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Тоттенхэм — Ливерпуль прогнозы на матч 11.01.2020

Тоттенхэм — Ливерпуль
  •  АПЛ
Тоттенхэм
02:22:02
до начала матча
Ливерпуль
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Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Тут тоже медовый месяц Жозе подошёл к концу. Игра все хуже, а травма Харри Кейна - трагедия для "шпор". Без капитана "Тоттенхэм" элементарно не умеет играть, поэтому и пошли разговоры о приглашении Пентека из "Милана". В такой ситуации мне сложно предположить, что именно команда может противопоставить фигурному катку Юргена Клоппа. Тем более что, предыдущие знаковые матчи в АПЛ Моуринью проводил неудачно. Так что, я бы прямо взял П2П2 - вряд ли "Ливерпуль" будет, как говорится, тянуть резину в долгий ящик. Забить же должен Садио Мане - его только что признали лучшим игроком Африки, значи, должен поставить! "П2 П2 за 2.6" "Гол Мане за 2.3" Источник: БК Олимп
Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Ливерпуль однозначный фаворит матча и на это есть следующие причины: 1. Мерсисайдцы проводят лучший сезон в АПЛ и мотивированы на долгожданный титул уже не первый сезон и даже не смотря на внушительный отрыв по количеству очков в чемпионате, Клопп и его компания не намерены ошибаться на экваторе Премьер Лиги и терять баллы.(Отсылка к прошлому сезону) 2. Ливерпуль-сильнейший клуб на данный момент в Европе. Перечислять статистику игроков нападения, думаю, не стоит, она вполне внушительная. Ну и о тех же самых звеньях полузащиты и защиты говорить тоже не придется. 3. Тоттенхэм пребывает пока что не в самых лучших кондициях в связи сменой тренера, поскольку философия и методы Почеттино и Моуринью отличаются.Более того, сходу, обыграть действительно топ клуб мало кому удается, особенно когда речь идет о Ливерпуле. Даже когда идет разговор о таком тренере как Жозе, который "особенный", отдавая ему почтение, лично мне не верится, что он способен сотворить некий вид сенсации. 4.Данный аргумент может и не выглядит таким внушительным, но у лондонцев отсутствует Уго Льорис, а по статистике Гассанига заметно уступает чемпиону мира.
Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» «Шпоры» не пропустили лишь в одном матче из 12 под руководством Жозе Моуринью. В воскресенье они сыграли вничью 1:1 на «Риверсайде», и теперь их ждет переигровка с «Мидлсбро» в Кубке Англии. Что сказать о «Ливерпуле»? Большинство основных игроков команды Юргена Клоппа не играли со 2 января, когда в домашнем матче была добыта победа 2:0 над «Шеффилд Юнайтед». В Кубке Англии преимущественно играли резервисты. После этой игры можно утверждать, что в клубе хватает талантливых игроков, в них верят и им доверяют. «Ливерпуль» на данный момент в чемпионате сыграл 20 матчей и набрал 58 очков. Безусловно, Жозе Моуринью попытается остановить «Красных», но сейчас время «Ливерпуля». Я жду, что Юрген Клопп продолжит победное шествие. Прогноз: П2 и ОЗ (да)
Прогнозы 4505
Все
Платные
Kирилл Дементьев52.8% WR1.61% ROI
Kирилл ДементьевROI 1.61
1.727Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тут тоже медовый месяц Жозе подошёл к концу. Игра все хуже, а травма Харри Кейна - трагедия для "шпор". Без капитана "Тоттенхэм" элементарно не умеет играть, поэтому и пошли разговоры о приглашении Пентека из "Милана". В такой ситуации мне сложно предположить, что именно команда может противопоставить фигурному катку Юргена Клоппа. Тем более что, предыдущие знаковые матчи в АПЛ Моуринью проводил неудачно. Так что, я бы прямо взял П2П2 - вряд ли "Ливерпуль" будет, как говорится, тянуть резину в долгий ящик. Забить же должен Садио Мане - его только что признали лучшим игроком Африки, значи, должен поставить!

