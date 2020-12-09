«Локомотив» заканчивает групповой турнир Лиги чемпионов выездом в Мюнхен, где «железнодорожники» сыграют с безоговорочным лидером своей группы и одним из лучших, а скорее однозначно лучшим, сейчас клубом планеты. «Железнодорожники» перед последним туром ещё не вкусили сладость победы (0-3-2 5:8 3), но несмотря на это, ещё сохраняют шансы на евровесну, правда, они, скорее, математические, чем реальные. В прошлом туре москвичи в важнейшем и, пожалуй, ключевом матче абсолютно по делу, не найдя нужных контраргументов, проиграли на «РЖД Арене» австрийскому «Зальцбургу» (1:3) и свели свои шансы на продолжение выступления в еврокубках практически к нулю, но, как известно, надежда умирает последней, хотя, когда едешь в гости к «Баварии», надежда очень ненадёжна. В гостях команда Марко Николича поделила очки с «Зальцбургом» (2:2) и «Атлетико» (0:0). В РПЛ «красно-зелёные» пока заметно отстают от лидеров чемпионата, в активе столичного клуба двадцать восемь очков (8-4-5 19:17). После неудачи в ЛЧ москвичи преуспели в национальном первенстве и дома «прибили» казанский «Рубин» (3:1).
«Бавария» ещё после четвёртого тура решила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Мюнхена перед последним туром лидирует с огромным отрывом (4-1-0 16:5 13) и может себе позволить особо не заморачиваться по поводу игры с россиянами, но, зная клубный менталитет «Баварии» и её игроков, трудно предположить, что она в домашней встрече против «Локо» станет валять дурака. В последнем матче ЛЧ, который проходил в Мадриде, выступая далёко не в сильнейшем составе и без особых турнирных задач против сильного и очень мотивированного противника, мюнхенцы сыграли с «Атлетико» вничью (1:1). На своём поле команда Ханса-Дитера Флика разгромила испанский клуб (4:0) и была сильнее австрийского (3:1). В Бундеслиге «Бавария», несмотря на конкуренцию, продолжает задавать тон и бороться за очередной титул, как известно, много чемпионств не бывает и от них не устают. Сейчас в активе лидера чемпионата Германии двадцать три очка (7-2-1 34:16). В последнем очень боевом, ярком и событийном матче чемпион в голевой «перестрелке» сыграл вничью с «Лейпцигом» (3:3). В первом круге москвичи дома оказали серьёзное сопротивление и заслужили хорошую прессу, но проиграли, хоть и достойно (1:2).
«Локомотив» с турнирной точки зрения мотивирован значительно больше, чем немецкий клуб, но уровень мастерства игроков «Локо» и «Баварии» (даже тех, кто чаще остаётся в запасе мюнхенцев) сравнивать сложно. «Железнодорожникам», конечно, пожелаю успеха, дать бой гранду и попытаться зацепиться за положительный результат, но в Мюнхене против потерявшей по цифрам интерес к происходящему в туре, но знающей себе цену, уважающую себя, болельщиков и футбол в целом «Баварии», будет очень трудно. Тем, кто из запасных, выйдет в основе хозяев есть, что доказывать, а их уровень мастерства выше, чем у основных игроков московского клуба, у которого ещё хватает кадровых проблем.
⚽ футбол Лига Чемпионов 🆚Встреча Бавария - Локомотив 💰Исход матча: ф1(-1.5) 🔥Коэффициент: 1.79 ⌚Начало матча : 23:00 по Мск.
📝 Бавария уже после 4 тура обеспечила себе выход в плей офф с 1 места, а в прошлом туре дала отдохнуть лидерам, где 2 состав сыграл на равных с Атлетико, хотя Атлетико в том матче был сверхмотивирован, но стоило выпустить Баварии 2 игроков основы Мюллер и Гнабри тут же сделали результат (1:1) А Локо в свою очередь проиграл Зальцбургу дома (1:3) сыграв очень слабо с ошибками, так и не смогли пробиться в ЛЕ, а щас надо чтобы Зальцбург проиграл Атлетико и самим выиграть в гостях у Баварии, но это смешно. Даже самые преданные фанаты согласятся, что с такой Баварией нет стоит ожидать очков в гостях, которая даже 2 составом сыграла с Атлетико вничью, класс и опыт игроков просто зашкаливает, остается надеяться что Локо не будет разгромлен в 5+ мячей, а Бавария не щадит никого!
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Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ИТМ2 (0,5) в матче Бавария - Локомотив. Вот его доводы:
«Вы помните, как «Локомотив» довольно-таки стойко и симпатично играл против «Баварии» в Москве. «Мюнхен», видимо, не ожидал от «железнодорожников» такой игры. Сейчас «Локомотив» станет сзади вдесятером, но у «Баварии» столько хороших форвардов, что они все равно разобьют оборону гостей.
