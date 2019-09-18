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Байер — Локомотив прогнозы на матч 18.09.2019

Байер — Локомотив
  •  Лига чемпионов УЕФА
Байер
02:21:29
до начала матча
Локомотив
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Бесплатный прогноз на Байер - Локомотив сегодня

Что это за неуважение? Хочется воскликнуть, когда видишь котировки букмекеров, выдающих на победу команды Юрия Семина коэффициент 10. Но мы только рады, недооценка москвичей поможет нам найти стоящий прогноз на матч Байер – Локомотив. Конечно, не призываем вас грузить на победу Локо, и не питаем патриотических иллюзий, но крупного поражения в Германии точно не ждем. Байер далек от звания гранда немецкого футбола. Забивает неплохо – 6 за 3 тура Бундеслиги, но и пропускает достаточно – 3 за 3. Креативные братья Миранчуки, шустрый Жемалетдинов, мотивированный Смолов и новичок Жоау Мариу должны воспользоваться слабой обороной «аспириновых». Поэтому первый прогноз на Байер – Локомотив: фора гостей +1,5 за обалденный коэффициент (для такой-то подстраховки) 1,75

Также можно сыграть и на любви Петера Боша к атакующему стилю. Бэйли, Фолланд, Беллараби, Хаверц, Демирбай – все звезды Байера нацелены на атаку и кружевные комбинации. Дома против аутсайдера (немцы так думают) группы они будут много атаковать. Поэтому для игры Байер – Локомотив прогноз на 18 сентября затронет тотал. Индивидуальный и общий. Букмекеры выдали невероятно высокий коэффициент на тотал больше 2,51,81. При этом Байер нацелен на регулярные атаки, а москвичи будут жалить в контрнаступления. Три гола команды точно сообразят. Обязательно пометьте себе прогноз на Байер – Локомотив: тотал больше 2,5

В качестве ставки на матч нельзя забывать также индивидуальный тотал Байера. Немцы хороши в созидании, особенно дома. А защита Локо сейчас не лучший период переживает. Ростов забил банде Семина два раза, Динамо и Краснодар по разу. Матч Байер – Локомотив 18.09 для москвичей вряд ли завершиться сухим счетом. Для успокоения немцы должны забивать дважды, а индивидуальный тотал немцев больше 1,5 оценивается коэффициентом 1,6. Для пресса или ординара с хорошей суммой ставка отлично подойдет. 

Вместо вывода вспомним лучший прогноз на Байер – Локомотив сегодня. Грузим на большое количество голов, тотал больше 2,5 оценивается коэффициентом 1,81. То, что нужно. Не забываем о силе Локо. Банда Семина акцентированно готовилась и усиливалась к Лиге чемпионов, мальчиком для битья точно не будет. Фора 2 (+1,5) за 1,75 отлично смотрится. Локомотив вряд ли будет разгромлен в Германии.

Прогнозы 1914
Мария Командная|ROI -2
Мария Командная|ROI -2
5.6Ничья
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
И сейчас такую нужно просто драму дать, потому что «Локо» играет в гостях и кэф на его победу – 10! А на победу «Байера» всего 1.36. А мы знаем, что когда наши клубы играют в еврокубках, я никогда против них не ставлю.

Да и ставить на победу «Байера» в принципе бессмысленно, потому что: что такое кэф 1.36?! Вы знаете, что кэфы ниже двушки меня в принципе не интересуют, поэтому я решила поставить на ничью!

Источник: Instagram Марии Командной
1
Повторить за 5.55
Алексей Андронов|ROI 0.43
Алексей Андронов|ROI 0.43
1.86Локомотив фора (1.5)
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1,5) в матче «Байер» — «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт считает, что матч будет непростой, так как «Байер» взбешен после поражения в чемпионате от дортмундской «Боруссии». Такое впечатление, что «Локомотив» букмекеры вообще всерьез не воспринимают – чистая победа идет с коэффициентом 9,60, огромный коэффициент на ничью.

Ему кажется, что «Байер» сейчас не так хорош, как хочет казаться. Он здорово контролирует мяч, он лучший по итогам трех туров Бундеслиги по проценту владения мячом, но что дальше с этим мячом делать, он знает не всегда. Андронов напоминает, что у него возникли проблемы с «Краснодаром» именно в этом аспекте.

