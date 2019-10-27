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Локомотив — Спартак прогнозы на матч 27.10.2019

Локомотив — Спартак
  •  РПЛ
Локомотив
04:39:22
до начала матча
Спартак
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Локомотив — Спартак прогноз на матч от пользователя
«Локомотив», ведомый нестареющим Палычем и универсальным Крыховяком, должен прибавить в уверенности после неплохой игры в Турине. Да, железнодорожники по итогу проиграли, но продемонстрировали неплохие скорости, и повторив тот же трюк в завтрашнем матче с разобранным «Спартаком», вполне могут рассчитывать на победу и погоню за «золотом». Думаю, «Локо» одолеет «Спартак» с минимальным разницей, 2:1.
Локомотив — Спартак прогноз на матч от пользователя
Сделаем прогноз на встречу 14-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком". Наверное, в другой ситуации это был бы центральный матч тура, но уж слишком низко расположился "Спартак", "Локо" же пока лидирует. Хотя по атмосфере, вниманию к игре это все же центральная игра тура. "Спартак" с новым тренером. Первую встречу Доменико Тедеско провел против "Рубина" на "Открытие Арене" - ничья 0:0. Игра не впечатлила. "Локо" со всеми травмами и потерями взяли и выиграли у "Ахмата" чуть ли не резервным составом. Причем сделали это уверенно - 2:0. Это нам показывает, что "Локомотив" очень силен, неслучайно "железнодорожники" занимают первое место. После матча Лиги чемпионов "Локо" с "Ювентусом" прошло пять дней, Не думаю, что еврокубки как-то скажутся на форме футболистов "Локомотива". Что касается потерь, то нет Смолова, Рыбуса, Джорджевича, Фарфана, Антона Миранчука, но вернулся Крыховяк, Жемалетдинов. Доменико Тедеско повезло. В ближайшее время "Спартак" играет либо на своем поле, либо же не выезжает за пределы Москвы. Спокойно можно тренироваться и отрабатывать новые игровые модели. У "Локо" пять побед в последних пяти туров. Но учитывая то, что я сказал выше, я возьму и поставлю на ничью с коэффициентом 3,52. Источник: Ставка ТВ
Локомотив — Спартак прогноз на матч от пользователя
Локомотив находится в отличном состоянии. Команда Юрия Сёмина смогла победить в пяти предыдущих турах чемпионата, что позволило ей подняться на первую строчку в турнирной таблице. Правда, позади сразу четыре грозных конкурента — Зенит, Ростов, Краснодар и ЦСКА, способные в любой момент сместить «железнодорожников» с трона. Однако, тот факт, что Локомотив смог дать равный бой даже Ювентусу на его поле в рамках Лиги Чемпионов, говорит о том, что команда находится в отличной форме и не намерена просто так уступать своим оппонентам. А вот про Спартак пока нельзя сказать ни одного доброго слова. Выдав серию из пяти поражений, красно-белые заставили руководство сменить главного тренера. На смену Олегу Кононову пришел Немецкий специалист. Доменико Тедеско. В первой своей игре на посту тренеру красно-белых он смог добиться нулевой ничьей в домашнем поединке с Рубином. Вот только, вряд ли Спартак сразу же заиграет в полную мощь. В команде царит хаос и к дерби она попросту не готова.
Прогнозы 1388
Давид Кочинян|ROI -1.23
Давид Кочинян|ROI -1.23
1.98Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
«Локомотив», ведомый нестареющим Палычем и универсальным Крыховяком, должен прибавить в уверенности после неплохой игры в Турине. Да, железнодорожники по итогу проиграли, но продемонстрировали неплохие скорости, и повторив тот же трюк в завтрашнем матче с разобранным «Спартаком», вполне могут рассчитывать на победу и погоню за «золотом».

Думаю, «Локо» одолеет «Спартак» с минимальным разницей, 2:1.
2
Повторить за 1.952
Виктор Гусев|ROI -0.78
Виктор Гусев|ROI -0.78
3.54Ничья
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Сделаем прогноз на встречу 14-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком". Наверное, в другой ситуации это был бы центральный матч тура, но уж слишком низко расположился "Спартак", "Локо" же пока лидирует. Хотя по атмосфере, вниманию к игре это все же центральная игра тура.

"Спартак" с новым тренером. Первую встречу Доменико Тедеско провел против "Рубина" на "Открытие Арене" - ничья 0:0. Игра не впечатлила.

"Локо" со всеми травмами и потерями взяли и выиграли у "Ахмата" чуть ли не резервным составом. Причем сделали это уверенно - 2:0. Это нам показывает, что "Локомотив" очень силен, неслучайно "железнодорожники" занимают первое место.

После матча Лиги чемпионов "Локо" с "Ювентусом" прошло пять дней, Не думаю, что еврокубки как-то скажутся на форме футболистов "Локомотива".

