Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТМ (2.5) в матче Ред Булл — Локомотив. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Локомотив будет хорошо играть в обороне. У команды стабильный состав и сыгранный голкипер. Однако москвичи потеряли своих лидеров, которые давали результат - ушел Миранчук, серьезную травму получил Баринов.
Ред Булл очень похож на немецкую команду. Это опытный и дисциплинированный коллектив. Вряд ли хозяева разгромят соперника, но свои шансы они не упустят.
Лига Чемпионов.Встречаются два клуба Ред Булл vs Локомотив. Я дал именно такой прогноз всвязи с большей реализацией фаворита в плане голов и атаки. Судя по последним матчам Ред Булл готов забивать, готов атаковать , готов уничтожать своего соперника. В свою же очередь Локомотив играет тухло, забивает 1-2 банки или ещё хуже уходит в ничью с нулевым счетом.Я считаю, что оборона Локомотива будет сломлена и победу одержит Ред Булл.Моя ставка П1
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (3) в матче Ред Булл — Локомотив. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что не стоит ожидать от этого противостояния большого количества забитых мячей.
Зальцбург провел последнюю игру еще 4 октября. Совершенно непонятно - смогут ли они вернуть былую форму и готовы ли физически перебегать "железнодорожников".
Николич умеет выстраивать игру в защите, да и про возвращение в состав Чорлуки забывать не стоит. Если Локомотив сыграет предельно аккуратно и будет контролировать мяч, то голов в игре будет немного. Открытого футбола от москвичей ждать не стоит.
Коэффициенты, которые предлагает букмекер на эту встречу уж совершенно странные и немного непонятные. С одной стороны, да, Зальцбург играет дома, это очень хорошо организованная и дисциплинированная команда, которая прогрессирует и которая должна быть фаворитом этой встречи. Но, фаворитом они должны быть, на наш взгляд, с небольшим перевесом, а по котировкам мы видим картину, в которой австрийская команда в несколько раз оценивается выше, нежели российский клуб. Да, Локомотив может быть нестабильной командой, они непостоянны и не всегда могут показывать хороший футбол, у них возникают периодически сложности с некоторыми моментами, но они это исправляют и стараются улучшать свою игру.
Ред Булл Зальцбург Чтобы оказаться в групповом раунде, чемпион Австрии в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, обыграл Маккаби Тель-Авив (1:2 и 3:1).
В прошлом сезоне подопечные Джесси Марша тоже играли в групповом раунде Лиги Чемпионов, и они сумели очень хорошо проявить себя на фоне таких коллективов, как Наполи, Ливерпуль и Гент. В 6-и матчах "быки" заработали 7 очков, и финишировали на 3-й позиции. Самое интересное, что за 6 туров они забили 16 голов, а пропустили - 13. Но тогда в команде был Холланд, который сегодня играет за Боруссию Дортмунд.
На своем поле в ЛЧ Зальцбург выступает достаточно уверенно. В крайних 16-и матчах всего 2 проигрыша фиксировались, при 10-и викториях и 4-х мировых исходах. Текущая форма Ред Булла очень приличная, если отталкиваться от показателей во внутреннем первенстве. В 4-х турах удалось добыть 4 победы. Разница забитых и пропущенных голов - 17 и 4 соответственно.
О кадрах. Проблем с составом у Джесси Марша нет.
Локомотив После ухода Семина Локомотив превращается в скучную и однообразную команду, для которой верховые матчи это что-то выходящее из ряда вон. В 10-и турах чемпионата России "железнодорожники" забили всего 11 голов, при 7-и пропущенных. На самом деле, боюсь, что в Лиге Чемпионов москвичи могут стать как раз тем коллективом, который будет на протяжении всех 6-и туров только поставлять очки своим соперникам. Примерно так было в 2-х последних сезонах при Семине. Напомню, что дважды "красно-зеленые" занимали 4-е место в группе ЛЧ.
Игры Локо в Лиге Чемпионов в гостях - это отдельная история. В 16-и крайних поединках всего 1 победа была добыта, при 4-х ничьих и 11-и поражениях. В целом, 11 из 13-и последних игр "железнодорожников" в ЛЧ, заканчивались поражениями.
Букмекеры считаю, что россияне главные претенденты на 4-е место в своем квартете.
Теперь о кадрах. Точно не сыграет Дмитрий Баринов. Под вопросом остаются: Ведран Чорлука, Гильерме, Смолов и Камано.
Что происходит, когда встречаются диаметрально противоположные команды? Игра умов!
Это будет игра двух совершенно разных философий и будут ли мячи в этой игре тот ещё вопрос.
Хозяева меня вообще не интересуют: дома они господствуют, в Европе тоже о них знают. Чем будут удивлять? Да ничем. Простая осада под градом ударов.
Локо припаркует свой паровоз и будет ждать. Их тренера не интересует красота игры - только результат и этой философии придерживается с первых дней у руля. Смогут ли быки взломать эту махину? Вполне вероятно, если такие кф на забитые. Смогут ли гости забить? Исполнители хорошего качества найдут свои эпизоды, а у Локо такие парни есть.
Хотел ставить ТМ2.5, но я уже достаточно усложнил достижение своей цели.
Московский «Локомотив» свой первый матч в новом розыгрыше Лиги Чемпионов сыграет на выезде. В прошлом году железнодорожники сотворили настоящую сенсацию, обыграв в Леверкузене местный «Байер». Увы, победа в дебютном матче принесла красно-зеленым единственные очки. Нынешний розыгрыш ЛЧ едва ли сулит большие перспективы. Москвичи угодили в группу смерти и шансы набрать очки у парней Николича есть только в матчах с австрийскими «быками». Огромные опасения внушает скромная результативность «Локо» даже в матчах с командами уровня «Уфы» и «Химок». Тем временем, хозяева закрывают четвертый тур четвертой победой с разницей мячей +13. Удивительного в этом мало, «Зальцбург» — традиционной лидер австрийской бундеслиги. «Быки» обладают самым внушительным бюджетом, составом и одни из немногих стабильно играют в еврокубках. В матче с «РБ», «Локо» не забьет
Зальцбург, нагонявший год назад на ПСЖ и Ливерпуль, потерял несколько лучших игроков. Холланд, Минамото... У себя в Австрии, футболисты из Зальцбурга, конечно, царствуют. Но позволю себе напомнить, что даже Маккаби забивал Зальцбургу и дома и в гостях. Локомотив умеет проводить контратаки. Потому считаю, что так уж просто Зальцбургу не будет. Хоть он, конечно, и фаворит.
Если судить по прошлому сезону, то Зальцбург – очевидный фаворит данного противостояния. «Быки» в ЛЧ на равных сражались с Ливерпулем и Наполи, тогда как московская команда провалилась в групповом турнире, выиграв всего лишь один матч из шести при пяти поражениях. Также в минус Локо, отсутствие у нынешнего тренера необходимого международного опыта.Думаю п1 просто мне кажется это очевидно