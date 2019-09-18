Бесплатный прогноз на Байер - Локомотив сегодня

Что это за неуважение? Хочется воскликнуть, когда видишь котировки букмекеров, выдающих на победу команды Юрия Семина коэффициент 10. Но мы только рады, недооценка москвичей поможет нам найти стоящий прогноз на матч Байер – Локомотив. Конечно, не призываем вас грузить на победу Локо, и не питаем патриотических иллюзий, но крупного поражения в Германии точно не ждем. Байер далек от звания гранда немецкого футбола. Забивает неплохо – 6 за 3 тура Бундеслиги, но и пропускает достаточно – 3 за 3. Креативные братья Миранчуки, шустрый Жемалетдинов, мотивированный Смолов и новичок Жоау Мариу должны воспользоваться слабой обороной «аспириновых». Поэтому первый прогноз на Байер – Локомотив: фора гостей +1,5 за обалденный коэффициент (для такой-то подстраховки) 1,75.

Также можно сыграть и на любви Петера Боша к атакующему стилю. Бэйли, Фолланд, Беллараби, Хаверц, Демирбай – все звезды Байера нацелены на атаку и кружевные комбинации. Дома против аутсайдера (немцы так думают) группы они будут много атаковать. Поэтому для игры Байер – Локомотив прогноз на 18 сентября затронет тотал. Индивидуальный и общий. Букмекеры выдали невероятно высокий коэффициент на тотал больше 2,5 – 1,81. При этом Байер нацелен на регулярные атаки, а москвичи будут жалить в контрнаступления. Три гола команды точно сообразят. Обязательно пометьте себе прогноз на Байер – Локомотив: тотал больше 2,5.

В качестве ставки на матч нельзя забывать также индивидуальный тотал Байера. Немцы хороши в созидании, особенно дома. А защита Локо сейчас не лучший период переживает. Ростов забил банде Семина два раза, Динамо и Краснодар по разу. Матч Байер – Локомотив 18.09 для москвичей вряд ли завершиться сухим счетом. Для успокоения немцы должны забивать дважды, а индивидуальный тотал немцев больше 1,5 оценивается коэффициентом 1,6. Для пресса или ординара с хорошей суммой ставка отлично подойдет.

Вместо вывода вспомним лучший прогноз на Байер – Локомотив сегодня. Грузим на большое количество голов, тотал больше 2,5 оценивается коэффициентом 1,81. То, что нужно. Не забываем о силе Локо. Банда Семина акцентированно готовилась и усиливалась к Лиге чемпионов, мальчиком для битья точно не будет. Фора 2 (+1,5) за 1,75 отлично смотрится. Локомотив вряд ли будет разгромлен в Германии.