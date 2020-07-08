Всем привет. Хочу сделать перерыв и набраться, немного знаний ,данная площадка была для тренировок. Аналитика, не профессиональная, но хочу составить конкуренцию платным прогнозам, давать интересные ставки бесплатно. И с высокой точностью ,я знаю ,что это возможно. И зарабатывать не на вас ,а с вами. В Б.К. целая армия аналитиков,поэтому играть против Б.К. тяжело ,но возможно!!! А теперь перейдём к ставке , уверенная победа Локомотива, у Спартака черная полоса, думаю в этом матче она продолжится. Без лишних слов мой голос П2- 2.7
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Обе забьют в матче «Спартак» — «Локомотив». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что фраза о том, что «Спартак» будет стараться реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Тамбова» – звучит нелепо. «Локомотив» более сыгран, он выше в таблице. Он остается фаворитом этого матча (несмотря на то, что играет на выезде). Он будет очень настроен выиграть этот матч.
Черданцев считает, что все-таки с одним забитым мячом в какую-либо сторону дело вряд ли закончится. «Спартак» будет стараться идти вперед и стараться забить. А сыграть на ноль нынешнему «Спартаку» маловероятно.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х и ТМ (2,5) в матче «Спартак» - «Локомотив». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что сейчас не лучшие времена переживают и «Локомотив», и «Спартак». «Спартак» к этому матчу подходит с двумя поражениями кряду и в трех матчах не может победить. После рестарта был успех лишь в Туле. Плюс у «Спартака» серьезные кадровые потери: не будет Жиго, не будет Романа Зобнина, который пропустит второй матч после удаления.
Есть проблемы внутренние, есть проблемы извне, которые поддавливают «Спартак», поддавливают Тедеско. Болельщики находятся в раздражительном состоянии. Журналисты ради кликабельности много чего нехорошего пишут про «Спартак». Кроме того, многие считают, что против «Спартака» происходит какой-то судейский произвол: отмененный гол Соболева и незасчитанный мяч того же Соболева в игре с Уфой. Все это сейчас окутывает «Спартак» как негативный фон.
Генич считает, что у «Локомотива» другая история. При Марко Николиче команда играет низовые матчи. С «Оренбургом» это было в самом начале, и в Казани два мяча забили, но свое преимущество не развили. В итоге две ничьи подряд. Плюс у «Локомотива» есть и кадровые проблемы. Под вопросом участие Баринова, Эдер, дисквалифицирован Крыховяк. Это серьезные потери, как мы понимаем. Команды к очной встрече подходят с большим багажом проблем.
«Локомотиву» важно набирать хотя бы какие-то очки, чтобы не подпускать к себе «Краснодар». Не забываем, что у «Краснодара» есть еще и матч в запасе с московским «Динамо». Но «быки» пока осечками «Локомотива» не пользуются. «Спартаку» сейчас важно обойтись без травм и что-то наиграть к матчу с «Зенитом» в Кубке.
Если бы «Локомотив» возглавлял Юрий Палыч, было бы куда интересней. От «Спартака» неизвестно что ждать, это сейчас очень непредсказуемая команда. Я вижу, что Леонид Федун все делает для команды, к нему нет никаких претензий, кроме того, кого назначают руководить командой. У «Локомотива» меньше ресурсов, но они используются более качественно, хотя с руководством никак не могут определиться. По игре для меня «Локомотив» симпатичнее, чем «Спартак».
Сейчас я абсолютно не верю в «Спартак», он меня разочаровывает. Я и так не понимал, как он играет, а в игре с «Тамбовом» проявилось, что у «Спартака» нет связующего звена. Сейчас команде приходится проводить длинные, позиционные атаки, а когда у нее это не получается, нужно действовать через фланги. Справа Рассказов играет внятно, а на левом фланге я не понимаю, как действуют спартаковцы, впрочем, как и в центре. Ясно, что «Спартак» играет дома, но по классу «Локомотив» сильнее.