Поэтому эксперт верит в то, что «Локомотив» — опытная команда, с хорошими футболистами. Даже несмотря на проблемы у Миранчуков, она может попробовать воспользоваться тем, что соперник сейчас не в лучшем виде. Он предлагает поставить на победу «Локомотива» с форой +1,5 с коэффициентом 1,75. Андронов верит, что «Локомотив» не должен проиграть крупно.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.95
Валерий Непомнящий|ROI 0.79
Валерий Непомнящий|ROI 0.79
1.71Локомотив фора (1.5)
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Для Локомотива занять третье место в этой группе будет успехом. На большее я не рассчитываю с такими соперниками. Мне кажется, Байер посильнее, хотя они далеко не сильнейшая команда в Лиге чемпионов. Однако Локомотиву не хватает командных игровых скоростей. Да, они в этом сезоне прибавили по игре, но этого пока недостаточно. Возьмём, например, лидеров Локомотива, братьев Миранчуков. Они стали играть быстрее, но европейский уровень требует более высоких скоростей. Это одна из причин, по которой они не являются основными игроками национальной сборной. Лига чемпионов — это ярмарка талантов, и мне очень интересно посмотреть, как они выступят в этом сезоне. Я бы очень хотел, чтобы они зарекомендовали себя.

Мне кажется, что у Локомотива главный козырь - это игра в атаке. Им труднее играть в позиционной игре, как они часто играют в чемпионате России, а в еврокубках у них будет больше свободных зон, потому что Байер будет тоже играть в атаку. По этой причине у команды Сёмина будут шансы забить, да и в целом матч получится результативным.

Локомотив сейчас одна из лучших команд по составу в России, поэтому они способны играть и в российской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Конечно, Локомотив поборется в этом матче, но думаю, что на победу рассчитывать не приходится. Лучшим вариантом для Локомотива будет ничья, и она вполне возможна. Для Локомотива ничейный результат будет хорошим началом, и он придаст уверенности для дальнейшего выступления.

Источник: LegalBet
2
Повторить за 1.95
Константин Генич|ROI -1.07
Константин Генич|ROI -1.07
2.29Тотал меньше 2.5
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Байер» — «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт считает, «Локомотив» сыграет от обороны, в три центральных защитника. Он постарается не позволить «Байеру» разогнаться. Он отмечает, что в двух подряд матчах «Байер» не может распечатать ворота соперника.

По мнению Генич, «Локомотив» постарается продлить эту серию «Байера». Он сыграет максимально аккуратно. «Локомотиву» очень важно брать очки с этим соперником, чтобы рассчитывать хотя бы на выход в еврокубковую весну. Чтобы брать очки, надо хорошо играть в обороне. Семин это прекрасно понимает.

Поэтому эксперт верит в то, что что «Локомотив» не рассыпется так, как в прошлом сезоне, когда проиграли крупно «Галатасараю», что оборона «Локомотива» не дрогнет, а где надо — Гильерме выручит.

Источник: РБ
3
Повторить за 2.49
Евгений Ловчев|ROI 2.94
Евгений Ловчев|ROI 2.94
5.2Ничья
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью и обе забьют в матче «Байер» – «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт считает, что «Байер» давно уже не лидер немецкого чемпионата. «Локомотив» же, напротив, одна из лучших команд Российской Премьер-Лиги последних лет.

Ему кажется, у железнодорожников есть кадровые проблемы: по всей видимости, не будут играть братья Миранчуки. Но там есть возможность для ротации.

Но Ловчев уверен, «Локомотив» — опытная команда. Чорлука, Крыховяк, Эдер, да тот же Смолов – все это люди, немало поигравшие и немало видевшие.

Он думает, «Локо», который провалился в прошлой Лиге чемпионов, сделал правильные выводы и в этом розыгрыше выступит увереннее.

Источник: РБ
0
Повторить за 5.55
Владислав Радимов|ROI -3.92
Владислав Радимов|ROI -3.92
2.07Байер фора (-1.5)
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
В матче не смогут принять участие Миранчуки, и это снизит атакующий потенциал «Локомотива». «Байер» прессингует весь матч и старается очень быстро вернуть себе мяч. Думаю, что «Локомотиву» будет трудно выходить из обороны, им будет не хватать игрока, который сможет придержать мяч. «Байер» играет на очень высоких скоростях, и «железнодорожникам» будет сложно выдержать все девяносто минут. А без Миранчуков, которые могут помочь при выходе из обороны, создать момент в атаке, будет еще сложнее.

