Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев
Тут тоже медовый месяц Жозе подошёл к концу. Игра все хуже, а травма Харри Кейна - трагедия для "шпор". Без капитана "Тоттенхэм" элементарно не умеет играть, поэтому и пошли разговоры о приглашении Пентека из "Милана". В такой ситуации мне сложно предположить, что именно команда может противопоставить фигурному катку Юргена Клоппа. Тем более что, предыдущие знаковые матчи в АПЛ Моуринью проводил неудачно. Так что, я бы прямо взял П2П2 - вряд ли "Ливерпуль" будет, как говорится, тянуть резину в долгий ящик. Забить же должен Садио Мане - его только что признали лучшим игроком Африки, значи, должен поставить! "П2 П2 за 2.6" "Гол Мане за 2.3" Источник: БК Олимп
Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Artyom Akopyan
Ливерпуль однозначный фаворит матча и на это есть следующие причины: 1. Мерсисайдцы проводят лучший сезон в АПЛ и мотивированы на долгожданный титул уже не первый сезон и даже не смотря на внушительный отрыв по количеству очков в чемпионате, Клопп и его компания не намерены ошибаться на экваторе Премьер Лиги и терять баллы.(Отсылка к прошлому сезону) 2. Ливерпуль-сильнейший клуб на данный момент в Европе. Перечислять статистику игроков нападения, думаю, не стоит, она вполне внушительная. Ну и о тех же самых звеньях полузащиты и защиты говорить тоже не придется. 3. Тоттенхэм пребывает пока что не в самых лучших кондициях в связи сменой тренера, поскольку философия и методы Почеттино и Моуринью отличаются.Более того, сходу, обыграть действительно топ клуб мало кому удается, особенно когда речь идет о Ливерпуле. Даже когда идет разговор о таком тренере как Жозе, который "особенный", отдавая ему почтение, лично мне не верится, что он способен сотворить некий вид сенсации. 4.Данный аргумент может и не выглядит таким внушительным, но у лондонцев отсутствует Уго Льорис, а по статистике Гассанига заметно уступает чемпиону мира.
Тоттенхэм — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» «Шпоры» не пропустили лишь в одном матче из 12 под руководством Жозе Моуринью. В воскресенье они сыграли вничью 1:1 на «Риверсайде», и теперь их ждет переигровка с «Мидлсбро» в Кубке Англии. Что сказать о «Ливерпуле»? Большинство основных игроков команды Юргена Клоппа не играли со 2 января, когда в домашнем матче была добыта победа 2:0 над «Шеффилд Юнайтед». В Кубке Англии преимущественно играли резервисты. После этой игры можно утверждать, что в клубе хватает талантливых игроков, в них верят и им доверяют. «Ливерпуль» на данный момент в чемпионате сыграл 20 матчей и набрал 58 очков. Безусловно, Жозе Моуринью попытается остановить «Красных», но сейчас время «Ливерпуля». Я жду, что Юрген Клопп продолжит победное шествие. Прогноз: П2 и ОЗ (да)