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Прогноз Kирилл Дементьев: Матч Локомотив — Бавария

Kирилл Дементьев45.2% WR-2.44% ROI
2.21Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Локомотив — Бавария. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Локомотив будет заряжен на игру. Тем более, надо исправляться после поражения от Ротора.

Бавария не пропустила от Атлетико и Айнтрахта, хотя обычно с этими командами ситуация складывалась по-другому. С учетом возможной ротации состава, у Локо появляется шанс хотя бы на один гол в предстоящей встрече.

Источник: РБ
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PlayNow56.9% WR8.61% ROI
1.84Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Шахтер — Интер|Лига чемпионов УЕФА
Шахтер — Интер|Лига чемпионов УЕФА
Сейчас проблем у шахтера хватает и даже несмотря на их большое количество команда продолжает играть и придерживаться своей стратегии и плана. Клуб играет в атакующей манере, и те бразильцы которые здоровые пытаются доказать свою состоятельность и профпригодность. В игре против Реала Шахтер сыграл грамотно и воспользовался своими шансами и недооценкой галактикос, но с Интером такая история не пройдет, и команда знает все сильные и слабые стороны горняков. Так что повторения сценария игры в Мадриде оранжевым не стоит ожидать. Вообще в Лиге Чемпионов шахтер играет весело и результативно. В 9 из 10-ти домашних матчей ЛЧ Шахтер пробивал на пару со своим соперником тотал больше 2.5.

Приглашение Антонио Конте на тренерский мостик Интера одно из самых правильных решений руководства за последние сезоны. Команда при Конте вышла в группу Лиги Чемпионов где не играла шесть долгих лет, при этом миланскому клубу всего чуточку не хватило, чтобы взять Лигу Европы в августе этого года.

Если в чемпионате старт у Интера удался, и команда сейчас занимает 4-е место после 5 туров, то вот в Лиге Чемпионов змеи в первом туре сыграли(2-2) с Боруссией М и теперь очень ухудшили свое турнирное положение. Черно-синим нужно в Киеве теперь побеждать, чтобы рассчитывать на 1-е место в группе.

Шахтер опасен даже в обескровленном состоянии, и учитывая, что сейчас в строй возвращаются игроки то Интеру легко точно не будет. Сейчас у команды есть определенные проблемы в обороне. Змеи пропустили 8 мячей в пяти играх Серии А, плюс 2 мяча от Боруссии. Так что горняки на свой гол наиграть должны. Но Интер обладая отличнейшей атакой способен и сам огорчить вратаря Шахтера. Команда будет взламывать и пробивать молодую оборону горняков. Считаю, что матч выйдет очень результативным.
12
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Константин Генич55.7% WR-2.34% ROI
2.24Победа Челси и тотал меньше 3.5 - Да
Краснодар — Челси|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — Челси|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 и ТМ (3.5) в матче Краснодар — Челси. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у Краснодара по-прежнему очень много травмированных игроков. Ари, Вандерсон, Классон, Кабелла, Сорокин и Оллсон пропустят предстоящую игру.

Челси стал пропускать намного меньше после того, как место в воротах занял Менди. Команда сыграла на ноль в матчах против Севильи, МЮ и Кристал Пэлас. Теперь команда Лэмпарда может более свободно думать об атакующих действиях.

Лондонский клуб, скорее всего, одержит победу в предстоящей игре. Возможно, даже сухую. Слишком уж много проблем у Краснодара в данный момент.

Источник: РБ
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