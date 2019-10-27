Ливерпуль — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн Полагаю, что повтор финала Лиги Чемпионов будет разыгран с похожим результатом — «Ливерпуль» имеет на руках большинство козырей, одним из которых является возможное возвращение в стартовый состав Мо Салаха. «Шпоры» выиграли всего три из своих последних десяти матчей в АПЛ, а в игре против «Уотфорда» Маурисио Почеттино внес целых семь изменений в стартовый состав. Это говорит о том, что он не уверен, какое сочетание игроков в настоящее время является наилучшим. В последних играх «Тоттенхэм» пропускал ранние голы от «Брайтона» и «Уотфорда», а в финале Лиги Чемпионов «красные» вели в счете уже на пятой минуте матча. Я думаю, что для «шпор» это будет еще один сложный вечер. Прогноз Майкла: Тайм / Матч: П1/П1 - 2.20

Ливерпуль — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Блог Зарабатывай на спорте и азарте В прошлом туре Премьер-лиги Ливерпуль впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 на выезде с Манчестер Юнайтед в северо-западном дерби. Однако, несмотря на этот результат, преимущество команды Юргена Клоппа перед ближайшим преследователем насчитывает 6 очков. Ливерпуль еще имеет право на ошибку. Вот только, мерсисайдцы явно не намерены его использовать. Впереди у Ливерпуля встреча против сильного, но достаточно удобного соперника, да еще и на своем поле. Сомнений в том, что красные являются фаворитами этой встречи, нет никаких. К тому же, сам Тоттенхэм в последнее время демонстрирует весьма удручающие результаты. За 4 предыдущих тура Премьер-лиги «шпорам» удалось победить лишь однажды, а двух последних играх чемпионата Тоттенхэм сыграл на своем поле вничью 1:1 с последней командой таблицы Уотфордом и разгромно проиграл Брайтону на выезде со счетом 0:3. Да, на этой неделе команда Почеттино поиздевалась над Црвеной Звездой в Лиге Чемпионов, забив в её ворота пять безответных мячей. Вот только, в предстоящей игре в роли Црвены Звезды могут выступить уже сами Лондонцы.