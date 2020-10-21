Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТМ (2.5) в матче Ред Булл — Локомотив. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Локомотив будет хорошо играть в обороне. У команды стабильный состав и сыгранный голкипер. Однако москвичи потеряли своих лидеров, которые давали результат - ушел Миранчук, серьезную травму получил Баринов.
Ред Булл очень похож на немецкую команду. Это опытный и дисциплинированный коллектив. Вряд ли хозяева разгромят соперника, но свои шансы они не упустят.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (3) в матче Ред Булл — Локомотив. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что не стоит ожидать от этого противостояния большого количества забитых мячей.
Зальцбург провел последнюю игру еще 4 октября. Совершенно непонятно - смогут ли они вернуть былую форму и готовы ли физически перебегать "железнодорожников".
Николич умеет выстраивать игру в защите, да и про возвращение в состав Чорлуки забывать не стоит. Если Локомотив сыграет предельно аккуратно и будет контролировать мяч, то голов в игре будет немного. Открытого футбола от москвичей ждать не стоит.
Лига Чемпионов.Встречаются два клуба Ред Булл vs Локомотив. Я дал именно такой прогноз всвязи с большей реализацией фаворита в плане голов и атаки. Судя по последним матчам Ред Булл готов забивать, готов атаковать , готов уничтожать своего соперника. В свою же очередь Локомотив играет тухло, забивает 1-2 банки или ещё хуже уходит в ничью с нулевым счетом.Я считаю, что оборона Локомотива будет сломлена и победу одержит Ред Булл.Моя ставка П1
Коэффициенты, которые предлагает букмекер на эту встречу уж совершенно странные и немного непонятные. С одной стороны, да, Зальцбург играет дома, это очень хорошо организованная и дисциплинированная команда, которая прогрессирует и которая должна быть фаворитом этой встречи. Но, фаворитом они должны быть, на наш взгляд, с небольшим перевесом, а по котировкам мы видим картину, в которой австрийская команда в несколько раз оценивается выше, нежели российский клуб. Да, Локомотив может быть нестабильной командой, они непостоянны и не всегда могут показывать хороший футбол, у них возникают периодически сложности с некоторыми моментами, но они это исправляют и стараются улучшать свою игру.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Встречаются Рэдбул Зальцбург и Локомотив.
Вчерашняя встреча чемпиона России - Зенита показала, что Лига чемпионов - другой уровень. Несмотря на то, что у питерцев оптимальный состав и они ведут игру в каждом матче чемпионата, в лиге чемпионов все по другому. Другие скорости, и лучшая реализация.
Локомотив немного усилившийся перед Лигой Чемпионов едет на выезд к Зальцбургу. Высокие скорости, постоянные смены игроков в тактическом перестроении приносят свои плоды. Но сказывается отсутствие Миранчука, который был основным голеодором команды.
Считаю что первый матч, на выезде локомотив проиграет. Тем более РэдБул заметно выше классом.
Здравствуйте, меня зовут Влад Гордеев, и это мой прогноз на матч первого тура лиги чемпионов Ред Булл Зальцбург против Локомотив Москва. Безусловно фаворитом матча является именно клуб из Австрии, который может оказать давление даже на грандов, как Ливерпулю или Наполи в прошлом сезоне. Локомотив сейчас потерял ключевого игрока - Алексея Миранчука. Николич никак не может наладить игру российской команды, так что я не думаю что он сможет долго продержаться на этом посту. Класс игроков Зальцбурга выше игроков Локомотива, поэтому победа Зальцбурга гарантирована.
РЕД БУЛЛ Чтобы оказаться в групповом раунде, чемпион Австрии в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, обыграл Маккаби Тель-Авив (1:2 и 3:1). В прошлом сезоне подопечные Джесси Марша тоже играли в групповом раунде Лиги Чемпионов, и они сумели очень хорошо проявить себя на фоне таких коллективов, как Наполи, Ливерпуль и Гент. В 6-и матчах "быки" заработали 7 очков, и финишировали на 3-й позиции. Самое интересное, что за 6 туров они забили 16 голов, а пропустили - 13. Но тогда в команде был Холланд, который сегодня играет за Боруссию Дортмунд. На своем поле в ЛЧ Зальцбург выступает достаточно уверенно. В крайних 16-и матчах всего 2 проигрыша фиксировались, при 10-и викториях и 4-х мировых исходах. Текущая форма Ред Булла очень приличная, если отталкиваться от показателей во внутреннем первенстве. В 4-х турах удалось добыть 4 победы. Разница забитых и пропущенных голов - 17 и 4 соответственно. О кадрах. Проблем с составом у Джесси Марша нет.
