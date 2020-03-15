Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев Всем привет. Меня зовут Виткор Гусев. Давайте поговорим о матче 22-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" - "Локомотив". Сражу скажу, что буду исходить из того, что матч закончится благополучно для "Ростова". Для этого есть все предпосылки. В пользу "Локомотива" говорит только статистический фактор - в последних шести встречах с "Ростовом" четыре раза выиграл, один раз сыграл вничью и только однажды проиграл. "Ростов" второй матч подряд играет на своем поле. Моральное состояние после победы над ЦСКА на подъеме. Хоть и Валерий Карпин сказал, что он недоволен игрой своей команды, но победа над "армейцами" с тремя забитыми мячами - это очень здорово. И публика наверняка после такой игры "Ростова" придет на матч с "Локомотивом". Теперь обратимся к кадровой ситуации - возвращается полузащитник Норманн после дисквалификации, центральный защитник Хаджикадунич также теперь в строю. Есть Мамаев, который вернулся и забил, есть Шомуродов, один из лучших бомбардиров чемпионата, есть прекрасный Еременко. С этим прекрасным набором игроков и атакующей мощью "Ростов" выходит против "Локо". Открыт вопрос по участию в матче и Ведрана Чорлуки, получившего неделю назад повреждение. Атакующий потенциал "Локомотива" сосредоточен только на Эдере. Смолов в "Сельте", Фарфан восстанавливается после травмы. В первом круге "Ростов" выиграл в Москве 2:1. На Кубке Париматч Премьер команды сыграли 3:3, по пенальти выиграл "Локо". Мой прогноз - победа "Ростова" с коэффициентом 2,46. Источник: Ставка ТВ

Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя konusha Темные времена наступают братцы,темные...Открываю линию и плачу,ночами часто бегаю курить и тоже плачу.Буки плачут и скулят вместе со мной...Такими темпами возможность проебать свои милионны останется только в киберспорте)))буду звонить колдунам вуду и заряжать догоном на Мк)))А серьезно,все х***о для всех.Касаемо матча,борьба конкурентов,очки нужны как кровь из ж*******о нужно забивать,если нет,на х*я тогда выходить на поле?Ростов тоже должен забивать.Борьба будет лютая.Но склоняюсь я в сторону локо.Чисто так мои мыслишки,на пол флета....Ибо скучно и делать не х*й....