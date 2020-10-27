Коэффициент на победу Баварии настолько смешной даже на выезде, что заигрывать его нет никакого смысла, все-таки большинство экспертов понимает, что объективно у «железнодорожников» шансов практически нет. Будет любопытно, в любом случае, понаблюдать за этой игрой, потому что не каждый раз в Москву прилетает настолько титулованная и именитая команда, поэтому, поединок со всех точек зрения будет интересен, но мы считаем, что Локомотив здесь потерпит поражение. Остается открытым только вопрос по результативности, смогут ли как-то москвичи сдержать натиск мюнхенцев или же все закончится максимально плачевно?
Думаю,что никто не будет спорить с тем,что у Локомотива нет никаких шансов в матче с Баварией. Мюнхенская машина вообще не останавливатся после фантастического прошлого сезона,она громит всех на своём пути, больше про нее и сказать нечего. Давайте посмотрим на Локо. Тут конечно все печально, российские клубы вообще не тянут уровень даже средних команд Европы, которые даже в топ пяти чемпионатах не играют ( это я вспоминаю Зенит и ЦСКА) Локомотив сыграл в ничью с Зальцбургом, которых вообще что-то не подъехал в том матче,но при этом забил два мяча. Так что шансов у Локо нет и быть не может, команды просто с разных футбольных планет.
Свой первый домашний матч группового турнира Лиги чемпионов столичный «Локомотив» проведёт против сильнейшего клуба Европы, а скорее, и мира. «Железнодорожники» начали еврокубковую компанию с австрийского вояжа и добились в достаточно сложном матче против «Зальцбурга» вполне приемлемого результата (2:2). А вот в следующей домашней игре национального первенства, москвичи умудрились уступить аутсайдеру РПЛ - волгоградскому «Ротору» (1:2). Это поражение прервало длительную серию без поражений (4-2-0). Команда Марко Николича находится на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ (6-3-3 13:9 21).
«Бавария» продолжает блистать и показывать фантастический футбол. Мюнхенцы в стартовой игре Лиги чемпионов на своей территории в пух и прах разнесли далеко не слабый мадридский «Атлетико» (4:0). Команда Ханса-Дитера Флика как на хорошо отлаженном конвейере штампует уверенные победы в главном клубном европейском турнире, их с учётом прошлого сезона набралось уже двенадцать подряд. В последнем матче Бундеслиги чемпион Германии вновь был неудержим в атаке и отгрузил пять безответных мячей в ворота «Айнтрахта» Франкфурт.
В турнирной таблицы клуб из Мюнхена сейчас второй (4-0-1 22:8), он уступает одно очко «Лейпцигу».
Конечно, явный фаворит предстоящего противостояния не российский клуб. «Бавария» сейчас настолько хороша, что с любым соперником выходит играть в статусе фаворита, в ранге лучшей команды, победившей абсолютно справедливо в прошлом сезоне. «Локомотив», который пока в поиске своей игры, конечно, будет (должен) упираться в домашней встрече против триумфатора прошлого сезона, но против лома, как известно, нет приёма, и я поставлю на результативную игру на «РЖД Арене». Мощнейшую атаку баварцев москвичам нейтрализовать будет чрезвычайно трудно, а вот сыграть на некоторых слабостях центральных защитников немецкой команды можно и нужно попробовать. За поражение от «Баварии» никто игроков «Локо» казнить не будет, все прекрасно понимают силу и мощь немецкого клуба.
Рискну. Поясняю: мюнхенцы завтра (или уже сегодня,это смотря когда вы это читаете) играет с явным аутсайдером группы - Локомотивом,который подходит к матчу не совсем лучшим образом: "железнодорожники" проиграли волгоградскому Ротору,в свою очередь "сине-голубые" являются аутсайдером чемпионата.Локомотву никак не должен помочь фактор домашних трибун,а Баварии он не должен помешать никаким образом. Будет ли разгром?Надеюсь
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Локомотив — Бавария. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Локомотив будет заряжен на игру. Тем более, надо исправляться после поражения от Ротора.
