «Олд Траффорд». В последних играх команда Юргена Клоппа во многом может благодарить удачу, однако, я ожидаю, что у нее найдется достаточно скорости и напора для такого «МЮ» - это при том, что Оле Гуннар Сульшер надеется, что он сможет рассчитывать хотя бы на пару своих ключевых игроков, которые должны вернуться в состав после травм или болезней. Прогноз Майкла: Победа «Ливерпуля», коэффициент - 1.68