«Локомотив» в прошлом туре не смог обыграть «Сочи», ему немного не повезло. Алексей Миранчук не забил пенальти в добавленное время, но по игре команда сейчас сильнее предстоящего соперника. Считаю, что «Локомотив» как минимум не проиграет.
У «Спартака» не играл Роман Зобнин в матче против «Тамбова». Из-за дисквалификации он также пропустит матч с «Локомотивом». Я за ним слежу очень давно, и, по моим ощущениям, талантливее его никого не было в какой-то период. Можно отметить, что Зобнин очень выносливый. Так как он функционально хорошо готов, его ставят на различные позиции – и на роль опорного полузащитника, и флангового защитника, и вингера, а сейчас пытаются использовать как игрока центральной зоны. Кстати, Зобнин меня удивил: в двух играх он оказывался в позициях, откуда забивают голы, хотя он редко забивает, это не его история. Нужно, чтобы у Зобнина появился вкус голов, тогда он заметно прибавит, так как к своему потенциалу прибавит еще и реализацию моментов.
Против «Локомотива» в центре сыграет Бакаев, но он по своей игре сильно отличается от Зобнина. От Бакаева в меньшей степени требуется играть на своей половине поля, его манера – работа с мячом, он любит обыгрывать. Все считают, что игра Бакаева в центре – это находка Тедеско, а мне Бакаев больше нравился, когда он играл в «Арсенале» и действовал там на фланге. В большей степени такая игра ему больше подходит.
Также, помимо Зобнина, у «Спартака» игру пропустит Жиго, который сейчас является важным защитником. Думаю, что это также повлияет на исход матча, поэтому ставлю на то, что «Локомотив» не проиграет.
«Локо» едет на Открытие, в гости к растерявшему форму и мотивацию «Спартаку». Команда Тедеско крепко увязла в середине таблицы, значительно ниже лидирующей пятерки. «Спартак», вероятно, делает ставку на победу в Олимп-Кубке России. Никак иначе отобраться в еврокубки, москвичам не удастся. Красно-белые проиграли «ЦСКА», а потом и «Тамбову». Удручающая форма перед матчем с претендентом на медали. «Локомотиву» нужна победа. После чемпионского матча «Зенита» в Краснодаре, основная борьба в чемпионате России развернется за второе место в групповом этапе ЛЧ. Железнодорожники в последних матчах демонстрируют нацеленность на результат и редко забивают много, но в матче с земляками голы должны быть. Обе забьют, выглядит логичной.
Такой прогноз потому что локомотив более близок к победе, а чтобы побеждать нужно минимум 2 гола забить в ворота Спартака, хотя конечно этого может и не произойти, но всё же верю в результативность локомотива. У Спартака опять какие-то проблемы административного порядка, опять разговоры про слабый состав, большое давление на себе испытывает главный тренер, это может сказаться на игру в плане результативности победить любой ценой 1:0 и плакала моя ставка, возможна и ничья, и меньше 2,5.
Большой по меркам РПЛ матч очередного тура пройдёт на стадионе «Открытие Арена». В московском дерби за очки поспорят «Спартак» и «Локомотив». «Красно-белые» вновь разочаровали своих многочисленных поклонников, команда Доменико Тедеско в прошлом туре в родных стенах уступила «Тамбову» (2:3) и потерпела второе поражение подряд. «Спартак» не побеждает три тура и набрал за этот период лишь одно очко.
В турнирной таблице «народная команда» шестая (9-5-12 29:30 32), такой результат неприемлем для амбициозного клуба, но это факт. На своём поле «Спартак» на удивление гостеприимен (3-3-7 10:15 12), что является тринадцатым результатом по набранным очкам среди клубов РПЛ.
«Локомотив» под руководством нового главного тренера Марко Николича не проигрывает, но в двух последних встречах очки терял: «Крылья Советов» (1:1), «Сочи» (0:0). «Железнодорожники» не знают поражений семь туров (4-3-0).
