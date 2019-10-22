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Ювентус — Локомотив прогнозы на матч 22.10.2019

Ювентус — Локомотив
  •  Лига чемпионов УЕФА
Ювентус
02:35:24
до начала матча
Локомотив
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Встреча команд разных весовых категорий, в которой для меня лишь один вопрос: сколько забьют хозяева? "Ювентус" забивает не менее двух голов уже в семи матчах кряду. Убеждён, что "Локомотиву" не удастся прервать эту впечатляющую серию "Старой синьоры". "Атлетико" пропустил от Роналду и Ко - два "Байер" - три. Есть большая вероятность, что "железнодорожники" пойдут по нарастающей. Подопечные Сёмина на морально-волевых удержали победу в Леверкузене над "Байером" - 2:1, но вчистую проиграли дома "Атлетико" - 0:2. В Турине будет играть намного тяжелее, чем в этих двух матчах Лиги Чемпионов вместе взятых. Мой выбор: ИТБ 1(2,5). Всем удачи.
Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Это Виктор Гусев и я хочу поделиться своим мнением относительно матча между “Ювентусом” и “Локомотивом”. Все время мы смотрим на напряженный ритм российских клубов, ведь мы считаем, что наши команды еще не привыкли играть в таком интенсивном темпе. А вот большие зарубежные клубы не ищут оправдания в плотном календаре. Так что посмотрим, с кем “Локомотив” играл до “Ювентуса” и после. До этого “Локо” сыграет в Грозном, а до домашней игры со “Спартаком” еще останется пять дней. Поэтому я не думаю, что “железнодорожники” должны сильно обращать внимание на грядущие встречи. Лучше постараться выжать максимум из выезда в Италию. В турнирной таблица разница между двумя командами всего лишь одно очко. Но положа руку на сердце, давайте скажем о том, что “Локомотиву” все-таки придется бороться за третье место, хоть я и желаю им выход в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире “Локо” начал с удачи, обыграв “Байер”. Именно “Байер” будет их соперником в битве за третье место. А потом было поражение от “Атлетико”. Что касается “Ювентуса”, то итальянцы сыграли вничью с “Атлетико” и обыграли “Байер” со счетом 3:0. Все внимательно следят, как идут дела у Сарри. Коуч строит свою игру, пытается выстроить атакующую игру. А там такой набор нападающих, что это несложно - Дибала, Роналду, Игуаин. Тем не менее, пока не очень получается. “Ювентус” редко забивает больше двух мячей. Пока не очень убедительно выглядит их атакующая линия. С другой стороны, “Ювентус” оголяет свои тылы и пытается прибавить в атаке. Именно поэтому им можно и забить даже на их поле, но победить вряд ли получится. Слишком разный уровень мастерства. Можно поставить и на гол Криштиану Роналду. Можно учесть, что у москвичей есть целая группа травмированных игроков - Жемалетдинов, Смолов, Фарфан, Миранчук. И если в чемпионате России этих футболистов можно как-то заменить, то в Лиге чемпионов точно нет. На мой взгляд, в этой игре “Локо” не удастся составить конкуренцию хозяевам. Возможно, в Москве у них и будут шансы, но на выезде нет. Поэтому я поставлю на победу “Ювентуса” с форой (-1,5). Источник: Ставка ТВ
Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Для Ювентуса победа в Лиге Чемпионов является приоритетной целью на сезон. Я уверен, что из группы команда в 1/8 выйдет достаточно легко. Борьба будет с Атлетико Мадрид за 1-е место. Сегодня именно подопечные Сарри возглавляют квартет. У них 4 очка на счету (как и у "матрасников"), но у итальянцев лучше разница забитых и пропущенных голов (5:2). В 1-м туре "зебры" в гостях расписали ничью с представителями Мадрида (2:2). Через несколько недель был матч против Байера. Здесь уже Роналду и Ко проявили себя, как настоящий гранд. Немцы были обыграны с крупным счетом 3:0. Голами отметились: Игуаин, Роналду и Бернардески. Будем откровенны, Локомотиву досталась самая сложная группа. Большое счастье будет, если команда сумеет пройти в плей-офф Лиги Европы. Все-таки, когда тебе играть против Юве и Атлетико Мадрид, о плей-офф ЛЧ мечтать не приходится. За 3-ю позицию "железнодорожники" ведут борьбу с Байером. В 1-м туре группового этапа подопечные Семина обыграли как раз Байер на его поле со счетом 1:2. Как по мне, именно эта виктория может стать решающей в борьбе за путевку в Лигу Европы. Во 2-й игровой день москвичи дома принимали Атлетико Мадрид. Испанцы победили 0:2, но стоит признать, что несмотря на разницу в классе, россияне выглядели более чем достойно. На сегодняшний день Локо в своей четверке идет на 3-м месте, имея на балансе 3 очка. У главного конкурента (леверкузенского Байера) - 0 баллов в активе. Мой прогноз победа Ювентус и ТМ 4.5.
Прогнозы 3163
Андрей Никишин|ROI -6.61
Андрей Никишин|ROI -6.61
2.01Ювентус тотал больше 2.5
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Встреча команд разных весовых категорий, в которой для меня лишь один вопрос: сколько забьют хозяева?
"Ювентус" забивает не менее двух голов уже в семи матчах кряду. Убеждён, что "Локомотиву" не удастся прервать эту впечатляющую серию "Старой синьоры". "Атлетико" пропустил от Роналду и Ко - два "Байер" - три. Есть большая вероятность, что "железнодорожники" пойдут по нарастающей.
Подопечные Сёмина на морально-волевых удержали победу в Леверкузене над "Байером" - 2:1, но вчистую проиграли дома "Атлетико" - 0:2. В Турине будет играть намного тяжелее, чем в этих двух матчах Лиги Чемпионов вместе взятых. Мой выбор: ИТБ 1(2,5). Всем удачи.
8
Повторить за 2.11
Виктор Гусев|ROI -0.06
Виктор Гусев|ROI -0.06
1.7Ювентус фора (-1.5)
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Это Виктор Гусев и я хочу поделиться своим мнением относительно матча между “Ювентусом” и “Локомотивом”.

