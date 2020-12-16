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Ливерпуль — Тоттенхэм прогнозы на матч 16.12.2020

Ливерпуль — Тоттенхэм
  •   АПЛ
Ливерпуль
02:09:25
до начала матча
Тоттенхэм
Прогнозы 1000
Все
Платные
Георгий Черданцев 48.8% WR-0.62% ROI
2.39Тотал меньше 2.5
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2.5) в матче Ливерпуль — Тоттенхэм. Вот его доводы:

«На пресс-конференции перед матчем Моуринью перечислял игроков «Ливерпуля», которые были под вопросом, а именно все нападение. Выяснилось, что все они готовы выступить. Тем не менее, у «Ливерпуля» много потерь в стартовом составе. У «Тоттенхэма» вроде все здоровы, но «Шпоры» в открытый футбол с «Ливерпулем» играть вряд ли будут.

Если посмотреть результаты встреч этих команд, то в последних пяти трижды встречается счет 2:1. Напомню, что «Ливерпулю» еще играть и играть, почти без перерывов. Так что силы придется экономить. А энергетики от болельщиков на своем стадионе они не получают.

Вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений в игре по сравнению с последними матчами. Низ – не самая хорошая ставка, потому что всегда хочется видеть голы.

Но Моуринью на этом выезде не будет стремиться выиграть во что бы то ни стало. А у «Ливерпуля» может не хватить ресурсов, чтобы играть на победу. Считаю, что игра будет достаточно закрытой. Поэтому возьму ТМ (2,5)».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Георгия Черданцева
2
Повторить за 2.39
Ровшан Аскеров 49.3% WR-12.28% ROI
2.16Победит Тоттенхэм или ничья
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Вот и первая схватка двух йокодзун АПЛ. Лучшие тренеры мира в лучшей лиге мира. Клопп испытывает на прочность чемпионские амбиции Моуринью, Жозе проверяет состоятельность Юргена подтвердить титул.

«Ливерпуль» - самая забивающая команда АПЛ. В отличной форме её главная надежда - Мохаммед Салах. Но и «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ после первого тура, разнёс МЮ 6:1 и обыграл классически Гвардиолу 2:0. Лидеры атак лондонцев, Кейн и Сон, в прекрасной форме и обеспечивают реализацию задач Моуринью. А тут ещё у мерсисайдцев серьёзные кадровые потери. Защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, хавбеки Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Джердан Шакири не смогут помочь команде. И это подспорье для соперников. Да и непонятно, сможет ли Алисон выйти на поле. В свете того, что у «Тоттенхэма» в лазарете один Ламела, шансы гостей на успех на «Энфилде» достаточно высоки. Но это все-таки «Энфилд» и это все-таки «Ливерпуль». Поэтому осторожно поставлю - «Тоттенхэм» не проиграет. Обе забьют.

Против Моуринью статистика встреч: в прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм»: 2:1 и 1:0. А вообще из последних 15 встреч лондонцы лишь однажды обыграли «Ливерпуль». Но в каждом отдельном матче статистика не играет, а играют живые люди. Поэтому поостерегусь ставить на безоговорочную победу хозяев.

Источник: Legalbet
1
Повторить за 2.04
Aleksandr Novoselov1 25% WR-8.32% ROI
1.93Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
«Ливерпуль» умеет настраиваться на большие матчи независимо от того, сколько людей здоровы. Матч с «Тоттенхэмом» — это вызов для Клоппа, так как эта игра будет отличаться от игры с «Лестером», нестабильной «Аталантой» или стерильным «Манчестер Сити». Тем более «Тоттенхэм» не имеет столько тяжелых потерь, что делает «шпор» хищником, а не жертвой. «Тоттенхэм» будет хладнокровно выжидать своего момента, чтобы разорвать «Ливерпуль» на контратаках. С такими игроками, как Сон Хын Мин и Харри Кейн это вполне осуществимо.
0
Повторить за 1.93
Юрий Розанов 46.5% WR-5.22% ROI
1.69Тоттенхэм фора (1)
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Лидерство Тоттенхэма - это значит, приосанившийся Жозе. Ему это идет внешне. И дает возможность играть так, как он любит, и привык. По идее: ловить Клоппа на контратаках. Но вот штука какая: Клопп сам такую игру любит. И в пользу лондонцев меня склоняет вот что: линия. Она настолько в пользу красных, но не сыграть Тоттенхэма в плюс целый гол считаю преступным. Дальше надо думать. Слишком много голов не жду. 0-0 не жду тоже (хотя и манкунианском дерби я их тоже не ждал).