В турнирной таблице «Локо» второй (14-7-5 36:26 49). Лидирующий с огромным отрывом «Зенит» уже не догнать, а вот место в тройке удержать необходимо. В гостях «Локомотив» набрал двадцать семь очков (8-3-2 20:14), что является приличным результатом.
В первом круге победил «Спартак», да еще и с крупным счетом (3:0). Предстоящий матч имеет очень важное значение для соперников и их иностранных тренеров. Тедеско, после серии неудачных встреч, нужна победа, Николичу для самоутверждения в команде и РПЛ тоже. Уверен оба специалиста сумеют накачать эмоциями своих подопечных и с настроем не будет проблем.
Статус дерби, помимо турнирных и игровых вопросов, конечно добавит градуса этому интересному противостоянию, обе команды сейчас в таком положении, что им нужна победа, а её можно добыть только забивая.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я хочу предложить вам свой прогноз на матч 27-го тура чемпионата России. "Спартак" - "Локомотив" сыграют на спартаковском стадионе.
Не совсем понятная ситуация у красно-белых. Мы уже начали говорить о том, что Тедеско вроде осваивается. Он прививает команде стиль, не привычный "Спартаку", но этот стиль дает результат.
Вдруг этот стиль перестал результат давать. После поражения от ЦСКА, поражения "Тамбову" на своем поле как-то все насторожились и пошли слухи об увольнении Тедеско.
"Локомотив" сыграл с "Сочи" в прошлом туре со счетом 0:0. Несчастный случай для "Локо" - на последней минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Могла бы быть важная победа в борьбе за второе место, но не случилась.
"Спартак" даже у себя на стадионе играет довольно опасливо с элементами перестраховки. Все немного было по-другому в матче первого круга. Это был второй матч Тедеско в "Спартаке", а "Локомотив" играл сразу после матча с "Ювентусом". Тогда была победа "Спартака" 3:0, все было довольно перспективно. Обратил внимание на тот матч, потому что тогда не было Зобнина, сейчас он тоже будет отсутствовать. Еще не будет защитника Жиго, что дает шанс нападению соперника.
У "Локо" своя потеря. Не будет Крыховяка. Серьезные вещи происходят в составе обеих команд. Получит свой шанс и Бакаев, и Соболев, и Ларссон. Эти игроки дают "Спартаку" надежду на гол.
Доминировать в центре поля, я думаю, будут Миранчуки. У "Локомотива" вообще более отлаженная игра. Сравнивая вратарей, замечу, что Максименко в последних четырех матчах пропускал два, ноль, два и три мяча. За это время вратари "Локомотива" общими усилиями пропустили всего один мяч. Обратим на это внимание.
Я предсказываю в этом матче жесткую борьбу с небольшим перевесом "Локомотива". Я ставлю на "Локо" с форой (0) и коэффициентом 1.94.
Итак, Мясная лавка против Железнодорожного состава, букмекер обещает мне ставку без риска, но я итак знаю, что ставить против Спартака это почти как против Черданцева в данном сезоне РПЛ, о каком риске может идти речь. Матчей в которых лидируя по показателям, подопечные Тедеско сливались, уже, наверное, больше чем удачных. Возможно когда-нибудь этих ребят все-таки прорвет на кучу голов и, при этом, положительный исход) Но, надеюсь, не в этой конкретной игре.
Спартака -локомотив.эксперты в своих прогнозах не видят фаворита, я тоже так считаю и предлагаю поставить на ничью.обе команды здорово возобновили сезон,но вот дальше дело не пошло.Спартаку попасть в еврокубки будет невероятно тяжело, локомотив же из топ5 уже никуда не дерётся,но и сейчас лигу чемпионов ещё надо побороться.заруба предстоит нереальная))жесткое московское дерби предстоит и в нем я надеюсь,что они разойдутся миром,х,мерсибетон