Что касается потерь, то нет Смолова, Рыбуса, Джорджевича, Фарфана, Антона Миранчука, но вернулся Крыховяк, Жемалетдинов. Доменико Тедеско повезло. В ближайшее время "Спартак" играет либо на своем поле, либо же не выезжает за пределы Москвы. Спокойно можно тренироваться и отрабатывать новые игровые модели.

У "Локо" пять побед в последних пяти туров. Но учитывая то, что я сказал выше, я возьму и поставлю на ничью с коэффициентом 3,52.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 3.54
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI 1.75
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI 1.75
1.98Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив находится в отличном состоянии. Команда Юрия Сёмина смогла победить в пяти предыдущих турах чемпионата, что позволило ей подняться на первую строчку в турнирной таблице. Правда, позади сразу четыре грозных конкурента — Зенит, Ростов, Краснодар и ЦСКА, способные в любой момент сместить «железнодорожников» с трона. Однако, тот факт, что Локомотив смог дать равный бой даже Ювентусу на его поле в рамках Лиги Чемпионов, говорит о том, что команда находится в отличной форме и не намерена просто так уступать своим оппонентам.

А вот про Спартак пока нельзя сказать ни одного доброго слова. Выдав серию из пяти поражений, красно-белые заставили руководство сменить главного тренера. На смену Олегу Кононову пришел Немецкий специалист. Доменико Тедеско. В первой своей игре на посту тренеру красно-белых он смог добиться нулевой ничьей в домашнем поединке с Рубином. Вот только, вряд ли Спартак сразу же заиграет в полную мощь. В команде царит хаос и к дерби она попросту не готова.
2
Повторить за 1.952
Константин Генич|ROI -1.86
Константин Генич|ROI -1.86
3.9Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
«Локомотив» — «Спартак»

Всегда любопытно, когда приходит новый тренер — это новые идеи и свежие решения.

Тедеско перевел Бакаева в центр поля, использовал вариант с ромбом в полузащите, плюс были определенные корректировки и перестроения.

Тедеско приходил к нам на эфир программы «8-16». Технически не все прошло гладко, это (еще раз) — наш косяк, простите нас за это, пожалуйста. Но что делать? От прямого эфира всегда можно ждать какого-то подвоха.

Тедеско как человек оставил очень приятное впечатление — очень добродушный, улыбчивый, говорящий на разных языках. Плюс у него очень хорошая энергетика. Наверное, «Спартаку» в данный момент это и надо.

Какие идеи еще будут у Тедеско — знает только он и его тренерский штаб. Но не исключаю, что «Спартак» попробует вариант с тремя центральными защитниками. Это с учетом восстановления Жиго, неплохой игры Кутепова и возвращения Джикии в стартовый состав. Тем более Тедеско понимает, что «Локомотив» сейчас выглядит мощнее, даже несмотря на травмы Смолова, Жемалетдинова и Антона Миранчука.

Тедеско также прекрасно понимает, что против этого «Локомотива» ни в коем случае нельзя раскрываться. Как бы не было печально положение «Спартака» в турнирной таблице, Тедеско сказал, что сейчас первоочередная задача — набирать очки. А очки набирать можно благодаря хорошей обороне. Но если «Спартак» будет играть в обороне так, как в матче против «Рубина», то «Локомотив» обязательно накажет.

«Локомотив» сейчас на ходу, команда в хорошем состоянии. Даже поражение в Турине против такой команды, как «Ювентус», добавляет уверенности: «мы делали все правильно, но против нас был соперник уровнем выше». «Локомотив», по большому счету, ничего «Ювентусу» не позволил создать — закрыли Роналду, но вот с Дибалой не справились.

Думаю, эта уверенность передастся «Локомотиву» и на матч против «Спартака».

Прогноз: победа «Локомотива» 1:0.

Источник: МАТЧ ТВ
0
Повторить за 3.8
Александр Дорский|ROI 6.82
Александр Дорский|ROI 6.82
1.952Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Единственное, что смущает в «Локо» – отсутствие нападающего (Смолов и Джокович травмированы), в Турине Эдер недостаточно качественно цеплялся за мяч.

Тедеско может снова выбрать неожиданную схему и найти новую позицию для Бакаева, но вряд ли это серьезно улучшит атаки «Спартака», а провалами в опорной зоне и обороне легендарного клуба должны воспользоваться Алексей Миранчук, Крыховяк и Жоау Мариу.
0
Повторить за 1.952
_yk_cyc_|ROI 3.38
_yk_cyc_|ROI 3.38
2.14Спартак тотал больше 1
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локо - Спартак

Центральный матч тура, думаю ре получится жарким

после прихода Тедеско очень много изменилось: сама подготовка к матчу происходит теперь в другом месте. Тактика команды также подверглась изменению. Заметили то что Спартак сыграл на "ноль" в матче с Рубином? а ведь отчасти это уже проявляется работа Тедеско.

Локомотив же устал после тяжелейшего матча с Юве, ему будет непросто в дебри.

