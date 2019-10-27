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Ливерпуль — Тоттенхэм прогнозы на матч 10/27/2019

Ливерпуль — Тоттенхэм
  •  АПЛ
Ливерпуль
01:35:27
до начала матча
Тоттенхэм
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Ливерпуль — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Полагаю, что повтор финала Лиги Чемпионов будет разыгран с похожим результатом — «Ливерпуль» имеет на руках большинство козырей, одним из которых является возможное возвращение в стартовый состав Мо Салаха. «Шпоры» выиграли всего три из своих последних десяти матчей в АПЛ, а в игре против «Уотфорда» Маурисио Почеттино внес целых семь изменений в стартовый состав. Это говорит о том, что он не уверен, какое сочетание игроков в настоящее время является наилучшим. В последних играх «Тоттенхэм» пропускал ранние голы от «Брайтона» и «Уотфорда», а в финале Лиги Чемпионов «красные» вели в счете уже на пятой минуте матча. Я думаю, что для «шпор» это будет еще один сложный вечер. Прогноз Майкла: Тайм / Матч: П1/П1 - 2.20
Ливерпуль — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
В прошлом туре Премьер-лиги Ливерпуль впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 на выезде с Манчестер Юнайтед в северо-западном дерби. Однако, несмотря на этот результат, преимущество команды Юргена Клоппа перед ближайшим преследователем насчитывает 6 очков. Ливерпуль еще имеет право на ошибку. Вот только, мерсисайдцы явно не намерены его использовать. Впереди у Ливерпуля встреча против сильного, но достаточно удобного соперника, да еще и на своем поле. Сомнений в том, что красные являются фаворитами этой встречи, нет никаких. К тому же, сам Тоттенхэм в последнее время демонстрирует весьма удручающие результаты. За 4 предыдущих тура Премьер-лиги «шпорам» удалось победить лишь однажды, а двух последних играх чемпионата Тоттенхэм сыграл на своем поле вничью 1:1 с последней командой таблицы Уотфордом и разгромно проиграл Брайтону на выезде со счетом 0:3. Да, на этой неделе команда Почеттино поиздевалась над Црвеной Звездой в Лиге Чемпионов, забив в её ворота пять безответных мячей. Вот только, в предстоящей игре в роли Црвены Звезды могут выступить уже сами Лондонцы.
Ливерпуль — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Карен Адамян предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5) в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Ливерпуль» прочно идет на первом месте, он только первый раз в прошлом туре потерял очки в игре с «Манчестер Юнайтед». Юрген Клопп был очень сильно недоволен судьями, потому что нельзя было засчитывать гол Рэшфорда, так как был фол в центре поля. Для этого есть VAR, чтобы такие моменты видеть. Клопп сказал, что если бы не было VAR, то судья сразу бы дал свисток, а так он дал доиграть голевую атаку. Адамян считает, что касается «Тоттенхэма», то у него второе место в группе в Лиге чемпионов, но очень все неважно идет в чемпионате Англии. Большая проблема – отсутствие основного вратаря Уго Лльориса. Форма «Тоттенхэма» оставляет желать лучшего, потому что играть вничью с «Уотфордом» — это несерьезно. Но кажется, что «шпоры» потихоньку начинают обретать себя, матч с «Црвеной Звездой» на это намекает – 5:0 они разгромили сербский клуб, который достойно смотрелся в Лиге чемпионов до этого момента. Источник: РБ
Прогнозы 2125
Майкл Оyэн|ROI -11.24
Майкл Оyэн|ROI -11.24
1.54Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Полагаю, что повтор финала Лиги Чемпионов будет разыгран с похожим результатом — «Ливерпуль» имеет на руках большинство козырей, одним из которых является возможное возвращение в стартовый состав Мо Салаха.

«Шпоры» выиграли всего три из своих последних десяти матчей в АПЛ, а в игре против «Уотфорда» Маурисио Почеттино внес целых семь изменений в стартовый состав. Это говорит о том, что он не уверен, какое сочетание игроков в настоящее время является наилучшим.

В последних играх «Тоттенхэм» пропускал ранние голы от «Брайтона» и «Уотфорда», а в финале Лиги Чемпионов «красные» вели в счете уже на пятой минуте матча. Я думаю, что для «шпор» это будет еще один сложный вечер.

Прогноз Майкла: Тайм / Матч: П1/П1 - 2.20
3
Повторить за 1.51
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI 1.75
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI 1.75
1.53Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
В прошлом туре Премьер-лиги Ливерпуль впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 на выезде с Манчестер Юнайтед в северо-западном дерби. Однако, несмотря на этот результат, преимущество команды Юргена Клоппа перед ближайшим преследователем насчитывает 6 очков. Ливерпуль еще имеет право на ошибку. Вот только, мерсисайдцы явно не намерены его использовать. Впереди у Ливерпуля встреча против сильного, но достаточно удобного соперника, да еще и на своем поле. Сомнений в том, что красные являются фаворитами этой встречи, нет никаких.