Кто-то говорит, что не будет играть Левандовски, еще кто-то, но там и в запасе сидят значимые футболисты. Поэтому для меня совершенно очевидно, что «Бавария» выиграет. Когда «Мюнхен» начинает забивать, ее не остановить».
Источник: РБ / «Бавария» — «Локомотив». Прогноз и ставки Евгения Ловчева
Даже подсевшая в последнее время Бавария, без сомнения, фаворит. Ну в самом деле, не сможет же Локомотив устроить длительное давление? Даже если мюнхенцы выпустят совсем полуторный состав? Тут другое интересней: как с линией быть? Придется играть баварцев с минус 1,5? Невзирая на возможную ротацию? Наверное, придется. Не проходит ставка на индивидуальный тотул мюнхенцев. То есть она, может, и пройдет. Но! По мне матч скорей низовой. Особенно если полголика прикупить.
Бавария в прошлом матче в гостях не очень убедительно обыграло локомотив со счетом 2-1 локомотив хороший держался до последнего и почти сдержал ничью бы конечно круто если бы локомотив сбывались сыграли вничью а в этот раз Бавария играет на своём поле локомотив приезжает в гости локомотив уже вылетел из группы и выйдем только если в лигу Европы поэтому думаю говоря разнесет локомотив как минимум один мяч точно
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на обе забьют + ТБ (2.5) в матче Бавария — Локомотив. Вот его доводы:
«В этой группе тоже все понятно, к большому сожалению для «Локомотива». Поэтому гостям можно приехать и получить удовольствие от того, что играешь на таком крутом стадионе как «Альянц Арена».
«Бавария» страшная. У себя дома получается очень круто. В среднем 3 мяча команда забивает в каждом матче Лиги чемпионов – это действительно страшно. Плюс к этому 3 гола и в 5 из последних 7 встреч. В общем, в атаке у них все в порядке. Думаю, будет ротация, но на качестве игры это не отразится. Но в обороне у мюнхенцев всегда весело. В 9 матчах не было ни одного сухого.
Поэтому у «Локомотива» пару шансов будет. Но когда на тебе не висит никакая задача, ты можешь чувствовать себя совершенно спокойно».
Выступления «Локомотива» против «Атлетико» своим формально положительным результатом породили в некоторых болельщиках и особенно спортивных журналистах обманчивое впечатление о достойном качестве игры «железнодорожников». Однако куда в большей степени двум набранным очкам в играх против испанцев «Локомотив» обязан везению, чем собственной игре. И матч против «Зальцбурга» ожидаемо стал ушатом холодной воды, вылитым на головы болельщиков «красно-зеленых». Никуда не делись проблемы «Локо» с выходом из обороны, особенно когда опорники или защитники москвичей находятся под интенсивным прессингом. Гильерме остается крайне нестабильным вратарем, склонным к периодическим «привозам» и наблюдению одними глазами за летящим в ворота мячом. Из-за перебора желтых карточек в Мюнхене не сможет сыграть Мурило, насколько успешно смогут пройти тесты на коронавирус Куликов и Крыховяк остается под вопросом. Выход же на поле Лысцова и особенно Райковича чреват возможной катастрофой. Не зря именно их заменил Марко Николич в перерыве игры с «Зальцбургом». Главной же проблемой для «Локо» станет потеря Зе Луиша, получившего перелом стопы, он намного качественнее, чем Эдер цепляется за мячи, что в таких матчах, как с «Баварией» или «Атлетико» не только создает опасность у ворот противника, но и дает время передохнуть своим защитникам. Дополнительно рассказывать о том, что даже на скамейке «Баварии» сидят чемпионы мира и футболисты, которые стоят, примерно, как половина всего состава «Локомотива», наверное, не нужно. «Локо» впору думать не о гипотетической победе над мюнхенцами и чудесном выходе в Лигу Европы, а о том, как не опозориться, потерпев крупное поражение и оказавшись на передовицах всех спортивных СМИ в качестве главного российского клуба–неудачника этой печальной еврокубковой кампании.
Снежный Барс❗️❗️❗️ Буду краток Крч , беру фору локомотива +2 , так-с ,потому что Бавария уже точно выходит в следующую стадию , эта игра нечего не даст им . А для Локомотива шанс , хоть 1 победу в данной лч сделать . Думаю выпустят 2-ой состав Баварии . Разгрома я тут не ожидаю , даже думаю будет ничья . Решил расписать щас , потому что потом кэф упадёт ))) Всем фарта 😉👌)