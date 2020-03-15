Betting Insider

Ростов — Локомотив прогнозы на матч 15.03.2020

Ростов — Локомотив
  •  РПЛ
Ростов
02:57:26
до начала матча
Локомотив
Получи фрибет 1000 ₽
Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Всем привет. Меня зовут Виткор Гусев. Давайте поговорим о матче 22-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" - "Локомотив". Сражу скажу, что буду исходить из того, что матч закончится благополучно для "Ростова". Для этого есть все предпосылки. В пользу "Локомотива" говорит только статистический фактор - в последних шести встречах с "Ростовом" четыре раза выиграл, один раз сыграл вничью и только однажды проиграл. "Ростов" второй матч подряд играет на своем поле. Моральное состояние после победы над ЦСКА на подъеме. Хоть и Валерий Карпин сказал, что он недоволен игрой своей команды, но победа над "армейцами" с тремя забитыми мячами - это очень здорово. И публика наверняка после такой игры "Ростова" придет на матч с "Локомотивом". Теперь обратимся к кадровой ситуации - возвращается полузащитник Норманн после дисквалификации, центральный защитник Хаджикадунич также теперь в строю. Есть Мамаев, который вернулся и забил, есть Шомуродов, один из лучших бомбардиров чемпионата, есть прекрасный Еременко. С этим прекрасным набором игроков и атакующей мощью "Ростов" выходит против "Локо". Открыт вопрос по участию в матче и Ведрана Чорлуки, получившего неделю назад повреждение. Атакующий потенциал "Локомотива" сосредоточен только на Эдере. Смолов в "Сельте", Фарфан восстанавливается после травмы. В первом круге "Ростов" выиграл в Москве 2:1. На Кубке Париматч Премьер команды сыграли 3:3, по пенальти выиграл "Локо". Мой прогноз - победа "Ростова" с коэффициентом 2,46. Источник: Ставка ТВ
Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Темные времена наступают братцы,темные...Открываю линию и плачу,ночами часто бегаю курить и тоже плачу.Буки плачут и скулят вместе со мной...Такими темпами возможность проебать свои милионны останется только в киберспорте)))буду звонить колдунам вуду и заряжать догоном на Мк)))А серьезно,все х***о для всех.Касаемо матча,борьба конкурентов,очки нужны как кровь из ж*******о нужно забивать,если нет,на х*я тогда выходить на поле?Ростов тоже должен забивать.Борьба будет лютая.Но склоняюсь я в сторону локо.Чисто так мои мыслишки,на пол флета....Ибо скучно и делать не х*й....
Ростов — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (3,5) в матче «Ростов» — «Локомотив». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что на таком поле разрушать гораздо проще, чем созидать. Хотя «Ростов» и ЦСКА, выдавшие суперматч с пятью забитыми мячами и двумя нереализованными пенальти могут поспорить с этим. Но сейчас приезжает «Локомотив», оборона у которого сплоченнее, увереннее и опытнее, чем у армейцев. Не исключено, что здесь Семин может предложить сыграть в три центральных защитника. Там возможны варианты по кадрам, но возвращаются Баринов и Рыбусь. Есть кому сыграть в центре защиты. Генич считает, что у команд по 38 очков и это прямые конкуренты в борьбе за место в Лиге чемпионов, «Локомотив» приедет с мыслью не проиграть. Это главная мысль. Такая же была в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Удалось тогда «Локо» это сделать. В концовке тогда могли и выиграть, убегал Миранчук. Но низ здесь напрашивается, хоть «Ростов» и самая результативная команда чемпионата, и больше всех пропускает. Ставки высоки. Ну и состояние газона будет в пользу команды, которая больше будет разрушать и умеет это делать. Никаких 3:3, как это было на «Кубке Пари-Матч Премьер», ждать не стоит. Источник: РБ
Прогнозы 2541
Все
Платные
Виктор Гусев50.9% WR-4.28% ROI
Виктор ГусевROI -4.28
2.375Победит Ростов
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Всем привет. Меня зовут Виткор Гусев. Давайте поговорим о матче 22-го тура российской Премьер-лиги "Ростов" - "Локомотив".

Сражу скажу, что буду исходить из того, что матч закончится благополучно для "Ростова". Для этого есть все предпосылки. В пользу "Локомотива" говорит только статистический фактор - в последних шести встречах с "Ростовом" четыре раза выиграл, один раз сыграл вничью и только однажды проиграл.

