Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Всем привет. Меня зовут Виткор Гусев. Давайте поговорим о матче 22-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" - "Локомотив". Сражу скажу, что буду исходить из того, что матч закончится благополучно для "Ростова". Для этого есть все предпосылки. В пользу "Локомотива" говорит только статистический фактор - в последних шести встречах с "Ростовом" четыре раза выиграл, один раз сыграл вничью и только однажды проиграл. "Ростов" второй матч подряд играет на своем поле. Моральное состояние после победы над ЦСКА на подъеме. Хоть и Валерий Карпин сказал, что он недоволен игрой своей команды, но победа над "армейцами" с тремя забитыми мячами - это очень здорово. И публика наверняка после такой игры "Ростова" придет на матч с "Локомотивом". Теперь обратимся к кадровой ситуации - возвращается полузащитник Норманн после дисквалификации, центральный защитник Хаджикадунич также теперь в строю. Есть Мамаев, который вернулся и забил, есть Шомуродов, один из лучших бомбардиров чемпионата, есть прекрасный Еременко. С этим прекрасным набором игроков и атакующей мощью "Ростов" выходит против "Локо". Открыт вопрос по участию в матче и Ведрана Чорлуки, получившего неделю назад повреждение. Атакующий потенциал "Локомотива" сосредоточен только на Эдере. Смолов в "Сельте", Фарфан восстанавливается после травмы. В первом круге "Ростов" выиграл в Москве 2:1. На Кубке Париматч Премьер команды сыграли 3:3, по пенальти выиграл "Локо". Мой прогноз - победа "Ростова" с коэффициентом 2,46. Источник: Ставка ТВ
Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя konusha
Темные времена наступают братцы,темные...Открываю линию и плачу,ночами часто бегаю курить и тоже плачу.Буки плачут и скулят вместе со мной...Такими темпами возможность проебать свои милионны останется только в киберспорте)))буду звонить колдунам вуду и заряжать догоном на Мк)))А серьезно,все х***о для всех.Касаемо матча,борьба конкурентов,очки нужны как кровь из ж*******о нужно забивать,если нет,на х*я тогда выходить на поле?Ростов тоже должен забивать.Борьба будет лютая.Но склоняюсь я в сторону локо.Чисто так мои мыслишки,на пол флета....Ибо скучно и делать не х*й....
Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (3,5) в матче «Ростов» — «Локомотив». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что на таком поле разрушать гораздо проще, чем созидать. Хотя «Ростов» и ЦСКА, выдавшие суперматч с пятью забитыми мячами и двумя нереализованными пенальти могут поспорить с этим. Но сейчас приезжает «Локомотив», оборона у которого сплоченнее, увереннее и опытнее, чем у армейцев. Не исключено, что здесь Семин может предложить сыграть в три центральных защитника. Там возможны варианты по кадрам, но возвращаются Баринов и Рыбусь. Есть кому сыграть в центре защиты. Генич считает, что у команд по 38 очков и это прямые конкуренты в борьбе за место в Лиге чемпионов, «Локомотив» приедет с мыслью не проиграть. Это главная мысль. Такая же была в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Удалось тогда «Локо» это сделать. В концовке тогда могли и выиграть, убегал Миранчук. Но низ здесь напрашивается, хоть «Ростов» и самая результативная команда чемпионата, и больше всех пропускает. Ставки высоки. Ну и состояние газона будет в пользу команды, которая больше будет разрушать и умеет это делать. Никаких 3:3, как это было на «Кубке Пари-Матч Премьер», ждать не стоит. Источник: РБ