К тому же, сам Тоттенхэм в последнее время демонстрирует весьма удручающие результаты. За 4 предыдущих тура Премьер-лиги «шпорам» удалось победить лишь однажды, а двух последних играх чемпионата Тоттенхэм сыграл на своем поле вничью 1:1 с последней командой таблицы Уотфордом и разгромно проиграл Брайтону на выезде со счетом 0:3. Да, на этой неделе команда Почеттино поиздевалась над Црвеной Звездой в Лиге Чемпионов, забив в её ворота пять безответных мячей. Вот только, в предстоящей игре в роли Црвены Звезды могут выступить уже сами Лондонцы.
4
Повторить за 1.51
Кaрен Адамян|ROI -2.03
Кaрен Адамян|ROI -2.03
2.04Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Известный эксперт Карен Адамян предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5) в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Ливерпуль» прочно идет на первом месте, он только первый раз в прошлом туре потерял очки в игре с «Манчестер Юнайтед». Юрген Клопп был очень сильно недоволен судьями, потому что нельзя было засчитывать гол Рэшфорда, так как был фол в центре поля. Для этого есть VAR, чтобы такие моменты видеть. Клопп сказал, что если бы не было VAR, то судья сразу бы дал свисток, а так он дал доиграть голевую атаку.

Адамян считает, что касается «Тоттенхэма», то у него второе место в группе в Лиге чемпионов, но очень все неважно идет в чемпионате Англии. Большая проблема – отсутствие основного вратаря Уго Лльориса. Форма «Тоттенхэма» оставляет желать лучшего, потому что играть вничью с «Уотфордом» — это несерьезно. Но кажется, что «шпоры» потихоньку начинают обретать себя, матч с «Црвеной Звездой» на это намекает – 5:0 они разгромили сербский клуб, который достойно смотрелся в Лиге чемпионов до этого момента.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.93
Денис Казанский|ROI -3.12
Денис Казанский|ROI -3.12
1.571Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на Обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Ливерпуль» впервые потерял очки, не выиграв у «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе. Но затем была довольно успешная игра в Бельгии в Лиге чемпионов, с большим результатом, что в какой-то степени удивительно. Так что ситуация на «Олд Траффорд» не сильно повлияла на ментальность «Ливерпуля».

Казанский считает, что с «Тоттенхэмом» настоящая беда. Тут, во-первых, надо вспомнить, что команда выиграла всего лишь 1 из 13 встреч с «Ливерпулем», это какая-то запредельная цифра. На «Энфилде» тоже все достаточно плохо. А «Ливерпуль», кстати, на «Энфилде» не проигрывает с апреля 17-го года (если мы возьмем все матчи) – там у них все замечательно.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.55
Александр Елагин|ROI -4.44
Александр Елагин|ROI -4.44
2.45Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
27 октября, в воскресенье, на “Энфилде”, состоится матч 10-ого тура Английской Премьер-лиги между “Ливерпулем” и лондонским “Тоттенхэм Хотспур”.

С разными показателями подходят к этому поединку команды. Хозяева единоличные лидеры, потерявшие всего лишь два очка, главные претенденты на чемпионский титул, который они в последний раз выигрывали тридцать лет назад. Гости явно пребывают в кризисе, набор очков у “Тоттенхэма” по сравнению с аналогичным периодом прошлого чемпионата составляет разницу аж в девять баллов - 12 против 21. Идем дальше. Год назад “Хотспур” одержал семь побед и дважды проиграл. Все его результаты так ровно делятся на три части - три победы, три ничьи и три поражения. Голевые показатели, если по забитым, всего лишь -1, 15 против 16, а по пропущенным, увы +6, 13 против 7.

В двух последних матчах АПЛ “Тоттенхэм” произвел удручающее впечатление. Провал в восьмом туре в Брайтоне, где “шпоры” были разгромлены 0:3 и к тому же они потеряли своего основного голкипера француза Уго Льориса, который выбыл аж до нового года. Через неделю дома, “Тоттенхэм” с трудом ушел от поражения, за несколько минут до финального свистка с записным аутсайдером, сыграв вничью 1:1.

На “Энфилде”, между прочим, “Ливерпуль” не знает поражений уже 44 матча подряд. “Ливерпуль” в последний раз проиграл в апреле 17-ого, то есть два с половиной года назад. “Тоттенхэм” не побеждал на “Энфилде” более восьми лет. 15-ого мая 2011 года, в предпоследнем 37-ом туре “Хотспур” взял верх над красными со счетом 2:0. С тех пор в восьми матчах на поле “Ливерпуля” были зафиксированы три ничьи, в остальных пяти выигрывали хозяева, чье преимущество особенно впечатляюще подчеркивается разностью забитых и пропущенных мячей -17-6. То есть +11 в пользу “Ливерпуля”.