"П2 П2 за 2.6"
"Гол Мане за 2.3"

Источник: БК Олимп
1
Повторить за 1.74
Artyom Akopyan76.9% WR2.83% ROI
Artyom AkopyanROI 2.83
1.73Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Ливерпуль однозначный фаворит матча и на это есть следующие причины:

1. Мерсисайдцы проводят лучший сезон в АПЛ и мотивированы на долгожданный титул уже не первый сезон и даже не смотря на внушительный отрыв по количеству очков в чемпионате, Клопп и его компания не намерены ошибаться на экваторе Премьер Лиги и терять баллы.(Отсылка к прошлому сезону)

2. Ливерпуль-сильнейший клуб на данный момент в Европе. Перечислять статистику игроков нападения, думаю, не стоит, она вполне внушительная. Ну и о тех же самых звеньях полузащиты и защиты говорить тоже не придется.

3. Тоттенхэм пребывает пока что не в самых лучших кондициях в связи сменой тренера, поскольку философия и методы Почеттино и Моуринью отличаются.Более того, сходу, обыграть действительно топ клуб мало кому удается, особенно когда речь идет о Ливерпуле. Даже когда идет разговор о таком тренере как Жозе, который "особенный", отдавая ему почтение, лично мне не верится, что он способен сотворить некий вид сенсации.

4.Данный аргумент может и не выглядит таким внушительным, но у лондонцев отсутствует Уго Льорис, а по статистике Гассанига заметно уступает чемпиону мира.
1
Повторить за 1.74
Майкл Оyэн45.3% WR-17.83% ROI
Майкл ОyэнROI -17.83
1.7Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

«Шпоры» не пропустили лишь в одном матче из 12 под руководством Жозе Моуринью. В воскресенье они сыграли вничью 1:1 на «Риверсайде», и теперь их ждет переигровка с «Мидлсбро» в Кубке Англии.

Что сказать о «Ливерпуле»? Большинство основных игроков команды Юргена Клоппа не играли со 2 января, когда в домашнем матче была добыта победа 2:0 над «Шеффилд Юнайтед». В Кубке Англии преимущественно играли резервисты. После этой игры можно утверждать, что в клубе хватает талантливых игроков, в них верят и им доверяют.

«Ливерпуль» на данный момент в чемпионате сыграл 20 матчей и набрал 58 очков. Безусловно, Жозе Моуринью попытается остановить «Красных», но сейчас время «Ливерпуля». Я жду, что Юрген Клопп продолжит победное шествие.

Прогноз: П2 и ОЗ (да)
3
Повторить за 1.74
Сергей Кривохарченко61% WR-3.01% ROI
Сергей КривохарченкоROI -3.01
1.727Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Всем привет! Меня зовут Сергей Кривохарченко. Поговорим о футболе. Наверное, центральный матч следующего тура английской Премьер-лиги - это встреча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Что можно сказать о "Тоттенхэме"? Чудо не произошло. Да, может быть, назначение Жозе Моуриньо и встряхнуло в какой-то момент. Но в последних четырех турах только одна победа одержана. Даже с аутсайдерами "Тоттенхэм" сыграл неудачно, не сумев забить "Саутгемптону", сыграв вничью с "Норвичем". Совсем недавно было поражение от "Челси".

В общем, "Тоттенхэм" по-прежнему трясет и лихорадит. Попадание в Лигу чемпионов, на мой взгляд, под угрозой, только если не преобразится в ближайшее время команда Жозе Моуриньо. Но нет сверхстабильности в обороне, по-прежнему есть проблемы в атаке. Даже на своем поле в матче с "Ливерпулем" у "Тоттенхэма" шансов практически нет.

