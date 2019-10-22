Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Это Виктор Гусев и я хочу поделиться своим мнением относительно матча между “Ювентусом” и “Локомотивом”. Все время мы смотрим на напряженный ритм российских клубов, ведь мы считаем, что наши команды еще не привыкли играть в таком интенсивном темпе. А вот большие зарубежные клубы не ищут оправдания в плотном календаре. Так что посмотрим, с кем “Локомотив” играл до “Ювентуса” и после. До этого “Локо” сыграет в Грозном, а до домашней игры со “Спартаком” еще останется пять дней. Поэтому я не думаю, что “железнодорожники” должны сильно обращать внимание на грядущие встречи. Лучше постараться выжать максимум из выезда в Италию. В турнирной таблица разница между двумя командами всего лишь одно очко. Но положа руку на сердце, давайте скажем о том, что “Локомотиву” все-таки придется бороться за третье место, хоть я и желаю им выход в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире “Локо” начал с удачи, обыграв “Байер”. Именно “Байер” будет их соперником в битве за третье место. А потом было поражение от “Атлетико”. Что касается “Ювентуса”, то итальянцы сыграли вничью с “Атлетико” и обыграли “Байер” со счетом 3:0. Все внимательно следят, как идут дела у Сарри. Коуч строит свою игру, пытается выстроить атакующую игру. А там такой набор нападающих, что это несложно - Дибала, Роналду, Игуаин. Тем не менее, пока не очень получается. “Ювентус” редко забивает больше двух мячей. Пока не очень убедительно выглядит их атакующая линия. С другой стороны, “Ювентус” оголяет свои тылы и пытается прибавить в атаке. Именно поэтому им можно и забить даже на их поле, но победить вряд ли получится. Слишком разный уровень мастерства. Можно поставить и на гол Криштиану Роналду. Можно учесть, что у москвичей есть целая группа травмированных игроков - Жемалетдинов, Смолов, Фарфан, Миранчук. И если в чемпионате России этих футболистов можно как-то заменить, то в Лиге чемпионов точно нет. На мой взгляд, в этой игре “Локо” не удастся составить конкуренцию хозяевам. Возможно, в Москве у них и будут шансы, но на выезде нет. Поэтому я поставлю на победу “Ювентуса” с форой (-1,5). Источник: Ставка ТВ