"Ростов" второй матч подряд играет на своем поле. Моральное состояние после победы над ЦСКА на подъеме. Хоть и Валерий Карпин сказал, что он недоволен игрой своей команды, но победа над "армейцами" с тремя забитыми мячами - это очень здорово. И публика наверняка после такой игры "Ростова" придет на матч с "Локомотивом".

Теперь обратимся к кадровой ситуации - возвращается полузащитник Норманн после дисквалификации, центральный защитник Хаджикадунич также теперь в строю. Есть Мамаев, который вернулся и забил, есть Шомуродов, один из лучших бомбардиров чемпионата, есть прекрасный Еременко. С этим прекрасным набором игроков и атакующей мощью "Ростов" выходит против "Локо".

Открыт вопрос по участию в матче и Ведрана Чорлуки, получившего неделю назад повреждение. Атакующий потенциал "Локомотива" сосредоточен только на Эдере. Смолов в "Сельте", Фарфан восстанавливается после травмы.

В первом круге "Ростов" выиграл в Москве 2:1. На Кубке Париматч Премьер команды сыграли 3:3, по пенальти выиграл "Локо". Мой прогноз - победа "Ростова" с коэффициентом 2,46.

Источник: Ставка ТВ
3
Повторить за 2.4
konusha100% WR1.36% ROI
konushaROI 1.36
2.04Локомотив тотал больше 1
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Темные времена наступают братцы,темные...Открываю линию и плачу,ночами часто бегаю курить и тоже плачу.Буки плачут и скулят вместе со мной...Такими темпами возможность проебать свои милионны останется только в киберспорте)))буду звонить колдунам вуду и заряжать догоном на Мк)))А серьезно,все х***о для всех.Касаемо матча,борьба конкурентов,очки нужны как кровь из ж*******о нужно забивать,если нет,на х*я тогда выходить на поле?Ростов тоже должен забивать.Борьба будет лютая.Но склоняюсь я в сторону локо.Чисто так мои мыслишки,на пол флета....Ибо скучно и делать не х*й....
4
Повторить за 2.05
Константин Генич56% WR-0.92% ROI
Константин ГеничROI -0.92
1.72Победит Локомотив или ничья
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (3,5) в матче «Ростов» — «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что на таком поле разрушать гораздо проще, чем созидать. Хотя «Ростов» и ЦСКА, выдавшие суперматч с пятью забитыми мячами и двумя нереализованными пенальти могут поспорить с этим. Но сейчас приезжает «Локомотив», оборона у которого сплоченнее, увереннее и опытнее, чем у армейцев. Не исключено, что здесь Семин может предложить сыграть в три центральных защитника. Там возможны варианты по кадрам, но возвращаются Баринов и Рыбусь. Есть кому сыграть в центре защиты.

Генич считает, что у команд по 38 очков и это прямые конкуренты в борьбе за место в Лиге чемпионов, «Локомотив» приедет с мыслью не проиграть. Это главная мысль. Такая же была в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Удалось тогда «Локо» это сделать. В концовке тогда могли и выиграть, убегал Миранчук. Но низ здесь напрашивается, хоть «Ростов» и самая результативная команда чемпионата, и больше всех пропускает. Ставки высоки. Ну и состояние газона будет в пользу команды, которая больше будет разрушать и умеет это делать. Никаких 3:3, как это было на «Кубке Пари-Матч Премьер», ждать не стоит.

Источник: РБ
8
Повторить за 1.69
Отар Кушанашвили25% WR-4.64% ROI
Отар КушанашвилиROI -4.64
2.375Победит Ростов
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Здравствуйте. Поговорим о матче "Ростов" - "Локомотив". Но сперва давайте о Лиге чемпионов. Вот ради таких матчей, как "Ливерпуль" - "Атлетико" мы и впадаем в кататонический ступор из-за футбола. Поэтому мы примечаем футбол как заменяющий нам национальную идею вид спорта. Вот почему я его обожаю. Я буду говорить о матче нашего внутреннего первенства, но мы не можем позволить себе такую непозволительную роскошь как вытирание ног об наш чемпионат

Вспоминая игру прошлого тура "Ростов" - ЦСКА, я могу сказать, что уровень чемпионата России не стыдно показывать по любым каналам в любой стране мира. А вспомните "Спартак" - ЦСКА. И это в самом начале возобновления чемпионата. А страсти кипящие внутри самого клуба, внутри "Локомотива"? Вот почему, когда я размышляю о матче "Ростов" - "Локомотив", о выезде московской команды, где творится непонятно что, если верить некоторым источникам. Некоторые из них такие же сомнительные как и я, а некоторые - серьезные.