ЛОКОМОТИВ После ухода Семина Локомотив превращается в скучную и однообразную команду, для которой верховые матчи это что-то выходящее из ряда вон. В 10-и турах чемпионата России "железнодорожники" забили всего 11 голов, при 7-и пропущенных. На самом деле, боюсь, что в Лиге Чемпионов москвичи могут стать как раз тем коллективом, который будет на протяжении всех 6-и туров только поставлять очки своим соперникам. Примерно так было в 2-х последних сезонах при Семине. Напомню, что дважды "красно-зеленые" занимали 4-е место в группе ЛЧ. Игры Локо в Лиге Чемпионов в гостях - это отдельная история. В 16-и крайних поединках всего 1 победа была добыта, при 4-х ничьих и 11-и поражениях. В целом, 11 из 13-и последних игр "железнодорожников" в ЛЧ, заканчивались поражениями. Букмекеры считаю, что россияне главные претенденты на 4-е место в своем квартете. Теперь о кадрах. Точно не сыграет Дмитрий Баринов. Под вопросом остаются: Ведран Чорлука, Гильерме, Смолов и Камано. Прогноз обе забьют и тотал больше 2,5.
Кто называет эту игру встречей равных команд. Я не думаю, что это справедливо по отношению к Ред Буллу, который является крайне агрессивной атакующей командой. Плюс, австрийцы сыграют дома, где в прошлом сезоне они серьезнейшее сопротивление оказали таким ТОПам, как Наполи и Ливерпуль. Но опять же нет некоторых игроков не мало важных с прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов таких как Холланд. Вероятнее всего Локомотив будет играть вторым номером на контратаках, что послужит глубокой обороне со стороны Локомотива. Голов будет максимум 2 и и то от Зальцбурга если взломают поезд Локомотива , а там как повезет.
Чего ждать от Локомотива? Как мне кажется, максимум - это один гол. И то он случится, если соперник полностью забудет про оборону. Кстати, не удивлюсь, если гол забьет Смолов, который считается "специалистом по сильным коллективам.
Ред Булл Зальцбург Чтобы оказаться в групповом раунде, чемпион Австрии в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, обыграл Маккаби Тель-Авив (1:2 и 3:1).
В прошлом сезоне подопечные Джесси Марша тоже играли в групповом раунде Лиги Чемпионов, и они сумели очень хорошо проявить себя на фоне таких коллективов, как Наполи, Ливерпуль и Гент. В 6-и матчах "быки" заработали 7 очков, и финишировали на 3-й позиции. Самое интересное, что за 6 туров они забили 16 голов, а пропустили - 13. Но тогда в команде был Холланд, который сегодня играет за Боруссию Дортмунд.
На своем поле в ЛЧ Зальцбург выступает достаточно уверенно. В крайних 16-и матчах всего 2 проигрыша фиксировались, при 10-и викториях и 4-х мировых исходах. Текущая форма Ред Булла очень приличная, если отталкиваться от показателей во внутреннем первенстве. В 4-х турах удалось добыть 4 победы. Разница забитых и пропущенных голов - 17 и 4 соответственно.
О кадрах. Проблем с составом у Джесси Марша нет.
Локомотив После ухода Семина Локомотив превращается в скучную и однообразную команду, для которой верховые матчи это что-то выходящее из ряда вон. В 10-и турах чемпионата России "железнодорожники" забили всего 11 голов, при 7-и пропущенных. На самом деле, боюсь, что в Лиге Чемпионов москвичи могут стать как раз тем коллективом, который будет на протяжении всех 6-и туров только поставлять очки своим соперникам. Примерно так было в 2-х последних сезонах при Семине. Напомню, что дважды "красно-зеленые" занимали 4-е место в группе ЛЧ.
Игры Локо в Лиге Чемпионов в гостях - это отдельная история. В 16-и крайних поединках всего 1 победа была добыта, при 4-х ничьих и 11-и поражениях. В целом, 11 из 13-и последних игр "железнодорожников" в ЛЧ, заканчивались поражениями.
Букмекеры считаю, что россияне главные претенденты на 4-е место в своем квартете.
Теперь о кадрах. Точно не сыграет Дмитрий Баринов. Под вопросом остаются: Ведран Чорлука, Гильерме, Смолов и Камано.
Московский «Локомотив» свой первый матч в новом розыгрыше Лиги Чемпионов сыграет на выезде. В прошлом году железнодорожники сотворили настоящую сенсацию, обыграв в Леверкузене местный «Байер». Увы, победа в дебютном матче принесла красно-зеленым единственные очки. Нынешний розыгрыш ЛЧ едва ли сулит большие перспективы. Москвичи угодили в группу смерти и шансы набрать очки у парней Николича есть только в матчах с австрийскими «быками». Огромные опасения внушает скромная результативность «Локо» даже в матчах с командами уровня «Уфы» и «Химок». Тем временем, хозяева закрывают четвертый тур четвертой победой с разницей мячей +13. Удивительного в этом мало, «Зальцбург» — традиционной лидер австрийской бундеслиги. «Быки» обладают самым внушительным бюджетом, составом и одни из немногих стабильно играют в еврокубках. В матче с «РБ», «Локо» не забьет