Доброе утро уважаемые каперы,так как пока интересуещего нас футбола нет , решил оставить прогноз на Суперкубок России , где сойдут Санкт-Петербургский Зенит и Московский Локомотив , прошелся слух что Кинкадзе бредит и хочет чтобы Локомотив играл не основной,так как им предстоит сыграть семь матчей за 21 день, но независимо от того каким составом будет играть Локомотив я бы тут поставил на Зенит,всем удачи и громите буков!!)))
В прошлом сезоне «Зениту» удалось выиграть на внутренней арене два титула: «сине-бело-голубые» с огромным отрывом стали чемпионами, а также завоевали Кубок России, обыграв в финальном поединке «Химки» – 1:0. Разумеется, с таким бэкграундом коллектив Сергея Семака является главным фаворитом на успех и во всех турнирах предстоящего сезона, так как костяк команды остался неизменным, а растерять форму за две недели вряд ли у игроков получится. Среди основных потерь «Зенита» в трансферное окно можно отметить Игоря Смольникова, Олега Шатова и Бранислава Ивановича, а главными приобретениями стали Данил Круговой и Деян Ловрен.
Форма команды «Локомотив»
«Локомотив» в прошлом сезоне пережил серьёзное событие: контракт с легендарным Юрием Сёминым истёк, а руководство клуба не стало продлять его и назначило на пост главного тренера Марко Николича. Эта перемена была воспринята критически со стороны болельщиков команды, однако сербскому специалисту удалось сохранить второе место в турнирной таблице, которое позволит «железнодорожникам» сыграть в Лиге Чемпионов сразу с группового этапа. В межсезонье состав москвичей покинули столь значимые игроки, как Жоау Марио и Джефферсон Фарфан, а пополнили столичный коллектив Виталий Лысцов, Жасурбек Жалолиддинов и вернувшийся из аренды Фёдор Смолов.
В какой-то степени для меня фаворитом является «Локомотив». Против «Зенита» есть несколько моментов. Во-первых, команда Семака после финального матча Кубка России ушла в отпуск. Мне кажется, что недельной подготовки будет недостаточно после хорошего отдыха. Вторая причина заключается в том, что несколько игроков покидают команду по абсолютно понятным причинам, поэтому «Зенит» будет готовиться в усечённом составе. Конечно, выиграть все трофеи – это здорово, но я не помню, чтобы у кого-то в РПЛ это получалось. Всё всегда когда-то заканчивается, и поэтому у «Локомотива» есть хорошие шансы на успех, так как в целом у них качественный состав.
В пользу «Зенита» можно отметить, что у команды есть умение собраться в сложный момент и не упускать то, что он уже держит у себя в руках. В конце концов, фактор удачи в футболе никто не отменял, а удача в прошедшем сезоне была на стороне «Зенита».
Было заметно, что команде в концовке прошлого сезона во вторых таймах не хватало сил. Конечно, сохранять высокий уровень на протяжении всего сезона практически невозможно, но главный фактор – это психология. После того как «Зенит» выиграл и Кубок, и чемпионат, я думаю, ему не хватит настроя, чтобы выиграть и Суперкубок.
«Локомотив» же сейчас жадный до титула, до трофея, и у него сейчас больше мотивации. «Зениту» нужна осечка, иначе ему трудно будет найти мотивацию на новый сезон, а также готовиться к Лиге чемпионов.
Ставлю на победу «Локомотива» в Суперкубке, но сложно сказать, как она будет достигнута. Возможно, мы увидим дополнительное время, но всё-таки «Локомотив» выиграет трофей, он, мне кажется, лучше готов.
Последние матчи "сине-бело-голубых" и "красно-зеленых" выходят крайне упорными: 4 последних игры заканчивались с разницей, не больше чем в один мяч. Здесь же дополнительное давление будет иметь тот факт, что в матче разыгрывается стартовый трофей сезона. В случае победы "Зенит" окончательно закрепится в качестве непобедимой глыбы в России: петербуржцы выиграли два последних чемпионата, без особых сложностей завоевали кубок, Суперкубок сделает коллекцию внутренних трофеев полной.