Если брать в расчет боевой дух, то представьте эйфорию подопечных Карпина. И в каком смятении находятся люди, которые не знают, кто победит в схватке с участием Кикнадзе, совета дирекоторов, Мещерякова и Семина.

Ростов - это уже футбольная мекка. Ни за что не поверю в то, что южане при переполненных трибунах уступят "Локомотиву". Это даже не фантастический сюжет, а оскорбительный для человека, который смыслит в футболе.

"Локомотив" проиграет. Я вижу здоровую, хорошую наглость в "Ростове". Но победа команды Карпина случится не потому, что "Локо" не наглый и не злой. Просто хозяева сильнее.

Мой прогноз - победа "Ростова" с коэффициентом 2,46.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.4
Мaксим Калиниченко48.1% WR4.78% ROI
Мaксим КалиниченкоROI 4.78
2.35Победит Ростов
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
«Ростов» в первом круге обыграл «Локомотив», но сумеют ли ростовчане повторить успех сегодня?

«Ростов» уже в этом сезоне не раз списывали со счетов, но тщетно – команда Валерия Карпина продолжает борьбу за Лигу Чемпионов. Пока «Ростов» в таблице третий, от «Краснодара» его отделяет всего три балла. Тем не менее, ошибаться ростовчанам крайне противопоказано – «Локомотив» отстает только по дополнительным показателям, да и три очка от ЦСКА серьезным преимуществом назвать сложно.

«Локомотив» в первом туре сумел вырвать у «Зенита» нулевую ничью, которую явно может занести себе в активе, учитывая силу чемпиона на своем поле. Во втором туре команде Юрия Семина было проще, но «Ахмат» мог сравнять счет и отобрать у «Локо» очки, но не забил пенальти. Победа в сегодняшнем матче позволит «железнодорожникам» выйти на третье место.

«Ростов» в прошлом туре показал яркий футбол в поединке с ЦСКА, да и в целом команда Карпина смотрится солидно и вполне заслуженно занимает третье место. Очевидно, что расставаться с ним ростовчане не желают и сегодня «Локомотив» ожидает очень непростой матч – «Ростов» сумел обыграть «железнодорожников» в Москве, дома это сделать будет куда проще.

Предлагаю поставить на победу «Ростова» за коэффициент 2.51

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.4
Валерий Непомнящий51.1% WR-5.38% ROI
Валерий НепомнящийROI -5.38
1.99Обе команды забьют - Да
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Интересный матч. Ростов вымучил победу в матче с ЦСКА. В той игре было много ошибок со всех сторон, включая судейство. У Ростова есть проблемы с центром обороны. Сейчас непонятно, сможет ли Чистяков принять участие в матче. Но атака и средняя линия у Ростова очень хорошо укомплектованы.

