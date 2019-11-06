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Локомотив — Ювентус прогнозы на матч 06.11.2019

Локомотив — Ювентус
  •  Лига чемпионов УЕФА
Локомотив
04:01:27
до начала матча
Ювентус
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Локомотив — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Доброго времени суток друзья. Меня зовут Максим Сальков. Поделюсь своими мыслями на главный матч сегодняшнего вечера. Юви не показывает последние игры особой результативности и ,к тому же , команда еще привыкает к методам нового главного тренера Маурицио Сарри. Локомотиву нужно добирать очки и проходить дальше. Как сказал Семин - «Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки, не всё зависит от нас, всё зависит от соперника. Будем стараться атаковать, нам очень важно любое приобретенное очко, чтобы двигаться дальше» Я думаю Локомотив создаст проблемы Юви, и покажет достойный реванш у себя дома! Верим в наших. Всем выигрышных ставок, хорошего настроя, и хороших впечатлений от игры!!
Локомотив — Ювентус прогноз на матч от пользователя
«Ювентус» является однозначным фаворитом в игре с «Локомотивом». Остроту у чужих ворот в составе туринцев может создать практически любой футболист. В прошлой игре активно опекали Криштиану Роналду, а в итоге 2 мяча забил Пауло Дибала. Что касается «Локомотива», то забить в ворота «Ювентуса» команде будет очень непросто. У москвичей не очень получается в атаке. И если для внутреннего первенства им хватает ресурса, чтобы стабильно набирать очки, то на европейской арене явно не достает скорости и изобретательности в нападении. Единственный шанс «Локомотива» в предстоящей встрече – это действовать от обороны и ловить соперника на контратаках. Тем не менее я думаю, что мастерство игроков «Ювентуса» позволит команде добыть победу в Москве. Источник: LegalBet
Локомотив — Ювентус прогноз на матч от пользователя
В первом матче Локомотив приятно удивил и чуть не подарил нам сенсацию. Российский клуб на выезде обыгрывал Ювентус 1-0 аж до 76 минуты. Казалось, что мы точно можем рассчитывать хотя бы на ничью, но Дибала считал иначе. За 3 минуты он умудрился забить нам 2 гола и мы ничем не смогли ответить. В этой группе всё предельно ясно. Ювентус и Атлетико - фавориты и с вероятностью 99 % должны выходить из группы. Нам же надо вырваться в Лигу Европы и победа над Байером даёт неплохие шансы. Однако нет веры в то, что Локомотив сумеет добыть хотя бы одно очко в матче с Ювентусом, а вот Байер в матче с Атлетико наверняка выложиться по полной и это очко заработает.
Прогнозы 2575
Максим Сальков|ROI 0.27
Максим Сальков|ROI 0.27
6.05Победит Локомотив
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Доброго времени суток друзья. Меня зовут Максим Сальков. Поделюсь своими мыслями на главный матч сегодняшнего вечера. Юви не показывает последние игры особой результативности и ,к тому же , команда еще привыкает к методам нового главного тренера Маурицио Сарри. Локомотиву нужно добирать очки и проходить дальше. Как сказал Семин - «Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки, не всё зависит от нас, всё зависит от соперника. Будем стараться атаковать, нам очень важно любое приобретенное очко, чтобы двигаться дальше»
Я думаю Локомотив создаст проблемы Юви, и покажет достойный реванш у себя дома!
Верим в наших. Всем выигрышных ставок, хорошего настроя, и хороших впечатлений от игры!!
26
Повторить за 6.2
Валерий Непомнящий|ROI -3.6
Валерий Непомнящий|ROI -3.6
1.63Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
«Ювентус» является однозначным фаворитом в игре с «Локомотивом». Остроту у чужих ворот в составе туринцев может создать практически любой футболист. В прошлой игре активно опекали Криштиану Роналду, а в итоге 2 мяча забил Пауло Дибала.

Что касается «Локомотива», то забить в ворота «Ювентуса» команде будет очень непросто. У москвичей не очень получается в атаке. И если для внутреннего первенства им хватает ресурса, чтобы стабильно набирать очки, то на европейской арене явно не достает скорости и изобретательности в нападении. Единственный шанс «Локомотива» в предстоящей встрече – это действовать от обороны и ловить соперника на контратаках. Тем не менее я думаю, что мастерство игроков «Ювентуса» позволит команде добыть победу в Москве.