Конечно, фаворитом предстоящего матча является “Ливерпуль”. Сложно сказать за счет чего “Тоттенхэм” сможет переиграть хозяев. Тем более, что до болельщиков доходят слухи, что игроки недовольны Маурисио Почеттино. Поэтому предлагаю поставить на победу “Ливерпуля” с форой -1,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.28
Александр Шмурнов|ROI -7.73
Александр Шмурнов|ROI -7.73
1.9Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Лондонцы, судя по матчу в Лиге чемпионов, немного пришли в себя после кризисного периода, так что не будем спешить прочить лидеру уверенную победу. Да, Ливерпуль сейчас значительно стабильнее своего давешнего соперника по финалу Лиги чемпионов, но у Тоттенхэма тоже есть серьезные мастера, и ради такого матча они наверняка о******т все внутренние распри на задний план. Ставлю на гол Тоттенхэма и, следовательно, на верховой матч.

«Обе забьют» - 1.65
«Обе забьют и Тотал больше 2,5» - 1.81

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.8
Егор Титов|ROI -6.97
Егор Титов|ROI -6.97
1.571Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на П1 и обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что обе команды отличаются сформировавшимися составами. Недаром мы их видели в финале Лиги чемпионов прошедшего сезона. В первую очередь, костяк команд составляют атакующие группы. У «Ливерпуля» это тройка — Мане, Салах и Фирмино. А у «Тоттенхэма» — это Кейн и Сон. Но у них еще и группа поддержки есть.

Титов считает, что «Тоттенхэм» неважно играл в последнее время, но сумел переломить ситуацию в матче с «Црвеной Звездой», уверенная победа, качественная. Заряд получен перед выездом в Ливерпуль.
«Ливерпуль» сам в прошлом туре наконец-то очки потерял, не выиграв у «Манчестер Юнайтед», но там много вопросов оставили судейские решения. Не стоит говорить о каком-то спаде у команды Клоппа.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.55
Мaксим Калиниченко|ROI 5.5
Мaксим Калиниченко|ROI 5.5
2.47Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
«Ливерпуль» в трех последних матчах обыгрывал «Тоттенхэм», но смогут ли «красные» победить и сегодня?

«Ливерпуль» великолепно проводит нынешний сезон – команда Юргена Клоппа лидирует в Премьер-Лиге после девяти туров. От второго «Манчестер Сити» «красные» отрываются уже на шесть баллов, что позволяет им чувствовать себя довольно уверенно. На неделе «Ливерпуль» легко разобрался с «Генком» в Лиге Чемпионов, отгрузив ему четыре безответных гола.

«Тоттенхэм» стартовал в чемпионате гораздо слабее своего сегодняшнего соперника – пока «шпоры» лишь 10-е в турнирной таблице. От зоны Лиги Чемпионов команда Маурисио Почеттино отстала уже на пять баллов, которые являются очень солидным гандикапом, как для девяти туров. На неделе «шпоры» прервали серию без побед из трех матчей, разгромив 5:0 «Црвену Звезду» в Лиге Чемпионов.

«Ливерпуль» уверенно движется к чемпионскому титулу и показывает при этом яркий атакующий футбол – в сегодняшнем поединке «красные» безусловно являются фаворитом. «Тоттенхэм» имеет проблемы в обороне, семь голов от «Баварии», три от «Брайтона» в Премьер-Лиге ярко об этом свидетельствуют, в таком состоянии противостоять «Ливерпулю» ему будет очень сложно.

Предлагаю поставить на азиатскую фору (-1.5) на «Ливерпуль» за коэффициент 2.45

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.28
Виктор Кириллович|ROI -5.15
Виктор Кириллович|ROI -5.15
1.86Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Все мы помним, что было в матче девятого тура против Манчестер Юнайтед. Совершенно несправедливая ничья как по самой игре так и со стороны судейства. Но это уже в прошлом, после этого мы разгромили Генк и готовы в очередной раз показать всем на что мы способны. Тоттенхэм пребывает вне самой лучшей форме, чего нельзя сказать о Ливерпуле. Никаких проблем нет ни в атаке, ни средней линии, ни в линии обороны. Я уверен что в воскресенье вечером мы увидим открытый атакующий футбол и в конечном итоге одержим победу
0
Повторить за 1.81
Kayrat Bayzhanov|ROI -1.02
Kayrat Bayzhanov|ROI -1.02
2.4Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Ливерпуль — Тоттенхэм|АПЛ
Очень простая ставка, хоть и Тоттенхем последний матч в лиге чемпионов отыграл на высшем уровне, в этом матче против них будет играть не Црвена звезда. Слабая защита, травма основного голкипера... при таких раскладах играть против сильнейшей тройки нападения в европе, хуже может и не быть. У Ливерпуля к тому же в состав вернулся отдохнувший Салах, который успел отличиться против бельгийского Генка, учитывая что тот матч Клопп использовал очень креативный центр поля, без традиционно обороняющихся полузащитников, поставив восстановившихся и набравших форму Кейту и Чемберлена, которые, при необходимости, помогут раскрыть и без того ослабленную оборону шпор. Думаю, предсказуемая победа Ливерпуля в домашних стенах.
1
Повторить за 2.28
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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Последние матчи
H2H
Матч
  • 46%
  • 13%
  • 4%
  • 4%
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