С этим совсем не согласится Марко Николич: по сути, это первый шанс сербского специалиста на трофей в России. Да, на момент прихода главного тренера в клуб, у "Локо" еще оставались теоретические шансы опередить "Зенит" в турнирной таблице по итогам чемпионата, но эти шансы были совсем призрачны. В недавнем интервью, специалист заявил, что для него в первую очередь важен результат, а не яркая игра, что явно намекает нам на повышенную мотивацию "Локо" в матче, несмотря на слова Анатолия Мещерякова о том, что "Локомотив" держит в уме возможность сыграть вторым составом в этом матче.
Но при всей мотивации "Локо", "Зенит" сейчас смотрится посильнее. Не намного, примерно на один гол, но посильнее.
Предполагаю что матч будет низовым. Учитывая голевые "достижения" Локо в последних матчах минувшего чемпионата, и результат финала кубка Зенит-Химки, матч будет складываться по тому же сценарию. Перерыв между сезонами очень короткий, футболисты толком не отдохнули, поэтому составы думаю будут "смешанными" а голевых моментов будет немного. PS: Был на суперкубке ЦСКА-Локомотив в 2018, скучнее зрелища я не видел)
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на П1 в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы:
Эксперт считает, что «Зенит» заинтересован в том, чтобы продолжать свое господство в российском футболе. И эта встреча как нельзя лучше подходит для того, чтобы продолжить это делать.
«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России, «Зенит» почти всех обыграл в чемпионате. Чемпионом он стал в Краснодаре, выиграв у прямого конкурента. До этого он разгромил армейцев. «Зенит» - фаворит этого матча. Николич, вероятно, начнет строить какой-то свой «Локомотив». Первые изменения, могут быть уже в этой игре.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы:
По мнению букмекеров «Зенит» тут однозначный фаворит. «Зенит» крепче, уверенней, стабильней, мастеровитее. В прошлом сезоне эти же команды играли за Суперкубок. Тогда «Локо» выиграл со счетом 3:2. Была информация, что при очень плотном графике у «Локомотива» может появиться второй состав, но это может быть попытка «запудрить мозги» сопернику. «Локомотив» вполне может выйти основой со всеми ведущими игроками. Это первый матч Николича за трофей в России. Поставить подножку и не дать ему сделать требл вместе с Сергеем Семаком — это серьезная мотивация. Эксперт считает, что «Локомотив» в основное время может не проиграть «Зениту». Генич верит в Марка Николича и в то, что «Локомотив» может дать серьезный бой чемпиону и обладателю Кубка России.
К матчу за Суперкубок России Локомотив подошел с серьезными потерями-из клуба ушли Хеведес,Жоа Марио,Фарфан, из-за травм не сыграет Эдер, Джоржевич и Смолов. Вся надежда в который раз по ходу сезона ложится на плечи Алексея Миранчука. Единственное,что спасет в этом матче от поражения Локомотив-это игра от обороны на контратаках, но и этого команда Николича вряд ли сможет сделать и выстоять перед нынешним чемпионом,которых на всех порах рвется к своему заветному треблу.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы:
Практически ничего не прошло с окончания предыдущего сезона, и вот уже наступает следующий. Матч за Суперкубок.
Помним прошлый год, когда «Локо» в ярком противостоянии обыграл «Зенит», завоевал Суперкубок. Алексей Миранчук там блистал. Эксперт считает, что и сейчас надо ждать яркого футбола. Команды не успели тонус потерять. Хоть это и игра за трофей, но давления очень уж большого нет. Команды могут сыграть в удовольствие. Во втором тайме, вероятно, будет не хватать физики, все-таки база толком не была заложена ни сейчас, ни перед возобновлением прошлого сезона. Могут пойти ошибки и голы.