В прошлом сезоне по матчам на групповом этапе Лиги чемпионов было видно, что «Локомотиву» очень сложно в играх с командами, которые контролируют мяч. «Железнодорожники» неуверенно играют без мяча. Думаю, что в этом матче так и случится: «Локомотив» будет играть без мяча, а «Байер», забив гол, не остановится и будет играть в свой футбол.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.97
БК "ОЛИМП"|ROI -4.58
БК "ОЛИМП"|ROI -4.58
3.45Победит Локомотив или ничья
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Московский “Локомотив” начинает свою лигочемпионскую
кампанию выездным матчем против леверкузенского “Байера”. В
минувшие выходные железнодорожники добыли трудовую победу
в матче РПЛ против “Сочи”, но потеряли двух лидеров – Антона
Миранчука и Бенедикта Хеведеса. Учитывая, что из-за травм
команде также не помогут Алексей Миранчук и Джефферсон
Фарфан, перспективы московского клуба выглядят крайне
туманными. Аналитики БК “Олимп” считают, что матч получится
“верховым” и предлагают поставить на тотал 2,5 больше за 1.75.

“Локомотив” уже второй сезон подряд выступает в групповом
этапе Лиги чемпионов, но из-за низкого рейтинга УЕФА клуб не
может рассчитывать на хорошую жеребьевку, поскольку попадает в
четвертую корзину. На этот раз в соперники московской команде
попались гранды европейского футбола – мадридский “Атлетико” и
туринский “Ювентус”. Очевидно, что в матчах против этих клубов
“Локо” не на что рассчитывать, поэтому лучше ориентироваться на
борьбу за 3-е место с “Байером”. К тому же, “Байер” пока прилично
шатает в национальном чемпионате, о чем свидетельствует
недавнее поражение от дортмундской “Боруссии” со счетом 0:4.
Тем не менее, “Байер” – опытный еврокубковый боец, регулярно
играющий в плей-офф турнира. Поэтому дома немцы играют на
победу с любым соперником.

Главному тренеру “Локомотива” Юрию Семину придется изрядно
поломать голову, как и кем заменить выбывших из-за травм
футболистов. Если с потерей Фарфана “Локо” уже смирился, то
отсутствие братьев Миранчуков кажется невосполнимым. Вся
атакующая игра железнодорожников строится именно через них,
поэтому в Германии команде придется действовать строго от
обороны, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника.
Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сразу после
жеребьевки отметил, что задача перед “Локо” стоит показать
достойную игру, возможно поэтому футболистам будет
психологически легче выступать в турнире, когда не давит острая
необходимость положительного результата.

“Байер” в домашних играх традиционно много забивает, но при
этом часто пропускает. Ставка “обе забьют” в этом контексте
выглядит очень перспективной. В БК “Олимп” на этот исход можно
поставить за 2.08. Немецкий клуб – очевидный фаворит
противостояния с более классным подбором исполнителей и
выстроенной игрой. Если вы хотите подсластить выигрышем
разочарование от поражения нашей команды, то в БК “Олимп” на
фору “Байера” -1,5 предлагается коэффициент 2.06. Наконец, если
вы верите, что “Локо” сможет устоять в Германии, то ставьте в БК
“Олимп” на то, что российский клуб не проиграет за 3.22.

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 3.6
Нобель Арустамян|ROI -18.14
Нобель Арустамян|ROI -18.14
1.952Обе команды забьют - Да
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на обе забьют и ТБ (2,5) в матче Байер - Локомотив. Вот его доводы:

«Локомотив» попал в непростую ситуацию: и группа сложная, и травмированы братья Миранчуки, которые, видимо, с «Байером» и не сыграют.

«Байер» — загадка этой группы, но от его игры зависит распределение мест в плей-офф. Если леверкузенцы смогут навязать борьбу «Ювентусу» и «Атлетику», они смогут быть неподконтрольными в этой группе. И так как матч домашний, для немцев необходимо взять три очка, чтобы обозначить свою силу.

Скорее всего от «Байера» можно ждать сильной игры, полную концентрацию. «Локомотив» же играет на выезде, это традиционно неприятно для российских команд — открывать европейский сезон в гостях. И тем более соперник такой тяжелый.