Источник: LegalBet
3
Повторить за 1.62
Альберт Жмишенко|ROI 1.14
Альберт Жмишенко|ROI 1.14
1.64Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
В первом матче Локомотив приятно удивил и чуть не подарил нам сенсацию. Российский клуб на выезде обыгрывал Ювентус 1-0 аж до 76 минуты. Казалось, что мы точно можем рассчитывать хотя бы на ничью, но Дибала считал иначе. За 3 минуты он умудрился забить нам 2 гола и мы ничем не смогли ответить.
В этой группе всё предельно ясно. Ювентус и Атлетико - фавориты и с вероятностью 99 % должны выходить из группы. Нам же надо вырваться в Лигу Европы и победа над Байером даёт неплохие шансы. Однако нет веры в то, что Локомотив сумеет добыть хотя бы одно очко в матче с Ювентусом, а вот Байер в матче с Атлетико наверняка выложиться по полной и это очко заработает.
2
Повторить за 1.62
Багира 🔥|ROI 4.77
Багира 🔥|ROI 4.77
1.95Обе команды забьют - Да
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
У нас тут походу начался 4-й сезон сериала "Очень странные дела". Где фавориты один за другим лажают в последних матчах еврокубков и чемпионатов. Кто поудачливее еще умудряются отскакивать и Ювентус в их числе, но всё когда нибудь заканчивается. Ювентус потихоньку превращается в Старую Синьйору. То ли силы покинули итальянского гранда, то ли Удача.

Локомотив должен собрать в кучку остатки сил и все таки обыграть Ювентус. Когда еще представиться такая возможность? В этот раз надо завершить незаконченное дело.

Криштиану Роналду уже насладился со своей сборной вкусом поражения в выездном матче в Киеве, пришло время и в Ювентусе отхлебнуть немножечко горечи, в этот раз в Москве.

Ставка на матч: обе забьют за кф. 1.9.
4
Повторить за 1.89
Виктор Гусев|ROI -1.46
Виктор Гусев|ROI -1.46
1.93Обе команды забьют - Да
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Сегодня я делаю прогноз на матч "Локомотив" - "Ювентус". Это футбольная Лига Чемпионов. Четвертый тур группового этапа.

"Локомотив" будет принимать итальянцев после игры 1:1 в Уфе. Я не думаю, что железнодорожники рады такому результату. Может быть, в голове была как раз предстоящая встреча Лиги Чемпионов.

Что касается "Ювентуса". "Ювентус" продлил свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Было дерби с "Торино", которое "Ювентус" выиграл за счет гола де Лигт на 70-й минуте, матч окончился со счетом 1:0. "Ювентус" вышел на первое место, потому что относительно неудачно сыграл "Интер".

Какая ситуация в группе? Вы знаете, что "Ювентус" находится на первом месте, собственно, он делит это место по очкам с "Атлетико" - у них по семь очков. У "Локомотива" - три, у "Байера" - ноль очков. Тут возникает вопрос, что нужно на данном этапе в этом турнире "Локомотиву" - борьба за третье место и возможность продолжить игру в Лиге Европы, борьба с "Байером" или же все-таки попытка догнать лидеров, отставание от которых на четыре очка. С одной стороны, ход матча для "Локомотив" на своем поле зависит от решения этой дилеммы. С другой стороны, нет.

Наверное, сыграть с "Ювентусом" вничью на свое поле, было бы неплохо. Но я не думаю, что "Локомотив" будет отсиживаться в обороне, потому что это чревато последствиями. Лучше идти вперед, забивать, что кстати и было в первом матче в первом туре - "Локомотив" забил и героически оборонялся до 78-ой минуты, но потом пропустил два мяча. Поэтому нужно не отсиживаться в обороне, а идти вперед, пытаясь завоевать дома три очка в матче с "Ювентусом". Это, конечно, очень рискованно, потому что ты тут же нарвешься на контратаку.

Сложная ситуация. Наверное, холодная погода - это фактор в пользу "Локомотива".

