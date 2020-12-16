Вот и первая схватка двух йокодзун АПЛ. Лучшие тренеры мира в лучшей лиге мира. Клопп испытывает на прочность чемпионские амбиции Моуринью, Жозе проверяет состоятельность Юргена подтвердить титул.
«Ливерпуль» - самая забивающая команда АПЛ. В отличной форме её главная надежда - Мохаммед Салах. Но и «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ после первого тура, разнёс МЮ 6:1 и обыграл классически Гвардиолу 2:0. Лидеры атак лондонцев, Кейн и Сон, в прекрасной форме и обеспечивают реализацию задач Моуринью. А тут ещё у мерсисайдцев серьёзные кадровые потери. Защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, хавбеки Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Джердан Шакири не смогут помочь команде. И это подспорье для соперников. Да и непонятно, сможет ли Алисон выйти на поле. В свете того, что у «Тоттенхэма» в лазарете один Ламела, шансы гостей на успех на «Энфилде» достаточно высоки. Но это все-таки «Энфилд» и это все-таки «Ливерпуль». Поэтому осторожно поставлю - «Тоттенхэм» не проиграет. Обе забьют.
Против Моуринью статистика встреч: в прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм»: 2:1 и 1:0. А вообще из последних 15 встреч лондонцы лишь однажды обыграли «Ливерпуль». Но в каждом отдельном матче статистика не играет, а играют живые люди. Поэтому поостерегусь ставить на безоговорочную победу хозяев.
Источник: Legalbet
«Ливерпуль» - самая забивающая команда АПЛ. В отличной форме её главная надежда - Мохаммед Салах. Но и «Тоттенхэм» не проигрывает в АПЛ после первого тура, разнёс МЮ 6:1 и обыграл классически Гвардиолу 2:0. Лидеры атак лондонцев, Кейн и Сон, в прекрасной форме и обеспечивают реализацию задач Моуринью. А тут ещё у мерсисайдцев серьёзные кадровые потери. Защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, хавбеки Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и Джердан Шакири не смогут помочь команде. И это подспорье для соперников. Да и непонятно, сможет ли Алисон выйти на поле. В свете того, что у «Тоттенхэма» в лазарете один Ламела, шансы гостей на успех на «Энфилде» достаточно высоки. Но это все-таки «Энфилд» и это все-таки «Ливерпуль». Поэтому осторожно поставлю - «Тоттенхэм» не проиграет. Обе забьют.
Против Моуринью статистика встреч: в прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм»: 2:1 и 1:0. А вообще из последних 15 встреч лондонцы лишь однажды обыграли «Ливерпуль». Но в каждом отдельном матче статистика не играет, а играют живые люди. Поэтому поостерегусь ставить на безоговорочную победу хозяев.
Источник: Legalbet