Да, "Ливерпуль" получил более серьезные нагрузки, чем другие команды английской Премьер-лиги. В последнее время он все-равно очков не теряет, более того, он даже не пропускает на выезде. "Ливерпуль" забил "Лестеру" на выезде четыре мяча. Следующие победы были поскромнее, но победил "Вулверхэмптона" 1:0, Шеффилд Юнайтед" 2:0. Что касается кубковых турниров, то здесь "Ливерпуль" по-прежнему не стесняется ротировать состав. В последней кубковой встрече Юрген Клопп дал кому-то отдохнуть, и в Лондон на матч с "Тоттенхэмом" его команда приедет в боевом составе. Честно говоря, где здесь шансы "Тоттенхэма", я не знаю.

Думать о том, сколько будет забито мячей здесь сложнее, потому что матч может по разному повернуться. "Ливерпуль" может сыграть достаточно рационально и эффективно, ограничившись не очень крупной победой. Может быть, "Тоттенхэму" удастся забить, тогда игра получится более открытой и веселой. Или наоборот "Тоттенхэм" раскроется слишком сильно, а "Ливерпуль" этим, конечно, воспользуется.

Я здесь выбрал очень простой вариант. Я не знаю, как "Тоттенхэм" будет сопротивляться "Ливерпулю". Мне кажется, что команда Клоппа сейчас настолько эффективна, что ярко или сдержанно, но этот матч она выиграет. Поэтому я выбираю просто победу "Ливерпуля" с коэффициентом 1.74. Вот такая у меня ставка.

Источник: Ставка ТВ
8
Повторить за 1.74
Kaxa Meirkhanov59.3% WR2.22% ROI
Kaxa MeirkhanovROI 2.22
1.74Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Здравствуйте Дорогие Друзья!
Матч в рамках АПЛ Тоттенхэм - Ливерпуль почему такой прогноз?
Тоттенхэм не радует в последнее время своими результатами, и кто же Харри Кейн получил травму. Однозначно это минус для команды, и еще Моуриньо любит Контратакуюшии футбол.
Ливерпуль Хорош и комбинационном футболе и в контратаках Юрген Клопп проделал блестящию работу в Ливер. Команда очень стабилен Мане должен зарешать Ведь он получил Награду лучшего игрока Африки!
0
Повторить за 1.74
Mikhail Antipin100% WR1.33% ROI
Mikhail AntipinROI 1.33
1.9Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
«Ливерпуль» не проигрывает в Премьер-лиге уже больше года, а поставить на следующую победу команды можно с кэфом 1,8. Обыграв в прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» (2:0), ливерпульцы довели выигрышную серию в чемпионате до 11 матчей. Помимо этого, подопечные Клоппа не пропускают на протяжении уже 5 игр. Во многом это заслуга Алиссона Бекера, который в 50 поединках Премьер-лиги за «Ливерпуль» не пропустил в 26 матчах. Среди вратарей АПЛ лишь Петр Чех (33 игры) и Пепе Рейна (28 матчей) имеют лучшие показатели после такого количества сыгранных игр. «Тоттенхэм» снова пропустил и проиграл на выезде «Саутгемптону» (0:1). В текущем сезоне лондонцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь в 2 матчах. Моя ставка "Обе забьют".
0
Повторить за 2
Алексей Андронов46.8% WR-2.82% ROI
Алексей АндроновROI -2.82
1.93Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Жозе Моуринью против Юргена Клоппа - одно из самых крутых противостояний премьер-лиги. Не сомневаюсь, что и сейчас будет жарко, как бы команды ни стояли в турнирной таблице. Вопрос, по большому счету один - сколько сил у Ливерпуля? Есть ли у него предел? Мне кажется, что да. К тому же Тоттенхэм не может выиграть три матча подряд, и наверняка зол.