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.59
Kирилл Дементьев 42.7% WR-6.02% ROI
1.78Тотал меньше 3
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТМ (3) в матче Ливерпуль — Тоттенхэм. Вот его доводы:

«Это матч лидеров АПЛ, а лидеры в этом сезоне между собой играют очень сдержанно. Чаще всего по низу и без особо риска. Никто из претендентов не идет на 100 и даже на 90 очков, поэтому ничья зачастую – нормальный исход. А тут еще надо сказать, что эта встреча открывает, наверно, самый напряженный участок календаря АПЛ. Играть придется много, поэтому выкладываться прямо сейчас не особо выгодно с точки зрения выносливости.

Думаю, матч получится достаточно спокойным, не будет большого риска и не будет игры на победу любой ценой. Ставка на ТМ (3) мне очень даже нравится».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
1
Повторить за 1.78
oleg-centner 40% WR-1.88% ROI
1.84Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
В этой может быть центральной встрече всего первого круга, где сойдутся два лидера АПЛ, победу должен одержать Ливерпуль. Последняя игра с Фулхэм была одна из худших для Ливерпуля и они явно будут лезть из кожи вон, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, мне кажется, что Клопа найдет способ закрыть супер связку Кейн-Сон и это существенно понизит потенциал Тоттенхэма, тем более, что последние пять игр между собой верх постоянно брал Ливерпуль
1
Повторить за 1.93
baksxp 100% WR0.7% ROI
1.61Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Очередной интересный матч нам сегодня преподнесет Ливерпуль и Тоттенхэм. Обе команды расположились на верхних строчках турнирной таблицы и сегодня будет игра в "Царь горы" . Сможет ли забавной "Ливер" скинуть с первого места въедливый "Тоттенхэм"!? Обе команды хорошо забиваю, при встречах между собой всегда обменивались голами, думаю и на этот раз порадуют зрителей красивыми "банками" и побьют ставочку на ОБЗ за уже просаживающийся кэф. "Ливер" самый забивной коллектив в АПЛ, а вот их соперники ледируют по наименьшему количеству голов в свои ворота, надеюсь Ливерпулю под силу будет "распечатать" ворота Льориса. ОБЗ самый очевидный вариант данного события, но мяч круглый и куда полетит ни кто не знает. Всем фарту, масти и главное помнить что ставки это всего лишь игра.
0
Повторить за 1.57
Николай Б. 41.3% WR-4.4% ROI
1.48Тотал меньше 3.5
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Частенько от таких грандовых матчей мы ждём зрелищности,результативных атак,то есть конкретного единоборства!но к сожалению крайне редко счастливится такое лицезреть.в большинстве случаев подобные многообещающие матчи как правило превращаются в тактический расчет тренеров.всем нужны три очка в таких противостояниях и поэтому риск ,молниеносные атаки тут не у дел.осторожничать думаю будут,из чего и вытекает мой прогноз-маленький тотал голов.в данном случае со страховкой возьмём ТМ 3,5.ну а в случае ,если ставка не зайдет-не беда.моя осечка компенсируется красивой и результативной игрой и от просмотра я получу классные эмоции.)))
0
Повторить за 1.49
Марк Лоуренсон 33.3% WR-5.31% ROI
3.94Ничья
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Остается лишь рассчитывать на то, что "Ливерпуль" будет не так как плох, как в первом тайме поединка против "Фулхэма". В противном случае "Тоттенхэм" добьется успеха. Я всегда рассчитываю на то, что "красные" забьют – даже в матчах против команд Жозе Моуриньо, которые, как мы знаем, здорово обороняются. Думаю, у ливерпульцев и лондонцев будет несколько хороших моментов. Но ставлю на ничью – этот исход устроит обе стороны

Источник: footboom
0
Повторить за 4
Александр Мoстовой 41% WR2.58% ROI
2.01Победит Тоттенхэм или ничья
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм| АПЛ
«Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» 16 декабря. Команды идут очень хорошо в чемпионате, поэтому сегодня состоится настоящая битва за лидерство.

«Красные» наконец-то потеряли очки в чемпионате и были отброшены на вторую строчку после ничьи с «Фулхэмом» (1:1). В Лиге Чемпионов мерсисайдцы легко заняли первую строчку в квартете, несмотря на ничью с датским андердогом. Последний раз клуб проигрывал как раз в еврокубках.

На мой взгляд, подопечные Юргена Клоппа не выглядят сейчас неудержимыми, как в прошлом году. Думаю, за золотые медали они поборются, однако это не главные фавориты. Скорее всего, даже дома скаузеры не смогут давить на протяжении всего времени.

«Шпоры» сейчас играют очень круто и заслуженно лидируют. Всё это сочетается с выходом из группы в Лиге Европы. Тем не менее, после виктории над «Арсеналом» (2:0) в дерби клуб оступился на выезде с «Кристал Пэлас» (1:1). В копилке у коллектива сейчас 25 очков.

С большой долей вероятности, гости наберут баллы в этой паре. У них очень хорошая физическая форма, а Кейн-Сон является на данный момент одной из лучших связок мира. Таких результативных форвардов в текущем году встретить очень сложно.

Источник: VseProSport
0
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