Бавария не пропустила от Атлетико и Айнтрахта, хотя обычно с этими командами ситуация складывалась по-другому. С учетом возможной ротации состава, у Локо появляется шанс хотя бы на один гол в предстоящей встрече.
Игра с РБ Зальцбург показала, что Локо на необходимом уровне хватило по сути только минут на 30 игры, в ходе которых им удалось забить относительно быстрый гол. Затем же инициатива полностью перешла в руки РБ и атака терзала весь оставшийся матч оборону РЖД-шников. Да, это вам не низовые игры в РПЛ катать, в ЛЧ надо быть готовым на все 90+ минут. По мне ничья, добытая в Австрии - это больше счастливый случай, чем закономерность. Тот же Краснодар, например, сыграл гораздо более слаженно и организованно против Ренна, чего нельзя сказать про Локо. Бавария приедет в Москву не просто за очередными 3 очками, а постарается сделать это также убедительно, как и в игре с Атлетико, которым она легко и непринуждённо воткнула 4 мяча. А учитывая то, что на воротах Локо не Ян Облак, а обычный Гильерме, который умеет знатно лажать и улыбаться, то я даже боюсь представить, что будут творить Левандовски-Мюллер и Ко., плетя постоянно хитрые кружева вокруг штрафной хозяев. К тому же очень вероятно, что ко вторнику уже будет в строю Лерой Сане, который добавит скорости, техники и культуры голевого паса, а это дополнительная головная боль для Локо. Бавария сыграет свой матч в чемпионате с не всегда стабильным Айнтрахтом, и я думаю не потратит много сил, тем более обладая такой глубиной состава. Поэтому во 2 туре на Локо обрушится вся мощь действующего обладателя ЛЧ. Одним словом, не завидую я Локомотиву.
Сказать по правде, я не могу представить себе, сколько фарта должен набрать Локо, чтобы не проиграть. Только если Бавария забьет не сразу (и далеко не сразу), и потом будет катать на 1-0. Тогда в конце (и то из серии « вдруг»). Но здесь этих «вдруг», по мне, слишком много. Играть не так просто, потому что никаких «минус один» никто не даст. То есть фору придется играть от Баварии, то будет она весьма обязывающей. И надо это четко понимать.
«Локомотив» неплохо сыграл в Австрии и заработал один балл, но вряд ли игру «железнодорожников» можно назвать идеальной – «Зальцбург» легко разбирался с обороной и мог добывать все три очка. Сегодня у команды Николича соперник куда более серьезный, который отличается молниеносной атакой и тотальным владением мяча - противостоять такой силе сегодняшний «Локомотив» вряд ли способен. Думаю, что у наших нет шансов. Прогноз - Ф2 (-2.5)
Как болельщику Локо, не хотелось бы делать прогноз на этот матч. Постараюсь судить объективно. Бавария может забить сколько угодно ( точнее сколько захочет). Поэтому на тотал здесь бы не ставил. Локомотиву даются голы даже в РПЛ очень сложно. Понятно здесь и другаю мотивация и может присутствовать фактор везения, но всё же думаю Локо не забьёт ( хотя очень хочу чтобы я ошибался). В обоих матчах прошлого года с Юве - московский клуб забил в обоих матчах, но Бавария в этом сезоне бескомпромиссна, да и главный забивала Локомотива уже в Италии
Отметим, что «Бавария» на несколько недель потеряла левого защитника Альфонсо Дэвиса, получившего травму на ровном месте в игре с франкфуртским «Айнтрахтом». Ожидается, что вместо него будет играть Люка Эрнандес.
Скорее всего, матч между «Локомотивом» и «Баварией» в Москве окажется верховым. Но я бы предложил ставку на индивидуальный тотал чемпионов Германии больше 2,5 гола. На это можно поставить с коэффициентом 1.65