Можно предположить, что «Локомотив» сыграет в атаку, возможно, даже сможет забить. Но то, что «Байер» забьет минимум два мяча, вне всякого сомнения. Поэтому хорошая ставка — обе забьют и тотал больше 2,5 гола.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.88
Дмитрий Шнякин|ROI -12.15
Дмитрий Шнякин|ROI -12.15
1.98Обе команды забьют - Да
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов, ребята, шарахнет по нам с вами уже на грядущей неделе. Большие матчи, в том числе с участием наших команд, “Зенита” и ”Локомотива”. “Локомотив” играет в Леверкузене. Вообще мне кажется, что произошло в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов, где команда плохо выступила, слишком зажато, слишком от обороны и никак себя толком не показала. Сейчас вот в такой группе, где есть “Ювентус”, “Атлетико” и ”Байер”, уже нечего зажиматься, нужно в футбол играть, нужно себя показывать, продавать может быть кому-нибудь. Я имею ввиду, конечно, братьев Миранчуков, так что нужно играть раскрепощеннее, в этот раз.

Во-вторых, Семин против Боаша, тут все понятно. Боаш играет в прессинг, в атаку. Семин играет в контратаки, так что тут со сценарием все более-менее ясно. Вне зависимости от того, какие будут составы. По составам тут вопросы. Сыграют ли братья Миранчуки? Непонятно, на данный момент. Либо оба из них, либо оба не сыграют.

Может быть. чудо произойдет и оба на поле выйдут, но это вряд ли. Тем не менее, есть же Жоау Марио, который уже вписался. Международная пауза ему помогла. Видно, что он потренировался, неплохо выглядел в матче с “Сочи”, который “Локомотив” выиграл. Ну и понятно,что тут есть игровые варианты у Юрия Палыча Семина, хотя в атаке не так, чтобы уйма футболистов. Жамалетдинов в форме, в общем то Смолов голевую передачу сделал с “Сочи”. Почему бы и нет?

Тем более, у “Байера” проблема с обороной. “Байер” запустил четыре от “Боруссии” и в целом не пропустил только в матче с “Хоффенхаймом”. В остальных матчах пропускает. Это опять же энергозатратный футбол Боаша. Команда не всегда успевает вернуться в оборону. Не идеален тот же Джонатан Та - что в сборной, что в “Байере”. Так что “Байер выглядит уязвимым в обороне. Все равно в атаке есть Фолланд, есть Хаверц - суперзвезда “Байера”. Есть Байи и мы понимаем, что состав “Байера” в целом мощнее и свой домашний гол он забить должен. Поэтому мой прогноз, обе команды забьют в матче в Леверкузене.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.88
gambler|ROI 0.38
gambler|ROI 0.38
2.07Байер фора (-1.5)
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Байер — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
После разгромных 0-4 от Боруссии Дортмунд на выезде, Байер проводит первую домашнюю игру в рамках группового этапа Лиги Чемпионов с российским Локомотивом. Для железнодорожников жребий распорядился не лучшим образом, они оказались в группе смерти, где им предстоит сыграть ещё с Мадридским Атлетико и Ювентусом. Если у Зенита и есть шансы на выход из группы, то у Локо, на мой взгляд вообще никаких. Даже первая игра с немцами на выезде должна показать как настроена команда Юрия Семина - отсиживаться в обороне, отдав мяч сопернику, или играть в атакующей манере. Второй путь для команды российской Премьер-Лиги против мастеровитых европейских команд вообще самоубийство. Ситуация для Локомотива ещё осложняется отсутствием из-за травм Алексея Миранчука, Фарфана и Квирквелии. Байер после разгрома от Дортмунда играет дома и явно захочет порадовать своих болельщиков яркой атакующей игрой, ну и заодно реабилитироваться перед ними за плохую игру в прошлом туре Бундеслиги. Лучшим вариантом должна стать разгромная победа над первым соперником по групповому этапу ЛЧ. Думаю железнодорожники проиграют первый матч с разницей в 2 и более мячей. Сюрпризов здесь не жду совсем и вполне может повторится счёт игры между этими командами, когда они встречались в 2014 году и матч закончился в пользу Байера 3-1. Против немцев у Локо нет козырей, к тому же судя по последним играм, команда Семина играет не так хорошо, как может. Минимальная победа над Сочи, плюс поражение от Ростова. В матче Байер - Локомотив из всех вариантов для ставки выбрал фору -1.5 на хозяев. Думаю в том что они выиграют мало кто сомневается.
0
Повторить за 1.97
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 18%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 6%