Все время мы смотрим на напряженный ритм российских клубов, ведь мы считаем, что наши команды еще не привыкли играть в таком интенсивном темпе. А вот большие зарубежные клубы не ищут оправдания в плотном календаре. Так что посмотрим, с кем “Локомотив” играл до “Ювентуса” и после. До этого “Локо” сыграет в Грозном, а до домашней игры со “Спартаком” еще останется пять дней. Поэтому я не думаю, что “железнодорожники” должны сильно обращать внимание на грядущие встречи. Лучше постараться выжать максимум из выезда в Италию.

В турнирной таблица разница между двумя командами всего лишь одно очко. Но положа руку на сердце, давайте скажем о том, что “Локомотиву” все-таки придется бороться за третье место, хоть я и желаю им выход в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире “Локо” начал с удачи, обыграв “Байер”. Именно “Байер” будет их соперником в битве за третье место. А потом было поражение от “Атлетико”.

Что касается “Ювентуса”, то итальянцы сыграли вничью с “Атлетико” и обыграли “Байер” со счетом 3:0. Все внимательно следят, как идут дела у Сарри. Коуч строит свою игру, пытается выстроить атакующую игру. А там такой набор нападающих, что это несложно - Дибала, Роналду, Игуаин. Тем не менее, пока не очень получается. “Ювентус” редко забивает больше двух мячей. Пока не очень убедительно выглядит их атакующая линия.

С другой стороны, “Ювентус” оголяет свои тылы и пытается прибавить в атаке. Именно поэтому им можно и забить даже на их поле, но победить вряд ли получится. Слишком разный уровень мастерства. Можно поставить и на гол Криштиану Роналду. Можно учесть, что у москвичей есть целая группа травмированных игроков - Жемалетдинов, Смолов, Фарфан, Миранчук. И если в чемпионате России этих футболистов можно как-то заменить, то в Лиге чемпионов точно нет.

На мой взгляд, в этой игре “Локо” не удастся составить конкуренцию хозяевам. Возможно, в Москве у них и будут шансы, но на выезде нет. Поэтому я поставлю на победу “Ювентуса” с форой (-1,5).

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.74
ISКA STAVIТ|ROI -10.65
ISКA STAVIТ|ROI -10.65
1.56Победа Ювентус и тотал меньше 4.5 - Да
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Для Ювентуса победа в Лиге Чемпионов является приоритетной целью на сезон. Я уверен, что из группы команда в 1/8 выйдет достаточно легко. Борьба будет с Атлетико Мадрид за 1-е место. Сегодня именно подопечные Сарри возглавляют квартет. У них 4 очка на счету (как и у "матрасников"), но у итальянцев лучше разница забитых и пропущенных голов (5:2).