Локомотив показывает более стабильную игру, чем Ростов. Но у московской команды сейчас тоже есть проблемы в обороне. Чорлука получил травму. Зато в атаке не всё так плохо: Эдер прибавил после ухода Смолова. Сейчас у него нет конкурентов за место в составе, и он стал играть лучше. Думаю, что в этом матче голы будут с обеих сторон.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.88
Никита Ивков177.8% WR1.89% ROI
Никита Ивков1ROI 1.89
1.7Победит Локомотив или ничья
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Московский локомотив имеет очень большой авторитет наряду с самыми сильными клубами российской премьер лиги. И Будет очень обидно если клуб с богатой футбольной историей не займёт как минимум место в тройке сильнейших. Хотелось бы чтоб клуб развивался и мы увидели уверенную игру как в лиге чемпионов так и в лиге Европы. А самое главное видеть как клуб радует своих болельщиков в чемпионате страны...
0
Повторить за 1.69
Максим Самилкин53.6% WR-1.26% ROI
Максим СамилкинROI -1.26
3.24Победит Локомотив
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Не знаю почему ставят в основном на Ростов. Обе команды показывали отличные результаты, и это действительно интересая битва. Но, вне таблиц встречи команд имеют особое отношение. Такие битвы как Спартак и ЦСКА всегда неожиданные и вариант 50/50, когда ЦСКА и Реал Мадрид победа звучит за ЦСКА несмотря на любую логику. По этой самой логике, статистики встреч двух команд, и том факте что обе команды хорошо показывают, я все же выберу Локомотив.
0
Повторить за 3.5
Константин Решетов68.3% WR-2.16% ROI
Константин РешетовROI -2.16
1.92Обе команды забьют - Да
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
РОСТОВ
Футбольный клуб «Ростов» под руководством Валерия Карпина действительно заслуживает еврокубкового места. «Ростовчане» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиге. Команда набрала тридцать восемь очков после двадцати одного сыгранного тура РПЛ с общей разницей забитых и пропущенных голов 38:31. Столько же и у «Локомотива» Юрия Павловича Сёмина, но уступают они по дополнительным показателям. В домашних играх «дончане» играют довольно сильно и чуть-ли не лучше всех на данный момент в РПЛ. В десяти матчах на «Ростов-арене», команда с берегов Дона взяла аж двадцать три очка с общей разницей забитых и пропущенных мячей 18:9. Однако, в последних трёх играх на своём поле одержала только одну победу над «ЦСКА», но с «Уралом» сыграла нулевую ничью, а «Тамбову» и вовсе уступила 1-2!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Московский «Локомотив» идёт упорную борьбу за еврокубковую зону и, прежде всего, за Лигу Чемпионов. Но, «Краснодар» уже на второй позиции, дающей прямой проход в главный еврокубок. Да и «Ростов» Валерия Карпина довольно серьёзный соперник. Боссы «железнодорожников» подыскивают уже замену Юрию Павловичу Сёмину. Поэтому этот сезон может стать и уже последним в длинной карьере столь успешного тренера. Чемпионом уже не стать скорее всего, ведь питерский «Зенит» идёт с отрывом в двенадцать баллов от «Локомотива Москва». К тому же, может помешать и злосчастный коронавирус и матчи могут отменить или перенести. В одиннадцати гостевых встречах у «Локо» всё неплохо и очень даже хорошо! Шесть побед, три ничьих и два поражения и это двадцать одно очко с общей разницей забитых и пропущенных 15:13.
СТАТИСТИКА КОМАНД
Статистика противостояний насчитывает пятьдесят пять личных встреч. Футбольный клуб «Локомотив Москва» считается здесь фаворитом в ретроспективе, ведь он одержал тридцать одну победу. Тогда как «Ростов» выигрывал в шести противостояниях с «железнодорожниками».
ОЖИДАНИЯ ОТ МАТЧА
Данное противостояние очень важно, ведь на днях Российский Футбольный Союз может отменить предстоящие туры или перенести их на неопределённый срок. Скорее всего так и будет, ведь УЕФА порекомендуем всем футбольным федерациям, входящим в её состав воздержаться от проведения поединков. Может так случиться, что исход данного поединка повлияет на весь расклад сил в будущем. В последние годы личные встречи между «жёлто-синими» и «железнодорожниками» богаты на голы, причём с обменом мячами. Я рекомендую ставку на «Обе забьют: да». Исход поединка очень важен и обе команды играют хорошо. Подопечные Валерия Карпина очень хороши на домашней арене, а игроки Сёмина одни из лучших в гостевых встречах.
0
Повторить за 1.88
Максим Розенцвайг59.9% WR-3.12% ROI
Максим РозенцвайгROI -3.12
1.71Тотал больше 2
Ростов — Локомотив|РПЛ
Ростов — Локомотив|РПЛ
Встречаются прямые конкуренты за медали, у обеих команд по 38 очков, и, скорее всего, именно они разыграют третью путевку в Лигу чемпионов. За счет домашнего поля Ростов в этом матче выглядит фаворитом. К тому же к этой встрече Локомотив подходит с серьезными проблемами в обороне, в прошлом матче против Ахмата травму получил Ведран Чорлука, был удален Соломон Кверквелия, и теперь в распоряжении Семина остаются Хеведес и Мурильо, а это не самый лучший вариант.
Обе команды обладают мощной полузащитой, а Ростов и вовсе, помимо прекрасной полузащиты, может еще и похвастаться мощной атакой в лице Шомуродова, но Локо тоже есть, чем ответить, поэтому я буду ждать результативной игры!
0
Повторить за 1.64
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 21%
  • 18%
  • 10%
  • 9%
  • 8%