"Ювентус" при Сарри - это "Ювентус", который очень сложно выиграть, но которому можно забить - "Локомотив" показал нам это в первой игре. Поэтому, вот из этого я буду исходит в своем прогнозе. При том, что возможны разные исходы матча, в общем-то для меня все сводится к одному. Мой прогноз на матч "Локомотив" - "Ювентус" - обе команды забьют.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.89
Сергей Гарага|ROI 0
Сергей Гарага|ROI 0
1.63Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус изначально считался главным фаворитом своей группы, да и турнира в целом – пока команда полностью оправдывает этот статус. После трех туров «старая синьора» лидирует в квартете.
«Локомотив» дал серьезный бой «Ювентусу» в Турине, но в итоге класс взял свое – чемпион Италии в концовке забил дважды, оставив «железнодорожников» без очков.
В последних матчах в Лиге Чемпионов «Локомотив» проиграл.
В этом сезоне «Ювентус» провел 14 матчей во всех турнирах и ни в одном из них не проигрывал – 11 побед и три ничьи. Ставка очевидна, победа Ювентуса.
0
Повторить за 1.62
Владислав Радимов|ROI -9.09
Владислав Радимов|ROI -9.09
1.88Обе команды забьют - Нет
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
В первой встрече «Локомотив» весь матч защищался. В какой-то степени им повезло, что они забили первыми. Но я не думаю, что в этом матче будет повторение такого же сюжета. Все-таки дома «Локомотив» будет более открыто играть. Но у «Ювентуса» каждый футболист в отдельности сильнее футболиста «Локомотива». «Ювентусу» нужно занимать первое место в группе, потому что оно дает право играть в плей-офф с командой со второго места и проводить ответный матч дома. Поэтому туринцам нужна победа, и они ее добьются. И я думаю, что в этот раз «Ювентус» выиграет более легко и уверенно, чем в домашнем матче.

Думаю, что у «Локомотива» нет шансов набрать очки в этом матче. В прошлом матче могли сыграть вничью, но это один матч из 10. И то проиграли. Не уверен, что «Локомотив» сможет снова забить, но и не думаю, что «Ювентус» забьет много. Мне кажется, как и в прошлом матче, забьет два и будет контролировать мяч. Просто игра дастся им легче.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.89
Отар Кушанашвили|ROI -1.33
Отар Кушанашвили|ROI -1.33
8.7Победа Локомотив и тотал больше 2.5 - Да
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Хотел бы выразить вместе с вами изрядное изумление по поводу результатов тех матчей? в отношении которых я был твердым образом убежден, что они сложатся именно так, как я предрекал. Это касается всех туземных матчей - и “Челси”, и “Манчестер Юнайтед”. Но это же спорт. Всякий раз, когда я попаду пальцем в небо, я буду писать тексты, один из которых я предъявил вашему вниманию будучи изумленным и в некотором смысле совестливым парнем. Вдруг вы поставили ставку из моих слов. Меня эта мысль очень угнетала даже на съемках собственной программы для другого канала. Но это прогнозы. Прогнозировать - это вообще гиблое дело. Я больше ставлю на ваше чувство юмора, я ставлю на умение прощать ляпы.

Никто же например не знал перед матчем “Спартак” - ”Локомотив”, что он завершится именно так, как он завершился. Мы не знаем, кто такой Тедеско. Мы не знаем, например, кто такой Гончаренко. Гончаренко это тот, который методично приводит в жизнь свою линию и который добился того, чтобы два раза обыграть “Реал”, но не может добиться от 19-ти летних парней стабильной игры. Что происходит с Чаловым перед поездкой в Будапешт - это разговор отдельный, для страниц какого-нибудь “Спорт-Экспресса”, специализированных изданий. Но нас интересует счет, нас интересует результат. Я знаю что вы ждете от меня точных прогнозов. С поправкой, что футбол - это самая непредсказуемая игра на свете. Начинаем!

Матч “Локомотив” - ”Ювентус”. Я преклоняюсь перед Роналду. Я не из тех, кто участвует в дискуссиях, кто выше - Месси или Роналду. Рожденным уже талантливым человеком был Лео, а вот путем ежедневных тренировок Роналду стал Роналду и в этом гораздо больше доблести. Вот этот парень вместе с остальными, может быть даже с нашим стариком Буффоном в воротах, едут теперь в Москву. Пацаны со СТАВКА TV говорят, что “Локомотив” проигравший Тедеско (0:3), что он может сделать против “Ювентуса”? А я пацанам со СТАВКА TV говорю: “Вот именно! Потому что проиграли со счетом 0:3 “Спартаку”. Именно потому, что у Семина нет привычки входить в раздевалку с коленным железом и выжигать пацанов только проигравших на поле. Он не ругает людей, которые и так чувствуют вину. Вот именно от противного я выстраиваю логику.