В 1-м туре "зебры" в гостях расписали ничью с представителями Мадрида (2:2). Через несколько недель был матч против Байера. Здесь уже Роналду и Ко проявили себя, как настоящий гранд. Немцы были обыграны с крупным счетом 3:0. Голами отметились: Игуаин, Роналду и Бернардески.

Будем откровенны, Локомотиву досталась самая сложная группа. Большое счастье будет, если команда сумеет пройти в плей-офф Лиги Европы. Все-таки, когда тебе играть против Юве и Атлетико Мадрид, о плей-офф ЛЧ мечтать не приходится. За 3-ю позицию "железнодорожники" ведут борьбу с Байером.

В 1-м туре группового этапа подопечные Семина обыграли как раз Байер на его поле со счетом 1:2. Как по мне, именно эта виктория может стать решающей в борьбе за путевку в Лигу Европы. Во 2-й игровой день москвичи дома принимали Атлетико Мадрид. Испанцы победили 0:2, но стоит признать, что несмотря на разницу в классе, россияне выглядели более чем достойно.

На сегодняшний день Локо в своей четверке идет на 3-м месте, имея на балансе 3 очка. У главного конкурента (леверкузенского Байера) - 0 баллов в активе.

Мой прогноз победа Ювентус и ТМ 4.5.
0
Повторить за 1.5
Сергей Николаев19|ROI 2.88
Сергей Николаев19|ROI 2.88
1.54Победа Ювентус и тотал меньше 4.5 - Да
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Фаворит встречи и лидер группы Ювентус, примет на своём поле боевитый коллектив из Москвы, как и в игре с Байером, команда Юрия Сёмина будет действовать от обороны и искать свои моменты в контратаках, но в отличии от Байера, у Ювентуса другой набор исполнителей, которые явно не будут прощать своего соперника. Тем более Роналдо очень настроен на эту встречу. Победа на Локомотивом гарантирует выход в плей-офф ЛЧ, даже при минимальных набранных очках в следующих играх.
0
Повторить за 1.5
Olegovich28|ROI -2.1
Olegovich28|ROI -2.1
1.79Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Давно жду это событие !Юве и Локо))Как многие смеются по поводу Российского клуба ,,,(Не победят ну хоть на Роналду посмотрят))),,На мой взгляд голы в этой встрече обязательно будут и не исключаю что больше двух.Локомотив понятное дело будит игру ломать и сбивать Тэмп и ждать свой шанс на контратаку ,но Ювентус такая команда что ей нельзя позволять долго владеть мячом иначе гол!так что предпримет Юрий Сёмин стало быть посмотрим
0
Повторить за 1.83
Emity Ray|ROI 0.05
Emity Ray|ROI 0.05
1.97Тотал больше 3
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Настроюсь на оптимистичный лад и дам прогноз не на очевидную победу Юве во главе с Роналду, а на тотал матча. Мне кажется что с такой скамейкой запасных и таким лазаретом Локо нечего не останется, как глухо встать в оборону и не пропустить очень много и пробовать контр.атаковать, можно сыграть тотал Ювентус больше 2, также гол Криштиану Роналду в любое время матча, тотал 1 и 2 го таймов 0.5 больше, также ставку дубль любого игрока в любое время, счёт будет явно крупным и кто-то 🤞CR забьёт нашим и не раз 😊💪. И так думайте сами, решайте сами. Сумма не более 5% от игрового банка и погнали!
2
Повторить за 2.02
Валерий Непомнящий|ROI -1.88
Валерий Непомнящий|ROI -1.88
1.75Тотал меньше 3
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
«Локомотив» неплохо сыграл в матче с «Атлетико», но в Турине им будет очень сложно. Возможно, матч сложится так же, как с «Атлетико». «Ювентус» может забить и два, и три мяча. «Ювентус» в этом сезоне усилился игроком мирового уровня Роналду. Он, конечно, играет ключевую роль в клубе. Но даже если у него не получается что-то, то в команде очень много хороших футболистов. Но стоит отдать должное Роналду – в Лиге чемпионов он выкладывается на полную.