"Тоттенхэм (+1) за 1.68"
"Обе забьют да и тотал 2,5 Б. за 1.86"

Источник: БК Олимп
2
Повторить за 2
Akmal Dovudov55% WR1.69% ROI
Akmal DovudovROI 1.69
1.72Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Всем привет.
11 января нового 2020 года нас ждёт интересный матч 22-го тура АПЛ.
Шпоры примут у себя дома Мерсисайдцев.
Думаю матч не обещает быть зрелищным, команда Моуринью еще не готова дать отпор Ливерпулю, при том факте что возможно в этом матче не будет основного вратаря Льориса и ключевого нападающего Кейна.
Я жду в этом матче голов от обеих команд, но для меня тут явным победителем является Ливерпуль. Я сомневаюсь что будет ничья, даже если Моур будет играть с расстановкой: "автобус" отлично мотивированная команда Клоппа не уйдет без победы
0
Повторить за 1.74
Виктор Гусев50.5% WR-3.39% ROI
Виктор ГусевROI -3.39
2.26Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам свой прогноз на центральный матч 22-ого тура чемпионата Англии - “Тоттенхэм” против “Ливерпуля”. Это противостояние шестой команды в турнирной таблице против абсолютного и беспрекословного лидера дивизиона.

“Ливерпуль” идет потрясающе. В этом турнирном пути у команды одни победы, ни одного поражения и всего лишь одна ничья. Больше того, за ужасный по календарю boxing day, команда Клоппа прошла без потерь. Даже в матче с “Эвертоном” на своем поле “Ливер” играл без блистательной тройки нападающих, но все равно дожал и выиграл. В тоже время “Тоттенхэм” с основным составом играет 1:1 с “Мидлсбро”.

С другой стороны, может это фактор в пользу “Тоттенхэма”? Первого января было досадное поражение от “Саутгемптона”. Не будет ли это раздражителем для Моуринью с его амбициями? Ведь был яркий старт, когда Жозе возглавил клуб. Там были пропущенные мячи, но команда все равно вырывала победы зубами. В данном случае португалец будет играть против лидера, хоть и сам метит в такой статус.

За “Ливерпуль” говорит травма Кейна. “Тоттенхэм” будет без своего лидера. Кроме того, травмировался и Сиссоко. Серьезные потери! У “Ливера” нет Милнера, но восстановился Окслейд-Чемберлен. Ради бога, ставьте опять на “Ливерпуль”, ведь это настоящий монстр. Но я думаю, что конкретно в этой игре “красные” возьмут небольшой перерыв с точки зрения результата.

Я поставлю в этой игре на то, что “Тоттенхэм” не проиграет. Поражения Моуринью в этой игре не будет.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.23
Александр Шмурнов45.8% WR-6.92% ROI
Александр ШмурновROI -6.92
2.25Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль|АПЛ
Привет, друзья. Чемпионат Англии всегда интересен. Когда встречаются команды с серьезным реноме, то хочется в этот матч заглянуть, покопаться и что-то интересное оттуда выудить. Я о матче "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Понятно, что "Ливерпуль" всех в мире интересует сейчас. Он уже почти стал чемпионом Англии. Кстати, отчасти это позволит "Тоттенхэму" сыграть более дерзко, чем предполагают букмекеры. Ведь с Жозе Моуриньо "шпоры" должны рано или поздно обретать свою стилистику. Это отчасти происходит сейчас, удач пока немного, но они есть. Немного разошелся Кристиан Эриксен, но травму получил Харри Кейн, это большой минус. В любом случае у команды есть новая живая струна.

И если с аутсайдерами "Тоттенхэму" играть сложно, потому что надо находить моменты на чужой половине поля, где все закупорено и насыщено, то в матчах с командами более открытыми у лондонцев должны появится шансы. "Ливерпуль" ослаблен и изнурен в турнирах по всему миру. "Тоттенхэм" очень хочет догнать ушедших вперед в борьбе за Лигу чемпионов и просто напомнить о себе.

Я полагаю, что пришел момент, когда "Ливерпуль" может потерять очки и, возможно, потерпеть первое поражение. Ставлю 1X с коэффициентом 2.30.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.23
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
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Матч
  • 48%
  • 9%
  • 4%
  • 3%
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