“Ювентус” приезжает! Для нас, для всех - это праздник! Если вы даже не болеете за “Локомотив”. Не ругайтесь на меня матом и не кидайте домашние тапочки, но я ставлю на победу “Локомотива”. На сложную или на какую - мне плевать. Я ставлю на победу “Локомотива” потому, что люди будут гнать вперед. И память о 0:3 московскому “Спартаку” - это тоже неплохой допинг, неплохое целебное свойство у такого поражения. Игра будет не без голов с обеих сторон. Ставлю на точный счет 2:1 в пользу “Локомотива”.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 8.4
Евгений Ловчев|ROI -1.36
Евгений Ловчев|ROI -1.36
3.54Победа Ювентус и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П2 всухую, П2 и ТМ (2,5) в матче «Локомотив» — «Ювентус». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Локомотив» до 77-й минуты вел 1:0 в первом матче – это, можно сказать, в чем-то случайность. У них по сути всего одна атака и была. Неслучайно после матча Роналду в разговоре с Семиным спрашивал, не мог бы «Локо» побольше раскрыться, а то вообще не выходили из своей штрафной.

Ловчев считает, что для «Ювентуса» понятно, что «Локо» на своем поле будет атаковать. И для «Ювентуса» это хорошо. Более того, «Юве» увидел, как играет «Локомотив». И, без сомнения, туринцы сыграют так, как они это делают в своем чемпионате. А там они часто забьют 1-2 мяча, и практически не пропускают ничего.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.38
Юра Мороз|ROI -1.46
Юра Мороз|ROI -1.46
1.76Ювентус тотал больше 1.5
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Локомотив — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Футбол. Лига чемпионов. 4 тур
              Локомотив vs Ювентус
       Ставка: Гол в оба тайма: Да 1.8
  Московский Локомотив сегодня в Черкизово в ответной игре сразится с одним из грандов мирового футбола. Двумя неделями ранее, эти команды уже играли между собой в рамках Л. Ч. Тогда, в Турине, Железнодорожники доставили не мало проблем подопечным Сарри.
Сегодня думаю хозяева выберут похожий сценарий игры (Стогая аккуратная игра в обороне и попытки поймать соперника на контр атаке) Юрий Павлович Семин, как уже бывалый в футболе, думаю чётко понимает, играть в открытый футбол с таким соперником - смерти подобно (Высок риск разгромного поражения.) А потому и не станет менять план на игру. Да и зачем? Если это работало до 76 минуты в гостях. А сегодня игра на Ржд Арене.  В атаке же Локомотив в среднем забивает по 1 голу за игру. Есть Крыховяк и Миранчук. (Если взглянуть на статистику Юве, то их оборона перестала быть сверх надёжной в последних 6 матчах пропущено 5 мячей. Наверное это следствие того что Старая Сеньера при Сарри, стала играть в более атакующий футбол. ) Именно по этому гол хозяев нельзя сбрасывать со счетов.
  Сегодняшние гости Ювентус должны помнить сколько хлопот им доставил Локо. И потому, думаю, недонастроя или проблем с недооценкой здесь не должно возникнуть. Врятли Ювентус захочет повторно мучится (Слишком энергозатратно, а в календаре впереди есть более серьёзные соперники.)
Считаю, гости захотят с первых минут взять быка за рога чтоб не повторился  Туринский сценарий (Хотя такое, очень мало вероятно.) и постараются забить быстрый гол. Чтобы игра не была для них тяжёлой. Да и в то, что Российский клуб продержится 2 первых тайма с Юве на 0. Я лично не верю. В футболе по статистике, 2 гол забивается в течении часа. ☝️ (МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СТАВОК.) Во втором тайме наверняка игра полностью раскроется (Силы обороняющихся иссякнут или Гости просто Дабавят) и второй гол приедет.
0
Повторить за 1.77
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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  • 40%
  • 11%
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