Я наблюдаю сейчас за «Ювентусом», и могу сказать, что главная их цель – это Лига чемпионов. Они сильно заряжены на то, чтобы наконец-то уже выиграть этот турнир. Поэтому «Ювентус» можно считать одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Может быть, «Локомотиву» даже удобнее будет играть против «Ювентуса», потому что туринцы уступают по скорости тому же «Атлетико». Думаю, что «Локомотив в этой игре тоже будет играть от обороны. Но несмотря на то, что к этой игре должен будет поправиться Миранчук, я сомневаюсь, что «Локомотив» сможет забить. Мне кажется, «Ювентус» победит с разницей в два мяча, но разгрома не будет.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.79
Дмитрий Егорoв|ROI -3.16
Дмитрий Егорoв|ROI -3.16
2.61Ювентус фора (-2.5)
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Здравствуйте, товарищи! Хочется обратиться вам с предостережением.

Вы можете как угодно относиться к Юрию Семину и считать его волшебником, ведь ему удалось возродить “Локомотив”, который еще недавно даже не попадал в еврокубки. Вы можете возлюбить сегодняшний “Локомотив” с поляком Крыховяком и Дмитрием Бариновым. Они действительно в порядке. Вы можете верить даже в Федора Смолова, если хотите, конечно. Но, пожалуйста, не ставьте вы на победу “Локомотива” в Турине. Нет у них шансов на этот исход. Тем более, те же Смолов и Баринова, скорее всего, не выйдут на поле из-за повреждений.

Давайте смотреть объективно. У “Ювентуса” великий вратарь по именим Джанлуиджи Буффон, крутейшая линия обороны во главе с Де Лигтом, полузащита с Рэмси, Криштиану Роналду и даже Игуаин, который хоть и толстый, но всегда в порядке. Все ясно, что будет фора (-2,5) в пользу “Юве”. Хоть ты упрись, хоть ты, извините, усрись. Хоть в пять защитников сыграй, хоть в семь, хоть в восемь, хоть в десять, но “Ювентус” все равно победит крупно. Такой уровень российской футбола на данный момент и такой уровень сегодняшнего “Ювентуса”. Я буду рад ошибиться.

После победы над “Байером” у многих случился оргазм, из-за чего они уверовали в силу русских клубов в Лиге чемпионов. Но приехал “Атлетико” и тут же все расставил по своим местам. Тоже самое будет и с “Юве”, который не будет катать вату, как это делали немцы. С тем же “Атлетико” подопечные Сарри уже упустили три очка и вряд ли собираются делать это снова.

Повторяю прогноз: победа “Ювентуса” с форой (-2,5).

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.91
the truth is out there|ROI 3.76
the truth is out there|ROI 3.76
17Победит Локомотив
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Это утопия, но почему бы и нет. Рискну поставить на победу Локо. Раз в год и палка стреляет. С Атлетико были моменты, Ювентус не идиален, будут моменты, так почему бы и не выиграть!? Локо понимает, группа смерти, брать очки надо в каждом матче, да, Ювентус будут гнать свои трибуны в Турине, но плюс для Локо, это Ювентусу нужна победа, от Локо никто ничего особо не ждёт и это их козырь, Ювентус может не до оценить Локо, ведь игра Атлетико показала, что без особых усилий можно выиграть. В общем, смотрим матч и верим в наших.
2
Повторить за 17.75
Руслaн Нигматуллин|ROI -10.25
Руслaн Нигматуллин|ROI -10.25
2.25Обе команды забьют - Да
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Локомотив|Лига чемпионов УЕФА
Перед матчем у «Локо» 2 победы в 2 последних турах РПЛ, у «Ювентуса» 6 побед подряд в чемпионате Италии. В целом соперники в хорошей форме, несмотря на сложную группу, «Локомотив» сохраняет реальные шансы на плей-офф, все зависит от матчей против «Юве».

Конечно, «Ювентус» фаворит, если судить по коэффициентам, шансов у железнодорожников почти нет (вероятность непроигрыша россиян — 22%). Во-первых, «Локомотив» без вариантов дома уступил «Атлетико», во-вторых, туринцы играют дома.

Хочется сохранить надежду на положительный результат. Поставлю на гол «Локомотива» на выезде. Надеюсь, это принесет команде Семина очки.

Источник: BetOn
0
Повторить за 2.29
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 18%
  • 10%
  • 9%
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