Главно сначала прошел слух что Локомотив может сыграть вторым составом , якобы Локомотиву нужно будет сыграть много матчей за короткий срок. Теперь вот у Зенита якобы коронавирус. Качают то в одну , то в другую сторону, обычно при таких раскладах бывают ничьи... Новость со вторым составом у Локо была давно, и на котировки особо никак не повлияла.
1. Вброс чтобы сбить с толку.
Итак после того как я случайно увидел в СМИ информацию о том , что якобы у Зенита коронавирус и им заразились 4 - 7 человек, я сразу понял , что это какая то лажа. Перед Суперкубком вбросить информацию такую , причем именно тогда, когда народ только начал делать ставки на этот матч и интересоваться этим матчем. Вообщем как я это вижу вообщем:
Некий Вася который не болеет не за одну из команд, у которого в планах поставить на этот матч Супер кубка , и который особо не разбирается в футболе и еще толком не определившись на что ставить в этом матче, услышав то ,что у Зенита возможен коронавирус сразу заинтересуется в ставке на Локомотив. Так сказать и кэф побольше будет господа! И не важно , что звучало слово ВОЗМОЖЕН коронавирус, главное слово КОРОНАВИРУС уже отложилось у Васи. А СМИ выполнили свою работу.
Некий Петр , который болеет за Зенит с детства и вот вот хотел зайти в букмекерскую контору, чтобы пойти поставить ставочку на свою любимую команду, вдруг услышит: « У Зенита возможен коронавирус, 4-7 игроков под подозрением!». И Петр после этого, начнет сомневаться, а ставить ли ему вообще на этот матч сейчас ? Может лучше дождаться составов? Ведь дыма без огня не бывает! И возможно отложит свою ставочку до обьявления составов. На Зенит Петр ставку так и не поставил...
Некий Иполит , который заядлый болельщик Локомотива, как только услышал , что у Зенита возможен коронавирус, встал изза стола перевернув крушку с пивом, выбежал из дома и побежал в букмекерскую контору попутно вляпавшись в собачьи кака...ки. К чему такая спешка спросите вы у него ? А он ответит: «Так кэф сейчас упадет на Локомотив глупцы!» и зарядит кругленькую сумму на Локо. И тем самым СМИ опять выполнило свою задачу.
Какую такую задачу все выполняют СМИ ?! - сейчас наверно негодуя кричите мне читая этот текст. А посмотрите на результат этой информации о коронавирусе:
1. Болельщики Зенита с опаской глядят на победу Зенита теперь , и те кто поставить хотел 100.000 поставить в два раза меньше, либо пока что выжидает.
2. Болельщики Локо, спровоцированы поставить наоборот в место 50.000 они поставят 100.000 , а те болельщики которые сомневались и не хотели лезть в исход, возможно будут спровоцированы все таки нет нет, да копеечку поставлю на свою любимую команду.
3. Обычный игрок который нейтрально относиться к командам и не разбирается особо в футболе, но поставить хочет , будет спровоцирован или даже будет подталкнут к ставке в сторону Локо.
Что мы имеем в этой ситуации: СМИ дав информацию ровно тогда , когда игроки только начали интересоваться и думать на что же поставить в этом матче, начали сомневаться в Зените больше, чем до этого, и ставки на Зенит либо прекратились либо уменьшились в разы. А на Локо наоборот сейчас полетит бабло, боясь того что если информация подтвердиться кэф упадет на дно, ведь Зениту всегда тяжело играть с Локо, а тут еще и коронавирус. Вообщем грубо говоря ставки на Зенит закрыты, и идет прием ставок на Локо, я так это вижу. Ведь все в РПЛ уже научены , если в команде корона то это пи...ец! Поэтому денежные вливания на Зенит остановлены. И делалось это , как раз с этой целью. Чтобы пошатнулась вера в Зенит. И не важно, будет или не будет у них корона , сомнения уже заложены у всех. А если даже будет , то ловите большие кэфы господа на Зенит, но только не в основное время , а в матче.
