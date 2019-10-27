Локомотив — Спартак прогноз на матч от пользователя Давид Кочинян «Локомотив», ведомый нестареющим Палычем и универсальным Крыховяком, должен прибавить в уверенности после неплохой игры в Турине. Да, железнодорожники по итогу проиграли, но продемонстрировали неплохие скорости, и повторив тот же трюк в завтрашнем матче с разобранным «Спартаком», вполне могут рассчитывать на победу и погоню за «золотом». Думаю, «Локо» одолеет «Спартак» с минимальным разницей, 2:1.

Локомотив — Спартак прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев Сделаем прогноз на встречу 14-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком". Наверное, в другой ситуации это был бы центральный матч тура, но уж слишком низко расположился "Спартак", "Локо" же пока лидирует. Хотя по атмосфере, вниманию к игре это все же центральная игра тура. "Спартак" с новым тренером. Первую встречу Доменико Тедеско провел против "Рубина" на "Открытие Арене" - ничья 0:0. Игра не впечатлила. "Локо" со всеми травмами и потерями взяли и выиграли у "Ахмата" чуть ли не резервным составом. Причем сделали это уверенно - 2:0. Это нам показывает, что "Локомотив" очень силен, неслучайно "железнодорожники" занимают первое место. После матча Лиги чемпионов "Локо" с "Ювентусом" прошло пять дней, Не думаю, что еврокубки как-то скажутся на форме футболистов "Локомотива". Что касается потерь, то нет Смолова, Рыбуса, Джорджевича, Фарфана, Антона Миранчука, но вернулся Крыховяк, Жемалетдинов. Доменико Тедеско повезло. В ближайшее время "Спартак" играет либо на своем поле, либо же не выезжает за пределы Москвы. Спокойно можно тренироваться и отрабатывать новые игровые модели. У "Локо" пять побед в последних пяти туров. Но учитывая то, что я сказал выше, я возьму и поставлю на ничью с коэффициентом 3,52. Источник: Ставка ТВ