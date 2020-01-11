Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев Тут тоже медовый месяц Жозе подошёл к концу. Игра все хуже, а травма Харри Кейна - трагедия для "шпор". Без капитана "Тоттенхэм" элементарно не умеет играть, поэтому и пошли разговоры о приглашении Пентека из "Милана". В такой ситуации мне сложно предположить, что именно команда может противопоставить фигурному катку Юргена Клоппа. Тем более что, предыдущие знаковые матчи в АПЛ Моуринью проводил неудачно. Так что, я бы прямо взял П2П2 - вряд ли "Ливерпуль" будет, как говорится, тянуть резину в долгий ящик. Забить же должен Садио Мане - его только что признали лучшим игроком Африки, значи, должен поставить! "П2 П2 за 2.6" "Гол Мане за 2.3" Источник: БК Олимп

Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Artyom Akopyan Ливерпуль однозначный фаворит матча и на это есть следующие причины: 1. Мерсисайдцы проводят лучший сезон в АПЛ и мотивированы на долгожданный титул уже не первый сезон и даже не смотря на внушительный отрыв по количеству очков в чемпионате, Клопп и его компания не намерены ошибаться на экваторе Премьер Лиги и терять баллы.(Отсылка к прошлому сезону) 2. Ливерпуль-сильнейший клуб на данный момент в Европе. Перечислять статистику игроков нападения, думаю, не стоит, она вполне внушительная. Ну и о тех же самых звеньях полузащиты и защиты говорить тоже не придется. 3. Тоттенхэм пребывает пока что не в самых лучших кондициях в связи сменой тренера, поскольку философия и методы Почеттино и Моуринью отличаются.Более того, сходу, обыграть действительно топ клуб мало кому удается, особенно когда речь идет о Ливерпуле. Даже когда идет разговор о таком тренере как Жозе, который "особенный", отдавая ему почтение, лично мне не верится, что он способен сотворить некий вид сенсации. 4.Данный аргумент может и не выглядит таким внушительным, но у лондонцев отсутствует Уго Льорис, а по статистике Гассанига заметно уступает чемпиону мира.