Локомотив — Ювентус прогноз на матч от пользователя Максим Сальков Доброго времени суток друзья. Меня зовут Максим Сальков. Поделюсь своими мыслями на главный матч сегодняшнего вечера. Юви не показывает последние игры особой результативности и ,к тому же , команда еще привыкает к методам нового главного тренера Маурицио Сарри. Локомотиву нужно добирать очки и проходить дальше. Как сказал Семин - «Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки, не всё зависит от нас, всё зависит от соперника. Будем стараться атаковать, нам очень важно любое приобретенное очко, чтобы двигаться дальше» Я думаю Локомотив создаст проблемы Юви, и покажет достойный реванш у себя дома! Верим в наших. Всем выигрышных ставок, хорошего настроя, и хороших впечатлений от игры!!

Локомотив — Ювентус прогноз на матч от пользователя Валерий Непомнящий «Ювентус» является однозначным фаворитом в игре с «Локомотивом». Остроту у чужих ворот в составе туринцев может создать практически любой футболист. В прошлой игре активно опекали Криштиану Роналду, а в итоге 2 мяча забил Пауло Дибала. Что касается «Локомотива», то забить в ворота «Ювентуса» команде будет очень непросто. У москвичей не очень получается в атаке. И если для внутреннего первенства им хватает ресурса, чтобы стабильно набирать очки, то на европейской арене явно не достает скорости и изобретательности в нападении. Единственный шанс «Локомотива» в предстоящей встрече – это действовать от обороны и ловить соперника на контратаках. Тем не менее я думаю, что мастерство игроков «Ювентуса» позволит команде добыть победу в Москве. Источник: LegalBet