2. Противостояние.
Очень интересно получается , на фоне этих вбросов, вырисовывается интересная картина между этими командами. Зениту всегда очень сложно играть с Локомотивом! Особенно не на своем мать его поле! Все таки игра пройдет в Москве как никак. Да и Супер кубок в прошлом году отобрал именно Локомотив у Зенита со счетом 3:2. В последних 8 очных встречах Зенит побеждал только раз! И было это 2018 году и то на своем поле. Ну как вам? И тут сейчас если кто то реально болеет короной у Зенита , то походу денежный трубопровод миллиардных влияний на Локо польется как из турбин.
3. Судья Михаил Вилков.
На предстоящую встречу назначен главным судьей не кто иной, как Михаил Вилков. Видимо, дают ему возможность загладить вину, за потерю "Зенитом" прошлогоднего Суперкубка. В Финале, Вилков уже сказал свое слово в пользу питерцев работая на VAR, когда в ворота "Химок" был назначен "левый" пенальти, вместо "горчичника" за симуляцию Малкома. Но этому уже никто не удивляется. Зенит приучил к скандально выигранным им матчам с судейскими ошибками. Я если честно вообще не понимаю , этот судья каждый свой матч судит так, что потом скандал гарантирован! И сейчас РФС ставит его на матч в Супер кубок, такой бред это просто ужас. Но канечно чему удивляться, это корумпированная система так построена, что похоже все вкурсе , что происходит и почему, кроме простых смертных , которые верят в «честный футбол»... Поэтому если матч судит Вилков , то зрелище будет знатное, что потом все будут плеваться и харкаться еще долго. Кстати хочу заметить , что имеено в матчах с Вилковым очень часто случается счет 1:1 , и тотал меньше 2.5... Ну это я так к слову.
4. Не убедительная игра с Химками.
Вообще интересно наблюдать такую аналогию , как ПСЖ. Помните финал кубка Франции? Когда ПСЖ забил Сент - Этьену один гол и все на этом. А потом в финале лиги сыграл на 0:0 с Лионом и победил только в серии пенальти. Так и тут Зенит играя против классом ниже Химок забил только один гол, и то с пенальти с «левого». А теперь соперник классом выше Химок и якобы здесь тоже теперь ничья чтоли? Не хочу проводить параллель между Псж и Зенитом, но такое ощущение , что я из французкого театра переношусь в русский театр, а постановку смотрю одну и ту же. Но это я так к слову канечно... Так вот , после неубедительной победы над Химками, питерцы по логике должны испытать серьезные проблемы с Локо , дабы соперник сильнее. Это я тоже допускаю. Поэтому тут очень возможна ничья канечно. Что лишний раз будут показывать , что у Локо есть шанс опять обыграть Зенит , но в итоге Зенит я думаю оформит себе тройничок , все как любит Дзюба и Азмун...
Подведем итог:
1.Вброс с короной про Зенит или правда, чтобы пошатнуть уверенность в их победе. Соответственно бабла полетит на них меньше. 2. Судья Вилков - которого называют карманным судьей Зенита. 3. Последние очные встречи где Зенит никак не обыграет Локомотив уже на протяжении 4 матчей, в том числе и прошлогодний Суперкубок отжал у Зенита именно Локомотив. Поэтому пора уже случиться победе. 4. Плохая игра с Химками где победили лишь с пенальти 1:0 , оставила горькое послевкусие от игры Зенита, что поспособствует к ложному убеждению перед матчем и во время него. Ведь сегодня соперник по силнее и у него есть шанс (подумают многие). А шанс у Локо максимум на ничейку канечно.
Вообщем попахивает тут очередной ничейкой я вам скажу, но с уклоном на Зенит. Все таки должен брать думаю Зенит этот кубок.