мое мнение - 1:1
1
Повторить за 2.21
Георгий Черданцев|ROI -8.47
Георгий Черданцев|ROI -8.47
2.03Локомотив тотал больше 1.5
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Если бы Спартак играл дома, то можно было бы о чем-то говорить, а так на своём поле, я считаю, Локомотив должен этот матч выигрывать. После Ювентуса Локо несмотря на поражение скорее вынес позитив из игры, плюс быстро набирающего форму Миранчука. За победу лидера над десятой командой чемпионата дают больше 2! Конечно, нужно брать. Ставки:

«П1» за 2.04
«Локомотив Тотал Б(1,5)» за 2.1

Источник: БК «ОЛИМП»
1
Повторить за 2.04
Дмитрий Егорoв|ROI -3.62
Дмитрий Егорoв|ROI -3.62
1.98Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Старостин долго прививал клубу принципы, которые были живы до начала 2000-ых годов. Бесков выводил команду из первого дивизиона, набирал подходящих игроков. Причем из разных пердей. Ну согласитесь, откуда пришел например тот же Ярцев? Это же смешно, сейчас бы просто Бескова затравили. Но он эту команду собрал и поставил стиль, которым в том числе пользовался и Олег Иванович Романцев. Потом все постепенно накрылось медным тазом с уходом Старостина.

С тех пор с каждым годом терялся не только результат, но и определенные традиции. В итоге мы сейчас приходим к тому, что поход на матчи “Спартака” - это мат, проблемы, скандалы. Это скорее уже эпоха Федуна - скандалы, расследования и такой небольшой цирк вокруг клуба.

Есть вторая команда, которая сегодня принимает “Спартак” - это “Локомотив”. Там были те же проблемы, когда уходил Семин, но он вернулся. И опять вернулся стиль, вернулись традиции и вернулся определенный знак качества, который позволяет побеждать “Локомотиву” и по сей день. И вот когда даже с новым тренером Тедеско, которого еще не должно быть на стене, вот этот вот сумбур сталкивается с машиной футбольного клуба “Локомотив”. У сумбура, где еще нет хорошего исполнителя на данный момент, уровня того же Промеса, Фернандо или Зе Луиша.

Поэтому моя ставка на “Спартак” - ”Локомотив” - это победа “Локомотива”. Причем “Спартак” скорее всего не забьет, но я бы просто брал победу “Локо”. Как не прискорбно для болельщиков “Спартака” это осознавать, но возможно все будет лучше, вы же можете думать иначе о результате этого матча.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.952
Юрий Розанов|ROI -11.8
Юрий Розанов|ROI -11.8
1.97Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
Линия такая, будто на Локо приезжает не Спартак, а Уфа или Оренбург. Но и правильно. Ловить Спартак в плане одного матча считаю неверным: еще ни одного матча красно - белые не выдали. Выдадут - тогда и дело будет другое. А пока согласен с букмекерами: Локомотив - фаворит. Притом близкий к явному. Ну и пару-тройку мячей совместными усилиями команды забить должны.

«2-3 гола в матче» за 1.94
«П1» за 2.04

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.952
Валерий Непомнящий|ROI -0.92
Валерий Непомнящий|ROI -0.92
1.98Победит Локомотив
Локомотив — Спартак|РПЛ
Локомотив — Спартак|РПЛ
У «Спартака» всё очень невнятно. В принципе, я не удивлён, потому что я не верю, что всё должно было измениться с приходом нового тренера. Тем более новый тренер — иностранец, ему тяжелее. Когда приходит тренер из России, он понимает всю ситуацию, как строится футбол. Вот, например, игра московского «Динамо» в прошлом туре обозначила, как они будут в дальнейшем атаковать, каким образом будет построена игра в атаке. В «Спартак» же пришёл Тедеско. И пока всё, что было в игре, то и есть. Ему надо привыкать к российскому футболу. Так и должно быть, потому что кардинально он ничего изменить так быстро не сможет. Да, игроки старались, но игры как не было, так и нет.

Я не думаю, что против «Локомотива» вдруг поменяется игра, поэтому мои симпатии в этой игре на стороне хозяев. Да, у них есть сложности с составом, много травмированных, но всё равно я поставлю на «Локомотив». На состояние подопечных Юрия Сёмина не должна повлиять выездная игра Лиги чемпионов против «Ювентуса». Думаю, что у них в приоритете будет всё-таки чемпионат России. К сожалению, у «Локомотива» получили травмы Смолов и Джорджевич, но у «железнодорожников» забивают в том числе игроки из глубины поля. Есть в составе Крыховяк, есть Алексей Миранчук, и мне кажется, что они справятся.

Есть сомнения по поводу того, сумеет ли «Спартак» забить в этой игре. «Локомотив» просчитает все варианты, и вполне возможно, что сыграет от обороны против «Спартака». «Локомотив» не должен пропустить в этой игре. «Спартак» может сыграть первым номером, у них вполне быстрая команда. Они могут ускорить игру за счёт движения мяча, а не просто за счёт беготни. Однако «Локомотив» грамотно может защищаться против команд уровня «Спартака».

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.952
Коэффициенты
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  • 39%
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