Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя Андрей Никишин
Встреча команд разных весовых категорий, в которой для меня лишь один вопрос: сколько забьют хозяева? "Ювентус" забивает не менее двух голов уже в семи матчах кряду. Убеждён, что "Локомотиву" не удастся прервать эту впечатляющую серию "Старой синьоры". "Атлетико" пропустил от Роналду и Ко - два "Байер" - три. Есть большая вероятность, что "железнодорожники" пойдут по нарастающей. Подопечные Сёмина на морально-волевых удержали победу в Леверкузене над "Байером" - 2:1, но вчистую проиграли дома "Атлетико" - 0:2. В Турине будет играть намного тяжелее, чем в этих двух матчах Лиги Чемпионов вместе взятых. Мой выбор: ИТБ 1(2,5). Всем удачи.
Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Это Виктор Гусев и я хочу поделиться своим мнением относительно матча между “Ювентусом” и “Локомотивом”. Все время мы смотрим на напряженный ритм российских клубов, ведь мы считаем, что наши команды еще не привыкли играть в таком интенсивном темпе. А вот большие зарубежные клубы не ищут оправдания в плотном календаре. Так что посмотрим, с кем “Локомотив” играл до “Ювентуса” и после. До этого “Локо” сыграет в Грозном, а до домашней игры со “Спартаком” еще останется пять дней. Поэтому я не думаю, что “железнодорожники” должны сильно обращать внимание на грядущие встречи. Лучше постараться выжать максимум из выезда в Италию. В турнирной таблица разница между двумя командами всего лишь одно очко. Но положа руку на сердце, давайте скажем о том, что “Локомотиву” все-таки придется бороться за третье место, хоть я и желаю им выход в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире “Локо” начал с удачи, обыграв “Байер”. Именно “Байер” будет их соперником в битве за третье место. А потом было поражение от “Атлетико”. Что касается “Ювентуса”, то итальянцы сыграли вничью с “Атлетико” и обыграли “Байер” со счетом 3:0. Все внимательно следят, как идут дела у Сарри. Коуч строит свою игру, пытается выстроить атакующую игру. А там такой набор нападающих, что это несложно - Дибала, Роналду, Игуаин. Тем не менее, пока не очень получается. “Ювентус” редко забивает больше двух мячей. Пока не очень убедительно выглядит их атакующая линия. С другой стороны, “Ювентус” оголяет свои тылы и пытается прибавить в атаке. Именно поэтому им можно и забить даже на их поле, но победить вряд ли получится. Слишком разный уровень мастерства. Можно поставить и на гол Криштиану Роналду. Можно учесть, что у москвичей есть целая группа травмированных игроков - Жемалетдинов, Смолов, Фарфан, Миранчук. И если в чемпионате России этих футболистов можно как-то заменить, то в Лиге чемпионов точно нет. На мой взгляд, в этой игре “Локо” не удастся составить конкуренцию хозяевам. Возможно, в Москве у них и будут шансы, но на выезде нет. Поэтому я поставлю на победу “Ювентуса” с форой (-1,5). Источник: Ставка ТВ
Ювентус — Локомотив прогноз на матч от пользователя ISКA STAVIТ
Для Ювентуса победа в Лиге Чемпионов является приоритетной целью на сезон. Я уверен, что из группы команда в 1/8 выйдет достаточно легко. Борьба будет с Атлетико Мадрид за 1-е место. Сегодня именно подопечные Сарри возглавляют квартет. У них 4 очка на счету (как и у "матрасников"), но у итальянцев лучше разница забитых и пропущенных голов (5:2). В 1-м туре "зебры" в гостях расписали ничью с представителями Мадрида (2:2). Через несколько недель был матч против Байера. Здесь уже Роналду и Ко проявили себя, как настоящий гранд. Немцы были обыграны с крупным счетом 3:0. Голами отметились: Игуаин, Роналду и Бернардески. Будем откровенны, Локомотиву досталась самая сложная группа. Большое счастье будет, если команда сумеет пройти в плей-офф Лиги Европы. Все-таки, когда тебе играть против Юве и Атлетико Мадрид, о плей-офф ЛЧ мечтать не приходится. За 3-ю позицию "железнодорожники" ведут борьбу с Байером. В 1-м туре группового этапа подопечные Семина обыграли как раз Байер на его поле со счетом 1:2. Как по мне, именно эта виктория может стать решающей в борьбе за путевку в Лигу Европы. Во 2-й игровой день москвичи дома принимали Атлетико Мадрид. Испанцы победили 0:2, но стоит признать, что несмотря на разницу в классе, россияне выглядели более чем достойно. На сегодняшний день Локо в своей четверке идет на 3-м месте, имея на балансе 3 очка. У главного конкурента (леверкузенского Байера) - 0 баллов в активе. Мой прогноз победа Ювентус и ТМ 4.5.